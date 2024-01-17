Что вас ожидает:
Программа тура по дням
Иркутск. Тальцы. Шаман-камень. Музей Байкала. Экскурсия по Листвянке
Прибытие в Иркутск.
Сбор группы:
- с 8:00-8:30 в аэропорту у выхода в город;
- с 9:00-9:30 на железнодорожном вокзале у выхода в город.
Гид с табличкой “Рождественское Байкальское путешествие”.
При опоздании к месту сбора группы турист добирается до группы по маршруту самостоятельно, за свой счет.
После сбора группы, отправляемся на завтрак.
Наше путешествие начинается с обзорной экскурсии по Иркутску.
Мы познакомим Вас с историей нашего города.
После знакомства с сибирским городом группа отправляется в п. Листвянка.
По пути посетим музей деревянного зодчества “Тальцы”, далее п. Листвянка, где вас ожидает остановка у Шаман-камня.
Посещение музея Байкала.
Затем экскурсия по Листвянке.
Посещение рынка сувениров, рыбного рынка – это хорошая возможность приобрести сувенирные изделия сибирских мастеров из камня, дерева, бересты и стекла, а также отведать Байкальскую рыбу – омуля, хариуса, сига, холодного и горячего копчения.
Дегустируем байкальскую рыбку с домашней настойкой.
Возвращение в Иркутск, размещение в гостинице (благ. номера, туркласс).
Обед во время экскурсии, ужин самостоятельно.
Питание: завтрак, обед.
Тункинская долина. Водопады на р. Кынгарга. Дацан
Завтрак в гостинице.
Отъезд в Тункинскую долину в поселок Аршан (230 км), расположенный в республике Бурятия у предгорий Восточных Саян.
Курорт "Аршан" – горноклиматический.
Высокое стояние солнца и потрясающий воздух!
По количеству солнечных дней в году превосходит Крым.
Прибытие в Аршан, обед.
На обед мы отведаем блюда бурятской кухни и конечно же знаменитые бузы!
Мы же в Бурятии!
После обеда размещение на базе отдыха в благоустроенных комфортных номерах и пешеходная экскурсия на водопады реки Кынгарга.
Экскурсия проходит до первого водопада.
Первый и самый посещаемый из водопадов находится на расстоянии 1,5 километров от курорта "Аршан".
К этому водопаду ведет обустроенная тропа вдоль левого берега реки.
После водопада – посещение Буддийского дацана “Бодхидхарма”.
Здесь проводятся службы и обучаются послушники.
Все передвижения по территории традиционно осуществляются по ходу движения солнца – слева на право.
Посещение местного рынка, здесь можно приобрести местные целебные травы и чаи, и товары из Монголии.
Ужин самостоятельно.
Питание: завтрак, обед.
Горячие источники и грязевые ванны. Иркутск
Завтрак.
Отправление в пос. Жемчуг.
Поселок Жемчуг примечателен целебными горячими источниками и грязевыми ваннами на живописном берегу реки Иркут.
Сейчас источник самоизливается, температура вод +38 градусов.
При желании можно искупаться в источнике (не забудьте взять с собой купальник).
Необычное чувство принятия горячих ванн в окружении гольцов Саянских отрогов, на свежем морозном воздухе оставят незабываемое впечатление об этом удивительном курорте, расположенном в сердце Тункинской долины.
Выезд в Иркутск, обед в пути.
Заселение в отеле в Иркутске.
Питание: завтрак, обед.
Малое Море. Бухта «Змеинка». Большой Байкал
После завтрака мы отправимся на Малое Море (250 км).
По пути Вы сможете вдоволь полюбоваться Сибирскими просторами – полями, лесами, интересным рельефом степных и лесостепных участков.
По пути мы сделаем несколько остановок, познакомимся с бурятскими традициями, увидим памятник орлу – тотемной птице Ольхонских бурят, а также памятник бродяге.
Прибытие на базу отдыха.
Заселение.
Обед.
После обеда – автомобильная экскурсия в бухту "Змеинка".
Едем на Большой Байкал – смотреть просторы великого озера.
В начале января лед только начинает схватывать в свои оковы Байкал, поэтому это удивительный период, когда можно увидеть не только первый лед, но еще и воду.
Панорамные виды, уютная бухта, бескрайние просторы.
Здесь мы отведаем Байкальский напиток и попробуем пробурить лунку, для исследования первого льда Байкала.
И конечно же, выпьем чай из настоящего самовара на байкальской воде с местными травами.
Питание: завтрак, обед, ужин.
Свободный день. Экскурсии за дополнительную плату. Сибирская баня
Завтрак на базе отдыха.
Свободный день.
За доп. оплату предлагаем Вам отправиться на экскурсии:
- Остров Ольхон, мыс Бурхан – Сакральное сердце Байкала (хивус+ авто);
- Остров Ольхон до самого Севера – мыс Хобой (хивус+ авто);
- Застывшие волны Байкала (сокуи и наплески), волшебные гроты Байкала и залив с пузырями (хивус).
В любое время можно взять в аренду коньки и покататься по льду малого моря, которое к этому времени уже хорошо промерзнет.
А вечером, Вас будет ждать самая настоящая Сибирская Банька с вениками и чаем на сибирских травах.
Питание: завтрак, обед, ужин.
Возвращение в Иркутск
Завтрак на базе отдыха.
Свободное время.
Обед.
Трансфер в Иркутск (250 км).
Ориентировочное прибытие в Иркутск 19:00, размещение в гостинице.
Питание: завтрак, обед.
Отъезд
Завтрак в гостинице.
Окончание тура.
Освобождение номеров до 12:00.
Дополнительно возможно заказать трансфер в аэропорт или на жд вокзал или воспользоваться услугами такси.
Питание: завтрак.
Проживание
Тур предусматривает проживание в гостиницах и на базах отдыха по маршруту.
Стоимость тура на 1 человека в зависимости от размещения, руб:
|Двухместное
|Одноместное
|Обычная стоимость
|62 890
|82 515
Варианты проживания
Гостиница «Матрешка» или аналогичные
Отель «Матрешка» расположен в центре Иркутска, в 5 минутах ходьбы от Центрального рынка. К услугам гостей общий лаундж. До площади Декабристов — 1 км. Все номера отеля оформлены в светлых тонах и оборудованы телевизором с плоским экраном и кабельными каналами. В ванной комнате предоставляются бесплатные туалетно-косметические принадлежности.
База отдыха «Мир Байкала»
База отдыха построена из дерева в традиционном сибирском стиле, благоустроенные номера оснащены всеми удобствами.
База отдыха «Ветер Странствий»
Центр отдыха «Ветер странствий» расположен на берегу Байкала, в окружении песчаных пляжей Малого моря, откуда открывается панорамный вид на остров Ольхон. Номера с удобствами.
Гостиница «Иркут» или аналогичная
Отель «Иркут» расположен в поселке Аршан. К услугам гостей общий лаундж, сад, принадлежности для барбекю и терраса. Стойка регистрации этого 2-звездочного отеля работает круглосуточно. Осуществляется доставка еды и напитков в номер. На территории доступен бесплатный Wi-Fi. В отеле можно забронировать семейные номера. В каждом номере отеля установлен письменный стол и телевизор с плоским экраном. В распоряжении гостей собственная ванная комната, постельное белье и полотенца. В числе удобств некоторых номеров гостиницы «Иркут» — балкон с видом на горы. Гости пользуются общей ванной комнатой. В номерах имеется платяной шкаф. Все номера оснащены сейфом.
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Что включено
- Встреча аэропорт/жд вокзал
- Проживание (2-3-местное размещение) полностью благоустроенное
- Питание по программе:1-3 день - завтрак, обед4-5 день - завтрак, обед, ужин6 день - завтрак, обед7 день - завтрак
- 1-3 день - завтрак, обед
- 4-5 день - завтрак, обед, ужин
- 6 день - завтрак, обед
- 7 день - завтрак
- Транспортное-экскурсионное обслуживание по программе: обзорная экскурсия по городу Иркутскэтнографический музей "Тальцы"музей Байкала с аквариумами прогулка по ЛиствянкеАршан, экскурсия на водопадыпосещение буддийского дацана "Бодхидхарма"горячие источники "Жемчуг" пешеходная прогулка на лед Байкалаавто экскурсия Панорамы большого Байкала и бухта Змеинка
- Обзорная экскурсия по городу Иркутск
- Этнографический музей «Тальцы»
- Музей Байкала с аквариумами прогулка по Листвянке
- Аршан, экскурсия на водопады
- Посещение буддийского дацана «Бодхидхарма»
- Горячие источники «Жемчуг»
- Пешеходная прогулка на лед Байкала
- Авто экскурсия Панорамы большого Байкала и бухта Змеинка
- Экскурсии по программе
- Входные билеты
- Баня
Что не входит в цену
- Авиа - или ж/д билеты до г. Иркутск и обратно
- Дополнительные услуги гостиницы и базы отдыха
- Питание, не указанное в программе тура
- Размещение другого уровня
- Индивидуальное обслуживание
- Дополнительные экскурсии
- Трансфер в аэропорт или на ж/д вокзал - стоимость 1 200 рублей/легковой автомобиль
Место начала и завершения?
Список личных вещей, которые нужно взять с собой
- Необходимые одежда и обувь:
- теплая и устойчивая обувь;
- теплая непродуваемая куртка (желательно с капюшоном);
- брюки - с такими же качествами что и куртка;
- шапка лучше синтетическая, с не продуваемой мембраной;
- теплый двухслойный шарф;
- не продуваемые перчатки и варежки (перчатки могут быть из флиса, варежки обязательно с защитным материалом) взять лучше и то и то;
- термобелье;
- флиска;
- свитер, футболка;
- треккинговые зимние носки (впитывающие влагу) + шерстяные носки. (и легкие хлопковые);
- Туристическое снаряжение
- солнцезащитный крем;
- солнцезащитные очки (так же можно взять горнолыжную маску);
- термос (на свое усмотрение);
- аптечка (личная);
- так же для удобства перемещения с личными вещами можно взять рюкзак до 40 литров или небольшую сумку (помимо чемодана/сумки который будет находится в отеле).
- Документы
- паспорт;
- полис ОМС;
- для детей - свидетельство о рождении.
Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
Включена ли страховка в стоимость тура?
Дополнительная медицинская страховка не входит в стоимость тура. По желанию вы можете оформить страховку на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.
Какая будет погода?
Средние температуры зимы – 21°. Сильные морозы, до – 35° обычно выпадают на январь и февраль. После 15 января, в южной части озеро начинает «вставать», то есть замерзать. Температуры могут упасть до -35 - 40°. Однако после замерзания озера температуры стабилизируются и, как правило, не опускаются днем ниже -20°.
Если я путешествую один/одна?
Если вы путешествуете один/одна мы обеспечиваем подселение в 2-3-хместных номерах без доплаты за 1-номестное размещение.
Распределение туристов по блокам мест заканчивается за 2 дня до начала тура. Нельзя заранее выбрать гостиницу или с кем по определенным критериям вам хотелось бы жить в номере при подселении.
Возможно ли заказать дополнительные экскурсии и сколько они стоят?
|Экскурсии автомобильные (УАЗ – буханка) - стоимость указана за одного туриста.
Панорамы и торосы Байкала
Продолжительность: 3 часа
Катание на коньках, «Поцелуй Байкала», Самовар на льду!
Экскурсия в бухту Змеиная, это красива сама по себе бухта: правильной формы,
обрамленная высокими горами с двух сторон, но зимой тут есть свои изюминки.
Красивый чистый лёд - такого нет больше нигде.
Именно здесь находятся удивительные, могучие торосы! Словами или
фотографиями не показать всю мощь этих байкальских скульптур, они достойны
отдельного внимания их нужно видеть в живую!
А цвет: белый, голубой, ярко бирюзовый, синий… лучи солнца и небо внутри
льдов.
Торосы – это нагромождения обломков льда вдоль становых щелей или
сквозных трещин. При повышении температуры и сужении щелей лед
выдавливается на поверхность и создает торосы. Так как расширение и
сужение повторяется, то торосы вдоль щели образуют ярко выраженный
ледяной вал.
Здесь обычно образуется две линии торосов.
ПО пути остановка на смотровой площадке, от куда открывает панорама Байкала,
бескрайние поля льда, обрывистый Берег Байкала, а в хорошую погоду можно
увидеть Восточное побережье.
Байкал – творец, и это его творение Вы точно будете помнить всегда!
В бухте нас ждет знаменитый «Поцелуй Байкала», еще попробуем расколодку из
Байкальской рыбы, а фишкой экскурсии - затопленный чай из самовара на
байкальской воде с местными травами!
Все желающие - катаются на коньках по самому большому катку в мире.
Период: Январь, февраль, март
|3 500 р.
Ольхон до мыса Бурхан (4-4,5 часов)
Продолжительность: 3 часа
Скала Шаманка или мыс Бурхан – это одна из девяти святынь Азии. Это место
сказочно красиво, обладает мощной энергетикой. Место магической силы.
Именно здесь собираются шаманы для совершения всех своих обрядов.
Здесь самое лучшее место, что бы загадать самое заветное желание!
Тут же, ежегодно проходит фестиваль ледяных скульптур – каждая ледяная
фигура это индивидуальное творение мастеров со всей России.
Прогулка по ледяному городку.
По пути на Мыс Бурхан - обязательные остановки у живописных ледяных
достопримечательностей - любуемся наплесками и заглянем в один из гротов –
ледяная пещера, куда можно попасть только зимой по льду.
Период: февраль, март
(Январь с доплатой за переправу на Хивусе)
|3 500 р.
О. Огой и мыс Дракон
Продолжительность: 3 часа
Буддийская ступа, возведенная на острове Огой, официально именуется как ступа
Просветления, Покорения демонов, содержащая статую Женской формы, матери всех Будд.
Буддисты верят в то, что чем чаще совершать обход святых мест (ступ, буддийских
холмов, священных горных вершин) тем больше вероятность того, что загаданное
благое желание будет услышано богами и скоро сбудется. Самое основное: возле
ступы необходимо сохранять только чистые мысли и чистые мотивации – для
многих людей именно это является самым трудным. Здесь не совсем важно, во
что именно вы верите, здесь важно сохранять только добрые мысли.
Поднимемся к Ступе, соблюдая все правила загадаем желание, полюбуемся
красотой Малого моря с высоты и спустимся вниз, чтоб сделать фото у мыса
Дракона.
Любуемся ледяными наплесками у острова и посещаем ледовые гроты.
Период: февраль, март
Январь – Только на Хивусе
|3500 р.
Экскурсия на Нууры - Байкальские пузыри + горячий глинтвейн на льду.
Продолжительность: 3 часа
В одной части малого моря, рядом с о. Ольхон, есть место в заливе, где десятки
тысяч пузырей застыли в ледяной вселенной.
Фотографируемся, греемся горячим глинтвейном.
Далее едем смотреть сокуи – застывшие волны Байкала!
Сказочное ледовое царство: наплески, высотой в несколько метров,
представляете, с какой мощью била тут вода? Мы как будто на другой, зефирной
планете.
Далее поднимемся на скалу Трезубец, где любуемся скалами, поросшими ярким
лишайником - ярким зеленым и оранжевым. Наличие которого, является
показателем чистейшего воздуха.
Период: февраль, март
(Январь только на Хивусе)
|3000 р.
Бухта Ая
Продолжительность: 4 часа
Бухта Ая - переводится с бурятского как «уютная». Космические пейзажи и
бескрайние поля байкальского льда, вот что ждет Вас на этом месте.
В этой поездке – изучаем древние Петроглафы, на смотровой площадке любуемся
панорамой Байкала, на полях льда, мы увидим торосы. Ледяные глыбы –
творение Байкала, его мощь и сила.
Торосы – это нагромождения льда вдоль становых щелей и сквозных трещин.
При повышении температуры и сужении щелей лед выдавливается на
поверхность и создает торосы. Так как расширение и сужение повторяется, то
торосы вдоль щели образуют ярко выраженный ледяной вал и меняются
каждый день.
Во воремя экскурсии, для Вас будет затоплен самовар с Глинтвейном.
Период: Январь,февраль, март
|4000 р.
О. Ольхон – Мыс Хобой
Продолжительность: целодневная (7-8 часов), обед-пикник – включен. Хобой – самая северная оконечность острова Ольхон, священное место, здесь
чувствуется мощь и сила. У Вас есть уникальная возможность увидеть его со
стороны Байкала, подъехать к его подножию.
Первую остановку мы сделаем у мыса Бурхан. Этот мыс является одним из самых
энергетически-сильных мест Байкала и одной из 9 святынь Азии. Мыс Бурхан, или
как еще называют его местные жители – Скала Шаманка – обладает мощной
энергетикой, и еще с древних времен к этому месту относились с почтением.
По пути к мысу Хобой, мы сделаем еще несколько остановок у гротов и
наплесков, и у живописной скалы Саган-Хушун («Три брата»), с которой связана
красивая Легенда.
Хобой с бурятского переводится как «клык». И действительно, подъезжая к нему
все ближе, Вы увидите очертание этой скалы, а сам мыс в профиль похож на деву
– с которой тоже связано местное поверье.
По прибытию на север Ольхона - прогулка вокруг Хобоя, в окружении голубых
льдов и торосов.
Здесь же, состоится костровой обед под открытым небом.
Возвращаемся назад на закате, любуясь нежными оттенками закатного солнца.
Период: февраль, март
(Январь с доплатой за переправу на Хивусе)
|5500 р.
Бугульдейка.
Продолжительность - целодневная (7-8 часов) - обед-пикник - включен.
Бугульдейка – поселок на западном берегу Байкала. Знаменит в первую очередь
тем - что там находится невероятный и уникальный мраморный карьер!
Залежи мрамора здесь старше Байкала, им более двух миллиардов лет. Сейчас
карьер заброшен и работы в нем не ведутся. Здесь повсюду разбросаны
гигантские куски мрамора.
Стены мраморного карьера идеально ровно срезаны на глубину 10 метров,
белоснежный камень красиво блестит на солнце и смотрится эффектно на фоне
синего неба, а вдали сияют льды Байкала.
Чаепите на карьере, и спуск к Байкалу, выход на лед.
Тут так же есть места где проявляются Байкальские пузыри,
Пока организуется обед-пикник, все желающею катаются на коньках по самому
большому катку в Мире, гуляют, фотографируются и наслаждаться Байкальским
простором и величием.
Обед –пикник.
Период: январь, февраль, март
|5500 р.
Бухта Ая + Бугульдейка с обедом.
Продолжительность: целодневная (7-8 часов) обед-пикник – включен.
Бухта Ая - переводится с бурятского как «уютная». Космические пейзажи и
бескрайние поля байкальского льда, вот что ждет Вас на этом месте.
Бугульдейка – поселок на западном берегу Байкала. Знаменит в первую очередь
тем - что там находится невероятный и уникальный мраморный карьер!
Залежи мрамора здесь старше Байкала, им более двух миллиардов лет. Сейчас
карьер заброшен и работы в нем не ведутся. Здесь повсюду разбросаны
гигантские куски мрамора.
Выход на лед - тут есть места где проявляются Байкальские пузыри. Пока организуется обед-пикник, все желающею катаются на коньках по самому
большому катку в Мире, гуляют, фотографируются и наслаждаться Байкальским
простором и величием.
Обед –пикник.
Период: январь, февраль, март
|6500 р.
|На Хивусе (судно на воздушной подушке) - стоимость указана за одного туриста.
О. Огой с гротами и наплесками
Продолжительность: 3 часа
Буддийская ступа, возведенная на острове Огой, официально именуется как ступа
Просветления, Покорения демонов, содержащая статую Женской формы, матери
всех Будд.
Буддисты верят в то, что чем чаще совершать обход святых мест (ступ, буддийских
холмов, священных горных вершин) тем больше вероятность того, что загаданное
благое желание будет услышано богами и скоро сбудется. Самое основное: возле
ступы необходимо сохранять только чистые мысли и чистые мотивации – для
многих людей именно это является самым трудным. Здесь не совсем важно, во
что именно вы верите, здесь важно сохранять только добрые мысли.
Поднимемся к Ступе, соблюдая все правила загадаем желание, полюбуемся
красотой Малого моря с высоты и спустимся вниз, чтоб сделать фото у мыса
Дракона.
Любуемся ледяными наплесками у острова и посещаем ледовые гроты.
|5500 р
Экскурсия на Нууры - Байкальские пузыри + горячий глинтвейн на льду.
Продолжительность: 2 часа
В одной части малого моря, рядом с о. Ольхон, есть место в заливе, где десятки
тысяч пузырей застыли в ледяной вселенной.
Фотографируемся, греемся горячим глинтвейном.
Далее едем смотреть сокуи – застывшие волны Байкала!
Сказочное ледовое царство: наплески, высотой в несколько метров,
представляете, с какой мощью била тут вода? Мы как будто на другой, зефирной
планете.
Далее поднимемся на скалу Трезубец, где любуемся скалами, поросшими ярким
лишайником - ярким зеленым и оранжевым. Наличие которого, является
показателем чистейшего воздуха.
|4500 р.
Рассвет на Хивусе с фотосессией
Продолжительность: 1,5 часа
(предоставляется реквизит для сьемки (наряды для девушек, шкуры, мелкий
декоративный реквизит), по итогу фотосессии: 10-15 фотографий / на человека в
обработке)
|4000 р.
- Стоимость указана на 1 чел. при группе от 6 чел; Меньшее кол-во человек рассчитывается индивидуально.
- Доп. экскурсии проходят по графику турбазы, в период высокого сезона (февраль – март) большинство экскурсий проходятся регулярно;
- Продолжительность ориентировочная (+-) в зависимости от погодных условий, ледовой ситуации, а также кол-ва чел в группе;
- В каждой экскурсии мы оставляем за собой право поменять порядок или места посещения, без ущерба качеству и целостности экскурсии.