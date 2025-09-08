Мои заказы

Тур-знакомство с Байкалом: Ольхон, Огой и Листвянка

Полюбоваться Мраморными карьерами, увидеть ступу Просветления и другие популярные места
Проведём неделю на летнем Байкале: будем исследовать необитаемые острова и заряжаться энергией в местах силы, любоваться бескрайними водами, напоминающими море, и восхищаться суровыми скалами.

А ещё познакомимся с флорой и фауной
озера в музее, погрузимся в бурятскую культуру и историю и побываем на мысе Хобой, где первый шаман обрёл свою силу. Посетим буддийский дацан, а желающие смогут принять участие в обряде и научиться готовить буузы.

5
1 отзыв
Ближайшие даты:
8
июн22
июн13
июл27
июл
Время начала: 08:00

Описание тура

Организационные детали

-

Программа тура по дням

1 день

Прибытие и заселение

Встретим вас в аэропорту и отвезём в отель в Иркутске. У вас будет время отдохнуть, а затем вместе поужинаем.

2 день

Листвянка: музей «Тальцы» и Байкальский лимнологический музей

Утром отправимся в посёлок Листвянка. Посетим архитектурно-этнографический музей «Тальцы» и Байкальский лимнологический музей, где вы узнаете много интересного о Байкале. Увидим Кругобайкальскую железную дорогу и остановимся на рыбном рынке. Обедать будем в ресторане или кафе в Листвянке. Вечером вернёмся в Иркутск и поужинаем.

3 день

Переезд на Ольхон и мраморные карьеры

Отправляемся на Ольхон. По дороге заедем в деревню Бугульдейка, чтобы увидеть мраморные карьеры и сделать красивые снимки. Пообедаем в кафе «Юрта» и попробуем блюда бурятской кухни. После размещения в гостинице прогуляемся по окрестностям, вы сможете присмотреть для себя подходящее кафе для ужина. Вечером свободное время.

4 день

Острова Огой и Замагой, святые источники

Позавтракаем и в 10:00 отправимся на водную экскурсию к необитаемому острову Огой, где находится знаменитая ступа Просветления. В неё вложены буддийские реликвии, место считается священным. Затем перейдём к таинственному острову Замагой и остановимся у святых источников Сурхайте.

Обязательно плотно поешьте утром, потому что в пути мы не успеем пообедать — весь день будем на воде. По возвращении в гостиницу — ужин и свободное время.

5 день

Мыс Хобой

Утром помчим к мысу Хобой, который считается местом силы и энергетическим центром. По легенде, именно здесь первый шаман обрёл свою силу. На обед насладимся ухой из байкальской рыбки, приготовленной прямо на костре. Затем вернёмся в гостиницу.

6 день

Буддийский дацан, мастер-класс и возвращение в Иркутск

После завтрака поедем обратно в Иркутск. Пообедаем в кафе «Юрта», а затем посетим дацан в посёлке Усть-Ордынский. Желающие за доплату смогут принять участие в обряде и научиться лепить буузы. По прибытии в город — заселение в гостиницу и ужин. Вечером у вас будет свободное время, советуем прогуляться по 130-му кварталу — зоне исторической застройки, где можно почувствовать, будто вы перенеслись на несколько веков назад.

7 день

Отъезд

Отвезём вас в аэропорт к вашему рейсу.

Стоимость тура

Тип билетаСтоимость
Стандартный билет95 940 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.

Ответы на вопросы

Что включено
  • Проживание
  • Завтраки
  • Трансферы по маршруту, в том числе из/в аэропорт
  • Сопровождение гида
  • Билеты в национальный парк и на объекты экскурсий
  • Туристический налог
Что не входит в цену
  • Билеты до Иркутска и обратно
  • Обеды и ужины
  • Мастер-класс по приготовлению бууз (по желанию)
  • Стоимость тура при группе из 11 человек - 92 000 ₽ за 1 человека
  • Стоимость тура при группе из 16 человек - 89 000 ₽ за 1 человека
  • Стоимость тура при группе из 21 человека - 85 000 ₽ за 1 человека
  • Стоимость тура при группе из 26 человек - 82 000 ₽ за 1 человека
Где начинаем и завершаем?
Начало: Аэропорт Иркутска, время зависит ваших рейсов. Рекомендуем рейсы из Москвы с прибытием в 8:35 или 11:45
Завершение: Аэропорт Иркутска, время ваших рейсов
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 7 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 120 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 26 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Наталья
Наталья — Организатор в Иркутске
Мы живём в Иркутске, обожаем природу нашего региона и с самого детства путешествуем по Байкалу. За годы работы мы накопили большой опыт в организации и успешном проведении туров по Байкалу
любой сложности, учитывая потребности и бюджет каждого нашего гостя. Мы предлагаем разнообразные вариации отдыха для гостей нашего региона: это и экскурсии, это и однодневные активные туры. Это и круизы по Байкалу с программой полной перезагрузки, и индивидуальные туры, и многодневные сборные туры, а также классические программы для отдыха туристов. Опыт практической работы по организации туров на Байкал у нашей команды более 10 лет. Мы организовали отдых для более чем 10 тысяч туристов со всего мира.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 1 отзыве
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
1
4
3
2
1
Татьяна
Татьяна
8 сен 2025
Все прекрасно! Встретили, провели программу, проводили все четко, спасибо!

