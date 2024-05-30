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Авторский тур
7 дней
Семь дней на Байкале
Начало: Иркутск
17 июня в 10:00
8 июля в 10:00
от 83 750₽ за человека
Авторский тур
7 дней
Весь Байкал за 7 дней
Начало: Республика Бурятия, Улан-Удэ
1 июля в 10:00
11 июля в 10:00
от 93 300₽ за человека
Авторский тур
12 дней
Калейдоскоп Байкала. Летнее или осеннее путешествие
Начало: Г. Иркутск
10 июня в 10:00
14 июня в 10:00
от 123 600₽ за человека
Авторский тур
6 дней
Осень на Байкале
Начало: Россия, Иркутск
4 сен в 10:00
11 сен в 10:00
от 56 000₽ за человека
Последние отзывы на туры
- ЕЕкатерина30 мая 2024Всё отлично!! Вся организация: трансферы, гостиницы всё порадовало.
- ТТатьяна30 мая 2024Спасибо за организацию, всё понравилось
- ВВиктория3 марта 2024Всё хорошо организовано, в списке вещей нет ничего лишнего, всем осталась довольна)
- ААндрей17 января 2024Отличный тур. Организация на высоком уровне, всегда были на связи, каждый день приходила информация. Гостиницы хорошие все было комфортно. Иркутск понравился, ну а Байкал это прелесть, виды фантастические. Нам все очень понравилось. Планирую в дальнейшем путешествовать с «Большой Страной».
- ООльга25 ноября 2023Осеннее очарование БайкалаВсе прошло на 100+++. Организация на высшем уровне, все продумано до мелочей. Всем рекомендую принимающую сторону.
- ЕЕлена26 сентября 2023Взяли тур с подругой, 16-23 сентября 2023. Остались очень довольны! Места сказочные! Байкал выше всяких похвал! Повезло с погодой, все дни были солнечные, даже искупались! Все экскурсии познавательны и интересны! Собираюсь теперь зимой!
- ДДмитрий25 сентября 2023Золотая осень на ОльхонеКрасивые места. Отличная природа
- ТТатьяна20 сентября 2023Золотая осень на ОльхонеПотрясающая поездка. Моя мечта сбылась. Такую красоту увидеть можно только на Байкале.
- ИИрина24 августа 2023Я вернулась из поездки домой и хочу поблагодарить за мою поездку. Всё организовано чётко, каждый вечер я получала сообщение о планах на следующий день. Байкал очень понравился, хочу поехать туда теперь зимой.
- ЮЮлия14 августа 2023Организация очень хорошая, мы за день знали свои планы и могли подготовиться, накладок не было, все очень хорошо.
Ответы на вопросы от путешественников по Иркутску в категории «Остров Ольхон»
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