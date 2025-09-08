Позавтракаем и в 10:00 отправимся на водную экскурсию к необитаемому острову Огой, где находится знаменитая ступа Просветления. В неё вложены буддийские реликвии, место считается священным. Затем перейдём к таинственному острову Замагой и остановимся у святых источников Сурхайте.

Обязательно плотно поешьте утром, потому что в пути мы не успеем пообедать — весь день будем на воде. По возвращении в гостиницу — ужин и свободное время.