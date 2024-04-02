Сказания древнего Байкала. Летний или осенний тур

Сказания древнего Байкала
Насыщенный тур по визитным карточкам озера Байкал.

Мягкое летнее солнце, освежающий бриз, песчаные пляжи и впечатляющие скалистые берега! Вы увидите загадочные гроты, остров Ольхон, поселок Листвянку и многие другие достопримечательности Сибири.
5
3 отзыва
Сказания древнего Байкала. Летний или осенний тур
Сказания древнего Байкала. Летний или осенний тур
Сказания древнего Байкала. Летний или осенний тур
Ближайшие даты:
Время начала: 10:00

Программа тура по дням

1 день

Иркутск - Ольхон

Встреча в аэропорту, на ж/д вокзале, или в гостинице города Иркутска.

Остановка по пути в бурятском кафе.

Переезд до острова Ольхон.

Размещение на турбазе.

Питание включено: ужин.
Автотранспортом: примерно 300 км.
Общая продолжительность: ориентировочно 6 ч.

2 день

Мыс Хобой и северный Ольхон

Экскурсионная поездка с водителем-гидом на внедорожнике УАЗ по северной части острова Ольхон.

Посещение мыса Хобой и основных достопримечательностей острова.

Поездка с остановками и пешими прогулками по территории национального парка, горячий обед-пикник.

Возвращение на турбазу.

Питание включено: завтрак, обед, ужин.
Общая протяжённость маршрута пешком: примерно 3 км.
Автотранспортом: примерно 100 км, без сопровождения гидом.
Общая продолжительность: ориентировочно 6 ч.

3 день

День на Ольхоне

Свободный день на Ольхоне.

Возможность прогуляться по Хужиру и его окрестностям, отдохнуть на природе или выбрать дополнительную экскурсию.

Питание включено: завтрак, ужин.

4 день

Ольхон - Листвянка

Переезд с острова Ольхон в город Иркутск. Пересадка.

Остановка по пути в бурятском кафе.

Поездка до поселка Листвянка.

Размещение в гостинице.

Питание включено: завтрак.
Автотранспортом: примерно 370 км.
Общая продолжительность: ориентировочно 7 ч.

5 день

Смотровая площадка Камень Черского. Лимнологический музей

Посещение музея озера Байкал с виртуальным погружением на дно в батискафе.

Знакомство с подводными обитателями, в том числе и с байкальской нерпой.

Экскурсия на кресельном подъемнике к смотровой площадке Камень Черского, откуда открывается потрясающий вид на исток реки Ангары.

Возвращение в гостиницу.

Питание включено: завтрак.
Общая протяжённость маршрута пешком: примерно 3 км.
Автотранспортом: примерно 10 км.
Общая продолжительность: ориентировочно 3 ч.

6 день

День в Листвянке

Свободный день в Листвянке.

Возможность прогуляться по Листвянке и ее окрестностям, отдохнуть на природе или выбрать дополнительную экскурсию.

Питание включено: завтрак.

7 день

Байкальская астрофизическая обсерватория и смотровая площадка

Экскурсия в Байкальскую астрофизическую обсерваторию.

Знакомство с двумя телескопами, один из которых самый большой в мире линзовый телескоп.

Прогулка к обзорной площадке с чарующим видом на Байкал.

Возвращение в гостиницу.

Питание включено: завтрак.
Общая протяжённость маршрута пешком: примерно 5 км. Автотранспортом: примерно 10 км
Общая продолжительность: ориентировочно 3 ч.

8 день

Листвянка - Иркутск

Выезд из Листвянки, прибытие в город Иркутск.

Питание включено: завтрак.
Автотранспортом: примерно 70 км.
Общая продолжительность: ориентировочно 1 ч.

Проживание

Тур предусматривает проживание на турбазах и в гостиницах на о. Ольхон и в пос. Листвянка.

Стоимость тура на 1 человека в зависимости от категории размещения, руб:

ХостелЭкономСтандарт
обычные датыс 19.07 по 09.08обычные датыс 19.07 по 09.08обычные датыс 19.07 по 09.08
2-местный номер87 00089 40088 50090 900101 600
106 900
Доплата за одноместное размещение-13 50015 00022 00025 500

Размещение – Хостел:

  • Ольхон — Турбаза Набаймар — место в 2-16-местном номере с возможным подселением (удобства на территории). 3 ночи: ночь 1-3
  • Листвянка — Турбаза Обитаемый остров — место в 2-16-местном номере с возможным подселением (удобства на этаже). 4 ночи: ночь 4-7

Частично благоустроенное размещение – Эконом:

  • Ольхон – Турбаза Набаймар, 2-местный номер (удобства на этаже);
  • Листвянка – Гостиница Арабеска, 2-местный номер (удобства в секции на несколько номеров)

Благоустроенное размещение – Стандарт:

  • Ольхон – Турбаза Набаймар, 2-местный номер (удобства в номере);
  • Листвянка – Гостиница Байкальский кедр, 2-местный номер (удобства в номере).

Варианты проживания

Гостиница «Байкальский кедр»

4 ночи

Гостиница «Байкальский кедр» с бесплатной частной парковкой расположена в поселке Листвянка.

В некоторых номерах обустроена гостиная зона. В некоторых номерах есть терраса или балкон. В числе удобств телевизор с плоским экраном. На всей территории гостевого дома BAIKAL CEDAR предоставляется бесплатный Wi-Fi.

Стойка регистрации работает круглосуточно.

Гостиница «Байкальский кедр»Гостиница «Байкальский кедр»Гостиница «Байкальский кедр»Гостиница «Байкальский кедр»Гостиница «Байкальский кедр»Гостиница «Байкальский кедр»Гостиница «Байкальский кедр»

Гостиница «Арабеска»

4 ночи

Гостиница «Арабеска» расположена в поселке Листвянка, в 4 км от центра.

На территории работает туристическое бюро.

В гостинице можно поиграть в бильярд.

Услуги, входящие в стоимость проживания:

  • Завтрак;
  • Wi-Fi;
  • Гладильная комната;
  • Побудка;
  • Детская комната и детская площадка;
  • Обслуживание в номере при заказе в ресторане;
  • Вызов такси.
Гостиница «Арабеска»Гостиница «Арабеска»Гостиница «Арабеска»Гостиница «Арабеска»Гостиница «Арабеска»Гостиница «Арабеска»Гостиница «Арабеска»

Турбаза «Набаймар»

3 ночи

На турбазе электричество постоянное (в пос. Хужир провели электричество в 2005 году).

Гостевой дом №1 - неблагоустроенный.
вместимость: 13 человек.
Первый этаж с общей верандой - cтоловая;
Второй этаж с балконом;
Количество комнат 3.
Спальных мест в комнатах в двух комнатах по 4, в одной – 5.

Описание комнаты: односпальные кровати, зеркало, полочки для вещей, шкаф.

Санузел городского типа в соседнем здании бесплатно: унитаз, раковина, душевая кабина с гор. водой.

Гостевой дом № 2 полублагоустроенный (санузел на каждом этаже).
вместимость: 36 человек (32 основных места, 4 доп. места).
Первый этаж с общей верандой;
Количество комнат - 7;
Спальных мест в одной комнате 2, 3, 2+2 доп. места;
Второй этаж:
Количество комнат - 7;
Спальных мест в комнатах 2, 3, 2+2 доп. места;

В этом доме располагаются номера категории Эконом и Эконом семейный.

Описание комнаты: 1-спальные кровати или одна 2-спальная кровать (постельное белье, полотенца), шкаф, зеркало, тумбочка, ТВ (спутник), электрообогреватель, в семейных номерах 2 доп. места (один двуспальный диван).

Санузел городского типа на каждом этаже бесплатно: унитаз, раковина, душевая кабина с гор. водой.

Гостевой дом № 3 - благоустроенный (санузел в каждом номере).
вместимость: 24 человека (16 основных мест, 8 доп. мест);
Первый этаж:
Количество комнат - 4;
Спальных мест в одной комнате 2+1 доп. место (диван);
Второй этаж:
Количество комнат - 4;
Спальных мест в комнатах 2+1 доп. место (диван);

В этом доме располагаются номера категории Стандарт.

Описание комнаты: две 1-спальные кровати или одна 2-спальная кровать (постельное белье, полотенца, гель для душа), шкаф, зеркало, прикроватные тумбочки, односпальный диван, ТВ(спутник), электрообогреватель.

Санузел в номере: унитаз, раковина, душевая кабина с гор. водой.

Гостевой дом № 4 - благоустроенный (санузел в каждом номере);
вместимость: 24 человека (16 основных мест, 8 доп. мест);
Первый этаж:
Количество комнат - 4;
Спальных мест в одной комнате 2+1 доп. место (диван);
Второй этаж:
Количество комнат - 4;
Спальных мест в комнатах 2+1 доп. место (диван);
В этом доме располагаются номера категории Стандарт

Описание комнаты: две 1-спальные кровати (постельное белье, полотенца, гель для душа), шкаф, зеркало, прикроватные тумбочки, односпальный диван, ТВ(спутник), электрообогреватель

Санузел в номере: унитаз, раковина, душевая кабина с гор. водой.

Дополнительные услуги:

  • Столовая (вкуснейшие блюда русской и бурятской кухни, только комплексное питание);
  • Детская площадка бесплатно;
  • Парковка бесплатно;
  • Wi-Fi в зоне столовой бесплатно.
Турбаза «Набаймар»Турбаза «Набаймар»Турбаза «Набаймар»Турбаза «Набаймар»Турбаза «Набаймар»Турбаза «Набаймар»Турбаза «Набаймар»Турбаза «Набаймар»Турбаза «Набаймар»Турбаза «Набаймар»Турбаза «Набаймар»Турбаза «Набаймар»Турбаза «Набаймар»Турбаза «Набаймар»

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Ответы на вопросы

Что включено
  • Размещение согласно выбранной цене
  • Питание: день 1: ужиндень 2: завтрак, обед, ужиндень 3: завтрак, ужиндень 4-8: завтрак
  • День 1: ужин
  • День 2: завтрак, обед, ужин
  • День 3: завтрак, ужин
  • День 4-8: завтрак
  • Транспортные услуги: день 1: Иркутск - Ольхондень 2: По Ольхонудень 4: Ольхон - Иркутск - Листвянкадень 5: По Листвянкедень 7: По Листвянкедень 8: Листвянка - Иркутск
  • День 1: Иркутск - Ольхон
  • День 2: По Ольхону
  • День 4: Ольхон - Иркутск - Листвянка
  • День 5: По Листвянке
  • День 7: По Листвянке
  • День 8: Листвянка - Иркутск
  • Экскурсионные услуги: день 2: Поездка в северную часть острова Ольхондень 5: Посещение смотровой площадки Камень Черского на канатно-кресельном подъемникедень 5: Посещение музея Байкаладень 7: Байкальская астрофизическая обсерватория
  • День 2: Поездка в северную часть острова Ольхон
  • День 5: Посещение смотровой площадки Камень Черского на канатно-кресельном подъемнике
  • День 5: Посещение музея Байкала
  • День 7: Байкальская астрофизическая обсерватория
Что не входит в цену
  • Авиа - и ж/д билеты до г. Иркутска и обратно
  • Питание, не указанное в программе
  • Рекреационные сборы
  • Другие услуги не включены в стоимость тура и оплачиваются дополнительно
Место начала и завершения?
Г. Иркутск
Список личных вещей, которые нужно взять с собой
  • удобная обувь и теплые носки;
  • сменная обувь;
  • теплая куртка и брюки;
  • свитер или толстовка;
  • шапка или другой головной убор, защищающий от солнца;
  • купальные принадлежности, полотенце, тапочки (для бани);
  • солнцезащитные очки;
  • крем солнцезащитный (максимальный фактор защиты);
  • если Вы принимаете лекарства, возьмите их с собой.
Медицинская страховка входит в стоимость?

Дополнительная медицинская страховка не входит в стоимость тура. По желанию Вы можете оформить страховку на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.

Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?

Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.

Во сколько и откуда начинается и заканчивается маршрут?

В первый день тура отправление ориентировочно в 10 часов утра по местному времени (Москва + 5 часов). Просим учитывать этот факт и приобретать билеты на самолет/поезд и др. транспорт на день раньше начала тура. Если прилет/приезд планируется в день начала тура, то время прибытия должно быть до 8 часов утра по местному времени (Москва + 5 часов).

В последний день тура ориентировочное время прибытия в Иркутск 16 часов по местному времени (Москва + 5 часов). В случае задержки автотранспорта по дороге и, в соответствии с этим, опоздания пассажира на самолет/поезд и др. транспорт туроператор ответственности не несет. Просим учитывать этот факт и приобретать билеты на самолет/поезд и др. транспорт только на следующий день после окончания тура.

Как организованы экскурсии?

Все трансферы и экскурсии являются сборными (проводятся в составе группы). Большинство экскурсий является поездкой по экскурсионному маршруту без сопровождения гидом. Иные условия проведения трансферов и экскурсий должны быть прописаны в договоре отдельно.

Экскурсии по Ольхону стандартно проводятся на автотранспорте по суше. На лед туристы могут выходить самомстоятельно на свое усмотрение и под свою полную ответственность. Для путешествий по льду используется специальная техника, о чем в договоре должна быть соответствующая информация.

Туроператор оставляет за собой право вносить изменения в очередность дней экскурсионной программы (в том числе в зависимости от погодных условий), изменять порядок показа экскурсионных объектов, порядок остановок в гостиницах, менять гостиницы и базы отдыха (на аналогичные, либо более высоким классом) без дополнительного согласования с заказчиком.

Есть ли скидки детям?

Дети в возрасте до 2 лет без предоставления услуг (размещение, питание, отдельное место в транспорте и др.) – бесплатно!

Дети от 2 лет (или если ребенку до 2 лет требуется предоставление услуг) – по полной цене.

Будут ли в номерах проживания фен, шампунь, полотенца?

В номерах проживания есть постельное белье и полотенца.

Наличие фена не гарантировано. Шампуней и гелей для душа нет.

Какой Байкал летом и осенью?

В июне на Байкале уже очень тепло днем, экскурсии и прогулки проходят комфортно, но еще могут быть прохладные вечера, в конце мая и в июне довольно мало туристов и можно насладиться уединением.
В июле и августе на Байкале очень солнечно, можно купаться и проводить время на пляже. Можно кататься на сапах, попробовать местную ягоду (например, в Байкальске растет много клубники и малины), отправиться в круиз или в экскурсионные поездки на катере.

Золотая осень – очень красивая пора путешествий на озеро. Солнечная погода, тихий Байкал и золотая листва деревьев.
Осенью на Байкале совсем немного туристов, поэтому никто не помешает уединению и наслаждению.
Сезон золотой осени обычно длится до середины октября, а в ноябре на Байкале уже появляется первый снег. Зимние развлечения появляются уже в декабре, когда выпадает достаточное количество снега и можно насладиться живописными красотами озера и его окрестностей.
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 8 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 18 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 3 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
3
4
3
2
1
Г
2 апр 2024
Очень понравилось внимательное отношение организатора, программа тура, экскурсионный день- тоже выше всяких похвал. Я в восторге. Спасибо!!!
К
15 мар 2024
Здорово провели время.
Спасибо!

Соотношение насыщенности и возможности восстановиться близко к идеальному.
Здорово провели время.Здорово провели время.Здорово провели время.Здорово провели время.Здорово провели время.Здорово провели время.Здорово провели время.Здорово провели время.Здорово провели время.Здорово провели время.
А
26 фев 2024
Профессионалы!
От поездки остались только приятные впечатления!
Надеюсь, что вернёмся снова!
Профессионалы!Профессионалы!Профессионалы!Профессионалы!Профессионалы!Профессионалы!Профессионалы!Профессионалы!Профессионалы!Профессионалы!

Тур входит в следующие категории Иркутска

На автобусеМожно с детьмиВсе турыБайкальская астрофизическая обсерватория

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