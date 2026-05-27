Описание тура
Откройте для себя магию великого Байкала за 4 насыщенных дня! Этот тур — идеальный выбор для тех, кто хочет успеть увидеть самые яркие и незабываемые места Байкала за короткое время.
Программа тура по дням
Ольхон ждёт! Магия начинается
В 12.00 встречаемся в аэропорту Иркутска и сразу выезжаем на остров Ольхон — сердце Байкала! Вас ждёт знакомство с самым крупно населённым посёлком острова - Хужиром, где вы прочувствуете атмосферу настоящей байкальской жизни. После заселения в гостевой дом прогуляемся по посёлку, поужинаем в одном из кафе с национальной бурятской кухней и встретим закат с видом на священную скалу Шаманка. А после наступления темноты окунемся в сказочный мир из льда на знаменитом ледовом фестивале.
От загадки к загадке
Сегодняшний день начнётся с полёта. Не в небе, а над хрустальным льдом Байкала на хивусе. Наш путь лежит к таинственному необитаемому острову Огой, где находится белоснежная Ступа Просветления. Говорят, загаданные здесь желания сбываются… Остановимся у скалы Драконий хвост и сделаем самые топовые инстаграмные фотографии. А после — спустимся с небес на лёд, в уют ледового Боро-Боро. Нас ждёт обед в самом необычном ресторане, ледовые игры и байкальские угощения. И как финал дня — глубокая, душевная экскурсия по вечернему Хужиру. Мы прикоснёмся к истории, культуре и эпосу местного населения.
Безумие льда и свободы! Готовы?
Сегодня мы устроим фото-безумие на льду Байкала! На легендарных Уазиках мы отправляемся на север Ольхона, туда, где лёд — это искусство. Вас ждёт Царство льда: гроты, наплёски, торосы, сокуи и все остальные 50 видов уникального байкальского льда. Будем кататься на коньках, рассекать лёд и лететь навстречу ветру. Сегодня тот день, когда можно сделать не только яркие, но и немного безумные фотографии. Берите развевающиеся платья, яркие свитера и аксессуары - капельку смелости и вы обладатель потрясающих снимков на фоне сияющего голубого льда! Обедать будем прямо на льду свежайшей ухой из того самого байкальского омуля!
Возвращение в Иркутск
Ещё пара часов на Ольхонской земле и наше путешествие подходит к концу. По желанию утро можно посвятить покупке сувениров, интересной экскурсии в Краеведческом музее, катанию на велосипедах прямо по льду или просто побыть наедине с Байкалом…
Это были насыщенные по красоте и эмоциям дни. Уверены, что воспоминания об этом невероятном приключении будут согревать вас в любую погоду и при любых жизненных обстоятельствах!
Варианты проживания
2-x местный номер
3-x местный номер
Что включено
- Транспорт. Трансфер Иркутск-Хужир, Хужир-Иркутск. Экскурсия на хивусе по льду на юг Ольхона. Экскурсия на Уазе по льду на север Ольхона
- Проживание. 1-4 дни в гостевом доме п. Хужир
- Питание. Завтраки в месте проживания (2-4 дни). Обеды во время экскурсий (2-3 дни)
- Экскурсия по Хужиру
- Экскурсии на север и юг Ольхона
- Катание на коньках (1 день)
- Сопровождение инструктором в течение всего путешествия
- Помощь в выборе авиабилетов, подборе жилья вне дней программы
- Входные билеты в нац. парки
- Экскурсия и обед на арктической станции Боро-Боро
Что не входит в цену
- Авиаперелет до г. Иркутска и обратно
- Трансфер из/в аэропорт
- Питание не указанное в Включено
- Проживание до/после программы при необходимости
- Сувениры
- Аренда велосипедов, коньков
- Баня