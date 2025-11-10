Вы побываете в самом сердце Байкала – на острове Ольхон, попробуете национальную кухню, познакомитесь с маралами – величественным созданиям, обитающим в этих краях. Далее
апр
Программа тура по дням
Встреча с благородными оленями и путь к Ольхону
В первый день нашего захватывающего путешествия мы встречаемся в аэропорту, где начинается наше приключение.
Из аэропорта мы отправимся в увлекательную поездку в гости к маралам – величественным созданиям, обитающим в этих краях.
Марал – это один из самых крупных и впечатляющих подвидов благородного оленя, достигающий внушительного веса до 340 килограммов.
Мы познакомимся с этими удивительными животными вблизи, сможем понаблюдать за их поведением, а также получим уникальную возможность покормить их с рук.
После знакомства с маралами мы продолжим свой путь к жемчужине Байкала – острову Ольхон.
По пути нас ожидает вкусный и сытный обед в уютном кафе национальной прибайкальской кухни.
По прибытии на Ольхон заселение в комфортабельную базу отдыха, где вы сможете отдохнуть и набраться сил перед новыми приключениями.
Питание: обед.
Нерпа в вашем объективе
После завтрака в ресторане базы отдыха мы отправимся на поиски очаровательной нерпы – символа Байкала.
Сегодняшний день обещает быть особенно удивительным и полным ярких впечатлений!
Нашим транспортом на сегодня станет СВП"Хивус" – судно на воздушной подушке.
Это идеальное транспортное средство для круглогодичного использования, так как оно легко перемещается по воде, льду и в межсезонье, когда обычный транспорт не может проехать.
Мы отправимся в окрестности Малого моря, где обитают нерпы.
Будем внимательно наблюдать за этими милыми животными в их естественной среде обитания.
У вас будет возможность сделать потрясающие фотографии и запечатлеть эти уникальные моменты!
Питание: завтрак, обед (ланчбоксы).
Северный край: путешествие на УАЗах
После завтрака и подробного инструктажа мы отправимся в увлекательное путешествие на УАЗах к самой северной точке Ольхона – мысу Хобой.
Мыс Хобой – это место, откуда открываются захватывающие дух виды на Байкал.
По пути мы увидим живописные скалы, таинственные пещеры и другие интересные места, которые оставят незабываемые впечатления.
Питание: завтрак, обед (ланчбоксы).
Прощание с Байкалом
Сегодня мы прощаемся с Байкалом, полные впечатлений и ярких воспоминаний!
Надеемся, что это путешествие останется в вашей памяти на долгие годы!
Проживание
Тур предусматривает проживание на базе отдыха на острове Ольхон.
Стоимость указана при двухместном размещении, доплата за одноместное размещение под запрос.
Варианты проживания
База отдыха на о. Ольхон
В программе тура предусмотрено проживание на комфортабельной и уютной базе отдыха в п. Хужир (остров Ольхон). Номера с 2- местным размещением, благоустроенные. По желанию, за дополнительную плату, можно приобрести одноместный номер или номер повышенной категории.
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Что включено
- Проживание, указанное в программе (3 ночи на базе отдыха на Ольхоне)
- Встреча в аэропорту
- Трансфер по программе
- Услуги сопровождающих 4 дня
- Питание по программе
- Поиск нерп на СВП
- Программа на Мыс Хобой
- Бурятский обед
- Памятные подарки
Что не входит в цену
- Авиа - и ж/д билеты до г. Иркутск и обратно
- Медицинская страховка
- Спиртные напитки
- Ужины
Место начала и завершения?
Входят ли билеты в стоимость тура?
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
Входит ли страховка в стоимость тура?
Страховка от несчастного случая не входит в стоимость тура. При желании дополнительную страховку для путешествия вы можете приобрести на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.