1 день

Встреча. Льды Малого Моря

Сбор группы в аэропорту г. Иркутска.

После знакомства с гидом вас ждёт посадка в комфортный трансфер и отправление на о. Ольхон.

Самый большой остров в Байкале можно назвать сакральным центром озера.

На его территории сконцентрировано огромное количество интересных природных объектов и местных святынь.

По дороге вас ждут интересные рассказы об особенностях сибиркой культуры и быте коренных народов.

Вы познакомитесь с местными обычаями и узнаете много занимательных фактов, которые точно останутся в вашей памяти.

По прибытии в пос. МРС вас ждёт первое знакомство с байкальским льдом.

Мы переправимся на остров, двигаясь по прочному ледовому зеркалу, и по пути посетим остров Огой, на котором установлена буддийская Ступа Просветления.

Застывший во льдах Малого Моря остров напоминает спящего дракона.

Одна из его оконечностей пологая, а вторая представляет собой неприступную скалу, которая похожа на голову огнедышащего змея.

И на много метров вокруг – только чистый лёд, покрытый живописными трещинами и местами припорошенный пушистым снегом.

Конечная цель сегодняшнего путешествия – пос. Хужир.

Здесь мы разместимся в гостинице, которая станет нашим перевалочным пунктом на ближайшие две ночи.

А ближе к вечеру вас ждёт прогулка к скале Шаманке.

Вы познакомитесь с главной святыней Ольхона и "визитной карточкой" Байкала и сможете наблюдать потрясающий закат.

Небо, окрашенное в оттенки красного, отражается в ледовом зеркале, и кажется, будто это золотисто-багряное море не имеет начала и конца!

Наполнившись впечатлениями, мы вернёмся в гостиницу, где нас будет ждать горячий ужин и уютный номер, где так приятно отдохнуть после дня, полного приключений.

Питание включено: ужин.

