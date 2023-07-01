треккинговую, нескользкую обувь;

солнцезащитные очки и крем от загара;

дождевик, в зависимости от погодных условий;

фотоаппарат;

воду;

орешки, шоколад, перекус во время пути.

Красота Тункинской долины Мы отправляемся в Бурятию — удивительный мир контрастов, горных просторов, бескрайних степей и густых лесов. Наш путь лежит в один из крупнейших парков России — Тункинский, однако оценить могучую красоту окрестностей мы сможем уже по пути, преодолевая Андриановский перевал. Насыщенный маршрут проведет нас по экологическим тропам к священным местам, покажет лучшие смотровые площадки. Мы побываем в поселке Аршан, где находится знаменитый «Пик любви», полюбуемся гольцами Восточного Саяна. Этнодеревня Амар Гол У нас будет возможность полностью погрузиться в культуру бурятского народа: отведать национальные блюда и научиться их приготовлению, пострелять из лука или принять участие в сакральной игре с разбиванием хребетовой кости. И, конечно же, станцевать ёхор или сфотографироваться в национальных костюмах! Перед отъездом мы отправимся на Монгольский рынок — еще одно примечательное место, где можно приобрести ценный сувенир на память о путешествии. Важная информация: Обязательно возьмите с собой: