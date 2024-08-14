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Потрясающая возможность провести незабываемые выходные на Байкале! Индивидуальный насыщенный активный тур по самым живописным местам священного озера, в рамках которого вы получите максимум эмоций всего за несколько дней. В этот тур Вы отправитесь только своей семьей или компанией.



Это очень удобно, потому что вы сможете самостоятельно выбрать подходящую дату начала путешествия на Байкал и скорректировать маршрут на свое усмотрение.