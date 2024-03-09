Байкал только для вас: индивидуальное путешествие на внедорожнике

Увидеть замёрзшие пузырьки в толще льда, встретить рассвет с видом на остров и посетить места силы
За 2 дня откроем для вас магию Байкала — небольшой командой на внедорожнике сможем передвигаться быстрее, увидеть больше и останавливаться по пути там, где захотим! Никаких больших групп и автобусов!
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Ваш гид покажет лучшие места зимнего Байкала, знает уютную гостиницу на берегу Малого Моря, отвезёт вас на панорамную локацию, где встреча рассвета превращается в настоящее волшебство.

Дадим волю эмоциям и почувствуем себя детьми — поваляемся на прозрачном льду, найдём метановые пузыри, исследуем пещерки и даже поцелуемся с Байкалом!

5
5 отзывов
Байкал только для вас: индивидуальное путешествие на внедорожнике
Байкал только для вас: индивидуальное путешествие на внедорожнике
Байкал только для вас: индивидуальное путешествие на внедорожнике
Ближайшие даты:
Время начала: 08:00

Описание тура

Организационные детали

Это индивидуальное путешествие, то есть только для вашей компании. В машину с комфортном помещается до 3 взрослых человек или 2 взрослых с 2 детьми.

Проживание. Не включено в стоимость тура. Остановимся в гостевом доме на берегу Байкала возле мыса Уюга.

Питание. Включён лёгкий перекус: чай из термоса, бутерброды, печенье. Завтраки, обеды и ужины не включены в стоимость тура. Желающие смогут попробовать бурятскую кухню: позы, хушуры, цуйван, бухлёр, шулэн, монгольские пельмени баншатай.

Дети. От 6 лет.

Программа тура по дням

1 день

Лёд, пузырики, мраморный карьер, место силы и горы Байкала

Рано утром встречаемся в Иркутске и выезжаем в сторону Бугульдейки (до 2 часов в дороге). Именно здесь у берега каждый год скапливается большое количество метановых пузырей. Прогуляемся по льду и найдём их! Следующая остановка — у заброшенного мраморного карьера, откуда открывается панорамный вид на Байкал и горы. Зарядимся энергией в месте силы на шаманском мысе и узнаем предназначение столбов сэргэ.

Заселимся в гостевой дом на берегу Малого Моря — это часть озера Байкал между материком и островом Ольхон. После размещения в номерах прогуляемся возле мыса Уюга, рассмотрим скалы и гроты, поужинаем в кафе.

Лёд, пузырики, мраморный карьер, место силы и горы БайкалаЛёд, пузырики, мраморный карьер, место силы и горы БайкалаЛёд, пузырики, мраморный карьер, место силы и горы БайкалаЛёд, пузырики, мраморный карьер, место силы и горы БайкалаЛёд, пузырики, мраморный карьер, место силы и горы БайкалаЛёд, пузырики, мраморный карьер, место силы и горы БайкалаЛёд, пузырики, мраморный карьер, место силы и горы БайкалаЛёд, пузырики, мраморный карьер, место силы и горы БайкалаЛёд, пузырики, мраморный карьер, место силы и горы БайкалаЛёд, пузырики, мраморный карьер, место силы и горы БайкалаЛёд, пузырики, мраморный карьер, место силы и горы Байкала
2 день

Рассвет над островом, гроты, мысы, скала Шаманка и бурятская кухня

Ваш гид знает панорамную локацию неподалёку от гостиницы, где запланирована встреча рассвета (по желанию). Рекомендуем не пропускать зрелище и зарядиться положительными эмоциями с самого утра. После чего позавтракаем и отправляемся исследовать другие мысы, скалы и гроты Байкала. Нас ждут ледяной хаос и тысячи сосулек! Будем останавливаться на смотровых площадках и вообще везде по пути, где хочется — в этом плюс индивидуального путешествия.

Доедем до знаменитой скалы Шаманка, вокруг которой ходит много легенд. Поднимемся на мыс Бурхан, откуда получаются эффектные фотографии с Шаманкой. Там же расположены 13 священных столбов сэргэ. Насладившись видом, отправляемся в обратный путь. По дороге заедем в кафе, где сможем попробовать блюда бурятской кухни.

Возвращение в Иркутск после 20:00.

Рассвет над островом, гроты, мысы, скала Шаманка и бурятская кухняРассвет над островом, гроты, мысы, скала Шаманка и бурятская кухняРассвет над островом, гроты, мысы, скала Шаманка и бурятская кухняРассвет над островом, гроты, мысы, скала Шаманка и бурятская кухняРассвет над островом, гроты, мысы, скала Шаманка и бурятская кухняРассвет над островом, гроты, мысы, скала Шаманка и бурятская кухняРассвет над островом, гроты, мысы, скала Шаманка и бурятская кухняРассвет над островом, гроты, мысы, скала Шаманка и бурятская кухняРассвет над островом, гроты, мысы, скала Шаманка и бурятская кухня

Выберите удобную дату из расписания

Выбрать дату

Ответы на вопросы

Что включено
  • Трансфер на комфортабельном автомобиле «Рено Дастер»
  • Посещение всех локаций по программе
  • Разрешение на посещение нацпарка
  • Сопровождение гидом
  • Лёгкий перекус
  • Возможно организовать путешествие в другие удобные для вас даты
Что не входит в цену
  • Билеты до Иркутска и обратно
  • Проживание в гостевом доме - около 4000-6000 рублей за 2-3-местный номер
  • Питание
  • Дополнительные развлечения
  • Сувениры и личные расходы
Где начинаем и завершаем?
Начало: Иркутск, 08:00
Завершение: Иркутск, после 20:00
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это авторский тур, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 3 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 5 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
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В
9 мар 2024
Поездка на Байкал была организована на высшем уровне! За два дня мы объехали все значимые места, шикарные локации для фотосессии. Экскурсоводом был Руслан. Он совместил в себе экскурсовода, водителя и фотографа. Море эмоций, море впечатлений, море шикарных эксклюзивных фотографий! Довольны на все 100☺☺☺
Евгений
24 фев 2024
Хочу выразить огромную благодарность Руслану! Поездка прошла выше всяких похвал!! Руслан встретил нас в аэропорту рано утром и с самолета и мы поехали на Байкал, о. Ольхон. Руслан очень приятный
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собеседник, все рассказал и показал, так же проехали по не туристическим местам, где мы были одни. Байкал зимой это просто нереальные и непередаваемые впечатления, прозрачный лед, что видны камни находящиеся на дне. Огромное спасибо! Буду рекомендовать Вас всем своим друзьям!!!

Хочу выразить огромную благодарность Руслану! Поездка прошла выше всяких похвал!! Руслан встретил нас в аэропорту раноХочу выразить огромную благодарность Руслану! Поездка прошла выше всяких похвал!! Руслан встретил нас в аэропорту раноХочу выразить огромную благодарность Руслану! Поездка прошла выше всяких похвал!! Руслан встретил нас в аэропорту раноХочу выразить огромную благодарность Руслану! Поездка прошла выше всяких похвал!! Руслан встретил нас в аэропорту раноХочу выразить огромную благодарность Руслану! Поездка прошла выше всяких похвал!! Руслан встретил нас в аэропорту раноХочу выразить огромную благодарность Руслану! Поездка прошла выше всяких похвал!! Руслан встретил нас в аэропорту раноХочу выразить огромную благодарность Руслану! Поездка прошла выше всяких похвал!! Руслан встретил нас в аэропорту раноХочу выразить огромную благодарность Руслану! Поездка прошла выше всяких похвал!! Руслан встретил нас в аэропорту раноХочу выразить огромную благодарность Руслану! Поездка прошла выше всяких похвал!! Руслан встретил нас в аэропорту раноХочу выразить огромную благодарность Руслану! Поездка прошла выше всяких похвал!! Руслан встретил нас в аэропорту рано
К
15 фев 2024
Здравствуйте!
Нам очень понравилось!
Случайно нашли экскурсии Александра и очень рады, что наткнулись на него:)
Обязательно будем советовать друзьям и надеемся ещё вернуться на Байкал!)
Galina
22 янв 2024
Мне очень понравилось! 10 из 10. Крутые и необычные локации, отлично спланированный маршрут. Александр очень эрудированный и приятный в общении человек. Он не просто водит по заученным точкам, а подстраивается
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под человека и заботится о том, чтобы ему было интересно, учитывая потребности, настроение и физическую подготовку. Машина - то что нужно для такого путешествия, очень проходимая, легкая, так что не страшно кататься по льду.
За два дня я получила такое количество впечатлений, что казалось провела там неделю! Только положительные эмоции и восхитительные фотки! Я в восторге и искренне рекомендую!

Мне очень понравилось! 10 из 10. Крутые и необычные локации, отлично спланированный маршрут. Александр очень эрудированныйМне очень понравилось! 10 из 10. Крутые и необычные локации, отлично спланированный маршрут. Александр очень эрудированныйМне очень понравилось! 10 из 10. Крутые и необычные локации, отлично спланированный маршрут. Александр очень эрудированныйМне очень понравилось! 10 из 10. Крутые и необычные локации, отлично спланированный маршрут. Александр очень эрудированныйМне очень понравилось! 10 из 10. Крутые и необычные локации, отлично спланированный маршрут. Александр очень эрудированныйМне очень понравилось! 10 из 10. Крутые и необычные локации, отлично спланированный маршрут. Александр очень эрудированныйМне очень понравилось! 10 из 10. Крутые и необычные локации, отлично спланированный маршрут. Александр очень эрудированныйМне очень понравилось! 10 из 10. Крутые и необычные локации, отлично спланированный маршрут. Александр очень эрудированныйМне очень понравилось! 10 из 10. Крутые и необычные локации, отлично спланированный маршрут. Александр очень эрудированныйМне очень понравилось! 10 из 10. Крутые и необычные локации, отлично спланированный маршрут. Александр очень эрудированный
А
6 янв 2024
Познавательно, комфортно, душевно. Спасибо, Александр! Рекомендуем.

Тур входит в следующие категории Иркутска

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