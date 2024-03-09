Байкал только для вас: индивидуальное путешествие на внедорожнике
Увидеть замёрзшие пузырьки в толще льда, встретить рассвет с видом на остров и посетить места силы
За 2 дня откроем для вас магию Байкала — небольшой командой на внедорожнике сможем передвигаться быстрее, увидеть больше и останавливаться по пути там, где захотим! Никаких больших групп и автобусов! читать дальше
Ваш гид покажет лучшие места зимнего Байкала, знает уютную гостиницу на берегу Малого Моря, отвезёт вас на панорамную локацию, где встреча рассвета превращается в настоящее волшебство.
Дадим волю эмоциям и почувствуем себя детьми — поваляемся на прозрачном льду, найдём метановые пузыри, исследуем пещерки и даже поцелуемся с Байкалом!
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5 отзывов
Ближайшие даты:
Время начала: 08:00
Описание тура
Организационные детали
Это индивидуальное путешествие, то есть только для вашей компании. В машину с комфортном помещается до 3 взрослых человек или 2 взрослых с 2 детьми.
Проживание. Не включено в стоимость тура. Остановимся в гостевом доме на берегу Байкала возле мыса Уюга.
Питание. Включён лёгкий перекус: чай из термоса, бутерброды, печенье. Завтраки, обеды и ужины не включены в стоимость тура. Желающие смогут попробовать бурятскую кухню: позы, хушуры, цуйван, бухлёр, шулэн, монгольские пельмени баншатай.
Дети. От 6 лет.
Программа тура по дням
1 день
Лёд, пузырики, мраморный карьер, место силы и горы Байкала
Рано утром встречаемся в Иркутске и выезжаем в сторону Бугульдейки (до 2 часов в дороге). Именно здесь у берега каждый год скапливается большое количество метановых пузырей. Прогуляемся по льду и найдём их! Следующая остановка — у заброшенного мраморного карьера, откуда открывается панорамный вид на Байкал и горы. Зарядимся энергией в месте силы на шаманском мысе и узнаем предназначение столбов сэргэ.
Заселимся в гостевой дом на берегу Малого Моря — это часть озера Байкал между материком и островом Ольхон. После размещения в номерах прогуляемся возле мыса Уюга, рассмотрим скалы и гроты, поужинаем в кафе.
2 день
Рассвет над островом, гроты, мысы, скала Шаманка и бурятская кухня
Ваш гид знает панорамную локацию неподалёку от гостиницы, где запланирована встреча рассвета (по желанию). Рекомендуем не пропускать зрелище и зарядиться положительными эмоциями с самого утра. После чего позавтракаем и отправляемся исследовать другие мысы, скалы и гроты Байкала. Нас ждут ледяной хаос и тысячи сосулек! Будем останавливаться на смотровых площадках и вообще везде по пути, где хочется — в этом плюс индивидуального путешествия.
Доедем до знаменитой скалы Шаманка, вокруг которой ходит много легенд. Поднимемся на мыс Бурхан, откуда получаются эффектные фотографии с Шаманкой. Там же расположены 13 священных столбов сэргэ. Насладившись видом, отправляемся в обратный путь. По дороге заедем в кафе, где сможем попробовать блюда бурятской кухни.
Трансфер на комфортабельном автомобиле «Рено Дастер»
Посещение всех локаций по программе
Разрешение на посещение нацпарка
Сопровождение гидом
Лёгкий перекус
Возможно организовать путешествие в другие удобные для вас даты
Что не входит в цену
Билеты до Иркутска и обратно
Проживание в гостевом доме - около 4000-6000 рублей за 2-3-местный номер
Питание
Дополнительные развлечения
Сувениры и личные расходы
Где начинаем и завершаем?
Начало: Иркутск, 08:00
Завершение: Иркутск, после 20:00
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это авторский тур, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 3 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Александр — ваша команда гидов в Иркутске
Провели экскурсии для 853 туристов
Люблю природу своего края и с удовольствием путешествую. Увлекаюсь фотографией. Хочется делиться с людьми самыми красивыми запоминающимися уголками Прибайкалья. Нравится помогать открывать красоту и уникальность родной природы, делиться запоминающимися локациями и делать поездки гостей незабываемыми. Наша команда постарается сделать так, чтобы у вас остались восхитительные эмоции, отличные фотографии и желание приехать ещё!
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
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Вероника
9 мар 2024
Поездка на Байкал была организована на высшем уровне! За два дня мы объехали все значимые места, шикарные локации для фотосессии. Экскурсоводом был Руслан. Он совместил в себе экскурсовода, водителя и фотографа. Море эмоций, море впечатлений, море шикарных эксклюзивных фотографий! Довольны на все 100☺☺☺
Евгений
24 фев 2024
Хочу выразить огромную благодарность Руслану! Поездка прошла выше всяких похвал!! Руслан встретил нас в аэропорту рано утром и с самолета и мы поехали на Байкал, о. Ольхон. Руслан очень приятный читать дальше
собеседник, все рассказал и показал, так же проехали по не туристическим местам, где мы были одни. Байкал зимой это просто нереальные и непередаваемые впечатления, прозрачный лед, что видны камни находящиеся на дне. Огромное спасибо! Буду рекомендовать Вас всем своим друзьям!!!
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Кристина
15 фев 2024
Здравствуйте! Нам очень понравилось! Случайно нашли экскурсии Александра и очень рады, что наткнулись на него:) Обязательно будем советовать друзьям и надеемся ещё вернуться на Байкал!)
Galina
22 янв 2024
Мне очень понравилось! 10 из 10. Крутые и необычные локации, отлично спланированный маршрут. Александр очень эрудированный и приятный в общении человек. Он не просто водит по заученным точкам, а подстраивается читать дальше
под человека и заботится о том, чтобы ему было интересно, учитывая потребности, настроение и физическую подготовку. Машина - то что нужно для такого путешествия, очень проходимая, легкая, так что не страшно кататься по льду. За два дня я получила такое количество впечатлений, что казалось провела там неделю! Только положительные эмоции и восхитительные фотки! Я в восторге и искренне рекомендую!