Это очень удобно, потому что вы сможете самостоятельно выбрать подходящую дату начала путешествия на Байкал и скорректировать маршрут на свое усмотрение.
Программа тура по дням
Иркутск, музей под открытым небом Тальцы, Листвянка
Встреча в Иркутске и отправление в Листвянку.
Экскурсия в этнографический музей Тальцы.
Прогулка по музею под открытым небом.
Переезд в поселок Листвянку.
Посещение байкальского рынка, где можно приобрести местную рыбу и сувениры.
Размещение в гостинице.
Питание: не включено.
Продолжительность: ориентировочно 5 ч.
Экскурсия на катере вдоль КБЖД
Экскурсия вдоль Кругобайкальской железной дороги (КБЖД) до мыса Половинного на скоростном катере.
КБЖД — это уникальный памятник инженерного искусства, известный во всем мире, занимающий одно из первых мест по количеству тоннелей, каменных галерей, мостов, виадуков.
Экскурсия с выходом на берег и пешей прогулкой, обед-пикник.
Возвращение в гостиницу.
Экскурсия может быть заменена в зависимости от погодных условий.
Питание: завтрак, обед.
Продолжительность: ориентировочно 5 ч.
Камень Черского, лимнологический музей, обзорная экскурсия по Иркутску
Посещение музея озера Байкал с виртуальным погружением на дно в батискафе.
Знакомство с подводными обитателями, в том числе и с байкальской нерпой.
Экскурсия на кресельном подъемнике к смотровой площадке Камень Черского, откуда открывается потрясающий вид на исток реки Ангары.
Переезд в Иркутск, обзорная экскурсия по столице Восточной Сибири.
Питание: завтрак, обед.
Продолжительность: ориентировочно 8 ч.
Проживание
Тур предусматривает проживание в гостинице.
Стоимость тура на 1 человека в зависимости от количества участников группы:
|Количество человек в группе:
|2
|4
|6
|8
|Стоимость тура за 1 человека:
|131 300
|83 800
|64 400
|56 100
|Стоимость тура за группу:
|262 600
|167 600
|128 800
|112 200
Варианты проживания
Гостиница Байкальский Кедр
Гостиница «Байкальский кедр» расположена в самом центре Листвянки.
За 2-3 минуты пешком можно дойти до рынка с сувенирной продукцией и байкальскими деликатесами. В гостинице есть уютное кафе.
В номерах обустроен гостиный уголок, либо балкон. В числе удобств телевизор с плоским экраном. На всей территории гостевого дома предоставляется бесплатный Wi-Fi. Стойка регистрации работает круглосуточно.
Отель Байкал
Новый отель «Байкал» расположен на берегу великого озера Байкал — самого глубокого и чистого пресноводного озера планеты.
Современные номера, красота сибирской природы, вкусная авторская кухня – эти и другие возможности откроют для себя как бизнес путешественники, так и туристы.
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Ответы на вопросы
Что включено
- Размещение согласно выбранной категории
- Питание: день 2-3 обед
- Транспортные услуги: день 1: Иркутск - Листвянкадень 2: Листвянка - КБЖД, мыс Половинный - Листвянкадень 3: по Листвянке
- День 1: Иркутск - Листвянка
- День 2: Листвянка - КБЖД, мыс Половинный - Листвянка
- День 3: по Листвянке
- Экскурсионные услуги: день 3: посещение смотровой площадки Камень Черского на канатно-кресельном подъемникедень 3: посещение музея Байкала (лимнологического музея) день 3: обзорная экскурсия по Иркутску
- День 3: посещение смотровой площадки Камень Черского на канатно-кресельном подъемнике
- День 3: посещение музея Байкала (лимнологического музея)
- День 3: обзорная экскурсия по Иркутску
Что не входит в цену
- Авиа - и ж/д билеты до г. Иркутск и обратно
- Питание, не указанное в программе
- Дополнительные услуги и развлечения
Место начала и завершения?
Входят ли билеты в стоимость тура?
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
Входит ли страховка в стоимость тура?
Страховка от несчастного случая не входит в стоимость тура. При желании дополнительную страховку для путешествия вы можете приобрести на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.