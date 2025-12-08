Мои заказы

Пеший поход по зимнему Байкалу: палатки и тёплые турбазы

Пеший поход по зимнему Байкалу
Побывать на озере Байкал — мечта каждого путешественника, а побывать на Байкале зимой — это мечта с привкусом приключений! Нас ждёт таинственный и величественный остров Ольхон с буддистскими святынями и
читать дальше

местами силы, сказочные ледяные гроты, умопомрачительные рассветы и закаты, переплетение трещин и пузырьки в толще кристально чистого льда.

Мы окажемся в фантастическом царстве сибирской зимы! Горячая еда, ночёвки в тепле, ночёвки в палатках, дружная компания и незабываемые впечатления для сильных духом туристов! Скидка на первые 5 мест — 6000 рублей. Наличие мест со скидкой уточняйте при бронировании. Скидка для компаний от 4 человек: скидка каждому — 2000 рублей. Дарим скидку за доброе дело! Скидка для доноров — 1000 рублей.

Программа тура по дням

1 день

Встреча в Иркутске и трансфер в Узуры

Утром наш самолет приземляется в иркутском аэропорту. Здесь мы встречаемся с ребятами, которые добрались до Иркутска раньше или на поезде.

После легкого перекуса садимся в автомобиль, который отвезет нас к самому большому пресноводному озеру мира — Байкалу. По пути пообедаем в бурятском кафе, где можно попробовать вкуснейшие блюда сибирской кухни: бурятские позы и бухлер.

Следующая остановка — Тажеранская степь, уникальный природный комплекс, известный своими наскальными рисунками и следами проживания древнейшей цивилизации — курыкан. Прогуляемся по степи и продолжим путь.

Поездка по льду на автобусе подарит сотни незабываемых эмоций! Едем по федеральной ледовой трассе, безопасность которой обеспечивает МЧС. Здесь всё официально: стоят знаки ограничения скоростей и разделение полос.

По приезде в Хужир пересаживаемся на УАЗики и мчимся в самый дальний конец острова. Наша цель — поселок Узуры. Заселяемся, ужинаем и пытаемся поверить своему счастью. Мы на Байкале!

  • Переезд на машине 350 км.
  • Ночевка в гостевом доме.
Встреча в Иркутске и трансфер в УзурыВстреча в Иркутске и трансфер в УзурыВстреча в Иркутске и трансфер в Узуры
2 день

Прогулка налегке на мыс Хобой

Первый день на Байкале!

Сегодня прогуляемся налегке по удивительному, чистейшему льду самого прекрасного озера России, а возможно и мира.

Наш путь лежит к одной из самых живописных локаций Малого Моря — мысу Хобой, что на севере острова Ольхон. Добраться сюда с острова невозможно, слишком крутые обрывы. Поэтому наслаждаться видом Хобоя можно только с воды, а зимой, в ледяных украшениях, он приобретает поистине сказочный вид.

До мыса мы пойдем пешком, не упустим возможность изучить по пути потрясающие скалы, торосы, живописнейшие трещины, и ледяные гроты.

Ночевать вернемся на знакомую базу в Узурах.

  • Прогулка налегке 20 км.
  • Ночевка в гостевом доме.
Прогулка налегке на мыс ХобойПрогулка налегке на мыс ХобойПрогулка налегке на мыс Хобой
3 день

Первый переход с рюкзаком и ночевка в палатках

Сегодня мы проснемся до рассвета и в темноте, при свете фонариков, залезем на гору, расположенную рядом с турбазой. Высота всего 200 метров, зато какие виды открываются с вершины! Невероятная панорама Большого Байкала, Узуры как на ладони и — цель нашей маленькой вылазки — потрясающий рассвет!

После завтрака первый выход с рюкзаками. Аккуратно укладываем их на сани-волокуши, крепим веревками и, в предвкушении новых открытий, двигаемся в путь.

Сегодня идем по земле, сначала немного в горку, потом под горку, нужно перебраться с восточного побережья Ольхона на западное.

В районе мыса Зантык разобьем лагерь, разведем костер и приготовим горячий ужин. Нас ждет первая ночевка в палатках.

  • Переход 15 км с рюкзаками.
  • Ночевка в палатке.
Первый переход с рюкзаком и ночевка в палаткахПервый переход с рюкзаком и ночевка в палаткахПервый переход с рюкзаком и ночевка в палатках
4 день

Переход в Хужир, закат у скалы Шаманки

Бодрое утро! В спальничке тепло и уютно, но мы смело выходим наружу. Встретить рассвет на льду — удивительное зрелище. А услышать, как поет Байкал по ночам поистине бесценно. Собираемся с ребятами у костра, обсуждаем как прошла ночь, делимся впечатлениями.

После завтрака собираем лагерь и снова в путь. Идем прямо по льду вдоль западного побережья Ольхона, посмотрим знаменитые ходульные деревья, много живописных гротов и сказочные ледяные наплески. Двигаемся в сторону самого крупного населенного пункта острова, поселка Хужир.

Здесь мы остановимся на ночь в теплой турбазе, а перед сном прогуляемся до самой известной достопримечательности Байкала — культовой скалы Шаманки. Она является одной из девяти святынь Азии.

  • Переход 15 км с рюкзаками.
  • Ночевка в гостевом доме.
  • Есть связь у всех операторов.
Переход в Хужир, закат у скалы ШаманкиПереход в Хужир, закат у скалы ШаманкиПереход в Хужир, закат у скалы Шаманки
5 день

День отдыха: катаемся на коньках и велосипедах

День отдыха в Хужире. Каждый найдёт себе развлечение по душе: можно сходить в музей или взять в прокат велосипеды и прокатиться на них по льду — незабываемые впечатления!

Покатушки на коньках, пешие прогулки, красивые фотосессии, посещение местных кафе и сувенирных магазинов тоже отлично впишутся в наши планы. А вечером сходим в баню!

  • Прокат велосипеда.
  • Прокат коньков.
  • Жаркая баня.
  • Ночевка в гостевом доме.
День отдыха: катаемся на коньках и велосипедахДень отдыха: катаемся на коньках и велосипедахДень отдыха: катаемся на коньках и велосипедах
6 день

Остров Огой и ночевка в палатках

Доброе утро на турбазе! Проснемся на рассвете, позавтракаем вкусной и полезной пищей, приготовленной нашими дежурными, и покинем Хужир.

Пересекаем пролив Малое Море по льду, держим курс на живописный остров Огой. По пути осмотрим таинственный остров Замогой.

Говорят, здесь раньше был лепрозорий, а сейчас в теплое время живут нерпочки. На Огое поднимемся на Ступу Просветления, это буддистская святыня, говорят, она исполняет желания. Попросим хорошей погоды на ночь, теплого спальничка и заночуем в палатках. Это вторая и последняя холодная ночевка.

  • Переход 25 км с рюкзаками.
  • Ночевка в палатках.
Остров Огой и ночевка в палаткахОстров Огой и ночевка в палаткахОстров Огой и ночевка в палатках
7 день

Переход в Сахюрту. Последний день с рюкзаком

Доброе утро! Встречаем рассвет на вершине острова, зрелище невероятное! Здесь только мы, Байкал и никого на десятки километров вокруг.

После завтрака обсуждаем, кто больше всего будет скучать по палаткам, и за разговорами отправляемся на Ольхон, посмотрим на мыс Хоргой с его загадочной Курыканской стеной.

До сих пор никто не может точно сказать, зачем построили эту двухметровую каменную стену протяженностью 200 метров. Здесь устроим перекус, а затем посмотрим еще один интересный мыс — Кобылья голова.

Здесь будет ветрено: мы находимся в зоне буйных ветров, рядом с долиной реки Сарма. Неподалеку находится одноименное ущелье, в котором как в аэродинамической трубе рождается сильнейший ветер, скорость которого иногда достигает до 60 метров в секунду. Зато из-за ветра здесь практически никогда не задерживается снег, и лёд всегда очень прозрачный и чистый!

Приходим на турбазу, заселяемся, отдыхаем, и вечером нас ждет заслуженная банька!

  • Переход 15 км с рюкзаком.
  • Ночевка в гостевом доме.
  • Жаркая баня.
Переход в Сахюрту. Последний день с рюкзакомПереход в Сахюрту. Последний день с рюкзакомПереход в Сахюрту. Последний день с рюкзаком
8 день

День отдыха. Прогулка налегке и прощальный ужин

Замечательный день! Сегодня нам никуда не нужно спешить, можем позволить себе как следует выспаться.

После завтрака прогуляемся через пролив Ольхонские Ворота. Летом на этом месте плещется вода и курсирует паромчик, а сегодня мы уверенно идем к нашей цели прямо по блестящему льду, который может достигать в толщину целого метра.

Отличный день для фотосессий в красивых нарядах (девчонки, возьмите платья!).

Попробуем забраться на одну из ближайших вершин. Весь Байкал отсюда как на ладони!

Делаем прощальные снимки, вечером — праздничный ужин, глинтвейн и долгие разговоры до утра.

  • Пешая прогулка около 10 км.
  • Турбаза.
День отдыха. Прогулка налегке и прощальный ужинДень отдыха. Прогулка налегке и прощальный ужинДень отдыха. Прогулка налегке и прощальный ужин
9 день

Трансфер в Иркутск и завершение похода

Сегодня мы заканчиваем маршрут в Иркутске в 12:00.

Трансфер привезет нас прямо к аэропорту, на обратную дорогу подходят любые билеты после этого времени.

Если время позволяет, рекомендуем задержаться в Иркутске на день-другой, чтобы погулять и познакомиться с жизнью сибирского города. Прощай, Байкал. До новых встреч!

Желающие смогут продолжить путешествие с нами в программе «Переход через озеро Байкал».

  • Переезд 300 км.

* Маршрут может быть изменен в случае непогоды или другой необходимости.

Трансфер в Иркутск и завершение походаТрансфер в Иркутск и завершение походаТрансфер в Иркутск и завершение похода
Проживание

6 ночей на теплых турбазах, 2 ночи в палатках.

Когда ночуем в палатках — умываемся свежим снегом и талой байкальской водичкой.

На турбазах будут бани. Туалеты будут и привычные фаянсовые, и уличные деревенские, и бодрящие полевые. Сила в разнообразии!

Варианты проживания

Турбазы

6 ночей

Палатки

2 ночи

Выберите удобную дату из расписания

Ответы на вопросы

Что включено
  • Все запланированные переезды на маршруте
  • 6 ночей на теплых турбазах
  • 2 ночи в палатках
  • Прокат качественных палаток
  • Вкусное трёхразовое питание (кроме питания в кафе, не включенного в стоимость)
  • Всё необходимое групповое снаряжение: котлы, горелки, газ
  • Разрешение на пребывание в нацпарке и платные стоянки
  • Сани-волокуши на каждого участника (для рюкзаков)
  • Ледоходы на каждого участника (шипованные накладки на обувь для безопасных прогулок)
  • Жаркая баня на дровах 2 раза за поход
  • Специализированная походная аптечка
  • Регистрация группы в МЧС
  • Медицинская страховка от несчастного случая
  • Сопровождение опытными походными инструкторами
Что не входит в цену
  • Дорога до Иркутска и обратно (самолет или поезд)
  • Личное снаряжение по списку (рюкзак, спальник…)
  • Обед или перекус в 1 день, обед и 2 ужина в Хужире
  • Любые расходы, связанные с вынужденным изменением программы или форс-мажорами
Место начала и завершения?
Иркутск
Список личных вещей, которые нужно взять с собой

Снаряжение:

  • рюкзак штурмовой (20-35 литров);
  • рюкзак для длительного похода (90 л — мужчины, 70 л — женщины) с поясом;
  • пенка (туристический коврик, коврик пенополиуретановый, каремат);
  • спальник зимний (температура комфорта -15*С - -20* С);
  • сидушка туристическая;
  • фонарик налобный светодиодный;
  • горнолыжная маска/очки.

Одежда:

  • одежда для сна;
  • штаны нижние ходовые (лосины, рейтузы, термобельё);
  • штаны верхние ходовые (непродуваемые и непромокаемые);
  • носки или термоноски;
  • шерстяные носки;
  • термофутболка;
  • куртка непродуваемая и непромокаемая (мембрана);
  • пуховка (теплая куртка);
  • варежки или перчатки теплые и непромокаемые (горнолыжные, Gore-Tex);
  • шарф;
  • шапка теплая;
  • сменные треккинговые ботинки;
  • зимняя обувь.

Личные вещи:

  • паспорт;
  • деньги;
  • термос;
  • набор посуды (КЛМН);
  • туалетная бумага;
  • индивидуальная аптечка;
  • солнцезащитный крем и гигиеническая помада;
  • предметы личной гигиены;
  • банное.

Рекомендуем добавить:

  • термобельё;
  • штаны теплые для вечера (флисовые);
  • фонарики (гамаши, бахилы);
  • балаклава;
  • треккинговые палки;
  • коньки;
  • платье;
  • палатка;
  • рукавицы-верхонки;
  • повербанк;
  • зимние рыбацкие сапоги EVA.
Будет холодно?

Средние температуры в наши даты от -10 до +10 градусов днём, бывает сильный ветер. По вечерам морозно.

Нижние температуры могут опускаться до -30, особенно холодно по ночам.

Наш комфорт на 90% зависит от правильно подобранного снаряжения, причем оно необязательно должно стоить огромных денег. Если ты правильно одет и имеешь подходящее снаряжение, температура вокруг не имеет значения, всё внимание будет только на окружающую красоту.

Правильно подобрать снаряжение мы поможем, ваша задача в том, чтобы точно следовать рекомендациям.

Это безопасно? Лёд крепкий?

Лёд крепкий. На Байкале немного другая сезонность, нормально лёд встаёт только в конце января-начале февраля. В районе нашего путешествия в феврале-марте средняя толщина льда примерно 1 метр, это очень много, выдерживает многотонные авто.

В основном маршрут проходит по заливу Малое Море, из-за особенностей рельефа лёд там всегда особенно крепкий, и по нему даже проложена федеральная автомобильная дорога, по которой двигаются не только легковые машины, но и автобусы.

Трассу поддерживают МЧС: каждый день проверяют ледовую обстановку. Поэтому никаких сюрпризов там быть не может.

Как только весна начинает вступать в свои права, и лёд потихоньку утончается, об этом сразу становится известно, автомобильное движение закрывают, но пешеходы продолжают ходить вплоть до конца апреля.

Совместно с МЧС мы всегда следим за ледовой обстановкой, переживать об этом не стоит.

Будут ли связь и электричество?

Да, связь встречается почти каждый день, хорошо ловит Теле2, остальные похуже.

Электричество будет при ночевках в домиках, но розеток может быть меньше, чем хочется.

Если важно быть на связи и при полной зарядке, рекомендуем брать power bank.

Насколько нужен пуховик?

По нашему опыту пуховик очень нужен, чтобы утеплиться. Погода на Байкале переменчивая, днём может светить солнце, но в любой момент температура может упасть и подуть сильный ветер, а по вечерам стоят настоящие трескучие морозы.

Пуховик нужен действительно теплый, в идеале он должен закрывать попу. Легкая городская пуховка не подходит, нужна реально на -30! Проверенные пуховики можно взять в прокат у нас.

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 9 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 16 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Большая Страна
Большая Страна — Сообщество организаторов
Большая Страна – сообщество локальных туроператоров с единой службой бронирования. Все туры на сайте имеют прямые цены организаторов, входящих в сообщество, без наценок агентств. Работают с 2015 года. Входят в реестр проверенных туроператоров Ростуризма.

