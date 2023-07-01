Тункинская долина и этнодеревня Амар Гол

Групповой тур в Иркутске
5
1 отзыв
Тункинский парк — один из крупнейших парков России, расположен в Республике Бурятия. Приглашаем Вас стать участниками в двухдневном приключении среди горных просторов и могучей природы.

Пройдем по знаковым достопримечательностям Тункинской долины, познакомимся с культурой бурятского народа в этнодеревне Амар Гол и заглянем на страусиную ферму.

Проживать будем в аутентичном визит-центре, откуда прямо по экотропе можно добраться до священных мест.
Тункинская долина и этнодеревня Амар Гол
Тункинская долина и этнодеревня Амар Гол
Тункинская долина и этнодеревня Амар Гол
Ближайшие даты:
24
мая

Что вас ожидает:

  • Национальный парк «Тункинский»
  • Этнодеревня Амар Гол
  • Дацан Бурхан Баабай
  • Экологическая тропа «Саянай зурхэн»
  • Посёлок Аршан
  • Монгольский рынок

Описание

Красота Тункинской долины Мы отправляемся в Бурятию — удивительный мир контрастов, горных просторов, бескрайних степей и густых лесов. Наш путь лежит в один из крупнейших парков России — Тункинский, однако оценить могучую красоту окрестностей мы сможем уже по пути, преодолевая Андриановский перевал. Насыщенный маршрут проведет нас по экологическим тропам к священным местам, покажет лучшие смотровые площадки. Мы побываем в поселке Аршан, где находится знаменитый «Пик любви», полюбуемся гольцами Восточного Саяна. Этнодеревня Амар Гол У нас будет возможность полностью погрузиться в культуру бурятского народа: отведать национальные блюда и научиться их приготовлению, пострелять из лука или принять участие в сакральной игре с разбиванием хребетовой кости. И, конечно же, станцевать ёхор или сфотографироваться в национальных костюмах! Перед отъездом мы отправимся на Монгольский рынок — еще одно примечательное место, где можно приобрести ценный сувенир на память о путешествии. Важная информация: Обязательно возьмите с собой:
  • треккинговую, нескользкую обувь;
  • солнцезащитные очки и крем от загара;
  • дождевик, в зависимости от погодных условий;
  • фотоаппарат;
  • воду;
  • орешки, шоколад, перекус во время пути.

Даты тура: 25.05.2024 - 26.05.2024

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Ответы на вопросы

Что можно увидеть на экскурсии?
  • Национальный парк «Тункинский»
  • Этнодеревня Амар Гол
  • Дацан Бурхан Баабай
  • Экологическая тропа «Саянай зурхэн»
  • Посёлок Аршан
  • Монгольский рынок
Что включено
  • Трансфер по программе
  • Проживание в визитном центре «Хэшэгтэ»
  • Питание по программе (ужин, завтрак, обед во второй день)
  • Посещение страусиной фермы
  • Посещение этнодеревни Амар Гол
  • Сопровождение гида на протяжении всего маршрута
Что не входит в цену
  • Личные расходы туриста
  • Питание в кафе
  • Баня
Место начала и завершения?
Гостиница Ангара, Иркутск
Когда и сколько длится?
Когда: Даты тура: 25.05.2024 - 26.05.2024
Экскурсия длится около 1.5 дня
Бронировать нужно заранее, минимум за 34 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
Важная информация
  • Обязательно возьмите с собой:
  • Треккинговую, нескользкую обувь
  • Солнцезащитные очки и крем от загара
  • Дождевик, в зависимости от погодных условий
  • Фотоаппарат
  • Воду
  • Орешки, шоколад, перекус во время пути
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 1 отзыве
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
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1 июля 2023
В 2023г наша семья посетила 3 тура: Нилова Пустынь-Тункинская долина. Свирск и Сибирские джунгли. Это полная перезагрузка хочу вам сказать. Получили мощный заряд бодрости, подышали свежим воздухом, побывали в дружной команде. Я в восторге. Рекомендую.

Тур входит в следующие категории Иркутска

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