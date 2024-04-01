Иркутск - отправная точка: тур на Байкал с посещением мыса Хобой
Всего за четыре дня вам откроются все чудеса Байкала! Вы побываете на островах Ольхон и Огой, посетите сакральные места и смотровые площадки с незабываемыми видами, познакомитесь с бурятскими традициями и культурой, а также прокатитесь по знаменитому байкальскому льду на коньках или снегоходах.
Ближайшие даты:
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даты
даты
Стоимость тура
|Тип билета
|Стоимость
|Взрослый
|15 000 ₽
|Пенсионный
|14 000 ₽
|Школьный
|13 000 ₽
|Дошкольный
|10 000 ₽
Что вас ожидает:
- Хужир
- Остров Огой
- Буддистская Ступа Просветления
- Мыс Хобой
- Харанцанские острова
- Три Брата
- Пик Любви
- Узуры
- Хранитель Байкала
- Бурятская деревня
- Краеведческий музей
- Арт-галерея Ощепковых
- Смотровая Байкал Вью
Описание
Программа: День первый 08:30-10:00 — отправление из Иркутска. 17:30 — прибытие на Ольхон. Обзорная прогулка по Хужиру. День второй 10:00 — отправление от хужирского причала на экскурсию к острову Огой (буддистская Ступа Просветления) и островам Малого моря, с посещением местности Сурхайты. Источники и озеро на косе. 15:00 — свободное время. День третий 10:00 — экскурсия на мыс Хобой. Хужир, Харанцанские острова (смотровая) Три Брата, мыс Хобой, пик Любви, Узуры, Хранитель Байкала. 15:00 — свободное время. Возможно посещение Бурятской деревни, краеведческого музея или арт-галереи Ощепковых, смотровая Байкал Вью. День четвертый 09:30-10:00 — отправление в Иркутск.
Ежедневно в 9:00 (25 мая - 30 сентября)
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Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Хужир
- Остров Огой
- Буддистская Ступа Просветления
- Мыс Хобой
- Харанцанские острова
- Три Брата
- Пик Любви
- Узуры
- Хранитель Байкала
- Бурятская деревня
- Краеведческий музей
- Арт-галерея Ощепковых
- Смотровая Байкал Вью
Что включено
- Все транспортные услуги
- Экскурсионное сопровождение
- Ланч в поездке на Хобой
Что не входит в цену
- Проживание - от 1250 руб. /ночь (организатор может помочь вам с бронированием жилья)
- В период с конца марта по 1 мая дополнительно оплачивается переправа на хивусе.
- Питание на острове и личные расходы
- Авиабилеты до Иркутска
- Доступ в нацпарк (кроме льготников)
Где начинаем и завершаем?
Начало: Ваш адрес в центре Иркутска
Завершение: Центральный рынок или площадь графа Сперанского (сквер Кирова)
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно в 9:00 (25 мая - 30 сентября)
Экскурсия длится около 4 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 15 человек.
Важная информация
- Обратите внимание, что проживание оплачивается дополнительно - мы можем подобрать для Вас отель, турбазу или отдельную кровать в номере под ваши запросы
- Просьба уточнить место отправления из Иркутска - отель или адрес в центре (если из аэропорта или с ж/д - время прибытия рейса). Выбирайте рейс с прибытием в Иркутск до 09:30
- Для бронирования отелей и доступа в нацпарк просьба прислать Ф. И. О, д. р., серию-номер документа и город проживания на всех участников
- В период с конца марта по 1 мая дополнительно оплачивается переправа на хивусе
- Экскурсии на острове проводятся местными жителями - если хотите узнать больше в дополнение к обзорной экскурсии в день прибытия, задавайте вопросы: они знают буквально каждый камешек
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
4.6
Основано на 5 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
А
Александр
1 апр 2024
А
Александр
17 мар 2024
Е
Елена
13 мар 2024
Гид желательно живой а не онлайн, приятнее общение, а не одностороннее выслушивание это когда ездили на мыс хобой, на остров огой вообще не было гида, было бы еще интереснее, если бы нам рассказали истории, факты, красота природы сама за себя всё рассказала, не хватало общения и эрудиции гида,
А
Александра
10 мар 2024
Спасибо за экскурсию!
Увидели главные жемчужины Байкала — ледяные гроты, чистый, прозрачный лед, были в северной и южной части острова, катались на коньках, если уху на льду) На север ездили на Буханке, а на юг на Хивусе — очень понравилось, что была опция попробовать и то и то!
Из недостатков тура: не хватило организованности, вся коммуникация онлайн, гида нет, все рассказывает водитель, но они не особо разговорчивые, просто говорят куда приехали, что делать и сколько времени)
Из описания тура были не везде, пик любви не видели, хранителя Байкала тоже не показывали. Про коньки тоже никто не предупредил, что нужно заранее брать с собой (на юге чистый и гладкий лед)
Можно смело делать тур 3 дня, тк 4 это просто дорога домой, спать на острове нет необходимости, можно поехать в Иркутск во 2 половине третьего дня.
Увидели главные жемчужины Байкала — ледяные гроты, чистый, прозрачный лед, были в северной и южной части острова, катались на коньках, если уху на льду) На север ездили на Буханке, а на юг на Хивусе — очень понравилось, что была опция попробовать и то и то!
Из недостатков тура: не хватило организованности, вся коммуникация онлайн, гида нет, все рассказывает водитель, но они не особо разговорчивые, просто говорят куда приехали, что делать и сколько времени)
Из описания тура были не везде, пик любви не видели, хранителя Байкала тоже не показывали. Про коньки тоже никто не предупредил, что нужно заранее брать с собой (на юге чистый и гладкий лед)
Можно смело делать тур 3 дня, тк 4 это просто дорога домой, спать на острове нет необходимости, можно поехать в Иркутск во 2 половине третьего дня.
В
Валерия
2 фев 2024
В этой экскурсии показывают все основные красоты Ольхона: входит обзорная по Хужиру, путешествие на север острова на УАЗике (с обедом из ухи!) и на юг на хивусе. Обязательно нужно тепло одеваться. Впечатлений великое множество, и все крайне положительные!))
Хотелось бы поблагодарить за хорошо проведенное время и интересную беседу гида Анну и водителя Леонида. И еще менеджера Екатерину за полезные советы:)
Хотелось бы поблагодарить за хорошо проведенное время и интересную беседу гида Анну и водителя Леонида. И еще менеджера Екатерину за полезные советы:)
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