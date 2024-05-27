Перезагрузка – туры в Иркутске

Найдено 12 туров в категории «Перезагрузка» в Иркутске, цены от 19 500 ₽, скидки до 10%. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Ольхон: 3 дня в сердце священного «моря»
🚗 На машине
скидка
10%
Авторский тур
3 дня
45 отзывов
Ольхон: 3 дня в сердце священного «моря»
Перезагрузитесь и ощутите сибирское гостеприимство. За 3 дня вы увидите уникальные памятники природы и почувствуете особую атмосферу острова Ольхон
Начало: Иркутск, Центральный рынок, автостоянка междугород...
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
3290029 610 за человека
2 счастливых дня на Ольхоне
🚗 На машине
Авторский тур
2 дня
1 отзыв
2 счастливых дня на Ольхоне
Полюбоваться ледяными узорами, побывать в сакральных местах и погулять по безлюдной степи
Начало: Иркутск, 10:00
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
39 000 за человека
На внедорожнике по Бурятии и Монголии: 3 дня с видом на вершины Восточного Саяна
🚗 На машине
🛣 Джиппинг
Авторский тур
3 дня
2 отзыва
На внедорожнике по Бурятии и Монголии: 3 дня с видом на вершины Восточного Саяна
Пожить в настоящей юрте, полюбоваться бескрайними степями и познакомиться с жизнью кочевников
Начало: Иркутск, 8:00
16 июня в 08:00
23 июня в 08:00
40 000 за человека
Индивидуальный тур-перезагрузка: путешествие по «Сибирской Швейцарии» на выходные
🚗 На машине
Авторский тур
2 дня
1 отзыв
Индивидуальный тур-перезагрузка: путешествие по «Сибирской Швейцарии» на выходные
Отдохнуть от городской суеты, увидеть Байкал с высоты 900 метров и попробовать местную минералку
Начало: Иркутск, заберём вас из аэропорта или от вашего от...
15 июня в 09:00
22 июня в 09:00
19 500 за человека
Из Иркутска в Монголию: ночёвки у озера Хубсугул, знакомство с кочевой жизнью и фотосафари
🚗 На машине
🐴 Конные прогулки
Авторский тур
3 дня
1 отзыв
Из Иркутска в Монголию: ночёвки у озера Хубсугул, знакомство с кочевой жизнью и фотосафари
Полюбоваться пустынными просторами, сфотографировать табуны лошадей и побывать у святилища шаманов
Начало: Иркутск, 06:00-06:30
14 июня в 06:00
21 июня в 06:00
61 000 за человека
Треккинг по экотропе вдоль озера Байкал
Авторский тур
3 дня
1 отзыв
Треккинг по экотропе вдоль озера Байкал
Насладиться походом в окружении живописной природы, ночуя в гостевых домах
Начало: Иркутск, утро, адрес - по договорённости
14 июня в 10:00
21 июня в 10:00
38 500 за человека
На Байкал за загаром, походами и купанием
🚗 На машине
Авторский тур
3 дня
На Байкал за загаром, походами и купанием
Узнать, какая на вкус бурятская кухня, искупаться в водах Байкала и увидеть необычные места
Начало: Аэропорт Иркутска, 10:00. Если вы прилетите на ден...
14 июня в 10:00
21 июня в 10:00
35 000 за человека
Свидание с Байкалом: Малое Море, Ольхон и экскурсии на выбор
Авторский тур
3 дня
Свидание с Байкалом: Малое Море, Ольхон и экскурсии на выбор
Погулять по берегу «священного моря», подняться на шаманскую гору и узнать бурятские традиции
Начало: Иркутск. В аэропорту в 08:00-08:30, напротив пункт...
18 июня в 08:00
25 июня в 08:00
25 050 за человека
К местам силы: перезагрузка у высокогорного озера Хубсугул
🚌 На автобусе
Авторский тур
4 дня
К местам силы: перезагрузка у высокогорного озера Хубсугул
Заглянуть в юрту кочевника, загадать желание в священном месте и послушать этнический концерт
Начало: Иркутск, 06:00
26 июня в 05:00
19 июля в 05:00
25 000 за человека
Туда, где жили динозавры: джипинг по пустыне Гоби
🚗 На машине
🛣 Джиппинг
Авторский тур
14 дней
Туда, где жили динозавры: джипинг по пустыне Гоби
Пожить в палатке и юрте, отыскать окаменелый скелет динозавра и послушать голоса духов
Начало: Иркутск, 06:00
21 сен в 07:00
159 000 за человека
Байкальская перезагрузка: шаманы, обряды и главные места Ольхона
🚗 На машине
Авторский тур
4 дня
Байкальская перезагрузка: шаманы, обряды и главные места Ольхона
Заглянуть в гости к шаману, зарядиться энергией в местах силы и пообедать с видом на Байкал
Начало: Аэропорт или ж. - д. вокзал Иркутска, 10:00
24 июня в 10:00
1 июля в 08:00
48 000 за человека
Джип-тур по Ольхону: север и юг
🚗 На машине
🛣 Джиппинг
Авторский тур
2 дня
Джип-тур по Ольхону: север и юг
Загадать желания в местах силы, попробовать уху из байкальской рыбы и полюбоваться степями и мысами
Начало: Иркутск, 08:00
13 июня в 08:00
15 июня в 08:00
27 000 за человека

Последние отзывы на туры

  • Г
    Гульнара
    27 мая 2024
    Ольхон: 3 дня в сердце священного «моря»
    Отличный тур! Прекрасно организован. За короткое время очень насыщенная программа. Увидели Байкал с запада, востока и севера; прогулялись по п.
    читать дальше

    Хужир. Погода солнечная, жаркая, поэтому даже загореть успели. Попали во время цветения багульника. Проживание в «Ладе» комфортное, кормят вкусно, разнообразно, смогли попробовать и байкальские блюда, и бурятские. Организатор Дмитрий все предусмотрел, много знает и с увлечением рассказывает, доброжелательный и открытый. Большое спасибо! Очень рекомендую этот тур.

    Отличный тур! Прекрасно организован. За короткое время очень насыщенная программа. Увидели Байкал с запада, востока иОтличный тур! Прекрасно организован. За короткое время очень насыщенная программа. Увидели Байкал с запада, востока иОтличный тур! Прекрасно организован. За короткое время очень насыщенная программа. Увидели Байкал с запада, востока иОтличный тур! Прекрасно организован. За короткое время очень насыщенная программа. Увидели Байкал с запада, востока иОтличный тур! Прекрасно организован. За короткое время очень насыщенная программа. Увидели Байкал с запада, востока иОтличный тур! Прекрасно организован. За короткое время очень насыщенная программа. Увидели Байкал с запада, востока иОтличный тур! Прекрасно организован. За короткое время очень насыщенная программа. Увидели Байкал с запада, востока иОтличный тур! Прекрасно организован. За короткое время очень насыщенная программа. Увидели Байкал с запада, востока и
  • С
    Сергей
    24 мая 2024
    Ольхон: 3 дня в сердце священного «моря»
    Хочу выразить благодарность Дмитрию,и его команде! Ездил с середине мая,туристов практически не было. Удалось насладиться спокойствием,и красотой этого удивительного места.
    читать дальше

    Организация на высоком уровне. Если даже в какие-то места не удастся попасть(а такое может быть по независящим от организатора причинам),то им найдут достойную замену. В любом случае приезд на Ольхон оправдан на 1000% процентов. Так что не раздумывайте,а двигайтесь на встречу впечатлениям!

  • А
    Альфия
    9 апреля 2024
    Ольхон: 3 дня в сердце священного «моря»
    Отдыхала в начале апреля на острове Ольхон, гостиница Лада чистая, уютная, расположена в хвойном лесу, имеется все необходимое для комфортного
    читать дальше

    отдыха, кормят вкусно, интересная подача блюд, есть баня, гид Дмитрий организовал замечательную экскурсию по посёлку Хужир, на второй день была организована экскурсия в северную часть острова. Всем рекомендую посетить остров Ольхон, увидеть красоту, мощь и великолепие Байкала.

  • С
    Светлана
    10 марта 2024
    Индивидуальный тур-перезагрузка: путешествие по «Сибирской Швейцарии» на выходные
    Мне понравилось. Все,что было запланировано,посмотрела! Спасибо!
  • Ю
    Юля
    1 ноября 2023
    Из Иркутска в Монголию: ночёвки у озера Хубсугул, знакомство с кочевой жизнью и фотосафари
    После недели на Байкале мы решили посмотреть Бурятию и Монголию. Иван учёл наши пожелания по дате и местам, которые мы хотели
    читать дальше

    увидеть, спасибо ему за это. Могу сказать - поездка удалась! Великолепные Саянский горы, водопад и бурные реки в Бурятии, живописная гора Мунку-Сардык и озеро Хубсугул в Монголии мы точно запомним надолго! Озеро - отдельная жемчужина. Место умиротворения и покоя. Ночевка в юрте- ещё один интересный опыт в копилку. Нашим гидом-водителем был Артём, человек, на которого можно положиться. Все вопросы решал четко и оперативно, всегда учитывая наши пожелания и комфорт, уверенно чувствует себя на дороге. Веселый и в то же время ответственный проводник, нам было комфортно. Спасибо!!!

    После недели на Байкале мы решили посмотреть Бурятию и МонголиюПосле недели на Байкале мы решили посмотреть Бурятию и МонголиюПосле недели на Байкале мы решили посмотреть Бурятию и Монголию
  • И
    Игорь
    17 сентября 2023
    На внедорожнике по Бурятии и Монголии: 3 дня с видом на вершины Восточного Саяна
    Отличная возможность познакомиться с не самыми посещаемыми уголками юго-западной Бурятии и северной Монголии и с бытом их жителей. Гарантированы: красивейшие
    читать дальше

    диковатые пейзажи, интересные рассказы, вкусная и сытная еда, буддийская экзотика. Гид-водитель Андрей явно влюблён в эти места, от чего поездка становится ещё насыщеннее.

  • И
    Игорь
    5 сентября 2023
    На внедорожнике по Бурятии и Монголии: 3 дня с видом на вершины Восточного Саяна
    Путешествовали 29-31 августа на внедорожнике по Бурятии и Монголии с представителем компании Андреем. Поездка прошла в непринужденной,дружественной обстановке, что позволило
    читать дальше

    в полной мере насладиться отдыхом. Отдельно отмечаем гостеприимство встречающих, национальный колорит, местную кухню и замечательные мастер-классы. Отдельное спасибо Андрею за чуткость, отзывчивость и внимание к туристам. 😊😊

    Путешествовали 29-31 августа на внедорожнике по Бурятии и Монголии с представителем компании Андреем. Поездка прошла вПутешествовали 29-31 августа на внедорожнике по Бурятии и Монголии с представителем компании Андреем. Поездка прошла вПутешествовали 29-31 августа на внедорожнике по Бурятии и Монголии с представителем компании Андреем. Поездка прошла вПутешествовали 29-31 августа на внедорожнике по Бурятии и Монголии с представителем компании Андреем. Поездка прошла в
  • К
    Ксения
    16 июля 2023
    Треккинг по экотропе вдоль озера Байкал
    Все прошло замечательно, смело рекомендую!
  • Л
    Людмила
    21 февраля 2023
    2 счастливых дня на Ольхоне
    Благодарим Артура, который проводил с нами экскурсию, показал прелести зимнего Байкала, познакомил с красивейшими местами и пейзажами. Опытный путешественник, хороший
    читать дальше

    человек, приятный в общении. Прекрасно провели с ним время. Хочется пожелать Марии быть более внимательным к туристам при заказе, эти мелочи не испортили общего впечатления, но их могло не быть. В целом - экскурсия хорошая, рекомендую.

Ответы на вопросы от путешественников по Иркутску в категории «Перезагрузка»

Самые популярные туры этой рубрики в Иркутске
В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных туров 😍 из 12
  1. Ольхон: 3 дня в сердце священного «моря»
  2. 2 счастливых дня на Ольхоне
  3. На внедорожнике по Бурятии и Монголии: 3 дня с видом на вершины Восточного Саяна
  4. Индивидуальный тур-перезагрузка: путешествие по «Сибирской Швейцарии» на выходные
  5. Из Иркутска в Монголию: ночёвки у озера Хубсугул, знакомство с кочевой жизнью и фотосафари
Какие места ещё посмотреть в Иркутске
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
  1. Мыс Хобой
  2. Скала Шаманка
  3. Малое море Байкала
  4. Тальцы
  5. Тункинская долина
  6. Набережная
  7. Озеро Байкал
  8. Тажеранские степи
  9. Сад камней
  10. Краеведческий музей
Сколько стоит тур в Иркутске в июне 2024
Сейчас в Иркутске в категории "Перезагрузка" можно забронировать 12 авторских туров от 19 500 до 159 000 со скидкой до 10%. Туристы уже оставили гидам 51 отзыв, а общая оценка за организацию составляет 4.97 из 5
Купите самый интересный из 12 туров в Иркутске на 2024 год по теме «Перезагрузка», 51 ⭐ отзыв, цены от 19500₽. Сегодня можно забронировать на 📅 июнь, июль и август
ХорошоТам