Йога и медитация на Ольхоне. Перезагрузка на Байкале

Йога и медитация на Ольхоне
Путешествие к Байкалу — это уникальная возможность соприкоснуться с первозданной природой. Земли Байкала буквально пропитаны присутствием древних духов и энергией шаманизма.

Остров Ольхон зачастую называют “Сердцем Байкала" — именно тут мысли
обретают вес, а желания сбываются с поразительной скоростью. Йога-тур создан специально для погружения в энергии Байкала. В этом туре совмещено посещение знаковых мест озера с глубокой внутренней проработкой.

Практики йоги, медитации и дыхательные техники в этом уникальном месте работают в разы сильнее, что делает Ольхон идеальным местом для ментального и физического оздоровления.

Программа тура по дням

1 день

Иркутск - Ольхон

Встреча в Иркутске и отправление к острову Ольхон.

Остановка по пути в кафе, самостоятельный обед.

Прибытие на остров и размещение на турбазе.

Вечерняя медитация: вы погрузитесь в атмосферу блаженства и любви, отдохнете душой и почувствуете энергию Байкала. Медитации проходят в оборудованном светлом зале, а так же возможен выезд на места силы и смотровые точки.

Питание: не включено.
Продолжительность: ориентировочно 7 ч.

2 день

Мыс Хобой и северный Ольхон

Экскурсионная поездка с водителем-гидом на внедорожнике УАЗ по северной части острова Ольхон.

Посещение мыса Хобой и основных достопримечательностей острова.

Поездка с остановками и пешими прогулками по территории национального парка, горячий обед-пикник.

Возвращение на турбазу.

Питание: завтрак, обед.
Продолжительность: ориентировочно 5 ч.

3 день

День практик и отдыха

Свободный день на Ольхоне.

Можно прогуляться по Хужиру и его окрестностям, отдохнуть на природе или выбрать дополнительную экскурсию.

В это день вас ждет занятие йогой и сессия медитации.

Практики проходят в уютном и светлом зале или на природе, имеется колонка и коврики для вашего удобства.

Йога и медитация проводятся профессиональными инструкторами.

Питание: завтрак.

4 день

Ольхон - Иркутск

Отправление с острова Ольхон, прибытие в Иркутск.

Питание: завтрак.
Продолжительность: ориентировочно 6 ч.

Проживание

Тур предусматривает размещение на острове Ольхон на базе отдыха "Набаймар" или “У Лукоморья”

Стоимость тура на 1 чел. в зависимости от размещения и даты заезда, руб:

Размещениестандарт
обычные даты55 000
праздничные даты59 500
доплата за одноместное размещение в обычные даты16 500
доплата за ономестное размещение в праздничные даты19 000

Размещение СТАНДАРТ: 2-хместный номер (удобства в номере).

Праздничные туры рассчитаны по праздничным тарифам. К праздничным относятся туры, которые частично или полностью совпадают с датами:

  • 10 февраля – 10 марта
  • 10 июля – 10 августа

Варианты проживания

База отдыха «Усадьба Набаймар»

3 ночи

На турбазе электричество постоянное (в пос. Хужир провели электричество в 2005 году).

Гостевой дом №1неблагоустроенный.

  • вместимость: 13 человек;
  • первый этаж с общей верандой – cтоловая;
  • второй этаж с балконом;
  • количество комнат 3;
  • спальных мест в комнатах в двух комнатах по 4, в одной – 5.

Описание комнаты: односпальные кровати, зеркало, полочки для вещей, шкаф. Санузел городского типа в соседнем здании бесплатно: унитаз, раковина, душевая кабина с гор. водой.

Гостевой дом № 2 полублагоустроенный (санузел на каждом этаже).

Вместимость: 36 человек (32 основных места, 4 доп. места);

Первый этаж с общей верандой;

  • количество комнат – 7;
  • спальных мест в одной комнате 2, 3, 2+2 доп. места;

Второй этаж:

  • количество комнат – 7;
  • спальных мест в комнатах 2, 3, 2+2 доп. места;

В этом доме располагаются номера категории Эконом и Эконом семейный.

Описание комнаты: 1-спальные кровати или одна 2-спальная кровать (постельное белье, полотенца), шкаф, зеркало, тумбочка, ТВ (спутник), электрообогреватель, в семейных номерах 2 доп. места (один двуспальный диван). Санузел городского типа на каждом этаже бесплатно: унитаз, раковина, душевая кабина с гор. водой.

Гостевой дом № 3 – благоустроенный (санузел в каждом номере).

Вместимость: 24 человека (16 основных мест, 8 доп. мест).

Первый этаж:

  • количество комнат – 4;
  • спальных мест в одной комнате 2+1 доп. место (диван);

Второй этаж:

  • количество комнат – 4;
  • спальных мест в комнатах 2+1 доп. место (диван);

В этом доме располагаются номера категории Стандарт.

Описание комнаты: две 1-спальные кровати или одна 2-спальная кровать (постельное белье, полотенца, гель для душа), шкаф, зеркало, прикроватные тумбочки, односпальный диван, ТВ(спутник), электрообогреватель. Санузел в номере: унитаз, раковина, душевая кабина с гор. водой.

Гостевой дом № 4 - благоустроенный (санузел в каждом номере).

Вместимость: 24 человека (16 основных мест, 8 доп. мест).

Первый этаж:

  • количество комнат – 4;
  • спальных мест в одной комнате 2+1 доп. место (диван);

Второй этаж:

  • количество комнат – 4;
  • спальных мест в комнатах 2+1 доп. место (диван);

В этом доме располагаются номера категории Стандарт

Описание комнаты: две 1-спальные кровати (постельное белье, полотенца, гель для душа), шкаф, зеркало, прикроватные тумбочки, односпальный диван, ТВ(спутник), электрообогреватель. Санузел в номере: унитаз, раковина, душевая кабина с гор. водой.

Дополнительные услуги:

  • столовая (вкуснейшие блюда русской и бурятской кухни, только комплексное питание);
  • детская площадка бесплатно;
  • парковка бесплатно;
  • Wi-Fi в зоне столовой бесплатно.
Гостевой дом «У Лукоморья»

3 ночи

Гостевой дом «У Лукоморья» расположен в поселке Хужир.

К услугам гостей семейные номера, терраса, бесплатный Wi-Fi.

В номерах гостевого дома обустроена гостиная зона, также есть письменный стол и собственная ванная комната.

Ответы на вопросы

Что включено
  • Проживание, указанное в программе
  • Питание: день 1: нетдень 2: завтрак, обеддень 3, 4: завтрак
Что не входит в цену
  • Авиа - и ж/д билеты до г. Иркутск и обратно
  • Рекреационные сборы (оплата за въезд в национальный парк, заповедник и тд.)
  • Другие услуги, не включены в стоимость тура и оплачиваются дополнительно
Место начала и завершения?
Иркутск
Примечание к туру

Туроператор не несёт ответственность в случае опоздания туристов на поезд, корабль и любой другой транспорт, следующий по расписанию, по вине туристов.

Все трансферы и экскурсии являются сборными (проводятся в составе группы). Большинство экскурсий является поездкой по экскурсионному маршруту без сопровождения гидом. Иные условия проведения трансферов и экскурсий должны быть прописаны в договоре отдельно.

Стоимость всех услуг указана только для туристов, граждан РФ, стоимость для иностранных граждан необходимо уточнять у организатора дополнительно, так как эта стоимость может отличаться. Услуги гида с иностранным языком всегда оплачиваются дополнительно.

Входят ли билеты в стоимость тура?

Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.

Входит ли страховка в стоимость тура?

Страховка от несчастного случая не входит в стоимость тура. При желании дополнительную страховку для путешествия вы можете приобрести на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.

Когда и сколько длится?
Экскурсия длится около 4 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 19 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 40% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Большая Страна
Большая Страна — Сообщество организаторов
Уточните информацию об организаторе данного мероприятии в этом сообществе
На сайте с 2022 года
Большая Страна – сообщество локальных туроператоров с единой службой бронирования. Все туры на сайте имеют прямые цены организаторов, входящих в сообщество, без наценок агентств. Работают с 2015 года. Входят в реестр проверенных туроператоров Ростуризма.

