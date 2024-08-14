Выходные в Листвянке. Индивидуальный летний тур

Выходные в Листвянке
Потрясающая возможность провести незабываемые выходные на Байкале! Индивидуальный насыщенный активный тур по самым живописным местам священного озера, в рамках которого вы получите максимум эмоций всего за несколько дней. В этот тур Вы отправитесь только своей семьей или компанией.

Это очень удобно, потому что вы сможете самостоятельно выбрать подходящую дату начала путешествия на Байкал и скорректировать маршрут на свое усмотрение.
4.67
3 отзыва
Выходные в Листвянке. Индивидуальный летний тур
Выходные в Листвянке. Индивидуальный летний тур
Выходные в Листвянке. Индивидуальный летний тур
Ближайшие даты:
Время начала: 10:00

Программа тура по дням

1 день

Иркутск, музей под открытым небом Тальцы, Листвянка

Встреча в Иркутске и отправление в Листвянку.

Экскурсия в этнографический музей Тальцы.

Прогулка по музею под открытым небом.

Переезд в поселок Листвянку.

Посещение байкальского рынка, где можно приобрести местную рыбу и сувениры.

Размещение в гостинице.

Питание: не включено.
Продолжительность: ориентировочно 5 ч.

Иркутск, музей под открытым небом Тальцы, ЛиствянкаИркутск, музей под открытым небом Тальцы, ЛиствянкаИркутск, музей под открытым небом Тальцы, ЛиствянкаИркутск, музей под открытым небом Тальцы, Листвянка
2 день

Экскурсия на катере вдоль КБЖД

Экскурсия вдоль Кругобайкальской железной дороги (КБЖД) до мыса Половинного на скоростном катере.

КБЖД — это уникальный памятник инженерного искусства, известный во всем мире, занимающий одно из первых мест по количеству тоннелей, каменных галерей, мостов, виадуков.

Экскурсия с выходом на берег и пешей прогулкой, обед-пикник.

Возвращение в гостиницу.

Экскурсия может быть заменена в зависимости от погодных условий.

Питание: завтрак, обед.
Продолжительность: ориентировочно 5 ч.

Экскурсия на катере вдоль КБЖДЭкскурсия на катере вдоль КБЖДЭкскурсия на катере вдоль КБЖДЭкскурсия на катере вдоль КБЖД
3 день

Камень Черского, лимнологический музей, обзорная экскурсия по Иркутску

Посещение музея озера Байкал с виртуальным погружением на дно в батискафе.

Знакомство с подводными обитателями, в том числе и с байкальской нерпой.

Экскурсия на кресельном подъемнике к смотровой площадке Камень Черского, откуда открывается потрясающий вид на исток реки Ангары.

Переезд в Иркутск, обзорная экскурсия по столице Восточной Сибири.

Питание: завтрак, обед.
Продолжительность: ориентировочно 8 ч.

Камень Черского, лимнологический музей, обзорная экскурсия по ИркутскуКамень Черского, лимнологический музей, обзорная экскурсия по ИркутскуКамень Черского, лимнологический музей, обзорная экскурсия по ИркутскуКамень Черского, лимнологический музей, обзорная экскурсия по Иркутску

Проживание

Тур предусматривает проживание в гостинице.

Стоимость тура на 1 человека в зависимости от количества участников группы:

Количество человек в группе:2468
Стоимость тура за 1 человека:131 30083 80064 40056 100
Стоимость тура за группу:262 600167 600128 800112 200

Варианты проживания

Гостиница Байкальский Кедр

2 ночи

Гостиница «Байкальский кедр» расположена в самом центре Листвянки.

За 2-3 минуты пешком можно дойти до рынка с сувенирной продукцией и байкальскими деликатесами. В гостинице есть уютное кафе.

В номерах обустроен гостиный уголок, либо балкон. В числе удобств телевизор с плоским экраном. На всей территории гостевого дома предоставляется бесплатный Wi-Fi. Стойка регистрации работает круглосуточно.

Гостиница Байкальский КедрГостиница Байкальский КедрГостиница Байкальский Кедр

Отель Байкал

2 ночи

Новый отель «Байкал» расположен на берегу великого озера Байкал — самого глубокого и чистого пресноводного озера планеты.

Современные номера, красота сибирской природы, вкусная авторская кухня – эти и другие возможности откроют для себя как бизнес путешественники, так и туристы.

Отель БайкалОтель БайкалОтель БайкалОтель БайкалОтель Байкал

Выберите удобную дату из расписания

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Ответы на вопросы

Что включено
  • Размещение согласно выбранной категории
  • Питание: день 2-3 обед
  • Транспортные услуги: день 1: Иркутск - Листвянкадень 2: Листвянка - КБЖД, мыс Половинный - Листвянкадень 3: по Листвянке
  • День 1: Иркутск - Листвянка
  • День 2: Листвянка - КБЖД, мыс Половинный - Листвянка
  • День 3: по Листвянке
  • Экскурсионные услуги: день 3: посещение смотровой площадки Камень Черского на канатно-кресельном подъемникедень 3: посещение музея Байкала (лимнологического музея) день 3: обзорная экскурсия по Иркутску
  • День 3: посещение смотровой площадки Камень Черского на канатно-кресельном подъемнике
  • День 3: посещение музея Байкала (лимнологического музея)
  • День 3: обзорная экскурсия по Иркутску
Что не входит в цену
  • Авиа - и ж/д билеты до г. Иркутск и обратно
  • Питание, не указанное в программе
  • Дополнительные услуги и развлечения
Место начала и завершения?
Иркутск
Входят ли билеты в стоимость тура?

Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.

Входит ли страховка в стоимость тура?

Страховка от несчастного случая не входит в стоимость тура. При желании дополнительную страховку для путешествия вы можете приобрести на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору

Отзывы и рейтинг

4.7
Основано на 3 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
2
4
1
3
2
1
Г
14 авг 2024
Рекомендую этот тур для летнего отдыха с детьми.
Рекомендую этот тур для летнего отдыха с детьми.Рекомендую этот тур для летнего отдыха с детьми.Рекомендую этот тур для летнего отдыха с детьми.Рекомендую этот тур для летнего отдыха с детьми.Рекомендую этот тур для летнего отдыха с детьми.
В
4 авг 2024
Персонал отзывчивый, всегда поможет, ответит на все вопросы.
Персонал отзывчивый, всегда поможет, ответит на все вопросы.Персонал отзывчивый, всегда поможет, ответит на все вопросы.Персонал отзывчивый, всегда поможет, ответит на все вопросы.Персонал отзывчивый, всегда поможет, ответит на все вопросы.Персонал отзывчивый, всегда поможет, ответит на все вопросы.Персонал отзывчивый, всегда поможет, ответит на все вопросы.Персонал отзывчивый, всегда поможет, ответит на все вопросы.Персонал отзывчивый, всегда поможет, ответит на все вопросы.Персонал отзывчивый, всегда поможет, ответит на все вопросы.Персонал отзывчивый, всегда поможет, ответит на все вопросы.
Г
2 апр 2024
Очень понравилось внимательное отношение организатора, программа тура, экскурсионный день- тоже выше всяких похвал. Я в восторге. Спасибо!!!

Тур входит в следующие категории Иркутска

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