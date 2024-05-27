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Авторский тур
3 дня
Ольхон: 3 дня в сердце священного «моря»
Перезагрузитесь и ощутите сибирское гостеприимство. За 3 дня вы увидите уникальные памятники природы и почувствуете особую атмосферу острова Ольхон
Начало: Иркутск, Центральный рынок, автостоянка междугород...
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
3290029 610₽ за человека
Авторский тур
2 дня
2 счастливых дня на Ольхоне
Полюбоваться ледяными узорами, побывать в сакральных местах и погулять по безлюдной степи
Начало: Иркутск, 10:00
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
39 000₽ за человека
Авторский тур
3 дня
На внедорожнике по Бурятии и Монголии: 3 дня с видом на вершины Восточного Саяна
Пожить в настоящей юрте, полюбоваться бескрайними степями и познакомиться с жизнью кочевников
Начало: Иркутск, 8:00
16 июня в 08:00
23 июня в 08:00
40 000₽ за человека
Авторский тур
2 дня
Индивидуальный тур-перезагрузка: путешествие по «Сибирской Швейцарии» на выходные
Отдохнуть от городской суеты, увидеть Байкал с высоты 900 метров и попробовать местную минералку
Начало: Иркутск, заберём вас из аэропорта или от вашего от...
15 июня в 09:00
22 июня в 09:00
19 500₽ за человека
Авторский тур
3 дня
Из Иркутска в Монголию: ночёвки у озера Хубсугул, знакомство с кочевой жизнью и фотосафари
Полюбоваться пустынными просторами, сфотографировать табуны лошадей и побывать у святилища шаманов
Начало: Иркутск, 06:00-06:30
14 июня в 06:00
21 июня в 06:00
61 000₽ за человека
Авторский тур
3 дня
Треккинг по экотропе вдоль озера Байкал
Насладиться походом в окружении живописной природы, ночуя в гостевых домах
Начало: Иркутск, утро, адрес - по договорённости
14 июня в 10:00
21 июня в 10:00
38 500₽ за человека
Авторский тур
3 дня
На Байкал за загаром, походами и купанием
Узнать, какая на вкус бурятская кухня, искупаться в водах Байкала и увидеть необычные места
Начало: Аэропорт Иркутска, 10:00. Если вы прилетите на ден...
14 июня в 10:00
21 июня в 10:00
35 000₽ за человека
Авторский тур
3 дня
Свидание с Байкалом: Малое Море, Ольхон и экскурсии на выбор
Погулять по берегу «священного моря», подняться на шаманскую гору и узнать бурятские традиции
Начало: Иркутск. В аэропорту в 08:00-08:30, напротив пункт...
18 июня в 08:00
25 июня в 08:00
25 050₽ за человека
Авторский тур
4 дня
К местам силы: перезагрузка у высокогорного озера Хубсугул
Заглянуть в юрту кочевника, загадать желание в священном месте и послушать этнический концерт
Начало: Иркутск, 06:00
26 июня в 05:00
19 июля в 05:00
25 000₽ за человека
Авторский тур
14 дней
Туда, где жили динозавры: джипинг по пустыне Гоби
Пожить в палатке и юрте, отыскать окаменелый скелет динозавра и послушать голоса духов
Начало: Иркутск, 06:00
21 сен в 07:00
159 000₽ за человека
Авторский тур
4 дня
Байкальская перезагрузка: шаманы, обряды и главные места Ольхона
Заглянуть в гости к шаману, зарядиться энергией в местах силы и пообедать с видом на Байкал
Начало: Аэропорт или ж. - д. вокзал Иркутска, 10:00
24 июня в 10:00
1 июля в 08:00
48 000₽ за человека
Авторский тур
2 дня
Джип-тур по Ольхону: север и юг
Загадать желания в местах силы, попробовать уху из байкальской рыбы и полюбоваться степями и мысами
Начало: Иркутск, 08:00
13 июня в 08:00
15 июня в 08:00
27 000₽ за человека
Последние отзывы на туры
- ГГульнара27 мая 2024Отличный тур! Прекрасно организован. За короткое время очень насыщенная программа. Увидели Байкал с запада, востока и севера; прогулялись по п.
- ССергей24 мая 2024Хочу выразить благодарность Дмитрию,и его команде! Ездил с середине мая,туристов практически не было. Удалось насладиться спокойствием,и красотой этого удивительного места.
- ААльфия9 апреля 2024Отдыхала в начале апреля на острове Ольхон, гостиница Лада чистая, уютная, расположена в хвойном лесу, имеется все необходимое для комфортного
- ССветлана10 марта 2024Мне понравилось. Все,что было запланировано,посмотрела! Спасибо!
- ЮЮля1 ноября 2023После недели на Байкале мы решили посмотреть Бурятию и Монголию. Иван учёл наши пожелания по дате и местам, которые мы хотели
- ИИгорь17 сентября 2023Отличная возможность познакомиться с не самыми посещаемыми уголками юго-западной Бурятии и северной Монголии и с бытом их жителей. Гарантированы: красивейшие
- ИИгорь5 сентября 2023Путешествовали 29-31 августа на внедорожнике по Бурятии и Монголии с представителем компании Андреем. Поездка прошла в непринужденной,дружественной обстановке, что позволило
- ККсения16 июля 2023Все прошло замечательно, смело рекомендую!
- ЛЛюдмила21 февраля 2023Благодарим Артура, который проводил с нами экскурсию, показал прелести зимнего Байкала, познакомил с красивейшими местами и пейзажами. Опытный путешественник, хороший
Ответы на вопросы от путешественников по Иркутску в категории «Перезагрузка»
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