Мои заказы

Вся магия Байкала за четыре дня

Откройте для себя магию великого Байкала за четыре насыщенных дня
Вся магия Байкала за четыре дняФото разместило ООО «Ютревелми» ИНН 5405021086
Вся магия Байкала за четыре дняФото разместило ООО «Ютревелми» ИНН 5405021086
Вся магия Байкала за четыре дняФото разместило ООО «Ютревелми» ИНН 5405021086

Описание тура

Откройте для себя магию великого Байкала за 4 насыщенных дня! Этот тур — идеальный выбор для тех, кто хочет успеть увидеть самые яркие и незабываемые места Байкала за короткое время.

Программа тура по дням

1 день

Ольхон ждёт! Магия начинается

В 12.00 встречаемся в аэропорту Иркутска и сразу выезжаем на остров Ольхон — сердце Байкала! Вас ждёт знакомство с самым крупно населённым посёлком острова - Хужиром, где вы прочувствуете атмосферу настоящей байкальской жизни. После заселения в гостевой дом прогуляемся по посёлку, поужинаем в одном из кафе с национальной бурятской кухней и встретим закат с видом на священную скалу Шаманка. А после наступления темноты окунемся в сказочный мир из льда на знаменитом ледовом фестивале.

Ольхон ждёт! Магия начинаетсяОльхон ждёт! Магия начинаетсяОльхон ждёт! Магия начинается
Фотографии размещены ООО «Ютревелми» ИНН 5405021086
2 день

От загадки к загадке

Сегодняшний день начнётся с полёта. Не в небе, а над хрустальным льдом Байкала на хивусе. Наш путь лежит к таинственному необитаемому острову Огой, где находится белоснежная Ступа Просветления. Говорят, загаданные здесь желания сбываются… Остановимся у скалы Драконий хвост и сделаем самые топовые инстаграмные фотографии. А после — спустимся с небес на лёд, в уют ледового Боро-Боро. Нас ждёт обед в самом необычном ресторане, ледовые игры и байкальские угощения. И как финал дня — глубокая, душевная экскурсия по вечернему Хужиру. Мы прикоснёмся к истории, культуре и эпосу местного населения.

От загадки к загадкеОт загадки к загадкеОт загадки к загадке
Фотографии размещены ООО «Ютревелми» ИНН 5405021086
3 день

Безумие льда и свободы! Готовы?

Сегодня мы устроим фото-безумие на льду Байкала! На легендарных Уазиках мы отправляемся на север Ольхона, туда, где лёд — это искусство. Вас ждёт Царство льда: гроты, наплёски, торосы, сокуи и все остальные 50 видов уникального байкальского льда. Будем кататься на коньках, рассекать лёд и лететь навстречу ветру. Сегодня тот день, когда можно сделать не только яркие, но и немного безумные фотографии. Берите развевающиеся платья, яркие свитера и аксессуары - капельку смелости и вы обладатель потрясающих снимков на фоне сияющего голубого льда! Обедать будем прямо на льду свежайшей ухой из того самого байкальского омуля!

Безумие льда и свободы! Готовы?Безумие льда и свободы! Готовы?Безумие льда и свободы! Готовы?
Фотографии размещены ООО «Ютревелми» ИНН 5405021086
4 день

Возвращение в Иркутск

Ещё пара часов на Ольхонской земле и наше путешествие подходит к концу. По желанию утро можно посвятить покупке сувениров, интересной экскурсии в Краеведческом музее, катанию на велосипедах прямо по льду или просто побыть наедине с Байкалом…

Это были насыщенные по красоте и эмоциям дни. Уверены, что воспоминания об этом невероятном приключении будут согревать вас в любую погоду и при любых жизненных обстоятельствах!

Возвращение в ИркутскВозвращение в ИркутскВозвращение в Иркутск
Фотографии размещены ООО «Ютревелми» ИНН 5405021086

Варианты проживания

2-x местный номер

3-x местный номер

Выберите удобную дату из расписания

Ответы на вопросы

Что включено
  • Транспорт. Трансфер Иркутск-Хужир, Хужир-Иркутск. Экскурсия на хивусе по льду на юг Ольхона. Экскурсия на Уазе по льду на север Ольхона
  • Проживание. 1-4 дни в гостевом доме п. Хужир
  • Питание. Завтраки в месте проживания (2-4 дни). Обеды во время экскурсий (2-3 дни)
  • Экскурсия по Хужиру
  • Экскурсии на север и юг Ольхона
  • Катание на коньках (1 день)
  • Сопровождение инструктором в течение всего путешествия
  • Помощь в выборе авиабилетов, подборе жилья вне дней программы
  • Входные билеты в нац. парки
  • Экскурсия и обед на арктической станции Боро-Боро
Что не входит в цену
  • Авиаперелет до г. Иркутска и обратно
  • Трансфер из/в аэропорт
  • Питание не указанное в Включено
  • Проживание до/после программы при необходимости
  • Сувениры
  • Аренда велосипедов, коньков
  • Баня
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 4 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Алена
Алена — Тревел-эксперт
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2026 года
Меня зовут Алёна, я организую туры в разные уголки мира. От комфортных путешествий до многодневных походов с рюкзаком в горы. Красота природы хрупка и совершенна, а эмоции от знакомства с ней самые искренние. Когда в поездке встречаешь близких по духу людей, это перестает быть просто путешествием, это становится жизнью. скрыть

Тур входит в следующие категории Иркутска

Похожие туры на «Вся магия Байкала за четыре дня»

Природные достопримечательности и священные места Байкала в мини-группе
На машине
4 дня
-
10%
2 отзыва
Природные достопримечательности и священные места Байкала в мини-группе
Побывать в буддийском дацане, увидеть «Хранителя Байкала» и поймать дзен в бухте Ая
Начало: Иркутск, время зависит от времени вашего прибытия
Сегодня в 08:00
29 мая в 08:00
40 500 ₽45 000 ₽ за человека
Влюбиться в Байкал: Ольхон, Листвянка и лучшие локации только для вас
На машине
4 дня
-
10%
1 отзыв
Влюбиться в Байкал: Ольхон, Листвянка и лучшие локации только для вас
Увидеть Байкал с высоты и загадать желание на Шаман-камне
Начало: Иркутск, 09:00
30 мая в 08:00
31 мая в 08:00
78 300 ₽87 000 ₽ за человека
Байкал только для вас: индивидуальное путешествие на внедорожнике
На машине
Джиппинг
2 дня
32 отзыва
Байкал только для вас: индивидуальное путешествие на внедорожнике
Увидеть замёрзшие пузырьки в толще льда, встретить рассвет с видом на остров и посетить места силы
Начало: Иркутск, 8:00
21 дек в 08:00
22 дек в 08:00
62 000 ₽ за всё до 3 чел.
Тажераны, Малое Море и Ольхон: магия зимнего Байкала в индивидуальной поездке
На машине
3 дня
-
10%
1 отзыв
Тажераны, Малое Море и Ольхон: магия зимнего Байкала в индивидуальной поездке
Познакомиться с бурятской культурой, побывать на мараловой ферме и прокатиться по озеру на коньках
Начало: Иркутск, аэропорт или ваш отель, 8:30
1 фев в 08:00
2 фев в 08:00
77 850 ₽86 500 ₽ за человека
На нашем сайте есть и другие авторские туры в Иркутске
Все туры из Иркутска
от 69 900 ₽ за человека