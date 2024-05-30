Остров Ольхон – туры в Иркутске

Найдено 4 тура в категории «Остров Ольхон» в Иркутске, цены от 56 000 ₽. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Семь дней на Байкале
🚌 На автобусе
Авторский тур
7 дней
3 отзыва
Семь дней на Байкале
Начало: Иркутск
17 июня в 10:00
8 июля в 10:00
от 83 750 за человека
Весь Байкал за 7 дней
🚌 На автобусе
🚤 На катере
Авторский тур
7 дней
3 отзыва
Весь Байкал за 7 дней
Начало: Республика Бурятия, Улан-Удэ
1 июля в 10:00
11 июля в 10:00
от 93 300 за человека
Калейдоскоп Байкала. Летнее или осеннее путешествие
🚌 На автобусе
Авторский тур
12 дней
3 отзыва
Калейдоскоп Байкала. Летнее или осеннее путешествие
Начало: Г. Иркутск
10 июня в 10:00
14 июня в 10:00
от 123 600 за человека
Осень на Байкале
🚌 На автобусе
Авторский тур
6 дней
3 отзыва
Осень на Байкале
Начало: Россия, Иркутск
4 сен в 10:00
11 сен в 10:00
от 56 000 за человека

Последние отзывы на туры

  • Е
    Екатерина
    30 мая 2024
    Осень на Байкале
    Всё отлично!! Вся организация: трансферы, гостиницы всё порадовало.
    Всё отлично!! Вся организация: трансферы, гостиницы всё порадовалоВсё отлично!! Вся организация: трансферы, гостиницы всё порадовалоВсё отлично!! Вся организация: трансферы, гостиницы всё порадовалоВсё отлично!! Вся организация: трансферы, гостиницы всё порадовало
  • Т
    Татьяна
    30 мая 2024
    Осень на Байкале
    Спасибо за организацию, всё понравилось
    Спасибо за организацию, всё понравилосьСпасибо за организацию, всё понравилосьСпасибо за организацию, всё понравилосьСпасибо за организацию, всё понравилосьСпасибо за организацию, всё понравилосьСпасибо за организацию, всё понравилосьСпасибо за организацию, всё понравилосьСпасибо за организацию, всё понравилосьСпасибо за организацию, всё понравилосьСпасибо за организацию, всё понравилось
  • В
    Виктория
    3 марта 2024
    Семь дней на Байкале
    Всё хорошо организовано, в списке вещей нет ничего лишнего, всем осталась довольна)
    Всё хорошо организовано, в списке вещей нет ничего лишнего, всем осталась довольна)Всё хорошо организовано, в списке вещей нет ничего лишнего, всем осталась довольна)Всё хорошо организовано, в списке вещей нет ничего лишнего, всем осталась довольна)Всё хорошо организовано, в списке вещей нет ничего лишнего, всем осталась довольна)Всё хорошо организовано, в списке вещей нет ничего лишнего, всем осталась довольна)Всё хорошо организовано, в списке вещей нет ничего лишнего, всем осталась довольна)Всё хорошо организовано, в списке вещей нет ничего лишнего, всем осталась довольна)Всё хорошо организовано, в списке вещей нет ничего лишнего, всем осталась довольна)Всё хорошо организовано, в списке вещей нет ничего лишнего, всем осталась довольна)
  • А
    Андрей
    17 января 2024
    Весь Байкал за 7 дней
    Отличный тур. Организация на высоком уровне, всегда были на связи, каждый день приходила информация. Гостиницы хорошие все было комфортно. Иркутск понравился, ну а Байкал это прелесть, виды фантастические. Нам все очень понравилось. Планирую в дальнейшем путешествовать с «Большой Страной».
    Отличный тур. Организация на высоком уровне, всегда были на связи, каждый день приходила информация. Гостиницы хорошиеОтличный тур. Организация на высоком уровне, всегда были на связи, каждый день приходила информация. Гостиницы хорошиеОтличный тур. Организация на высоком уровне, всегда были на связи, каждый день приходила информация. Гостиницы хорошиеОтличный тур. Организация на высоком уровне, всегда были на связи, каждый день приходила информация. Гостиницы хорошиеОтличный тур. Организация на высоком уровне, всегда были на связи, каждый день приходила информация. Гостиницы хорошиеОтличный тур. Организация на высоком уровне, всегда были на связи, каждый день приходила информация. Гостиницы хорошиеОтличный тур. Организация на высоком уровне, всегда были на связи, каждый день приходила информация. Гостиницы хорошиеОтличный тур. Организация на высоком уровне, всегда были на связи, каждый день приходила информация. Гостиницы хорошиеОтличный тур. Организация на высоком уровне, всегда были на связи, каждый день приходила информация. Гостиницы хорошие
  • О
    Ольга
    25 ноября 2023
    Осеннее очарование Байкала
    Все прошло на 100+++. Организация на высшем уровне, все продумано до мелочей. Всем рекомендую принимающую сторону.
    Все прошло на 100+++. Организация на высшем уровне, все продумано до мелочей. Всем рекомендую принимающую сторонуВсе прошло на 100+++. Организация на высшем уровне, все продумано до мелочей. Всем рекомендую принимающую сторонуВсе прошло на 100+++. Организация на высшем уровне, все продумано до мелочей. Всем рекомендую принимающую сторонуВсе прошло на 100+++. Организация на высшем уровне, все продумано до мелочей. Всем рекомендую принимающую сторону
  • Е
    Елена
    26 сентября 2023
    Осень на Байкале
    Взяли тур с подругой, 16-23 сентября 2023. Остались очень довольны! Места сказочные! Байкал выше всяких похвал! Повезло с погодой, все дни были солнечные, даже искупались! Все экскурсии познавательны и интересны! Собираюсь теперь зимой!
    Взяли тур с подругой, 16-23 сентября 2023. Остались очень довольны! Места сказочные! Байкал выше всяких похвал!Взяли тур с подругой, 16-23 сентября 2023. Остались очень довольны! Места сказочные! Байкал выше всяких похвал!Взяли тур с подругой, 16-23 сентября 2023. Остались очень довольны! Места сказочные! Байкал выше всяких похвал!Взяли тур с подругой, 16-23 сентября 2023. Остались очень довольны! Места сказочные! Байкал выше всяких похвал!Взяли тур с подругой, 16-23 сентября 2023. Остались очень довольны! Места сказочные! Байкал выше всяких похвал!Взяли тур с подругой, 16-23 сентября 2023. Остались очень довольны! Места сказочные! Байкал выше всяких похвал!Взяли тур с подругой, 16-23 сентября 2023. Остались очень довольны! Места сказочные! Байкал выше всяких похвал!Взяли тур с подругой, 16-23 сентября 2023. Остались очень довольны! Места сказочные! Байкал выше всяких похвал!
  • Д
    Дмитрий
    25 сентября 2023
    Золотая осень на Ольхоне
    Красивые места. Отличная природа
  • Т
    Татьяна
    20 сентября 2023
    Золотая осень на Ольхоне
    Потрясающая поездка. Моя мечта сбылась. Такую красоту увидеть можно только на Байкале.
  • И
    Ирина
    24 августа 2023
    Семь дней на Байкале
    Я вернулась из поездки домой и хочу поблагодарить за мою поездку. Всё организовано чётко, каждый вечер я получала сообщение о планах на следующий день. Байкал очень понравился, хочу поехать туда теперь зимой.
  • Ю
    Юлия
    14 августа 2023
    Весь Байкал за 7 дней
    Организация очень хорошая, мы за день знали свои планы и могли подготовиться, накладок не было, все очень хорошо.
    Организация очень хорошая, мы за день знали свои планы и могли подготовиться, накладок не было, все очень хорошоОрганизация очень хорошая, мы за день знали свои планы и могли подготовиться, накладок не было, все очень хорошоОрганизация очень хорошая, мы за день знали свои планы и могли подготовиться, накладок не было, все очень хорошоОрганизация очень хорошая, мы за день знали свои планы и могли подготовиться, накладок не было, все очень хорошоОрганизация очень хорошая, мы за день знали свои планы и могли подготовиться, накладок не было, все очень хорошоОрганизация очень хорошая, мы за день знали свои планы и могли подготовиться, накладок не было, все очень хорошоОрганизация очень хорошая, мы за день знали свои планы и могли подготовиться, накладок не было, все очень хорошоОрганизация очень хорошая, мы за день знали свои планы и могли подготовиться, накладок не было, все очень хорошоОрганизация очень хорошая, мы за день знали свои планы и могли подготовиться, накладок не было, все очень хорошоОрганизация очень хорошая, мы за день знали свои планы и могли подготовиться, накладок не было, все очень хорошо

Ответы на вопросы от путешественников по Иркутску в категории «Остров Ольхон»

Самые популярные туры этой рубрики в Иркутске
В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 4 популярных тура 😍 из 4
  1. Семь дней на Байкале
  2. Весь Байкал за 7 дней
  3. Калейдоскоп Байкала. Летнее или осеннее путешествие
  4. Осень на Байкале
Какие места ещё посмотреть в Иркутске
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
  1. Мыс Хобой
  2. Скала Шаманка
  3. Малое море Байкала
  4. Тальцы
  5. Тункинская долина
  6. Набережная
  7. Озеро Байкал
  8. Тажеранские степи
  9. Сад камней
  10. Краеведческий музей
Сколько стоит тур в Иркутске в июне 2024
Сейчас в Иркутске в категории "Остров Ольхон" можно забронировать 4 тура от 56 000 до 123 600. Туристы уже оставили гидам 12 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.97 из 5
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