Убедитесь в этом самостоятельно, отправившись вместе с нами на охоту за потрясающим байкальским льдом! Вы
Программа тура по дням
Встреча. Отправление на Ольхон. Остров Огой
Рады приветствовать вас в нашей ледовой экспедиции!
Она начнётся со сбора группы в аэропорту г. Иркутска.
После знакомства с гидом вас ждёт посадка в комфортный трансфер и отправление на о. Ольхон.
Самый большой остров в Байкале можно назвать сакральным центром озера.
На его небольшой территории сконцентрировано огромное количество интересных природных объектов и местных святынь.
По дороге вас ждут интересные рассказы об особенностях сибиркой культуры и быте коренных народов.
Вы познакомитесь с местными обычаями и узнаете много занимательных фактов, которые точно останутся в вашей памяти.
По прибытии в пос. МРС вас ждёт первое знакомство с байкальским льдом.
Мы переправимся на остров, двигаясь по прочному ледовому зеркалу, и по пути посетим остров Огой, на котором установлена буддийская Ступа Просветления.
Застывший во льдах Малого Моря остров напоминает спящего дракона.
Одна из его оконечностей пологая, а вторая представляет собой неприступную скалу, которая похожа на голову огнедышащего змея.
И на много метров вокруг – только чистый лёд, покрытый живописными трещинами и местами припорошенный пушистым снегом.
Конечная цель сегодняшнего путешествия – пос. Хужир.
Здесь мы разместимся в гостинице, которая станет нашим перевалочным пунктом на ближайшие две ночи.
А ближе к вечеру вас ждёт прогулка к скале Шаманке.
Вы познакомитесь с главной святыней Ольхона и "визитной карточкой" Байкала и сможете наблюдать потрясающий закат.
Небо, окрашенное в оттенки красного, отражается в ледовом зеркале, и кажется, будто это золотисто-багряное море не имеет начала и конца!
Наполнившись впечатлениями, мы вернёмся в гостиницу, где нас будет ждать горячий ужин и уютный номер, где так приятно отдохнуть после дня, полного приключений.
Питание включено: ужин.
Изучение северной части острова. Обед-пикник с видом на Байкал
Планируя поездку на зимний Байкал, вы наверняка разглядывали фотографии невероятных гротов, где можно стоять в полный рост в окружении прозрачных льдин и сосулек.
И сегодня вы увидите всё это великолепие своими глазами!
Весь сегодняшний день мы посвятим изучению северной части острова.
Мы выдвинемся в путь пораньше, чтобы полюбоваться хрустальными замками Байкала в их первозданном великолепии – без множества машин и толп туристов.
Вас ждёт уникальная экскурсия в музей ледяных скульптур, созданный самой природой.
Величественные скалы, украшенные живописными наплесками, ледяные пещеры, богатое убранство которых озаряют лучи байкальского солнца, могучие каменные великаны, нависшие над ледовыми полями…
Каждая остановка на нашем пути – новая глава в вашей личной книге зимних чудес.
Ведь ледовые картины озера меняются каждый день.
Отличным дополнением к сказочной поездке станет обед-пикник с видом на Байкал.
Ближе к вечеру мы вернёмся в гостиницу.
Оставшееся время предлагаем посвятить прогулке по пос. Хужир и окрестностям и изучению местных сувениров.
Питание включено: завтрак, обед-пикник, ужин.
Путешествие на хивусе в бухту Песчаную
После завтрака мы покидаем гостиницу и отправляемся в ледовое путешествие по Большому Морю.
И нашим транспортом сегодня станет хивус – судно на воздушной подушке.
Пролив Большое Море интересен своими уникальными ледовыми явлениями.
Здесь можно увидеть живописные поля торосов и гладкий зеркальный лёд, испещрённый трещинами.
Мы побываем в пос. Бугульдейка, где из года в год можно наблюдать чистый, не изрезанный коньками лёд.
Перейдём в бухту Песчаную, уединённое место, куда можно добраться только по воде или по льду.
Живописный пляж, бирюзовый лёд, удивительные ходульные деревья – отсюда вы увезёте целую коллекцию уникальных фотографий.
Ещё один интересный пункт на нашем маршруте – пос. Большое Голоустное.
Рядом с ним образуется удивительный пузырьковый лёд, создающий поистине космические картины.
Насладившись ледяной живописью Байкала, мы прибудем в пос. Листвянка, где вас будет ждать заселение гостиницы и горячий ужин.
Питание включено: завтрак, обед, ужин.
Кругобайкальская железная дорога
Первая часть нашего путешествия была наполнена сокровищами, созданными самой природой.
А сегодня вам предстоит знакомство с невероятным объектом, построенным человеком.
После завтрака вы отправитесь на пристань, где вас будет ждать уже знакомый транспорт – красавец-хивус.
Он перенесёт вас к противоположному берегу, где начинается действующая ветка Кругобайкальской железной дороги.
Шедевр инженерно-архитектурной мысли, который соединил восточную и западную часть Транссиба, стал одним из самых амбициозных и масштабных проектов Российской империи.
Железнодорожное полотно вьётся вдоль берега Байкала, проходя сквозь неприступные скалы, то спускаясь к воде, то опять взбираясь на высоту.
Во время экскурсии вы сделаете две высадки в наиболее интересных участках железной дороги, увидите монументальные каменные тоннели и прикоснётесь к удивительной истории Кругобайкалки, пересекающейся с событиями мировой значимости.
После пятичасовой экскурсии вы вернётесь в Листвянку.
Вечер предлагаем посвятить изучению рыбного и сувенирного рынка, посещению нерпинария или экскурсии в Солнечную обсерваторию (за доп. плату).
А любителям острых ощущений предлагаем посетить сибирскую баню на берегу Ангары (за доп. плату).
Питание включено: завтрак, обед, ужин.
Музей Байкала. Камень Черского. Питомник ездовых собак. Музей Тальцы
После завтрака мы покидаем Листвянку и выдвигаемся в сторону Иркутска.
Но наш путь будет полон приключений!
Для начала мы посетим Байкальский лимнологический музей.
Его сотрудники знают о Байкале всё.
Вы узнаете, какие тайны скрывает самое глубокое озеро планеты, и почему его вода такая чистая, познакомитесь с его флорой и фауной и совершите путешествие в нано-мир Байкала с помощью микроскопа.
Самая приятная часть нашей экскурсии – посещение зала аквариумов, где можно увидеть байкальских рыб и любопытных нерп.
После экскурсии мы поднимемся на обзорную площадку "Камень Черского" с помощью кресельного подъёмника.
С её вершины открывается потрясающий вид на незамерзающий исток Ангары, Шаман-камень и маячащие на горизонте вершины хребта Хамар-Дабан.
Предлагаем вам принять участие в местном ритуале, повязать ленточку и загадать желание.
В этом волшебном месте осуществляются любые мечты!
Оценив байкальские панорамы, мы снова отправляемся в путь.
Ведь нас уже ждут в питомнике ездовых собак, расположенном в живописном сосновом лесу.
Вы познакомитесь с обитателями питомника, сделаете множество умилительных фотографий и отправитесь в головокружительную прогулку на собачьей упряжке.
Вековые сосны, пушистый снег, свежий байкальский воздух и дружелюбные хаски, которые просто не могут усидеть на месте – что ещё нужно для отличного настроения?
И последний сюрприз на сегодня – экскурсия в музей деревянного зодчества "Тальцы".
На территории архитектурно-этнографического комплекса восстановлено несколько исторических зон, которые приглашают посетителей погрузиться в историю освоения Сибири, познакомиться с бытом и традициями коренных народов и совершить настоящее путешествие в прошлое.
Многие архитектурные объекты музея – это реальные исторические здания, вывезенные из разных уголков Сибири и восстановленные до первоначального вида.
Гордостью музея можно считать башню Илимского острога, возраст которой составляет 3,5 века.
Вас ждёт прогулка по территории "Тальцов" в сопровождении гида, который расскажет вам множество неожиданных исторических фактов.
Вы сможете оценить интерьеры крестьянской избы, приходской школы, дома сибирского воеводы и бурятской юрты.
Внутренняя обстановка музейных объектов подобрана настолько тщательно, что кажется, будто в старинных домах кипит жизнь, а их обитатели вот-вот появятся на пороге.
После прогулки нас ждёт обед в Трактире, где вы сможете попробовать блюда сибирской кухни.
А когда вы немного отдохнёте, предлагаем вам отправиться на прогулку по центральной части музея, посетить ярмарку местных мастеров, где можно приобрести изделия из глины, бересты и байкальских камней, а также натуральную косметику из сибирских трав, целебные сборы и таёжные чаи, необычные сладости из мёда, орехов и ягод.
Самые активные смогут оценить традиционные сибирские развлечения: пройтись наперегонки на ходулях и лыжах, посоревноваться в перетягивании каната и покачаться на огромной деревянной качели.
Ближе к вечеру мы прибудем в Иркутск.
После заселения в гостиницу в историческом центре города предлагаем вам отправиться на прогулку по колоритным иркутским улицам, где величественные каменные строения уютно соседствуют с памятниками деревянного зодчества.
Питание включено: завтрак, обед.
Отъезд
После завтрака приходит время отправляться в обратный путь.
Но мы уверены, что с собой вы увезёте частичку байкальского волшебства и желание вернуться.
Питание включено: завтрак.
Проживание
Тур предусматривает проживание в гостиницах.
Стоимость тура на 1 человека в зависимости от размещения, руб:
|Размещение
|Двухместное
|Одноместное
|Стандарт
|164 800
|187 000
|Комфорт
|173 000
|196 000
Варианты проживания
Отель «Звезда Кочевника» (стандарт)
Отель «Звезда Кочевника» расположен в Иркутской области в поселке Хужир. Комфортные дома из рубленного дерева представляют уютные номера со всеми удобствами для незабываемого отдыха, включая собственную ванную комнату и средства личной гигиены.
Отель «Baikal Wood» (комфорт)
«BaikalWood Eco Lodge Spa» — отель, выполненный из эко-материалов и расположенный в посёлке Хужир Иркутской области. Удачное расположение вдали от городского шума позволит гостям почувствовать покой и единение с невероятной байкальской природой. Номерной фонд отеля включает несколько уютных номеров, оснащенных всем необходимым для комфортного проживания, в том числе исправной техникой и такими приятными мелочами, как чайный набор и фен. В каждом номере есть индивидуальная ванная комната с одноразовыми гигиеническими принадлежностями.
Отель «Крестовая Падь» (стандарт/комфорт)
Гостиница «Крестовая Падь» располагается всего в 50 м от озера Байкал, которое притягивает своей энергетикой и силой. Выбрав это сооружение, гости смогут отстраниться от городской суеты и насладиться природными красотами этого места.
Комплекс состоит из 8 корпусов и отдельного коттеджа для VIP гостей. Некоторые категории оформлены в стиле шале с деревянными панелями и оснащены рабочим столом, мини-баром, собственной ванной комнатой.
Отель «Никола» (стандарт/комфорт)
На берегу реки Ангара, в очень спокойном и красивом месте, располагается современный отель «Никола». На территории имеется камера хранения багажа и круглосуточная стойка регистрации, сейф, лифт, автостоянка для личного транспорта и лифт. По согласованию с администратором возможно проживание с домашними животными. Трансфер оплачивается отдельно. Номерной фонд представляют 27 светлых и просторных номеров разной категории: от стандарта до премиума. В каждом номере выполнен ремонт в современном стиле, с деталями Сибирского Духа. В комнатах установлены большие двуспальные или односпальные кровати. Для комфортного размещения имеется кондиционер, рабочий стол, телевизор и мини-бар. В ванной комнате установлена душевая кабина и санузел, есть халаты и тапочки, набор полотенец и косметические принадлежности. Гладильные и швейные принадлежности предоставляются по необходимости. Доступен Wi-Fi.
Гостиница «Ангара» (стандарт)
Отель «Ангара» расположен в историческом центре Иркутска, на сквере имени Кирова. Номера комфортные и уютные, оформлены в современном стиле и оснащены всем необходимым. Из окон открывается шикарная панорама на центральную площадь. Гости могут посетить бильярдный VIP-клуб. Также гости отеля могут воспользоваться сауной и услугами салона красоты. Дополнительные услуги: прачечная, переговорная, конференц-зал на 55 мест, камера хранения, парковка, сувенирный киоск. На всей территории действует бесплатный Wi-Fi.
Отель «Irkutsk City Centre» (комфорт)
Отель «Irkutsk City Center» располагается в историческом центре Иркутска.
Представлено 208 роскошных номеров, с удобной мебелью и всей необходимой техникой. В оснащение входят ванная комната, телевизор и доступ к Wi-Fi, чайная станция.
Для гостей работает ресторан «Место Встречи», где можно провести время в приятной компании и вкусно поесть.
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Что включено
- Все трансферы на маршруте
- Экскурсии по программе
- Размещение в гостиницах (стандарт - гостиница 4* в Иркутске, гостиница «Звезда Кочевника» на Ольхоне, комфорт - гостиница 4* в Иркутске и Листвянке, гостиница Villa Malina/Порт Ольхон/Baikal Wood на Ольхоне)
- Питание по программе
- Услуги гида
- Рекреационные сборы нац. парка
- Аренда хивуса
- Катание на собачьих упряжках (2,5 км, 10 мин.)
Что не входит в цену
- Авиа - и ж/д билеты до г. Иркутска и обратно
- Дополнительные экскурсии и развлечения
- Питание в кафе во время трансферов
Место начала и завершения?
Список личных вещей, которые нужно взять с собой
- обязательно: паспорт и полис ОМС;
- обувь. Традиционная сибирская обувь - это унты и валенки. Если у вас нет валенок и унтов, рекомендуем воспользоваться современными аналогами. Качественную спортивную обувь для зимы делают компании Salomon, Sorel, Meindl. Основные качества, которыми должны обладать зимние ботинки - это наличие хорошего синтетического утеплителя, подошва с неглубоким протектором и из «мягкой» резины (для того чтобы не скользила), наличие мембран, износостойкость;
- шапка и варежки. Шапки лучше брать синтетические с непродуваемыми мембранами (Windstopper, Windbloc). Желательно, чтобы была защита ушей. Перчатки и варежки. Начнем с того, что их нужно брать 3 комплекта, т. к. они могут порваться, промокнуть и. т. д. Перчатки лучше брать из синтетических тканей. Хороший вариант, это тонкие перчатки из флиса или Polartec (для того, чтобы фотографировать) и краги из непромокаемых материалов (краги – это большие варежки из плотного капрона). В запас можно взять и шерстяные варежки;
- термобелье. Для зимних и весенних туров по Байкалу рекомендуем вам брать зимнее термобелье из флиса или Polartec. Посмотрите термобелье компаний Guahoo, Red Fox, Virus, Bask, Sivera;
- солнцезащитный крем (фактор защиты не менее 20). Весной на Байкале очень яркое солнце;
- солнцезащитные очки (с защитой от UV лучей не менее 2);
- самонагревающиеся одноразовые грелки (есть варианты для рук, ног и тела);
- треккинговые зимние носки, а также шерстяные носки;
- зимние перчатки (желательно с запасной парой);
- купальные принадлежности (если вы собираетесь в баню или на горячие источники);
- личную аптечку (если у вас есть какие-нибудь специфичные заболевания);
- фото- и видеоаппаратуру (не помешают запасные аккумуляторы);
- наличные для дополнительных расходов (в некоторых локациях на Байкале могут возникнуть проблемы с банкоматами и безналичной оплатой).
А ещё могут пригодиться: маленький рюкзак для однодневных экскурсий, герметичная упаковка для документов.
Входят ли билеты в стоимость тура?
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
Входит ли страховка в стоимость тура?
Страховка от несчастного случая не входит в стоимость тура. При желании дополнительную страховку для путешествия вы можете приобрести на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.
Какие потребуются документы для оформления тура?
- скан паспорта с пропиской на того, с кем будет заключатся договор;
- на остальных участников ФИО, дата рождения, город проживания.
Какая погода на Байкале зимой?
Если вы отправляетесь в зимний тур на Байкал или на отдых весной, вы должны хорошо экипироваться! Средние температуры января минус 21°С. Сильные морозы, до –35° обычно выпадают на январь и февраль. В первой половине января, в южной части, озеро начинает «вставать», то есть замерзать. Температуры могут упасть до -35. Однако после замерзания озера температуры стабилизируются и, как правило, не опускаются днем ниже -25°С.
Байкал замерзает очень долго. Первый лед образуется в начале ноября в небольших заливах и бухтах, а примерно к началу января замерзает пролив Малое море. Все озеро покрывается льдом только к концу января, поэтому сезон байкальского льда короткий: с начала февраля и до конца марта.
Такой лед, как многие видели в интернете, есть не везде. Это связано с тем, что Байкал огромный (больше площади Бельгии) и микроклимат на нем везде разный. «Тот самый» красивый лед образуется вдоль западного берега, примерно от острова Ольхон до поселка Листвянка. Ни южнее, ни севернее лед не гарантирован.
Есть ли скидки в туре?
- Скидка для пенсионеров и инвалидов – 5%
- Скидка для детей до 12 лет включительно – 10%
- Дети до 5 лет – бесплатно без предоставления питания и спального места (с питанием и спальным местом так же 10% скидка)