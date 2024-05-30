Е Екатерина Осень на Байкале Всё отлично!! Вся организация: трансферы, гостиницы всё порадовало.

Т Татьяна Осень на Байкале Спасибо за организацию, всё понравилось

В Виктория Семь дней на Байкале Всё хорошо организовано, в списке вещей нет ничего лишнего, всем осталась довольна)

А Андрей Весь Байкал за 7 дней Отличный тур. Организация на высоком уровне, всегда были на связи, каждый день приходила информация. Гостиницы хорошие все было комфортно. Иркутск понравился, ну а Байкал это прелесть, виды фантастические. Нам все очень понравилось. Планирую в дальнейшем путешествовать с «Большой Страной».

О Ольга Осеннее очарование Байкала Все прошло на 100+++. Организация на высшем уровне, все продумано до мелочей. Всем рекомендую принимающую сторону.

Е Елена Осень на Байкале Взяли тур с подругой, 16-23 сентября 2023. Остались очень довольны! Места сказочные! Байкал выше всяких похвал! Повезло с погодой, все дни были солнечные, даже искупались! Все экскурсии познавательны и интересны! Собираюсь теперь зимой!

Д Дмитрий Золотая осень на Ольхоне Красивые места. Отличная природа

Т Татьяна Золотая осень на Ольхоне Потрясающая поездка. Моя мечта сбылась. Такую красоту увидеть можно только на Байкале.

И Ирина Семь дней на Байкале Я вернулась из поездки домой и хочу поблагодарить за мою поездку. Всё организовано чётко, каждый вечер я получала сообщение о планах на следующий день. Байкал очень понравился, хочу поехать туда теперь зимой.