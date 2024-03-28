Симфония Байкала

Групповой тур в Иркутске
5
3 отзыва
Во время путешествия узнаем тайны и легенды народов Байкала.

Посетим музей деревянного зодчества под открытым небом “Тальцы” и байкальский музей с его аквариумами.

Увидим невероятные пейзажи Прибайкалья: живописные отроги Прибайкальского хребта, Тажеранскую степь, гористые берега Малого Моря и острова Ольхон.
Симфония Байкала
Симфония Байкала
Симфония Байкала
Ближайшие даты:
29
мая
12
июн
26
июн
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даты

Что вас ожидает:

Байкальские нерпы
Байкальские нерпы
Узнаем о подводном мире Байкала и познакомимся с милейшими созданиями
Пикник со свежей ухой
Пикник со свежей ухой
На целый день отправимся в путешествие на мыс Хобой и устроим пикник на берегу
Легенды о Священном озере
Легенды о Священном озере
Гид расскажет нам интересные факты о Байкале, о его флоре и фауне

Программа тура по дням

1 день

Знакомство с Иркутском. Музей «Тальцы». Байкальский музей. Листвянка

Приветствуем Вас в городе Иркутск!

После сбора группы отправляемся на завтрак.

Обзорная экскурсия по городу Иркутск.

Начинаем с того места, где в 1661 году Яков Похабов основал Иркутский острог, здесь же мы увидим самую памятную и древнюю святыню Иркутска – Спасскую церковь, красочный Богоявленский Собор, Польский костел, Вечный огонь, Московские ворота, памятник Первопроходцам.

Знаменский монастырь, рядом с ним памятник Колчаку.

Потом по улице Карла Маркса (историческое название – Большой проспект) мы отправимся на бульвар Гагарина.

Здесь расположены не менее интересные экскурсионные объекты: памятник императору Александру III, поставленный здесь в честь окончания строительства Великой Транссибирской Магистрали, единственный в Сибири Мавританский замок – здание, в котором сейчас находится Иркутский краеведческий музей,"Белый дом" (или Сибиряковский дворец) – дом, принадлежавший вначале купцам Сибиряковым, а затем долгое время служивший резиденцией генерал-губернатора Восточной Сибири.

Трансфер на Байкал.

По пути посещение музея деревянного зодчества “Тальцы”, где собранно более 30 образцов сибирской архитектуры, включая бурятскую юрту и эвенкийский чум, остановка у Шаман-камня, музея Байкала.

Лучше чем здесь, Вы не узнаете о подводном мире Байкала нигде.

Затем прогулка по Листвянке с посещением рыбного и сувенирного рынков.

Возвращение в Иркутск, трансфер в гостиницу.

Размещение в гостинице (благ. номер).

Питание: завтрак.

Гид: да.

Знакомство с Иркутском. Музей «Тальцы». Байкальский музей. ЛиствянкаЗнакомство с Иркутском. Музей «Тальцы». Байкальский музей. ЛиствянкаЗнакомство с Иркутском. Музей «Тальцы». Байкальский музей. ЛиствянкаЗнакомство с Иркутском. Музей «Тальцы». Байкальский музей. Листвянка
2 день

Малое море

Завтрак.

После завтрака – отъезд на Байкал – на Малое Море (250 км, 4-5 часов).

По дороге Вы увидите разнообразие пейзажей Прибайкалья: живописные отроги Прибайкальского хребта, Тажеранскую степь, гористые берега Малого Моря и острова Ольхон.

За обедом (самостоятельно в кафе во время остановки) можно впервые оценить блюда местной кухни (позы, бухлер).

Проехав поселок Еланцы, обратите внимание на бронзовую фигуру летящего орла – покровителя степных просторов Тажеран и Ольхона.

Другой интересный памятник установлен на смотровой площадке Куркутского залива.

Здесь увековечили в бронзе Бродягу – героя русской народной песни “По диким степям Забайкалья”.

По прибытии на Малое Море – размещение на базе отдыха.

Небольшой отдых.

Пешеходная экскурсия.

Эта часть озера (включая остров Ольхон) представляет собой все природные зоны побережья Байкала, сменяющие одна другую: это и степные просторы, шикарные песчаные и галечные пляжи, обрывистые скалы, горы и тайга.

Во время экскурсии Вы узнаете легенды о нашем Священном озере.

Гид расскажет Вам интересные факты о Байкале, о его флоре и фауне, об острове Ольхон, о проливе Ольхонские ворота.

Вы увидите пролив Ольхонские ворота, остров Огой, а также мыс Кобылья голова.

Мыс завершает узкий холмистый полуостров, выдающийся в озеро.

Ужин.

Гид: да.

Питание: завтрак, ужин.

Малое мореМалое мореМалое мореМалое море
3 день

Отдых на туристической базе

Отдых на базе отдыха.

Питание: завтрак и ужин.

В один из дней: Целодневный тур на остров Ольхон до мыса Хобой.

Гид во время экскурсии: местный/водитель.

Обед-пикник с ухой во время экскурсии.

Маршрут: паромная переправа через Ольхонские ворота – Загли – Кобылья голова – мыс Бурхан – Урочище Песчаное – Саган-Хушун – Хобой – турбаза Ольхон по праву называют сердцем Байкала: остров является географическим, историческим и сакральным центром озера.

Ольхон – самый большой остров на Байкале (почти 73 км в длину и до 15 км в ширину), и наша экскурсия проходит от самой южной оконечности острова (паромная переправа) до северной – легендарного мыса Хобой.

И конечно же мы посетим самые значимые места острова: Мыс Бурхан – это необыкновенная скала, которую издревле свято почитает коренное население острова.

Урочище Песчаное ("миниатюра" известной Бухты Песчаная).

Постоянные ветра, дующие с моря, переносят песок с берега и образуют песчаные отложения, которые называют "Движущимися песками".

На кромке леса, можно встретить ходульные деревья, поднявшиеся над песком на 30 – 40 см на своих корнях.

На мысе Хобой находится площадка, где совершаются общеольхонские шаманские тайлаганы.

Это место силы, побудьте несколько минут наедине с собой, подумайте о самом желанном, почувствуйте силу этого места и мощную энергетику Байкала.

После обеда (пикник), подкрепившись на свежем байкальском воздухе, мы отправляемся назад.

Переезд до турбазы.

Окончание экскурсии.

Отдых на туристической базеОтдых на туристической базеОтдых на туристической базеОтдых на туристической базе
4 день

Отдых на туристической базе

Отдых на базе отдыха.

Питание: завтрак и ужин.

Экскурсии за дополнительную плату, по желанию.

Отдых на туристической базеОтдых на туристической базеОтдых на туристической базеОтдых на туристической базе
5 день

Отдых на туристической базе

Отдых на базе отдыха.

Питание: завтрак и ужин.

Экскурсии за дополнительную плату, по желанию.

Отдых на туристической базеОтдых на туристической базеОтдых на туристической базеОтдых на туристической базе
6 день

Свободный день. Переезд в Иркутск

Завтрак.

Свободное время до обеда.

Трансфер в Иркутск.

Ориентировочное время выезда с 12:00 – 14:00, информация по конкретному выезду будет сообщена за сутки накануне.

Размещение в гостинице.

Свободное время в Иркутске.

Вы сможете посетить Набережную Ангары, прогуляться и сделать фотографии на фоне церквей на закате, а также посетить прогулочную Верхнюю Набережную, где расположилось множество кафе и ресторанчиков.

Гид: нет.

Питание: завтрак.

Свободный день. Переезд в ИркутскСвободный день. Переезд в ИркутскСвободный день. Переезд в ИркутскСвободный день. Переезд в Иркутск
7 день

Отъезд

Завтрак.

Окончание программы (расчетный час в гостинице 12:00).

Трансфер на жд вокзал или в аэропорт к Вашему времени отъезда (необходимо сообщить номер рейса и время трансфера в первый день гиду).

Питание: завтрак.

Гид: нет.

Расчетный час в гостинице 12:00, трансфер может быть предоставлен к любому времени по Вашему желанию (время отъезда необходимо сообщить гиду в первый день тура), однако номер необходимо освободить до 12:00 или продлить на месте).

Проживание

Тур предусматривает проживание в гостиницах и на базах отдыха (благоустроенные номера).

Стоимость тура на 1 человека в зависимости от размещения, руб:

Размещение / датымай, июнь, сентябрьиюль, август
2-3-местное 46 89052 800
Доплата за 1-местное19 000

Варианты проживания

Гостиница Матрешка или аналогичная

2 ночи

Отель «Матрешка» расположен в центре Иркутска, в 5 минутах ходьбы от Центрального рынка. К услугам гостей общий лаундж.

Все номера отеля оформлены в светлых тонах и оборудованы телевизором с плоским экраном и кабельными каналами. В ванной комнате предоставляются бесплатные туалетно-косметические принадлежности.

Гостиница Матрешка или аналогичнаяГостиница Матрешка или аналогичнаяГостиница Матрешка или аналогичнаяГостиница Матрешка или аналогичнаяГостиница Матрешка или аналогичнаяГостиница Матрешка или аналогичнаяГостиница Матрешка или аналогичнаяГостиница Матрешка или аналогичная

База отдыха Мир Байкала или аналогичная

4 ночи

Мир Байкала является одной из лучших баз отдыха в Байкальском регионе. Расположена на берегу Байкала в Ольхонском районе в 2 км от паромной переправы, в 8 км от острова Ольхон, в бухте Базарная губа. База отдыха построена из дерева в традиционном сибирском стиле, благоустроенные номера оснащены всеми удобствами.

Инфраструктура, спорт, отдых:

  • Развлекательная площадка: бассейн, настольный теннис, детская комната, платно: настольный футбол, бильярд, кафе-бар, кальянная.
  • Открытая детская площадка, волейбольная площадка, зона отдыха у фонтана, беседка, пикниковая площадка, пневматический тир.
  • Квадроциклы: круглогодично, 7 собственных единиц техники, также возможно привлечение доп. единиц техники (строго по согласованным маршрутам, в сопровождении инструктора).
  • Рыбалка: организуется.
База отдыха Мир Байкала или аналогичнаяБаза отдыха Мир Байкала или аналогичнаяБаза отдыха Мир Байкала или аналогичная

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Ответы на вопросы

Что включено
  • Проживание, указанное в программе
  • Питание, указанное в программе:1 день - завтрак 2-5 день - завтрак, ужин6-7 день - завтракобед в день проведения экскурсии на Хобой
  • 1 день - завтрак
  • 2-5 день - завтрак, ужин
  • 6-7 день - завтрак
  • Обед в день проведения экскурсии на Хобой
  • Транспортное обслуживание по программе
  • Экскурсионное обслуживание по программе: обзорная экскурсия по Иркутскуцелодневная экскурсия в Тальцы и в Листвянку с посещением музея Байкалапешеходная экскурсия на Малом морецелодневный тур на остров Ольхон (мыс Хобой)
  • Обзорная экскурсия по Иркутску
  • Целодневная экскурсия в Тальцы и в Листвянку с посещением музея Байкала
  • Пешеходная экскурсия на Малом море
  • Целодневный тур на остров Ольхон (мыс Хобой)
  • Входные билеты по программе: музей «Тальцы» Байкальский музей
  • Музей «Тальцы»
  • Байкальский музей
  • Сбор за посещение Прибайкальского Национального Парка
Что не входит в цену
  • Авиа - или ж/д билеты до г. Иркутск и обратно
  • Дополнительные услуги гостиницы и базы отдыха
  • Питание, не указанное в программе тура
  • Размещение другого уровня
  • Индивидуальное обслуживание
  • Дополнительные экскурсии
Место начала и завершения?
Иркутск
Список личных вещей, которые нужно взять с собой
  • куртка-ветровка и теплые кофты;
  • дождевик;
  • кепка/ шляпа/ бандана/ платок;
  • легкая шапка;
  • купальник;
  • футболки/рубашки с длинным рукавом;
  • брюки;
  • для женщин платье или юбка ниже колен (для посещения храмов);
  • кроссовки;
  • сандалии;
  • обувь для пляжа.

Туристическое снаряжение:

  • солнцезащитный крем (фактор защиты не менее 20);
  • солнцезащитные очки (с защитой от UV лучей не менее 2);
  • репелленты от комаров (лучше покупать в Иркутске, т. к. с ними могут не пропустить в самолет);
  • личная аптечка;
  • средства личной гигиены;
  • накидка от дождя;
  • фото- и видеоаппаратура, а также запасные флеш-карты, батарейки, аккумуляторы;
  • маленькие гидромешки под документы;
  • маленький рюкзак или сумочка для однодневных экскурсий;
  • тонкие перчатки;
  • зонт;

Документы:

  • паспорт;
  • полис обязательного медицинского страхования;
  • ребенку – свидетельство о рождении;
  • для детей, не достигших 18 лет, отправляющихся на маршрут в сопровождении ответственного за них лица (без родителей), необходимо иметь нотариальное согласие от обоих родителей.
Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?

Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.

Включена ли страховка в стоимость тура?

Дополнительная медицинская страховка не входит в стоимость тура. По желанию Вы можете оформить страховку на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.

Какие можно заказать дополнительные экскурсии?

Водная экскурсия на остров Огой (продолжительность около 3х часов) 3800 рублей с человека

Буддийская ступа, возведенная на острове Огой летом 2005г, официально именуется как ступа Просветления, Покорения демонов, содержащая статую Женской формы, матери всех Будд. Другими словами, эта ступа относится к типу ступ, в которую вложены различные буддийские реликвии. Остров Огой, протянувшийся узкой извивающейся полосой суши с юга на север на 6 км, с воздуха сильно напоминает танцующую богиню Диканю с распростертыми руками, устремленную на север. Ступа, сооруженная на самой высокой отметке острова (512 м), на высоте 60 метров над уровнем Байкала оказалась расположенной как раз в области сердца острова. В строительстве ступы принимали участие волонтеры из разных мест: Москвы, Санкт-Петербурга, Минска, Екатеринбурга, Иркутска, Нью-Йорка, Лондона, Лиссабона. Все необходимое для строительства перебрасывали на катерах и потом вручную поднимали на вершину, а наиболее тяжелые грузы – на вертолетах. Проект ступы разработан иркутским архитектором. Строительством руководил лама из Бутана.

Сарминское ущелье - ориентировочная стоимость 3200 рублей с человека

Сарминское ущелье - одно из легендарных мест Байкала. Сарма - самая крупная из рек (длина 42 км), впадающих в Малое море. Река берет свое начало с северных склонов Трехголового гольца. За миллионы лет ледяной поток реки Сарма промыл в Приморском хребте мощное ущелье «Сарминское», по обе стороны которого возвышаются две скалы, создающие необычный, несколько зловещий рисунок Сарминских ворот. Здесь, переваливаясь через Приморский хребет с обширной Приленской возвышенности, арктический воздух устремляется в суживающуюся к устью долину, которая на выходе в котловину Байкала образует своего рода природную аэродинамическую трубу. Так рождается мощнейший ветер Сарма.

Подход к Сарминскому ущелью в древние времена был отделен от остального берега Байкала стеной из камней. Шаманы древних племен, населяющих Байкал, отделяли сакральную территорию устья Сармы от посторонних посетителей. Экскурсия в Сарминское Ущелье начинается по живописной дороге вдоль залива Мухор, самого тёплого и мелководного участка пролива Малого моря. За Хужир-Нугайским заливом начинается обширная дельта реки Сарма, с несколькими низкими песчаными островками, местами гнездования птиц. Дальнейшее путешествие проходит по дороге в долине реки, по которой в 1643 году прошел казацкий пятидесятник Курбат Иванов. Взору туристов открывается обширное пространство, с хаотично разбросанными огромными валунами на фоне изумрудной травы, как будто духи гор играли в кегли. Вся дорога — это смена удивительных по живописности пейзажей: это и цветущая горная долина, и густая лесная чаща, и тропа, ведущая по обрыву над рекой и, конечно же, горная река с ее перепадами и порогами…

Сафари по Тажеранским степям – ориентировочная стоимость 3800 рублей с человека;

В этой экскурсии, Вы увидите все самые живописные и интересные природные объекты Тажеранских степей. Вы побываете в уникальном местности Прибайкалья - Тажеранские степи. Местные жители называют Тажераны «Маленькой Монголией», настолько этот участок похож на соседнее государство. Вы посетите за одну экскурсию все самые живописные и интересные места степей. Услышите много легенд и преданий, а также узнаете много особенностей местной природы и жизни на этом участке.

По Тажеранам к Анге - ориентировочная стоимость 5500 рублей с человека

Удивительна и обширна Тажеранская степь, раскинулась от Ольхонских ворот до чистейших вод горной реки Анга. В этой экскурсии мы посещаем места, которые ближе познакомят наших гостей с природой Байкала и культурой народа, проживающего здесь. От Соленых озёр, до прекраснейших видов Бухты Ая с ее бирюзовой водой. Перед взором экскурсантов откроются Панорамы устья реки Анга, штольня из белого мрамора, мы посещаем петроглифы (наскальные письмена), возраст которых датируется от 4-2 тысячелетия. Дорога пролегает вдоль живописных мест, питаемых горной рекой. Что бы ближе познакомится с бурятской культурой мы проводим время обеда в традиционном кафе, где можно будет попробовать буузы ручной лепки, традиционный бурятский суп шулэн, домашний хворост. Издревле на Священной Бурятской земле проводятся традиционные Ёрдынские игры у горы Хада Ёрд. Гости нашей компании смогут проникнуться традициями бурятского народа, находясь в сакральном месте. В конце экскурсионной программы мы поднимаемся на гору, где расположился древний сад камней. История разбросанных мегалитов загадочна и возможно их происхождение останется большим секретом для всего человечества.

  • В низкий сезон не гарантируется набор групповых экскурсий, в таком случае Вам будет предложен индивидуальный маршрут, водная экскурсия на остров Огой проводится в июле и августе (также: вторая половина июня и первая половина сентября)
  • Стоимость указана на 1 чел при группе, может меняться в зависимости от кол-ва чел в группе;
  • Доп. экскурсии проходят по графику турбазы;
  • Продолжительность ориентировочная (+-) в зависимости от погодных условий, а так же кол-ва чел в группе.
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 7 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 16 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 3 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
3
4
3
2
1
А
28 мар 2024
Спасибо организаторам, все чётко. Комфортные гостиницы, транспорт. Хороший гид. Все приветливые, доброжелательные. Туром очень довольны. Спасибо.
С
19 мар 2024
Организация тура понравилась. Видно, что все очень старались. Мы выбрали самый недорогой вариант проживания и остались довольны. Гостиница "Лазурный берег" внутри очень комфортна, завтраки хорошие. Очень понравилось качество транспорта - удобные микроавтобусы. Водители и экскурсовод отличные, питание качественное. Мы остались довольны.
Н
19 мар 2024
Все понравилось, встретили вовремя, с логистикой вообще вопросов не было. Из того, что улучшить: можно узнавать предпочтения по еде у туристов заранее.
Все понравилось, встретили вовремя, с логистикой вообще вопросов не было. Из того, что улучшить: можно узнавать

Тур входит в следующие категории Иркутска

Можно с детьмиВсе туры7-дневные турыНа автобусе

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