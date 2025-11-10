2 день

Свободный день на Ольхоне

Завтрак.

Свободный день.

Вы можете провести этот день в нашем отеле, который расположен на первой береговой линии, воспользоваться бесплатными опциями: каяки, sup-борды, пляж.

Предлагаем за дополнительную плату посетить экскурсию «Острова Малого моря».

Отправимся покорять байкальские просторы Малого Моря.

Мы непременно побываем на острове Огой, где расположена буддийская Ступа Просветления.

Экскурсия пройдет на катере.

Считается, что буддийские ступы предназначаются для растворения всех негативных препятствий в мире, благоприятно способствуют процветанию местности, где сооружены, и приносят пользу людям, особенно тем, кто посещает эти ступы осознанно.

Ужин в кафе/ресторане (на свой вкус).

Размещение: гостиница «Байкалов острог», стандарт, двухместное размещение (Ольхон).

Питание: завтрак.

