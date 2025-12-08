1 день

Встреча в Иркутске и трансфер в Узуры

Утром наш самолет приземляется в иркутском аэропорту. Здесь мы встречаемся с ребятами, которые добрались до Иркутска раньше или на поезде.

После легкого перекуса садимся в автомобиль, который отвезет нас к самому большому пресноводному озеру мира — Байкалу. По пути пообедаем в бурятском кафе, где можно попробовать вкуснейшие блюда сибирской кухни: бурятские позы и бухлер.

Следующая остановка — Тажеранская степь, уникальный природный комплекс, известный своими наскальными рисунками и следами проживания древнейшей цивилизации — курыкан. Прогуляемся по степи и продолжим путь.

Поездка по льду на автобусе подарит сотни незабываемых эмоций! Едем по федеральной ледовой трассе, безопасность которой обеспечивает МЧС. Здесь всё официально: стоят знаки ограничения скоростей и разделение полос.

По приезде в Хужир пересаживаемся на УАЗики и мчимся в самый дальний конец острова. Наша цель — поселок Узуры. Заселяемся, ужинаем и пытаемся поверить своему счастью. Мы на Байкале!

Переезд на машине 350 км.

Ночевка в гостевом доме.

Фотографии размещены ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160