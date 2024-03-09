Рано утром встречаемся в Иркутске и выезжаем в сторону Бугульдейки (до 2 часов в дороге). Именно здесь у берега каждый год скапливается большое количество метановых пузырей. Прогуляемся по льду и найдём их! Следующая остановка — у заброшенного мраморного карьера, откуда открывается панорамный вид на Байкал и горы. Зарядимся энергией в месте силы на шаманском мысе и узнаем предназначение столбов сэргэ.

Заселимся в гостевой дом на берегу Малого Моря — это часть озера Байкал между материком и островом Ольхон. После размещения в номерах прогуляемся возле мыса Уюга, рассмотрим скалы и гроты, поужинаем в кафе.