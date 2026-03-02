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Тажераны, Малое Море и Ольхон: магия зимнего Байкала в индивидуальной поездке

Познакомиться с бурятской культурой, побывать на мараловой ферме и прокатиться по озеру на коньках
Волшебство застывшего льда, бескрайние Тажеранские степи, зеркальная гладь Малого Моря и сакральный Ольхон, наполненный духовной силой и тишиной, ждут вас в нашем экспресс-выезде.

Вы послушаете звучание национальных музыкальных инструментов и горловое
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пение, узнаете о традициях бурятского народа и разучите танец дружбы ёхор. Попробуете традиционную кухню и прикоснётесь к древним святыням у скалы Шаманки. Увидите знаменитый мыс Хобой и полюбуетесь гротами, наплесками и бесконечными оттенками синевы.

Прокатитесь на коньках по самому большому «катку» в России и посмотрите на обитателей мараловой фермы.

5
1 отзыв
Тажераны, Малое Море и Ольхон: магия зимнего Байкала в индивидуальной поездке
Тажераны, Малое Море и Ольхон: магия зимнего Байкала в индивидуальной поездке
Тажераны, Малое Море и Ольхон: магия зимнего Байкала в индивидуальной поездке

Описание тура

Организационные детали

Встреча в аэропорту или в любом отеле в день начала выезда. Все трансферы согласно программе. Выезд проводится в индивидуальном формате. Возможна корректировка времени завершения путешествия по договорённости.

Рекомендуемый список вещей для 3-дневного зимнего путешествия на Ольхон
Одежда (принцип многослойности):
Термобельё (синтетическое или шерстяное)
Флисовая кофта или свитер
Ветро- и влагозащитная куртка (мембранная или с качественным наполнителем)
Утеплённые непромокаемые штаны (лыжные или сноубордические)
Тёплые носки (шерсть или термоматериал) — 2-3 пары
Обувь и аксессуары:
Высокие зимние ботинки с рифлёной подошвой
Тёплая шапка, закрывающая уши
Бафф/подшлемник для защиты лица от ветра
Солнцезащитные очки с UV-фильтром
Тёплые варежки (лучше с ветрозащитным покрытием)
Снаряжение:
Рюкзак (20-30 литров) для личных вещей во время экскурсий
Термос с горячим напитком (0,5-1 л)
Power bank для гаджетов
Фотоаппарат с защитным чехлом
Личная аптечка (пластырь, обезболивающее, личные лекарства)
Гигиена и комфорт:
Крем от обветривания и гигиеническая помада
Влажные салфетки и антисептик
Сменная обувь для отеля
Купальник/плавки (если планируется баня)
Документы:
Паспорт
Полис ОМС
Страховой полис (при наличии)
Наличные деньги
Важные рекомендации:
Не берите хлопковое бельё (холодное при намокании)
Одевайтесь слоями для регулирования температуры
Заряжайте гаджеты заранее
Сообщите гиду об особенностях здоровья
Этот набор обеспечит комфорт и безопасность во время путешествия по зимнему Байкалу.

Программа тура по дням

1 день

Бугульдейка и мраморный карьер, Тажеранские степи и долина Каменных духов

Встречаемся в аэропорту или на железнодорожном вокзале города Иркутска. При необходимости будет организован заезд за участниками в гостиницу. После знакомства разместимся в комфортабельном внедорожном автомобиле и отправимся в путь на Ольхон. По дороге сделаем остановку, которая перенесёт вас на миллионы лет назад: посёлок Бугульдейка — уютное прибайкальское село у подножия Приморского хребта. Здесь время течёт неспешно, а воздух напоён сосновой смолой и байкальской свежестью.

Но главное чудо ждёт нас совсем рядом — мраморный карьер. Огромная белоснежная чаша, вырезанная в скале, сверкает на солнце, как застывший ледник. Это место называют «байкальским мраморным сердцем» — и неслучайно. Камень, добываемый здесь, помнит динозавров и хранит тепло древних морей.

Затем продолжим движение в сторону Ольхонского района, где начнём исследование Тажеранской степи. Этот древний природный комплекс известен своими необычными, почти марсианскими ландшафтами. С обзорных возвышенностей нам откроются панорамные виды на Байкал, скованный льдом. Посетим долину Каменных духов — место с причудливыми скальными останцами, в формах которых угадываются силуэты людей и животных.

Далее прибудем в Куркутский залив, откуда по льду Малого Моря на автомобилях УАЗ или ГАЗ «Соболь» доставим вас в ваш отель.

Бугульдейка и мраморный карьер, Тажеранские степи и долина Каменных духовБугульдейка и мраморный карьер, Тажеранские степи и долина Каменных духовБугульдейка и мраморный карьер, Тажеранские степи и долина Каменных духовБугульдейка и мраморный карьер, Тажеранские степи и долина Каменных духовБугульдейка и мраморный карьер, Тажеранские степи и долина Каменных духовБугульдейка и мраморный карьер, Тажеранские степи и долина Каменных духовБугульдейка и мраморный карьер, Тажеранские степи и долина Каменных духовБугульдейка и мраморный карьер, Тажеранские степи и долина Каменных духовБугульдейка и мраморный карьер, Тажеранские степи и долина Каменных духов
2 день

Шаманка и путешествие на север Ольхона

Позавтракав, прогуляемся к скале Шаманке — одному из главных символов Байкала. Скала и мыс Бурхан, на котором она расположена, являются священными для местных жителей, буддистов и шаманистов. Вы сможете почувствовать особую энергетику и загадать желание у ритуальных столбов сэргэ.

Затем отправимся в путешествие по северной части острова Ольхон. В течение дня посетим ключевые локации: урочище Песчаное, белокаменный мыс Саган-Хушун, покрытый оранжевым лишайником, священный мыс Хобой, а также мыс Шунтэ, с которого открывается одна из самых живописных панорам Байкала.

Во время экскурсии будет организован обед-пикник на свежем воздухе ухой из байкальского омуля. После завершения маршрута вернёмся в Хужир.

Шаманка и путешествие на север ОльхонаШаманка и путешествие на север ОльхонаШаманка и путешествие на север ОльхонаШаманка и путешествие на север ОльхонаШаманка и путешествие на север Ольхона
3 день

Погружение в бурятскую культуру, магия льда Байкала, мараловая ферма, возвращение

В заключительный день после завтрака отправимся к берегу Байкала на автомобилях УАЗ или ГАЗ «Соболь». В условиях закрытой переправы пересядем на хивус — судно на воздушной подушке — и продолжим исследование акватории Малого Моря. Во время прогулки по замёрзшему озеру вы увидите разнообразные ледяные формы и структуры: наплески, гроты и прозрачные участки льда. Также предусмотрено катание на коньках и время для фотосъёмки.

Далее состоится переправа через пролив Ольхонские ворота, после чего мы пересядем в микроавтобус и поедем в сторону Иркутска. По пути запланировано посещение мараловой фермы. Финальным аккордом нашего путешествия станет встреча с живой душой бурятского народа в этнопарке «Золотая Орда». Под звуки национальных инструментов и завораживающее горловое пение вы прикоснётесь к древним традициям кочевников. Узнаете, о чём поют струны моринхура, и сделаете первые шаги в танце Ёхор — он объединяет сердца и дарит ощущение настоящей дружбы. А завершит эту встречу трапеза, где на столе — настоящая бурятская кухня: сытная, ароматная, гостеприимная.

Затем доедем до посёлка Листвянка или Иркутска и попрощаемся. До новых встреч!

Погружение в бурятскую культуру, магия льда Байкала, мараловая ферма, возвращениеПогружение в бурятскую культуру, магия льда Байкала, мараловая ферма, возвращениеПогружение в бурятскую культуру, магия льда Байкала, мараловая ферма, возвращениеПогружение в бурятскую культуру, магия льда Байкала, мараловая ферма, возвращениеПогружение в бурятскую культуру, магия льда Байкала, мараловая ферма, возвращениеПогружение в бурятскую культуру, магия льда Байкала, мараловая ферма, возвращениеПогружение в бурятскую культуру, магия льда Байкала, мараловая ферма, возвращениеПогружение в бурятскую культуру, магия льда Байкала, мараловая ферма, возвращениеПогружение в бурятскую культуру, магия льда Байкала, мараловая ферма, возвращениеПогружение в бурятскую культуру, магия льда Байкала, мараловая ферма, возвращениеПогружение в бурятскую культуру, магия льда Байкала, мараловая ферма, возвращениеПогружение в бурятскую культуру, магия льда Байкала, мараловая ферма, возвращениеПогружение в бурятскую культуру, магия льда Байкала, мараловая ферма, возвращениеПогружение в бурятскую культуру, магия льда Байкала, мараловая ферма, возвращениеПогружение в бурятскую культуру, магия льда Байкала, мараловая ферма, возвращениеПогружение в бурятскую культуру, магия льда Байкала, мараловая ферма, возвращениеПогружение в бурятскую культуру, магия льда Байкала, мараловая ферма, возвращениеПогружение в бурятскую культуру, магия льда Байкала, мараловая ферма, возвращение

Выберите удобную дату из расписания

Стоимость тура

ТарифСтоимость
Участник77 850 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 20% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете
до оплаты.

Ответы на вопросы

Что включено
  • Трёхразовое питание
  • Встреча в аэропорту или отеле в день начала
  • Все трансферы по программе
  • Услуги аттестованного гида-водителя
  • Входные билеты в музеи и другие объекты
  • Катание на хивусе (когда закрыта официальная переправа)
  • Фольклорная программа в этнопарке «Золотая Орда»
  • Аренда коньков
Что не входит в цену
  • Проживание
  • Ж/д или авиабилеты до Иркутска и обратно
Где начинаем и завершаем?
Начало: Иркутск, аэропорт или ваш отель, 8:30
Завершение: Иркутск / п. Листвянка, 21:00 (возможно любое время завершения по договорённости)
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 6 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 20% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Наталья
Наталья — ваша команда гидов в Иркутске
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2024 года
Провели экскурсии для 41 туриста
Для меня Байкал — не просто точка на карте. Это история, которая началась задолго до моих первых туров: я создавала события и впечатления как культорганизатор в Иркутском районе и как
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педагог-организатор в школе Иркутска. Я знаю, как увлечь, вдохновить и сделать так, чтобы каждый момент остался в памяти — будь то праздник, урок или путешествие. Сегодня я превращаю этот опыт в авторские маршруты по Байкалу, где каждая деталь не случайна. Я не просто показываю озеро — я создаю живые, эмоциональные сценарии путешествий, где пейзаж становится декорацией, а истории — сюжетом вашего личного открытия. Наша команда — это продолжение моего подхода. Мы — семья гидов-единомышленников, для которых Байкал стал частью жизни. Каждый из нас имеет профессиональную подготовку и аккредитацию, но главное — искреннюю любовь к этому месту и желание делиться им. Мы не говорим шаблонными фразами — мы рассказываем истории. Мы не проводим экскурсии — мы ведём диалог.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 1 отзыве
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
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1
Ирина
Были в индивидуальной поездке по зимнему Байкалу семьей с детьми. Впечатления потрясающие. Понравилось абсолютно всё. Организация на высшем уровне, продумано всё до мелочей, безопасно. Программа очень интересная и для взрослых,
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и для детей. Проживание комфортное. Питание состоит из блюд местной кухни, это очень радует, дети с большим удовольствием ели местные деликатесы. Организатор Наталья всегда на связи, оперативно решает любые вопросы, дает нужные рекомендации. Общение с гидом Родионом напоминает общение с другом, легкое и приятное.
Хочется совершить путешествие на летний Байкал, организованное Натальей и Родионом. ❤️ Рекомендуем всем!

Наталья
Наталья
Ответ организатора:
Здравствуйте, Ирина! Благодарим вас за выбор нашей команды и за столь высокую оценку нашей работы. Нам очень приятно, что вы
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отметили внимание к деталям, безопасность и комфорт — это главные принципы, которых мы придерживаемся в организации поездок для семей с детьми.
Передадим Родиону, что он стал для вас «другом» в путешествии — для нас это лучшая похвала.
Ждем вас снова, чтобы подарить еще одно незабываемое путешествие! Спасибо за рекомендацию.

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