Спасибо за экскурсию!

Увидели главные жемчужины Байкала — ледяные гроты, чистый, прозрачный лед, были в северной и южной части острова, катались на коньках, если уху на льду) На север ездили на Буханке, а на юг на Хивусе — очень понравилось, что была опция попробовать и то и то!



Из недостатков тура: не хватило организованности, вся коммуникация онлайн, гида нет, все рассказывает водитель, но они не особо разговорчивые, просто говорят куда приехали, что делать и сколько времени)

Из описания тура были не везде, пик любви не видели, хранителя Байкала тоже не показывали. Про коньки тоже никто не предупредил, что нужно заранее брать с собой (на юге чистый и гладкий лед)

Можно смело делать тур 3 дня, тк 4 это просто дорога домой, спать на острове нет необходимости, можно поехать в Иркутск во 2 половине третьего дня.