Бархатная осень на Байкале

Осень на Байкале - это яркие краски, бескрайние просторы, приятная погода, множество самобытных и загадочных мест

5
3 отзыва
Осень на Байкале – это яркие краски, бескрайние просторы, приятная погода, множество самобытных и загадочных мест.

Путь пройдет на остров Ольхон, в разных уголках которого расположились мысы, скалы, названия которых говорят сами за себя – скала Шаманка, пик Любви и другие.

Это редкая возможность увидеть озеро с разных точек и слиться с природой, прогуливаясь вдоль, впитывая в себя местные легенды, тайны и мудрость коренных жителей.
Бархатная осень на Байкале
Бархатная осень на Байкале
Бархатная осень на Байкале
Бархатная осень на Байкале
Бархатная осень на Байкале
Бархатная осень на Байкале
Бархатная осень на Байкале
Бархатная осень на Байкале
Бархатная осень на Байкале
Бархатная осень на Байкале
Бархатная осень на Байкале
Бархатная осень на Байкале
Ближайшие даты:
04
сен
11
сен
18
сен
25
сен
02
окт
09
окт

Программа тура по дням

1 день
Остров Ольхон, мыс Бурхан

Утром в 09:30 мы встречаем вас на ж/д вокзале или в аэропорту Иркутска, затем на микроавтобусе отправляемся на остров Ольхон.

Через 4 часа мы достигнем п. МРС, где нас ожидает посадка на паром.

Через пролив Ольхонские ворота попадаем на остров.

Прибытие в п. Хужир.

Обед.

Размещение согласно выбранному варианту тура.

Обзорная экскурсия к мысу Бурхан (скала Шаманка) — одной из девяти святынь Азии, священному месту коренных жителей острова — бурят.

Ужин.

2 день
Мыс Хобой

После завтрака отправимся на мыс Хобой, самую северную точку острова.

По дороге нас ждут остановки в самых интересных местах: мыс Будун, урочище Песчаное, мыс Сагаан-Хушун.

На Хобое перед вами откроются бескрайние просторы Байкала, которые сливаются с горизонтом. Удивительная красота и сила этих мест не оставят вас равнодушными.

После пикника на лесной опушке, продолжим путь к пику Любви и пади Узуры.

Возвращение на базу, ужин.

3 день
Юг острова Ольхон

После завтрака отправляемся в путешествие по юго-восточной части острова.

Маршрут этой экскурсии пролегает по степной части острова, в сторону паромной переправы.

Вы поразитесь тому, как много сюрпризов прячет в себе однотонная на первый взгляд степь.

Иногда в пути можно встретить табун диких лошадей.

На смотровой площадке вам откроется панорамный вид на поселок Хужир и все местные красоты.

Не обойдётся в этот день и без причудливых скальных комплексов.

Каменный замок, трезубец и профиль Сталина – чего вы только не увидите в этот день.

А тихая прогулка по лесу к берегу Байкала позволит вам увидеть все великолепие осенних красок.

Эта популярная и очень интересная экскурсия не оставит равнодушным никого!

4 день
Свободный день

Сегодня у вас свободный день.

Можно просто гулять по берегу Байкала или арендовать велосипед и прокатиться по острову.

Также вы сможете проехать на лошади, а вечером попариться в сибирской баньке!

Все услуги оплачиваются дополнительно.

5 день
Возвращение в Иркутск

Ваше небольшое путешествие на Байкал подошло к концу!

После завтрака и сборов вас ждет трансфер в Иркутск.

Окончание программы в Иркутске (сквер им. Кирова).

Проживание

Тур предусматривает размещение на острове Ольхон в мини-отеле «Байкал» в 2-х или 3-х местных номерах эконом (душ и туалет на этаже на 4 номера) или стандарт (душ и туалет в номере).

Стоимость тура на 1 чел. при различных вариантах проживания, руб.:

РазмещениеЭконом вариант Стандартный вариант
Двухместное размещение26 900 30 900 
Доплата за одноместное размещение6 000 8 000 

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Что входит
  • Трансфер Иркутск – о. Ольхон – Иркутск
  • Размещение на Ольхоне (4 суток)
  • Питание по программе (1 день – обед и ужин 2, 3 день – завтрак, обед-пикник, ужин 4 день – завтрак, обед и ужин 5 день – завтрак)
  • Экскурсии по программе
  • Обзорная экскурсия к мысу Бурхан
  • Автомобильная экскурсия на мыс Хобой
  • Автомобильная экскурсия на Юг острова Ольхон
Что не входит
  • Авиа- и ж/д билеты до г. Иркутска и обратно
  • Питание в придорожных кафе
  • Трансфер по окончании тура в гостиницы, на ж/д вокзал, в аэропорт и т. д.
  • Дополнительные услуги, не указанные в программе или указанные в программе за дополнительную стоимость
Место начала и завершения?
г. Иркутск
Какие скидки есть в туре?

Скидка на тур для детей до 12 лет – 20%.

Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?

Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.

Где и когда начинается и заканчивается тур?

Стандартное место и время встречи по сборным экскурсионным турам (время местное, +5 МСК):

  1. Железнодорожный вокзал г. Иркутска, подъезд №3 в 09:30.
  2. Аэропорт г. Иркутска, зал прилета, напротив выдачи багажа в 09:30.

Стандартное время отправления с Ольхона 12:30. Прибытие в Иркутск после 19:00.

Включена ли страховка в стоимость тура?

Страховка в программу тура не включена.
Дополнительную страховку для путешествия Вы можете приобрести у нас. Наш официальный партнер – сервис моментальных онлайн-страховок «Черехапа». Обращайтесь в службу поддержки.

Как построена программа?

Организатор оставляет за собой право вносить изменения по дням экскурсионной программы (в том числе в зависимости от погодных условий), изменять порядок показа экскурсионных объектов, гостиницу (на аналогичную,либо более высокого класса).

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 5 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 15 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 3 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
3
4
3
2
1
Н
19 окт 2021
Хочу выразить огромную благодарность за замечательное и запоминающееся путешествие по Ольхону на Байкале! Гид-эксурсовод Леонид - это эталон гида, он всегда давал полную, исчерпывающую информацию, интересно и с тонким юмором преподнося её. Сразу видно, что Леонид профессионал своего дела, любит свой край, его историю и вообще
знает всё и обо всем:))
О
18 окт 2021
Добрый день! Впечатлений от поездки осталось масса👍🏻😊 Спасибо🌹
Л
11 окт 2021
Замечательная поездка. Красивая природа. Уютный отель, вкусно кормили и на природе был не сухой паек, а отличная свеже приготовленная еда.

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