Мягкое летнее солнце, освежающий бриз, песчаные пляжи и впечатляющие скалистые берега! Вы увидите загадочные гроты, остров Ольхон, поселок Листвянку и многие другие достопримечательности Сибири.
Программа тура по дням
Иркутск - Ольхон
Встреча в аэропорту, на ж/д вокзале, или в гостинице города Иркутска.
Остановка по пути в бурятском кафе.
Переезд до острова Ольхон.
Размещение на турбазе.
Питание включено: ужин.
Автотранспортом: примерно 300 км.
Общая продолжительность: ориентировочно 6 ч.
Мыс Хобой и северный Ольхон
Экскурсионная поездка с водителем-гидом на внедорожнике УАЗ по северной части острова Ольхон.
Посещение мыса Хобой и основных достопримечательностей острова.
Поездка с остановками и пешими прогулками по территории национального парка, горячий обед-пикник.
Возвращение на турбазу.
Питание включено: завтрак, обед, ужин.
Общая протяжённость маршрута пешком: примерно 3 км.
Автотранспортом: примерно 100 км, без сопровождения гидом.
Общая продолжительность: ориентировочно 6 ч.
День на Ольхоне
Свободный день на Ольхоне.
Возможность прогуляться по Хужиру и его окрестностям, отдохнуть на природе или выбрать дополнительную экскурсию.
Питание включено: завтрак, ужин.
Ольхон - Листвянка
Переезд с острова Ольхон в город Иркутск. Пересадка.
Остановка по пути в бурятском кафе.
Поездка до поселка Листвянка.
Размещение в гостинице.
Питание включено: завтрак.
Автотранспортом: примерно 370 км.
Общая продолжительность: ориентировочно 7 ч.
Смотровая площадка Камень Черского. Лимнологический музей
Посещение музея озера Байкал с виртуальным погружением на дно в батискафе.
Знакомство с подводными обитателями, в том числе и с байкальской нерпой.
Экскурсия на кресельном подъемнике к смотровой площадке Камень Черского, откуда открывается потрясающий вид на исток реки Ангары.
Возвращение в гостиницу.
Питание включено: завтрак.
Общая протяжённость маршрута пешком: примерно 3 км.
Автотранспортом: примерно 10 км.
Общая продолжительность: ориентировочно 3 ч.
День в Листвянке
Свободный день в Листвянке.
Возможность прогуляться по Листвянке и ее окрестностям, отдохнуть на природе или выбрать дополнительную экскурсию.
Питание включено: завтрак.
Байкальская астрофизическая обсерватория и смотровая площадка
Экскурсия в Байкальскую астрофизическую обсерваторию.
Знакомство с двумя телескопами, один из которых самый большой в мире линзовый телескоп.
Прогулка к обзорной площадке с чарующим видом на Байкал.
Возвращение в гостиницу.
Питание включено: завтрак.
Общая протяжённость маршрута пешком: примерно 5 км. Автотранспортом: примерно 10 км
Общая продолжительность: ориентировочно 3 ч.
Листвянка - Иркутск
Выезд из Листвянки, прибытие в город Иркутск.
Питание включено: завтрак.
Автотранспортом: примерно 70 км.
Общая продолжительность: ориентировочно 1 ч.
Проживание
Тур предусматривает проживание на турбазах и в гостиницах на о. Ольхон и в пос. Листвянка.
Стоимость тура на 1 человека в зависимости от категории размещения, руб:
|Хостел
|Эконом
|Стандарт
|обычные даты
|с 19.07 по 09.08
|обычные даты
|с 19.07 по 09.08
|обычные даты
|с 19.07 по 09.08
|2-местный номер
|87 000
|89 400
|88 500
|90 900
|101 600
106 900
|Доплата за одноместное размещение
|-
|13 500
|15 000
|22 000
|25 500
Размещение – Хостел:
- Ольхон — Турбаза Набаймар — место в 2-16-местном номере с возможным подселением (удобства на территории). 3 ночи: ночь 1-3
- Листвянка — Турбаза Обитаемый остров — место в 2-16-местном номере с возможным подселением (удобства на этаже). 4 ночи: ночь 4-7
Частично благоустроенное размещение – Эконом:
- Ольхон – Турбаза Набаймар, 2-местный номер (удобства на этаже);
- Листвянка – Гостиница Арабеска, 2-местный номер (удобства в секции на несколько номеров)
Благоустроенное размещение – Стандарт:
- Ольхон – Турбаза Набаймар, 2-местный номер (удобства в номере);
- Листвянка – Гостиница Байкальский кедр, 2-местный номер (удобства в номере).
Варианты проживания
Гостиница «Байкальский кедр»
Гостиница «Байкальский кедр» с бесплатной частной парковкой расположена в поселке Листвянка.
В некоторых номерах обустроена гостиная зона. В некоторых номерах есть терраса или балкон. В числе удобств телевизор с плоским экраном. На всей территории гостевого дома BAIKAL CEDAR предоставляется бесплатный Wi-Fi.
Стойка регистрации работает круглосуточно.
Гостиница «Арабеска»
Гостиница «Арабеска» расположена в поселке Листвянка, в 4 км от центра.
На территории работает туристическое бюро.
В гостинице можно поиграть в бильярд.
Услуги, входящие в стоимость проживания:
- Завтрак;
- Wi-Fi;
- Гладильная комната;
- Побудка;
- Детская комната и детская площадка;
- Обслуживание в номере при заказе в ресторане;
- Вызов такси.
Турбаза «Набаймар»
На турбазе электричество постоянное (в пос. Хужир провели электричество в 2005 году).
Гостевой дом №1 - неблагоустроенный.
вместимость: 13 человек.
Первый этаж с общей верандой - cтоловая;
Второй этаж с балконом;
Количество комнат 3.
Спальных мест в комнатах в двух комнатах по 4, в одной – 5.
Описание комнаты: односпальные кровати, зеркало, полочки для вещей, шкаф.
Санузел городского типа в соседнем здании бесплатно: унитаз, раковина, душевая кабина с гор. водой.
Гостевой дом № 2 – полублагоустроенный (санузел на каждом этаже).
вместимость: 36 человек (32 основных места, 4 доп. места).
Первый этаж с общей верандой;
Количество комнат - 7;
Спальных мест в одной комнате 2, 3, 2+2 доп. места;
Второй этаж:
Количество комнат - 7;
Спальных мест в комнатах 2, 3, 2+2 доп. места;
В этом доме располагаются номера категории Эконом и Эконом семейный.
Описание комнаты: 1-спальные кровати или одна 2-спальная кровать (постельное белье, полотенца), шкаф, зеркало, тумбочка, ТВ (спутник), электрообогреватель, в семейных номерах 2 доп. места (один двуспальный диван).
Санузел городского типа на каждом этаже бесплатно: унитаз, раковина, душевая кабина с гор. водой.
Гостевой дом № 3 - благоустроенный (санузел в каждом номере).
вместимость: 24 человека (16 основных мест, 8 доп. мест);
Первый этаж:
Количество комнат - 4;
Спальных мест в одной комнате 2+1 доп. место (диван);
Второй этаж:
Количество комнат - 4;
Спальных мест в комнатах 2+1 доп. место (диван);
В этом доме располагаются номера категории Стандарт.
Описание комнаты: две 1-спальные кровати или одна 2-спальная кровать (постельное белье, полотенца, гель для душа), шкаф, зеркало, прикроватные тумбочки, односпальный диван, ТВ(спутник), электрообогреватель.
Санузел в номере: унитаз, раковина, душевая кабина с гор. водой.
Гостевой дом № 4 - благоустроенный (санузел в каждом номере);
вместимость: 24 человека (16 основных мест, 8 доп. мест);
Первый этаж:
Количество комнат - 4;
Спальных мест в одной комнате 2+1 доп. место (диван);
Второй этаж:
Количество комнат - 4;
Спальных мест в комнатах 2+1 доп. место (диван);
В этом доме располагаются номера категории Стандарт
Описание комнаты: две 1-спальные кровати (постельное белье, полотенца, гель для душа), шкаф, зеркало, прикроватные тумбочки, односпальный диван, ТВ(спутник), электрообогреватель
Санузел в номере: унитаз, раковина, душевая кабина с гор. водой.
Дополнительные услуги:
- Столовая (вкуснейшие блюда русской и бурятской кухни, только комплексное питание);
- Детская площадка бесплатно;
- Парковка бесплатно;
- Wi-Fi в зоне столовой бесплатно.
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Что включено
- Размещение согласно выбранной цене
- Питание: день 1: ужиндень 2: завтрак, обед, ужиндень 3: завтрак, ужиндень 4-8: завтрак
- День 1: ужин
- День 2: завтрак, обед, ужин
- День 3: завтрак, ужин
- День 4-8: завтрак
- Транспортные услуги: день 1: Иркутск - Ольхондень 2: По Ольхонудень 4: Ольхон - Иркутск - Листвянкадень 5: По Листвянкедень 7: По Листвянкедень 8: Листвянка - Иркутск
- День 1: Иркутск - Ольхон
- День 2: По Ольхону
- День 4: Ольхон - Иркутск - Листвянка
- День 5: По Листвянке
- День 7: По Листвянке
- День 8: Листвянка - Иркутск
- Экскурсионные услуги: день 2: Поездка в северную часть острова Ольхондень 5: Посещение смотровой площадки Камень Черского на канатно-кресельном подъемникедень 5: Посещение музея Байкаладень 7: Байкальская астрофизическая обсерватория
- День 2: Поездка в северную часть острова Ольхон
- День 5: Посещение смотровой площадки Камень Черского на канатно-кресельном подъемнике
- День 5: Посещение музея Байкала
- День 7: Байкальская астрофизическая обсерватория
Что не входит в цену
- Авиа - и ж/д билеты до г. Иркутска и обратно
- Питание, не указанное в программе
- Рекреационные сборы
- Другие услуги не включены в стоимость тура и оплачиваются дополнительно
Место начала и завершения?
Список личных вещей, которые нужно взять с собой
- удобная обувь и теплые носки;
- сменная обувь;
- теплая куртка и брюки;
- свитер или толстовка;
- шапка или другой головной убор, защищающий от солнца;
- купальные принадлежности, полотенце, тапочки (для бани);
- солнцезащитные очки;
- крем солнцезащитный (максимальный фактор защиты);
- если Вы принимаете лекарства, возьмите их с собой.
Медицинская страховка входит в стоимость?
Дополнительная медицинская страховка не входит в стоимость тура. По желанию Вы можете оформить страховку на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.
Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
Во сколько и откуда начинается и заканчивается маршрут?
В первый день тура отправление ориентировочно в 10 часов утра по местному времени (Москва + 5 часов). Просим учитывать этот факт и приобретать билеты на самолет/поезд и др. транспорт на день раньше начала тура. Если прилет/приезд планируется в день начала тура, то время прибытия должно быть до 8 часов утра по местному времени (Москва + 5 часов).
В последний день тура ориентировочное время прибытия в Иркутск 16 часов по местному времени (Москва + 5 часов). В случае задержки автотранспорта по дороге и, в соответствии с этим, опоздания пассажира на самолет/поезд и др. транспорт туроператор ответственности не несет. Просим учитывать этот факт и приобретать билеты на самолет/поезд и др. транспорт только на следующий день после окончания тура.
Как организованы экскурсии?
Все трансферы и экскурсии являются сборными (проводятся в составе группы). Большинство экскурсий является поездкой по экскурсионному маршруту без сопровождения гидом. Иные условия проведения трансферов и экскурсий должны быть прописаны в договоре отдельно.
Экскурсии по Ольхону стандартно проводятся на автотранспорте по суше. На лед туристы могут выходить самомстоятельно на свое усмотрение и под свою полную ответственность. Для путешествий по льду используется специальная техника, о чем в договоре должна быть соответствующая информация.
Туроператор оставляет за собой право вносить изменения в очередность дней экскурсионной программы (в том числе в зависимости от погодных условий), изменять порядок показа экскурсионных объектов, порядок остановок в гостиницах, менять гостиницы и базы отдыха (на аналогичные, либо более высоким классом) без дополнительного согласования с заказчиком.
Есть ли скидки детям?
Дети в возрасте до 2 лет без предоставления услуг (размещение, питание, отдельное место в транспорте и др.) – бесплатно!
Дети от 2 лет (или если ребенку до 2 лет требуется предоставление услуг) – по полной цене.
Будут ли в номерах проживания фен, шампунь, полотенца?
В номерах проживания есть постельное белье и полотенца.
Наличие фена не гарантировано. Шампуней и гелей для душа нет.
Какой Байкал летом и осенью?
В июне на Байкале уже очень тепло днем, экскурсии и прогулки проходят комфортно, но еще могут быть прохладные вечера, в конце мая и в июне довольно мало туристов и можно насладиться уединением.
В июле и августе на Байкале очень солнечно, можно купаться и проводить время на пляже. Можно кататься на сапах, попробовать местную ягоду (например, в Байкальске растет много клубники и малины), отправиться в круиз или в экскурсионные поездки на катере.
Осенью на Байкале совсем немного туристов, поэтому никто не помешает уединению и наслаждению.
Когда и сколько длится?
Кто ещё будет вместе со мной?
Нужно оплачивать всё сразу?
Отзывы и рейтинг
Спасибо!
Соотношение насыщенности и возможности восстановиться близко к идеальному.
От поездки остались только приятные впечатления!
Надеюсь, что вернёмся снова!