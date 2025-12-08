Программа тура по дням
Встреча в Иркутске и трансфер в Узуры
Утром наш самолет приземляется в иркутском аэропорту. Здесь мы встречаемся с ребятами, которые добрались до Иркутска раньше или на поезде.
После легкого перекуса садимся в автомобиль, который отвезет нас к самому большому пресноводному озеру мира — Байкалу. По пути пообедаем в бурятском кафе, где можно попробовать вкуснейшие блюда сибирской кухни: бурятские позы и бухлер.
Следующая остановка — Тажеранская степь, уникальный природный комплекс, известный своими наскальными рисунками и следами проживания древнейшей цивилизации — курыкан. Прогуляемся по степи и продолжим путь.
Поездка по льду на автобусе подарит сотни незабываемых эмоций! Едем по федеральной ледовой трассе, безопасность которой обеспечивает МЧС. Здесь всё официально: стоят знаки ограничения скоростей и разделение полос.
По приезде в Хужир пересаживаемся на УАЗики и мчимся в самый дальний конец острова. Наша цель — поселок Узуры. Заселяемся, ужинаем и пытаемся поверить своему счастью. Мы на Байкале!
- Переезд на машине 350 км.
- Ночевка в гостевом доме.
Прогулка налегке на мыс Хобой
Первый день на Байкале!
Сегодня прогуляемся налегке по удивительному, чистейшему льду самого прекрасного озера России, а возможно и мира.
Наш путь лежит к одной из самых живописных локаций Малого Моря — мысу Хобой, что на севере острова Ольхон. Добраться сюда с острова невозможно, слишком крутые обрывы. Поэтому наслаждаться видом Хобоя можно только с воды, а зимой, в ледяных украшениях, он приобретает поистине сказочный вид.
До мыса мы пойдем пешком, не упустим возможность изучить по пути потрясающие скалы, торосы, живописнейшие трещины, и ледяные гроты.
Ночевать вернемся на знакомую базу в Узурах.
- Прогулка налегке 20 км.
- Ночевка в гостевом доме.
Первый переход с рюкзаком и ночевка в палатках
Сегодня мы проснемся до рассвета и в темноте, при свете фонариков, залезем на гору, расположенную рядом с турбазой. Высота всего 200 метров, зато какие виды открываются с вершины! Невероятная панорама Большого Байкала, Узуры как на ладони и — цель нашей маленькой вылазки — потрясающий рассвет!
После завтрака первый выход с рюкзаками. Аккуратно укладываем их на сани-волокуши, крепим веревками и, в предвкушении новых открытий, двигаемся в путь.
Сегодня идем по земле, сначала немного в горку, потом под горку, нужно перебраться с восточного побережья Ольхона на западное.
В районе мыса Зантык разобьем лагерь, разведем костер и приготовим горячий ужин. Нас ждет первая ночевка в палатках.
- Переход 15 км с рюкзаками.
- Ночевка в палатке.
Переход в Хужир, закат у скалы Шаманки
Бодрое утро! В спальничке тепло и уютно, но мы смело выходим наружу. Встретить рассвет на льду — удивительное зрелище. А услышать, как поет Байкал по ночам поистине бесценно. Собираемся с ребятами у костра, обсуждаем как прошла ночь, делимся впечатлениями.
После завтрака собираем лагерь и снова в путь. Идем прямо по льду вдоль западного побережья Ольхона, посмотрим знаменитые ходульные деревья, много живописных гротов и сказочные ледяные наплески. Двигаемся в сторону самого крупного населенного пункта острова, поселка Хужир.
Здесь мы остановимся на ночь в теплой турбазе, а перед сном прогуляемся до самой известной достопримечательности Байкала — культовой скалы Шаманки. Она является одной из девяти святынь Азии.
- Переход 15 км с рюкзаками.
- Ночевка в гостевом доме.
- Есть связь у всех операторов.
День отдыха: катаемся на коньках и велосипедах
День отдыха в Хужире. Каждый найдёт себе развлечение по душе: можно сходить в музей или взять в прокат велосипеды и прокатиться на них по льду — незабываемые впечатления!
Покатушки на коньках, пешие прогулки, красивые фотосессии, посещение местных кафе и сувенирных магазинов тоже отлично впишутся в наши планы. А вечером сходим в баню!
- Прокат велосипеда.
- Прокат коньков.
- Жаркая баня.
- Ночевка в гостевом доме.
Остров Огой и ночевка в палатках
Доброе утро на турбазе! Проснемся на рассвете, позавтракаем вкусной и полезной пищей, приготовленной нашими дежурными, и покинем Хужир.
Пересекаем пролив Малое Море по льду, держим курс на живописный остров Огой. По пути осмотрим таинственный остров Замогой.
Говорят, здесь раньше был лепрозорий, а сейчас в теплое время живут нерпочки. На Огое поднимемся на Ступу Просветления, это буддистская святыня, говорят, она исполняет желания. Попросим хорошей погоды на ночь, теплого спальничка и заночуем в палатках. Это вторая и последняя холодная ночевка.
- Переход 25 км с рюкзаками.
- Ночевка в палатках.
Переход в Сахюрту. Последний день с рюкзаком
Доброе утро! Встречаем рассвет на вершине острова, зрелище невероятное! Здесь только мы, Байкал и никого на десятки километров вокруг.
После завтрака обсуждаем, кто больше всего будет скучать по палаткам, и за разговорами отправляемся на Ольхон, посмотрим на мыс Хоргой с его загадочной Курыканской стеной.
До сих пор никто не может точно сказать, зачем построили эту двухметровую каменную стену протяженностью 200 метров. Здесь устроим перекус, а затем посмотрим еще один интересный мыс — Кобылья голова.
Здесь будет ветрено: мы находимся в зоне буйных ветров, рядом с долиной реки Сарма. Неподалеку находится одноименное ущелье, в котором как в аэродинамической трубе рождается сильнейший ветер, скорость которого иногда достигает до 60 метров в секунду. Зато из-за ветра здесь практически никогда не задерживается снег, и лёд всегда очень прозрачный и чистый!
Приходим на турбазу, заселяемся, отдыхаем, и вечером нас ждет заслуженная банька!
- Переход 15 км с рюкзаком.
- Ночевка в гостевом доме.
- Жаркая баня.
День отдыха. Прогулка налегке и прощальный ужин
Замечательный день! Сегодня нам никуда не нужно спешить, можем позволить себе как следует выспаться.
После завтрака прогуляемся через пролив Ольхонские Ворота. Летом на этом месте плещется вода и курсирует паромчик, а сегодня мы уверенно идем к нашей цели прямо по блестящему льду, который может достигать в толщину целого метра.
Отличный день для фотосессий в красивых нарядах (девчонки, возьмите платья!).
Попробуем забраться на одну из ближайших вершин. Весь Байкал отсюда как на ладони!
Делаем прощальные снимки, вечером — праздничный ужин, глинтвейн и долгие разговоры до утра.
- Пешая прогулка около 10 км.
- Турбаза.
Трансфер в Иркутск и завершение похода
Сегодня мы заканчиваем маршрут в Иркутске в 12:00.
Трансфер привезет нас прямо к аэропорту, на обратную дорогу подходят любые билеты после этого времени.
Если время позволяет, рекомендуем задержаться в Иркутске на день-другой, чтобы погулять и познакомиться с жизнью сибирского города. Прощай, Байкал. До новых встреч!
Желающие смогут продолжить путешествие с нами в программе «Переход через озеро Байкал».
- Переезд 300 км.
* Маршрут может быть изменен в случае непогоды или другой необходимости.
Проживание
6 ночей на теплых турбазах, 2 ночи в палатках.
Когда ночуем в палатках — умываемся свежим снегом и талой байкальской водичкой.
На турбазах будут бани. Туалеты будут и привычные фаянсовые, и уличные деревенские, и бодрящие полевые. Сила в разнообразии!
Варианты проживания
Турбазы
Палатки
Ответы на вопросы
Что включено
- Все запланированные переезды на маршруте
- 6 ночей на теплых турбазах
- 2 ночи в палатках
- Прокат качественных палаток
- Вкусное трёхразовое питание (кроме питания в кафе, не включенного в стоимость)
- Всё необходимое групповое снаряжение: котлы, горелки, газ
- Разрешение на пребывание в нацпарке и платные стоянки
- Сани-волокуши на каждого участника (для рюкзаков)
- Ледоходы на каждого участника (шипованные накладки на обувь для безопасных прогулок)
- Жаркая баня на дровах 2 раза за поход
- Специализированная походная аптечка
- Регистрация группы в МЧС
- Медицинская страховка от несчастного случая
- Сопровождение опытными походными инструкторами
Что не входит в цену
- Дорога до Иркутска и обратно (самолет или поезд)
- Личное снаряжение по списку (рюкзак, спальник…)
- Обед или перекус в 1 день, обед и 2 ужина в Хужире
- Любые расходы, связанные с вынужденным изменением программы или форс-мажорами
Место начала и завершения?
Список личных вещей, которые нужно взять с собой
Снаряжение:
- рюкзак штурмовой (20-35 литров);
- рюкзак для длительного похода (90 л — мужчины, 70 л — женщины) с поясом;
- пенка (туристический коврик, коврик пенополиуретановый, каремат);
- спальник зимний (температура комфорта -15*С - -20* С);
- сидушка туристическая;
- фонарик налобный светодиодный;
- горнолыжная маска/очки.
Одежда:
- одежда для сна;
- штаны нижние ходовые (лосины, рейтузы, термобельё);
- штаны верхние ходовые (непродуваемые и непромокаемые);
- носки или термоноски;
- шерстяные носки;
- термофутболка;
- куртка непродуваемая и непромокаемая (мембрана);
- пуховка (теплая куртка);
- варежки или перчатки теплые и непромокаемые (горнолыжные, Gore-Tex);
- шарф;
- шапка теплая;
- сменные треккинговые ботинки;
- зимняя обувь.
Личные вещи:
- паспорт;
- деньги;
- термос;
- набор посуды (КЛМН);
- туалетная бумага;
- индивидуальная аптечка;
- солнцезащитный крем и гигиеническая помада;
- предметы личной гигиены;
- банное.
Рекомендуем добавить:
- термобельё;
- штаны теплые для вечера (флисовые);
- фонарики (гамаши, бахилы);
- балаклава;
- треккинговые палки;
- коньки;
- платье;
- палатка;
- рукавицы-верхонки;
- повербанк;
- зимние рыбацкие сапоги EVA.
Будет холодно?
Средние температуры в наши даты от -10 до +10 градусов днём, бывает сильный ветер. По вечерам морозно.
Нижние температуры могут опускаться до -30, особенно холодно по ночам.
Наш комфорт на 90% зависит от правильно подобранного снаряжения, причем оно необязательно должно стоить огромных денег. Если ты правильно одет и имеешь подходящее снаряжение, температура вокруг не имеет значения, всё внимание будет только на окружающую красоту.
Правильно подобрать снаряжение мы поможем, ваша задача в том, чтобы точно следовать рекомендациям.
Это безопасно? Лёд крепкий?
Лёд крепкий. На Байкале немного другая сезонность, нормально лёд встаёт только в конце января-начале февраля. В районе нашего путешествия в феврале-марте средняя толщина льда примерно 1 метр, это очень много, выдерживает многотонные авто.
В основном маршрут проходит по заливу Малое Море, из-за особенностей рельефа лёд там всегда особенно крепкий, и по нему даже проложена федеральная автомобильная дорога, по которой двигаются не только легковые машины, но и автобусы.
Трассу поддерживают МЧС: каждый день проверяют ледовую обстановку. Поэтому никаких сюрпризов там быть не может.
Как только весна начинает вступать в свои права, и лёд потихоньку утончается, об этом сразу становится известно, автомобильное движение закрывают, но пешеходы продолжают ходить вплоть до конца апреля.
Совместно с МЧС мы всегда следим за ледовой обстановкой, переживать об этом не стоит.
Будут ли связь и электричество?
Да, связь встречается почти каждый день, хорошо ловит Теле2, остальные похуже.
Электричество будет при ночевках в домиках, но розеток может быть меньше, чем хочется.
Если важно быть на связи и при полной зарядке, рекомендуем брать power bank.
Насколько нужен пуховик?
По нашему опыту пуховик очень нужен, чтобы утеплиться. Погода на Байкале переменчивая, днём может светить солнце, но в любой момент температура может упасть и подуть сильный ветер, а по вечерам стоят настоящие трескучие морозы.
Пуховик нужен действительно теплый, в идеале он должен закрывать попу. Легкая городская пуховка не подходит, нужна реально на -30! Проверенные пуховики можно взять в прокат у нас.