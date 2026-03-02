Вы послушаете звучание национальных музыкальных инструментов и горловое
Описание тура
Организационные детали
Встреча в аэропорту или в любом отеле в день начала выезда. Все трансферы согласно программе. Выезд проводится в индивидуальном формате. Возможна корректировка времени завершения путешествия по договорённости.
Рекомендуемый список вещей для 3-дневного зимнего путешествия на Ольхон
Одежда (принцип многослойности):
Термобельё (синтетическое или шерстяное)
Флисовая кофта или свитер
Ветро- и влагозащитная куртка (мембранная или с качественным наполнителем)
Утеплённые непромокаемые штаны (лыжные или сноубордические)
Тёплые носки (шерсть или термоматериал) — 2-3 пары
Обувь и аксессуары:
Высокие зимние ботинки с рифлёной подошвой
Тёплая шапка, закрывающая уши
Бафф/подшлемник для защиты лица от ветра
Солнцезащитные очки с UV-фильтром
Тёплые варежки (лучше с ветрозащитным покрытием)
Снаряжение:
Рюкзак (20-30 литров) для личных вещей во время экскурсий
Термос с горячим напитком (0,5-1 л)
Power bank для гаджетов
Фотоаппарат с защитным чехлом
Личная аптечка (пластырь, обезболивающее, личные лекарства)
Гигиена и комфорт:
Крем от обветривания и гигиеническая помада
Влажные салфетки и антисептик
Сменная обувь для отеля
Купальник/плавки (если планируется баня)
Документы:
Паспорт
Полис ОМС
Страховой полис (при наличии)
Наличные деньги
Важные рекомендации:
Не берите хлопковое бельё (холодное при намокании)
Одевайтесь слоями для регулирования температуры
Заряжайте гаджеты заранее
Сообщите гиду об особенностях здоровья
Этот набор обеспечит комфорт и безопасность во время путешествия по зимнему Байкалу.
Программа тура по дням
Бугульдейка и мраморный карьер, Тажеранские степи и долина Каменных духов
Встречаемся в аэропорту или на железнодорожном вокзале города Иркутска. При необходимости будет организован заезд за участниками в гостиницу. После знакомства разместимся в комфортабельном внедорожном автомобиле и отправимся в путь на Ольхон. По дороге сделаем остановку, которая перенесёт вас на миллионы лет назад: посёлок Бугульдейка — уютное прибайкальское село у подножия Приморского хребта. Здесь время течёт неспешно, а воздух напоён сосновой смолой и байкальской свежестью.
Но главное чудо ждёт нас совсем рядом — мраморный карьер. Огромная белоснежная чаша, вырезанная в скале, сверкает на солнце, как застывший ледник. Это место называют «байкальским мраморным сердцем» — и неслучайно. Камень, добываемый здесь, помнит динозавров и хранит тепло древних морей.
Затем продолжим движение в сторону Ольхонского района, где начнём исследование Тажеранской степи. Этот древний природный комплекс известен своими необычными, почти марсианскими ландшафтами. С обзорных возвышенностей нам откроются панорамные виды на Байкал, скованный льдом. Посетим долину Каменных духов — место с причудливыми скальными останцами, в формах которых угадываются силуэты людей и животных.
Далее прибудем в Куркутский залив, откуда по льду Малого Моря на автомобилях УАЗ или ГАЗ «Соболь» доставим вас в ваш отель.
Шаманка и путешествие на север Ольхона
Позавтракав, прогуляемся к скале Шаманке — одному из главных символов Байкала. Скала и мыс Бурхан, на котором она расположена, являются священными для местных жителей, буддистов и шаманистов. Вы сможете почувствовать особую энергетику и загадать желание у ритуальных столбов сэргэ.
Затем отправимся в путешествие по северной части острова Ольхон. В течение дня посетим ключевые локации: урочище Песчаное, белокаменный мыс Саган-Хушун, покрытый оранжевым лишайником, священный мыс Хобой, а также мыс Шунтэ, с которого открывается одна из самых живописных панорам Байкала.
Во время экскурсии будет организован обед-пикник на свежем воздухе ухой из байкальского омуля. После завершения маршрута вернёмся в Хужир.
Погружение в бурятскую культуру, магия льда Байкала, мараловая ферма, возвращение
В заключительный день после завтрака отправимся к берегу Байкала на автомобилях УАЗ или ГАЗ «Соболь». В условиях закрытой переправы пересядем на хивус — судно на воздушной подушке — и продолжим исследование акватории Малого Моря. Во время прогулки по замёрзшему озеру вы увидите разнообразные ледяные формы и структуры: наплески, гроты и прозрачные участки льда. Также предусмотрено катание на коньках и время для фотосъёмки.
Далее состоится переправа через пролив Ольхонские ворота, после чего мы пересядем в микроавтобус и поедем в сторону Иркутска. По пути запланировано посещение мараловой фермы. Финальным аккордом нашего путешествия станет встреча с живой душой бурятского народа в этнопарке «Золотая Орда». Под звуки национальных инструментов и завораживающее горловое пение вы прикоснётесь к древним традициям кочевников. Узнаете, о чём поют струны моринхура, и сделаете первые шаги в танце Ёхор — он объединяет сердца и дарит ощущение настоящей дружбы. А завершит эту встречу трапеза, где на столе — настоящая бурятская кухня: сытная, ароматная, гостеприимная.
Затем доедем до посёлка Листвянка или Иркутска и попрощаемся. До новых встреч!
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Стоимость тура
|Тариф
|Стоимость
|Участник
|77 850 ₽
Ответы на вопросы
Что включено
- Трёхразовое питание
- Встреча в аэропорту или отеле в день начала
- Все трансферы по программе
- Услуги аттестованного гида-водителя
- Входные билеты в музеи и другие объекты
- Катание на хивусе (когда закрыта официальная переправа)
- Фольклорная программа в этнопарке «Золотая Орда»
- Аренда коньков
Что не входит в цену
- Проживание
- Ж/д или авиабилеты до Иркутска и обратно