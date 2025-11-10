Вы стоите на берегу великого озера, вдыхая пьянящий аромат соснового леса, и чувствуете, как усталость покидает ваше тело, растворяясь в звенящей тишине.
Программа тура по дням
Дорога на Ольхон
Сбор группы на вокзале или в аэропорту г. Иркутска в 9:00.
Мы отправимся к сердцу Байкала – острову Ольхон.
Обед в юрт-кафе.
Знакомство с национальной бурятской кухней.
Пересекаем пролив Ольхонские ворота на пароме, размещаемся в гостинице в п. Хужир.
Вечерняя прогулка, знакомство с легендами и историей Хужира – «столицы» Ольхона.
Посещение знаменитой скалы Шаманки (мыс Бурхан).
Фотографии не смогут передать всю магию Ольхона, которую можно ощутить, только побывав здесь.
Шаманы всего Мира считают это месть священным.
Возвращение в гостиницу.
Ужин в кафе/ресторане (на свой вкус).
Питание: обед.
Размещение: гостиница «Байкалов острог», стандарт, двухместное размещение (Ольхон).
Экскурсии в туре (очередность) могут быть переставлены по дням без изменения объема и качества предоставляемых услуг.
Свободный день на Ольхоне
Завтрак.
Свободный день.
Вы можете провести этот день в нашем отеле, который расположен на первой береговой линии, воспользоваться бесплатными опциями: каяки, sup-борды, пляж.
Предлагаем за дополнительную плату посетить экскурсию «Острова Малого моря».
Отправимся покорять байкальские просторы Малого Моря.
Мы непременно побываем на острове Огой, где расположена буддийская Ступа Просветления.
Экскурсия пройдет на катере.
Считается, что буддийские ступы предназначаются для растворения всех негативных препятствий в мире, благоприятно способствуют процветанию местности, где сооружены, и приносят пользу людям, особенно тем, кто посещает эти ступы осознанно.
Ужин в кафе/ресторане (на свой вкус).
Размещение: гостиница «Байкалов острог», стандарт, двухместное размещение (Ольхон).
Питание: завтрак.
Путешествие на край земли
После сытного завтрака мы сядем на внедорожники УАЗ и отправимся изучать остров Ольхон.
Вы побываете на «Краю Земли».
Это самый северный мыс острова – Хобой.
Берег на всём протяжении обрывается крутыми скальными уступами в море.
Но выше всего утёсы поднимаются на севере Ольхона.
Чтобы добраться туда, нужно преодолеть степной ландшафт с невероятными подъемами и спусками, очень похожий на американские горки, песчаное урочище и непроходимую тайгу.
Прекрасные виды будут сопровождать Вас всю поездку.
Мы сделаем множество остановок для фотосессии и прогулок.
Обед, приготовленный на костре, дополнит ощущение единства с природой.
Вы узнаете много нового о Байкале, услышите увлекательные легенды, познакомитесь с традициями и обычаями местных жителей.
Ужин в кафе/ресторане (на свой вкус).
Размещение: гостиница «Байкалов острог», стандарт, двухместное размещение (Ольхон).
Питание: завтрак, обед.
Возвращение в Иркутск
Завтрак.
Отправляемся в Иркутск.
Питание: завтрак.
Проживание
Тур предусматривает проживание в отеле (двухместное размещение).
Доплата за одноместное размещение по запросу.
Тур посчитан в базовом стандартном размещении. Если вам понравился наш тур, но есть желание поменять отель на отель категорией выше или улучшить категорию номера в заявленном отеле, то укажите это при подаче заявки и мы пересчитаем стоимость тура.
Варианты проживания
Гостиница «Байкалов острог»
Стандарт, двухместное размещение (Ольхон).
Расположена в населенном пункте Хужир Иркутской области, на живописном байкальском острове Ольхон.
Комплекс, включающий современный отель с развитой инфраструктурой, занимает обширную территорию. Отдыхающим предоставляются все необходимые условия для активного отдыха. К услугам гостей многочисленные спортивные и игровые площадки, фитнес-зал с тренажерами, бассейн, русская баня с купелью, песчаный пляж, бильярдная, зал для игры в настольный теннис, детская площадка, мангальные площадки, охраняемый паркинг.
Для проведения торжеств и деловых мероприятий предоставляются банкетный и конференц-залы. Отдыхающие могут посетить панорамный ресторан, оборудованный танцполом.
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Что включено
- Проживание, указанное в программе
- Питание, указанное в программе (3 завтраков, 2 обеда)
- Транспортное сопровождение
- Услуги гида
- Экскурсионные услуги, в том числе входные билеты и разрешение на посещение Прибайкальского Национального парка
Что не входит в цену
- Авиа - и ж/д билеты до г. Иркутска и обратно
- Проживание в Иркутске до начала и после путешествия
- Дополнительные напитки и еда (кроме указанной в программе)
- Баня
Место начала и завершения?
Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
Включена ли страховка в стоимость тура?
Дополнительная медицинская страховка не входит в стоимость тура. По желанию вы можете оформить страховку на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.