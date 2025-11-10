Мои заказы

Весенний маршрут по Байкалу

Весенний маршрут по самым фотогеничным местам Байкала.

Вы побываете в самом сердце Байкала – на острове Ольхон, попробуете национальную кухню, познакомитесь с маралами – величественным созданиям, обитающим в этих краях. Далее
отправитесь в окрестности Малого моря, где обитают нерпы. Будете внимательно наблюдать за этими милыми животными в их естественной среде обитания. А в завершении путешествия увидите живописные скалы и таинственные пещеры мыса Хобой.

Весенний маршрут по Байкалу
Ближайшие даты:
9
апр

Программа тура по дням

1 день

Встреча с благородными оленями и путь к Ольхону

В первый день нашего захватывающего путешествия мы встречаемся в аэропорту, где начинается наше приключение.

Из аэропорта мы отправимся в увлекательную поездку в гости к маралам – величественным созданиям, обитающим в этих краях.

Марал – это один из самых крупных и впечатляющих подвидов благородного оленя, достигающий внушительного веса до 340 килограммов.

Мы познакомимся с этими удивительными животными вблизи, сможем понаблюдать за их поведением, а также получим уникальную возможность покормить их с рук.

После знакомства с маралами мы продолжим свой путь к жемчужине Байкала – острову Ольхон.

По пути нас ожидает вкусный и сытный обед в уютном кафе национальной прибайкальской кухни.

По прибытии на Ольхон заселение в комфортабельную базу отдыха, где вы сможете отдохнуть и набраться сил перед новыми приключениями.

Питание: обед.

Встреча с благородными оленями и путь к ОльхонуВстреча с благородными оленями и путь к ОльхонуВстреча с благородными оленями и путь к ОльхонуВстреча с благородными оленями и путь к Ольхону
2 день

Нерпа в вашем объективе

После завтрака в ресторане базы отдыха мы отправимся на поиски очаровательной нерпы – символа Байкала.

Сегодняшний день обещает быть особенно удивительным и полным ярких впечатлений!

Нашим транспортом на сегодня станет СВП"Хивус" – судно на воздушной подушке.

Это идеальное транспортное средство для круглогодичного использования, так как оно легко перемещается по воде, льду и в межсезонье, когда обычный транспорт не может проехать.

Мы отправимся в окрестности Малого моря, где обитают нерпы.

Будем внимательно наблюдать за этими милыми животными в их естественной среде обитания.

У вас будет возможность сделать потрясающие фотографии и запечатлеть эти уникальные моменты!

Питание: завтрак, обед (ланчбоксы).

Нерпа в вашем объективеНерпа в вашем объективеНерпа в вашем объективе
3 день

Северный край: путешествие на УАЗах

После завтрака и подробного инструктажа мы отправимся в увлекательное путешествие на УАЗах к самой северной точке Ольхона – мысу Хобой.

Мыс Хобой – это место, откуда открываются захватывающие дух виды на Байкал.

По пути мы увидим живописные скалы, таинственные пещеры и другие интересные места, которые оставят незабываемые впечатления.

Питание: завтрак, обед (ланчбоксы).

Северный край: путешествие на УАЗахСеверный край: путешествие на УАЗахСеверный край: путешествие на УАЗах
4 день

Прощание с Байкалом

Сегодня мы прощаемся с Байкалом, полные впечатлений и ярких воспоминаний!

Надеемся, что это путешествие останется в вашей памяти на долгие годы!

Прощание с Байкалом
Проживание

Тур предусматривает проживание на базе отдыха на острове Ольхон.

Стоимость указана при двухместном размещении, доплата за одноместное размещение под запрос.

Варианты проживания

База отдыха на о. Ольхон

3 ночи

В программе тура предусмотрено проживание на комфортабельной и уютной базе отдыха в п. Хужир (остров Ольхон). Номера с 2- местным размещением, благоустроенные. По желанию, за дополнительную плату, можно приобрести одноместный номер или номер повышенной категории.

Выберите удобную дату из расписания

Выбрать дату

Ответы на вопросы

Что включено
  • Проживание, указанное в программе (3 ночи на базе отдыха на Ольхоне)
  • Встреча в аэропорту
  • Трансфер по программе
  • Услуги сопровождающих 4 дня
  • Питание по программе
  • Поиск нерп на СВП
  • Программа на Мыс Хобой
  • Бурятский обед
  • Памятные подарки
Что не входит в цену
  • Авиа - и ж/д билеты до г. Иркутск и обратно
  • Медицинская страховка
  • Спиртные напитки
  • Ужины
Место начала и завершения?
Иркутск
Входят ли билеты в стоимость тура?

Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.

Входит ли страховка в стоимость тура?

Страховка от несчастного случая не входит в стоимость тура. При желании дополнительную страховку для путешествия вы можете приобрести на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 4 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 8 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Большая Страна
Большая Страна — Сообщество организаторов
Большая Страна – сообщество локальных туроператоров с единой службой бронирования. Все туры на сайте имеют прямые цены организаторов, входящих в сообщество, без наценок агентств. Работают с 2015 года. Входят в реестр проверенных туроператоров Ростуризма.

