Панорамы и торосы Байкала Продолжительность: 3 часа Катание на коньках, «Поцелуй Байкала», Самовар на льду! Экскурсия в бухту Змеиная, это красива сама по себе бухта: правильной формы, обрамленная высокими горами с двух сторон, но зимой тут есть свои изюминки. Красивый чистый лёд - такого нет больше нигде. Именно здесь находятся удивительные, могучие торосы! Словами или фотографиями не показать всю мощь этих байкальских скульптур, они достойны отдельного внимания их нужно видеть в живую! А цвет: белый, голубой, ярко бирюзовый, синий… лучи солнца и небо внутри льдов. Торосы – это нагромождения обломков льда вдоль становых щелей или сквозных трещин. При повышении температуры и сужении щелей лед выдавливается на поверхность и создает торосы. Так как расширение и сужение повторяется, то торосы вдоль щели образуют ярко выраженный ледяной вал. Здесь обычно образуется две линии торосов. ПО пути остановка на смотровой площадке, от куда открывает панорама Байкала, бескрайние поля льда, обрывистый Берег Байкала, а в хорошую погоду можно увидеть Восточное побережье. Байкал – творец, и это его творение Вы точно будете помнить всегда! В бухте нас ждет знаменитый «Поцелуй Байкала», еще попробуем расколодку из Байкальской рыбы, а фишкой экскурсии - затопленный чай из самовара на байкальской воде с местными травами! Все желающие - катаются на коньках по самому большому катку в мире. Период: Январь, февраль, март 3 500 р.

Ольхон до мыса Бурхан (4-4,5 часов) Продолжительность: 3 часа Скала Шаманка или мыс Бурхан – это одна из девяти святынь Азии. Это место сказочно красиво, обладает мощной энергетикой. Место магической силы. Именно здесь собираются шаманы для совершения всех своих обрядов. Здесь самое лучшее место, что бы загадать самое заветное желание! Тут же, ежегодно проходит фестиваль ледяных скульптур – каждая ледяная фигура это индивидуальное творение мастеров со всей России. Прогулка по ледяному городку. По пути на Мыс Бурхан - обязательные остановки у живописных ледяных достопримечательностей - любуемся наплесками и заглянем в один из гротов – ледяная пещера, куда можно попасть только зимой по льду. Период: февраль, март (Январь с доплатой за переправу на Хивусе) 3 500 р.

О. Огой и мыс Дракон Продолжительность: 3 часа Буддийская ступа, возведенная на острове Огой, официально именуется как ступа Просветления, Покорения демонов, содержащая статую Женской формы, матери всех Будд. Буддисты верят в то, что чем чаще совершать обход святых мест (ступ, буддийских холмов, священных горных вершин) тем больше вероятность того, что загаданное благое желание будет услышано богами и скоро сбудется. Самое основное: возле ступы необходимо сохранять только чистые мысли и чистые мотивации – для многих людей именно это является самым трудным. Здесь не совсем важно, во что именно вы верите, здесь важно сохранять только добрые мысли. Поднимемся к Ступе, соблюдая все правила загадаем желание, полюбуемся красотой Малого моря с высоты и спустимся вниз, чтоб сделать фото у мыса Дракона. Любуемся ледяными наплесками у острова и посещаем ледовые гроты. Период: февраль, март Январь – Только на Хивусе 3500 р.

Экскурсия на Нууры - Байкальские пузыри + горячий глинтвейн на льду. Продолжительность: 3 часа В одной части малого моря, рядом с о. Ольхон, есть место в заливе, где десятки тысяч пузырей застыли в ледяной вселенной. Фотографируемся, греемся горячим глинтвейном. Далее едем смотреть сокуи – застывшие волны Байкала! Сказочное ледовое царство: наплески, высотой в несколько метров, представляете, с какой мощью била тут вода? Мы как будто на другой, зефирной планете. Далее поднимемся на скалу Трезубец, где любуемся скалами, поросшими ярким лишайником - ярким зеленым и оранжевым. Наличие которого, является показателем чистейшего воздуха. Период: февраль, март (Январь только на Хивусе) 3000 р.

Бухта Ая Продолжительность: 4 часа Бухта Ая - переводится с бурятского как «уютная». Космические пейзажи и бескрайние поля байкальского льда, вот что ждет Вас на этом месте. В этой поездке – изучаем древние Петроглафы, на смотровой площадке любуемся панорамой Байкала, на полях льда, мы увидим торосы. Ледяные глыбы – творение Байкала, его мощь и сила. Торосы – это нагромождения льда вдоль становых щелей и сквозных трещин. При повышении температуры и сужении щелей лед выдавливается на поверхность и создает торосы. Так как расширение и сужение повторяется, то торосы вдоль щели образуют ярко выраженный ледяной вал и меняются каждый день. Во воремя экскурсии, для Вас будет затоплен самовар с Глинтвейном. Период: Январь,февраль, март 4000 р.

О. Ольхон – Мыс Хобой Продолжительность: целодневная (7-8 часов), обед-пикник – включен. Хобой – самая северная оконечность острова Ольхон, священное место, здесь чувствуется мощь и сила. У Вас есть уникальная возможность увидеть его со стороны Байкала, подъехать к его подножию. Первую остановку мы сделаем у мыса Бурхан. Этот мыс является одним из самых энергетически-сильных мест Байкала и одной из 9 святынь Азии. Мыс Бурхан, или как еще называют его местные жители – Скала Шаманка – обладает мощной энергетикой, и еще с древних времен к этому месту относились с почтением. По пути к мысу Хобой, мы сделаем еще несколько остановок у гротов и наплесков, и у живописной скалы Саган-Хушун («Три брата»), с которой связана красивая Легенда. Хобой с бурятского переводится как «клык». И действительно, подъезжая к нему все ближе, Вы увидите очертание этой скалы, а сам мыс в профиль похож на деву – с которой тоже связано местное поверье. По прибытию на север Ольхона - прогулка вокруг Хобоя, в окружении голубых льдов и торосов. Здесь же, состоится костровой обед под открытым небом. Возвращаемся назад на закате, любуясь нежными оттенками закатного солнца. Период: февраль, март (Январь с доплатой за переправу на Хивусе) 5500 р.

Бугульдейка. Продолжительность - целодневная (7-8 часов) - обед-пикник - включен. Бугульдейка – поселок на западном берегу Байкала. Знаменит в первую очередь тем - что там находится невероятный и уникальный мраморный карьер! Залежи мрамора здесь старше Байкала, им более двух миллиардов лет. Сейчас карьер заброшен и работы в нем не ведутся. Здесь повсюду разбросаны гигантские куски мрамора. Стены мраморного карьера идеально ровно срезаны на глубину 10 метров, белоснежный камень красиво блестит на солнце и смотрится эффектно на фоне синего неба, а вдали сияют льды Байкала. Чаепите на карьере, и спуск к Байкалу, выход на лед. Тут так же есть места где проявляются Байкальские пузыри, Пока организуется обед-пикник, все желающею катаются на коньках по самому большому катку в Мире, гуляют, фотографируются и наслаждаться Байкальским простором и величием. Обед –пикник. Период: январь, февраль, март 5500 р.

Бухта Ая + Бугульдейка с обедом. Продолжительность: целодневная (7-8 часов) обед-пикник – включен. Бухта Ая - переводится с бурятского как «уютная». Космические пейзажи и бескрайние поля байкальского льда, вот что ждет Вас на этом месте. Бугульдейка – поселок на западном берегу Байкала. Знаменит в первую очередь тем - что там находится невероятный и уникальный мраморный карьер! Залежи мрамора здесь старше Байкала, им более двух миллиардов лет. Сейчас карьер заброшен и работы в нем не ведутся. Здесь повсюду разбросаны гигантские куски мрамора. Выход на лед - тут есть места где проявляются Байкальские пузыри. Пока организуется обед-пикник, все желающею катаются на коньках по самому большому катку в Мире, гуляют, фотографируются и наслаждаться Байкальским простором и величием. Обед –пикник. Период: январь, февраль, март 6500 р.

На Хивусе (судно на воздушной подушке) - стоимость указана за одного туриста.

О. Огой с гротами и наплесками Продолжительность: 3 часа Буддийская ступа, возведенная на острове Огой, официально именуется как ступа Просветления, Покорения демонов, содержащая статую Женской формы, матери всех Будд. Буддисты верят в то, что чем чаще совершать обход святых мест (ступ, буддийских холмов, священных горных вершин) тем больше вероятность того, что загаданное благое желание будет услышано богами и скоро сбудется. Самое основное: возле ступы необходимо сохранять только чистые мысли и чистые мотивации – для многих людей именно это является самым трудным. Здесь не совсем важно, во что именно вы верите, здесь важно сохранять только добрые мысли. Поднимемся к Ступе, соблюдая все правила загадаем желание, полюбуемся красотой Малого моря с высоты и спустимся вниз, чтоб сделать фото у мыса Дракона. Любуемся ледяными наплесками у острова и посещаем ледовые гроты. 5500 р

Экскурсия на Нууры - Байкальские пузыри + горячий глинтвейн на льду. Продолжительность: 2 часа В одной части малого моря, рядом с о. Ольхон, есть место в заливе, где десятки тысяч пузырей застыли в ледяной вселенной. Фотографируемся, греемся горячим глинтвейном. Далее едем смотреть сокуи – застывшие волны Байкала! Сказочное ледовое царство: наплески, высотой в несколько метров, представляете, с какой мощью била тут вода? Мы как будто на другой, зефирной планете. Далее поднимемся на скалу Трезубец, где любуемся скалами, поросшими ярким лишайником - ярким зеленым и оранжевым. Наличие которого, является показателем чистейшего воздуха. 4500 р.