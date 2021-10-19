Осень на Байкале – это яркие краски, бескрайние просторы, приятная погода, множество самобытных и загадочных мест. Путь пройдет на остров Ольхон, в разных уголках которого расположились мысы, скалы, названия которых говорят сами за себя – скала Шаманка, пик Любви и другие. Это редкая возможность увидеть озеро с разных точек и слиться с природой, прогуливаясь вдоль, впитывая в себя местные легенды, тайны и мудрость коренных жителей.

Программа тура по дням

1 день Остров Ольхон, мыс Бурхан

Утром в 09:30 мы встречаем вас на ж/д вокзале или в аэропорту Иркутска, затем на микроавтобусе отправляемся на остров Ольхон. Через 4 часа мы достигнем п. МРС, где нас ожидает посадка на паром. Через пролив Ольхонские ворота попадаем на остров. Прибытие в п. Хужир. Обед. Размещение согласно выбранному варианту тура. Обзорная экскурсия к мысу Бурхан (скала Шаманка) — одной из девяти святынь Азии, священному месту коренных жителей острова — бурят. Ужин.

2 день Мыс Хобой

После завтрака отправимся на мыс Хобой, самую северную точку острова. По дороге нас ждут остановки в самых интересных местах: мыс Будун, урочище Песчаное, мыс Сагаан-Хушун. На Хобое перед вами откроются бескрайние просторы Байкала, которые сливаются с горизонтом. Удивительная красота и сила этих мест не оставят вас равнодушными. После пикника на лесной опушке, продолжим путь к пику Любви и пади Узуры. Возвращение на базу, ужин.

3 день Юг острова Ольхон

После завтрака отправляемся в путешествие по юго-восточной части острова. Маршрут этой экскурсии пролегает по степной части острова, в сторону паромной переправы. Вы поразитесь тому, как много сюрпризов прячет в себе однотонная на первый взгляд степь. Иногда в пути можно встретить табун диких лошадей. На смотровой площадке вам откроется панорамный вид на поселок Хужир и все местные красоты. Не обойдётся в этот день и без причудливых скальных комплексов. Каменный замок, трезубец и профиль Сталина – чего вы только не увидите в этот день. А тихая прогулка по лесу к берегу Байкала позволит вам увидеть все великолепие осенних красок. Эта популярная и очень интересная экскурсия не оставит равнодушным никого!

4 день Свободный день

Сегодня у вас свободный день. Можно просто гулять по берегу Байкала или арендовать велосипед и прокатиться по острову. Также вы сможете проехать на лошади, а вечером попариться в сибирской баньке! Все услуги оплачиваются дополнительно.

5 день Возвращение в Иркутск