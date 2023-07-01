Тункинский парк — один из крупнейших парков России, расположен в Республике Бурятия. Приглашаем Вас стать участниками в двухдневном приключении среди горных просторов и могучей природы.
Пройдем по знаковым достопримечательностям Тункинской долины, познакомимся с культурой бурятского народа в этнодеревне Амар Гол и заглянем на страусиную ферму.
Проживать будем в аутентичном визит-центре, откуда прямо по экотропе можно добраться до священных мест.
Пройдем по знаковым достопримечательностям Тункинской долины, познакомимся с культурой бурятского народа в этнодеревне Амар Гол и заглянем на страусиную ферму.
Проживать будем в аутентичном визит-центре, откуда прямо по экотропе можно добраться до священных мест.
Ближайшие даты:
24
мая
мая
Что вас ожидает:
- Национальный парк «Тункинский»
- Этнодеревня Амар Гол
- Дацан Бурхан Баабай
- Экологическая тропа «Саянай зурхэн»
- Посёлок Аршан
- Монгольский рынок
Описание
Красота Тункинской долины Мы отправляемся в Бурятию — удивительный мир контрастов, горных просторов, бескрайних степей и густых лесов. Наш путь лежит в один из крупнейших парков России — Тункинский, однако оценить могучую красоту окрестностей мы сможем уже по пути, преодолевая Андриановский перевал. Насыщенный маршрут проведет нас по экологическим тропам к священным местам, покажет лучшие смотровые площадки. Мы побываем в поселке Аршан, где находится знаменитый «Пик любви», полюбуемся гольцами Восточного Саяна. Этнодеревня Амар Гол У нас будет возможность полностью погрузиться в культуру бурятского народа: отведать национальные блюда и научиться их приготовлению, пострелять из лука или принять участие в сакральной игре с разбиванием хребетовой кости. И, конечно же, станцевать ёхор или сфотографироваться в национальных костюмах! Перед отъездом мы отправимся на Монгольский рынок — еще одно примечательное место, где можно приобрести ценный сувенир на память о путешествии. Важная информация: Обязательно возьмите с собой:
- треккинговую, нескользкую обувь;
- солнцезащитные очки и крем от загара;
- дождевик, в зависимости от погодных условий;
- фотоаппарат;
- воду;
- орешки, шоколад, перекус во время пути.
Даты тура: 25.05.2024 - 26.05.2024
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Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Национальный парк «Тункинский»
- Этнодеревня Амар Гол
- Дацан Бурхан Баабай
- Экологическая тропа «Саянай зурхэн»
- Посёлок Аршан
- Монгольский рынок
Что включено
- Трансфер по программе
- Проживание в визитном центре «Хэшэгтэ»
- Питание по программе (ужин, завтрак, обед во второй день)
- Посещение страусиной фермы
- Посещение этнодеревни Амар Гол
- Сопровождение гида на протяжении всего маршрута
Что не входит в цену
- Личные расходы туриста
- Питание в кафе
- Баня
Место начала и завершения?
Гостиница Ангара, Иркутск
Когда и сколько длится?
Когда: Даты тура: 25.05.2024 - 26.05.2024
Экскурсия длится около 1.5 дня
Бронировать нужно заранее, минимум за 34 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
Важная информация
- Обязательно возьмите с собой:
- Треккинговую, нескользкую обувь
- Солнцезащитные очки и крем от загара
- Дождевик, в зависимости от погодных условий
- Фотоаппарат
- Воду
- Орешки, шоколад, перекус во время пути
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 1 отзывеНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
О
Ольга
1 июля 2023
В 2023г наша семья посетила 3 тура: Нилова Пустынь-Тункинская долина. Свирск и Сибирские джунгли. Это полная перезагрузка хочу вам сказать. Получили мощный заряд бодрости, подышали свежим воздухом, побывали в дружной команде. Я в восторге. Рекомендую.
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