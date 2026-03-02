Встречаемся в аэропорту или на железнодорожном вокзале города Иркутска. При необходимости будет организован заезд за участниками в гостиницу. После знакомства разместимся в комфортабельном внедорожном автомобиле и отправимся в путь на Ольхон. По дороге сделаем остановку, которая перенесёт вас на миллионы лет назад: посёлок Бугульдейка — уютное прибайкальское село у подножия Приморского хребта. Здесь время течёт неспешно, а воздух напоён сосновой смолой и байкальской свежестью.

Но главное чудо ждёт нас совсем рядом — мраморный карьер. Огромная белоснежная чаша, вырезанная в скале, сверкает на солнце, как застывший ледник. Это место называют «байкальским мраморным сердцем» — и неслучайно. Камень, добываемый здесь, помнит динозавров и хранит тепло древних морей.

Затем продолжим движение в сторону Ольхонского района, где начнём исследование Тажеранской степи. Этот древний природный комплекс известен своими необычными, почти марсианскими ландшафтами. С обзорных возвышенностей нам откроются панорамные виды на Байкал, скованный льдом. Посетим долину Каменных духов — место с причудливыми скальными останцами, в формах которых угадываются силуэты людей и животных.

Далее прибудем в Куркутский залив, откуда по льду Малого Моря на автомобилях УАЗ или ГАЗ «Соболь» доставим вас в ваш отель.