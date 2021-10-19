Утром в 09:30 мы встречаем вас на ж/д вокзале или в аэропорту Иркутска, затем на микроавтобусе отправляемся на остров Ольхон.
Через 4 часа мы достигнем п. МРС, где нас ожидает посадка на паром.
Через пролив Ольхонские ворота попадаем на остров.
Прибытие в п. Хужир.
Обед.
Размещение согласно выбранному варианту тура.
Обзорная экскурсия к мысу Бурхан (скала Шаманка) — одной из девяти святынь Азии, священному месту коренных жителей острова — бурят.
Ужин.
После завтрака отправимся на мыс Хобой, самую северную точку острова.
По дороге нас ждут остановки в самых интересных местах: мыс Будун, урочище Песчаное, мыс Сагаан-Хушун.
На Хобое перед вами откроются бескрайние просторы Байкала, которые сливаются с горизонтом. Удивительная красота и сила этих мест не оставят вас равнодушными.
После пикника на лесной опушке, продолжим путь к пику Любви и пади Узуры.
Возвращение на базу, ужин.
После завтрака отправляемся в путешествие по юго-восточной части острова.
Маршрут этой экскурсии пролегает по степной части острова, в сторону паромной переправы.
Вы поразитесь тому, как много сюрпризов прячет в себе однотонная на первый взгляд степь.
Иногда в пути можно встретить табун диких лошадей.
На смотровой площадке вам откроется панорамный вид на поселок Хужир и все местные красоты.
Не обойдётся в этот день и без причудливых скальных комплексов.
Каменный замок, трезубец и профиль Сталина – чего вы только не увидите в этот день.
А тихая прогулка по лесу к берегу Байкала позволит вам увидеть все великолепие осенних красок.
Эта популярная и очень интересная экскурсия не оставит равнодушным никого!
Сегодня у вас свободный день.
Можно просто гулять по берегу Байкала или арендовать велосипед и прокатиться по острову.
Также вы сможете проехать на лошади, а вечером попариться в сибирской баньке!
Все услуги оплачиваются дополнительно.
Ваше небольшое путешествие на Байкал подошло к концу!
После завтрака и сборов вас ждет трансфер в Иркутск.
Окончание программы в Иркутске (сквер им. Кирова).
Тур предусматривает размещение на острове Ольхон в мини-отеле «Байкал» в 2-х или 3-х местных номерах эконом (душ и туалет на этаже на 4 номера) или стандарт (душ и туалет в номере).
Стоимость тура на 1 чел. при различных вариантах проживания, руб.:
|Размещение
|Эконом вариант
|Стандартный вариант
|Двухместное размещение
|26 900
|30 900
|Доплата за одноместное размещение
|6 000
|8 000
Скидка на тур для детей до 12 лет – 20%.
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
Стандартное место и время встречи по сборным экскурсионным турам (время местное, +5 МСК):
Стандартное время отправления с Ольхона 12:30. Прибытие в Иркутск после 19:00.
Страховка в программу тура не включена.
Дополнительную страховку для путешествия Вы можете приобрести у нас. Наш официальный партнер – сервис моментальных онлайн-страховок «Черехапа». Обращайтесь в службу поддержки.
Организатор оставляет за собой право вносить изменения по дням экскурсионной программы (в том числе в зависимости от погодных условий), изменять порядок показа экскурсионных объектов, гостиницу (на аналогичную,либо более высокого класса).