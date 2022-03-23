Если вы хотите побывать на Байкале, совсем необязательно ждать лета, чтобы с ним познакомиться. Байкал весной не менее красив и гостеприимен, солнце светит еще ярче. Впрочем, как говорится, лучше один раз увидеть. Поэтому мы приглашаем вас на весенний Байкал: посетить туристскую Мекку юго-западного побережья – поселок Листвянка и сердце озера – легендарный, солнечный остров Ольхон.

По канатно-кресельной дороге поднимемся на Камень Черского, откуда открывается прекрасный вид на исток Ангары и порт Байкал

Узнаем о культуре, быте, традициях и обычаях западных бурят, а также встретимся с настоящим шаманом и примем участие в исполнении одного из старинных ритуалов

Нас ждет обед с аппетитными национальными блюдами бурятской кухни

Программа тура по дням

1 день Экскурсия в Байкальский экологический музей. Подъем на камень Черского

10:00 – Сбор группы в аэропорту г. Иркутска. Трансфер в Листвянку (65 км, ~ 1 час). День начала пути и знакомства с Байкалом. Начать его мы предлагаем с поселка Листвянка. По дороге советуем посетить архитектурно-этнографический музей «Тальцы» (доп.плата), где можно не только посмотреть деревянное зодчество и быт народов Прибайкалья, но и поучаствовать в традиционных зимних забавах: прокатиться на шкурах с настоящей русской горки, покататься на санях или тройке или пройтись на ходулях. В Листвянке мы предлагаем вам совершить обзорную экскурсию по поселку с посещением смотровой площадки у знаменитого Шаман-камня, послушать романтическую легенду о Байкале, посетить действующую православную церковь Св. Николая Чудотворца – покровителя всех путешественников и мореплавателей. Экскурсия в Байкальский экологический музей, где собрано множество экспонатов, рассказывающих об обитателях Байкала, их даже можно увидеть вживую в аквариумах, расположенных в музее. Прогулка по канатно-кресельной дороге на Камень Черского, откуда открывается прекрасный вид на исток Ангары, порт Байкал, а в ясную погоду – на хребет Хамар-Дабан на противоположном берегу. Закончить день стоит посещением сувенирного рынка, соседствующего с рыбными рядами, где вам предложат все многообразие байкальской рыбы, приготовленной различными способами. Трансфер в г. Иркутск. Размещение в гостинице. Ночь в гостинице. Экскурсионная программа: Байкальский музей, Подъем на Камень Черского. Питание: обед в ресторане.

2 день Обзорная экскурсия по острову Ольхон

После завтрака – трансфер на микроавтобусе на остров Ольхон по дороге, идущей по степям мимо старинных бурятских деревень, через живописные отроги Прибайкальского хребта, сибирскую тайгу, которые затем снова сменяются монгольскими пейзажами Тажеранской степи. Трансфер на остров Ольхон на рейсовом транспорте. (320 км, ~ 7 ч.). Переправа на Ольхон – самый большой из 26 островов Байкала, его географический, исторический и сакральный центр, даже по своей форме напоминающий очертания озера. Вы увидите одновременно «Малое» и «Большое» моря – две части Байкала, разделённые Ольхоном, и знаменитый пролив Ольхонские ворота, пролегающий между островом и материком. Еще 40 километров по острову и Вы в поселке Хужир – столице острова. После насыщенного дня дорожных впечатлений, сон на свежем воздухе деревянного дома будет глубоким и продолжительным. Размещение на турбазе. Обед. Занятием на вторую половину дня для Вас станет пешая обзорная экскурсия по окрестностям: прогулка по поселку Хужир, посещение священного мыса Бурхан (Шаман-скала) – одной из 9 святынь Азии, одинаково почитаемой шаманистами, буддистами и ламаистами. Экскурсионная программа: Обзорная экскурсия по острову (пешая). Питание: завтрак, обед, ужин.

3 день Экскурсия на мыс Хобой

Остров островом, но здесь такие расстояния и дороги, что, если ехать на экскурсию, то это на целый день. Вот и этот день почти целиком уйдет на целодневную экскурсию на мыс Хобой – северную оконечность острова, вблизи самой широкой части Байкала. По дороге вы сможете увидеть всё многообразие Байкальских природных ландшафтов, сконцентрированных на острове: степи с глубоко вдающимися в сушу заливами, песчаные дюны, смешанные лиственные леса с участками реликтового ельника, живописные скалы на берегу из мрамора, покрытого красными лишайниками. А на самом мысу, откуда открывается панорамный вид на северную часть Байкала, и в хорошую погоду можно разглядеть очертания Ушканьих островов и полуострова Святой Нос – прогулка по окрестностям, во время которой гид расскажет вам о легендах, традициях и обычаях, связанных с этими местами. Экскурсионная программа: автомобильная экскурсия. Питание: завтрак, обед (на костре), ужин.

4 день Свободный день на острове Ольхон

Свободный день на острове. Любознательные за дополнительную плату могут посетить настоящую Бурятскую деревню, где вы познакомитесь с бытом, традициями, жизненным укладом бурятского народа, а также попробуете национальные блюда бурятской кухни. Либо съездить на юг Ольхона (за доп. плату). Экскурсия по южной части острова Ольхон. Этот маршрут имеет более продолжительные остановки и более ровную дорогу. С остановок в горах одновременно видно Большое и Малое моря. В стоимость экскурсии включен обед. На южном маршруте есть три главные остановки: 1. Смотровая площадка “Полевой Стан”, с которой открывается живописный вид на Малое море. 2. Озеро Ялга – самое крупное озеро на острове Ольхон. Его окружает живописный степной ландшафт. Озеро отделено от Малого моря тонкой естественной песчаной косой. 3. Курыканская стена. Археологический памятник, созданный в 7-8 веке н.э. По сей день там сохранились каменные ритуальные чаши курыканской культуры. Экскурсионная программа: не включена, на выбор за дополнительную плату. Питание: завтрак, ужин.

5 день Возвращение в Иркутск

После завтрака на турбазе, на микроавтобусе отправляемся в Иркутск. Трансфер в Иркутск на рейсовом транспорте (320 км, ~ 7 ч.). Долгая дорога снова радует сменяющимися пейзажами и дает время для воспоминаний и обмена впечатлениями от незаметно пролетевших дней путешествия, а также для постепенной подготовки к возвращению в шум и суету городской жизни. Главное – за этим занятием не забудьте поблагодарить духов за хорошую погоду и удачу в пути! Размещение в гостинице. Ночь в гостинице. Питание: завтрак.

6 день Встреча с шаманом. Обзорная экскурсия по городу Иркутску

После завтрака отправляемся знакомиться с традиционной религией бурят – шаманизмом на экскурсионно-развлекательную программу в пос. Усть-Ордынский – столицу Усть-Ордынского Бурятского Автономного округа. Здесь вы посетите местный краеведческий музей, рассказывающий о культуре, быте, традициях и обычаях западных бурят, а также встретитесь с настоящим шаманом и сможете принять участие в исполнении одного из старинных ритуалов. А далее, после всех обрядов, Вас накормят обедом, а именно блюдами бурятской кухни. Обмен впечатлениями от поездки сделает возвращение в город Иркутск быстрым и незаметным. Обзорная экскурсия по городу: посещение исторического центра, набережной р. Ангары, памятников архитектуры, истории и культуры. Экскурсия в Знаменский монастырь с одним из самых красивых соборов Сибири, известным своим иконостасом и захоронениями на территории (могилы декабристов, Григория Шелихова и др.). Посещение центрального рынка и сувенирной лавки. Возвращение в гостиницу. Ночь в гостинице. Экскурсионная программа: экскурсия в Усть-Орду, встреча с шаманом, экскурсия по городу Иркутску. Питание: завтрак, обед – настоящая бурятская кухня.

7 день Отъезд