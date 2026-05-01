Остров Ольхон зачастую называют “Сердцем Байкала" — именно тут мысли
Программа тура по дням
Иркутск - Ольхон
Встреча в Иркутске и отправление к острову Ольхон.
Остановка по пути в кафе, самостоятельный обед.
Прибытие на остров и размещение на турбазе.
Вечерняя медитация: вы погрузитесь в атмосферу блаженства и любви, отдохнете душой и почувствуете энергию Байкала. Медитации проходят в оборудованном светлом зале, а так же возможен выезд на места силы и смотровые точки.
Питание: не включено.
Продолжительность: ориентировочно 7 ч.
Мыс Хобой и северный Ольхон
Экскурсионная поездка с водителем-гидом на внедорожнике УАЗ по северной части острова Ольхон.
Посещение мыса Хобой и основных достопримечательностей острова.
Поездка с остановками и пешими прогулками по территории национального парка, горячий обед-пикник.
Возвращение на турбазу.
Питание: завтрак, обед.
Продолжительность: ориентировочно 5 ч.
День практик и отдыха
Свободный день на Ольхоне.
Можно прогуляться по Хужиру и его окрестностям, отдохнуть на природе или выбрать дополнительную экскурсию.
В это день вас ждет занятие йогой и сессия медитации.
Практики проходят в уютном и светлом зале или на природе, имеется колонка и коврики для вашего удобства.
Йога и медитация проводятся профессиональными инструкторами.
Питание: завтрак.
Ольхон - Иркутск
Отправление с острова Ольхон, прибытие в Иркутск.
Питание: завтрак.
Продолжительность: ориентировочно 6 ч.
Проживание
Тур предусматривает размещение на острове Ольхон на базе отдыха "Набаймар" или “У Лукоморья”
Стоимость тура на 1 чел. в зависимости от размещения и даты заезда, руб:
|Размещение
|стандарт
|обычные даты
|55 000
|праздничные даты
|59 500
|доплата за одноместное размещение в обычные даты
|16 500
|доплата за ономестное размещение в праздничные даты
|19 000
Размещение СТАНДАРТ: 2-хместный номер (удобства в номере).
Праздничные туры рассчитаны по праздничным тарифам. К праздничным относятся туры, которые частично или полностью совпадают с датами:
- 10 февраля – 10 марта
- 10 июля – 10 августа
Варианты проживания
База отдыха «Усадьба Набаймар»
На турбазе электричество постоянное (в пос. Хужир провели электричество в 2005 году).
Гостевой дом №1 – неблагоустроенный.
- вместимость: 13 человек;
- первый этаж с общей верандой – cтоловая;
- второй этаж с балконом;
- количество комнат 3;
- спальных мест в комнатах в двух комнатах по 4, в одной – 5.
Описание комнаты: односпальные кровати, зеркало, полочки для вещей, шкаф. Санузел городского типа в соседнем здании бесплатно: унитаз, раковина, душевая кабина с гор. водой.
Гостевой дом № 2 – полублагоустроенный (санузел на каждом этаже).
Вместимость: 36 человек (32 основных места, 4 доп. места);
Первый этаж с общей верандой;
- количество комнат – 7;
- спальных мест в одной комнате 2, 3, 2+2 доп. места;
Второй этаж:
- количество комнат – 7;
- спальных мест в комнатах 2, 3, 2+2 доп. места;
В этом доме располагаются номера категории Эконом и Эконом семейный.
Описание комнаты: 1-спальные кровати или одна 2-спальная кровать (постельное белье, полотенца), шкаф, зеркало, тумбочка, ТВ (спутник), электрообогреватель, в семейных номерах 2 доп. места (один двуспальный диван). Санузел городского типа на каждом этаже бесплатно: унитаз, раковина, душевая кабина с гор. водой.
Гостевой дом № 3 – благоустроенный (санузел в каждом номере).
Вместимость: 24 человека (16 основных мест, 8 доп. мест).
Первый этаж:
- количество комнат – 4;
- спальных мест в одной комнате 2+1 доп. место (диван);
Второй этаж:
- количество комнат – 4;
- спальных мест в комнатах 2+1 доп. место (диван);
В этом доме располагаются номера категории Стандарт.
Описание комнаты: две 1-спальные кровати или одна 2-спальная кровать (постельное белье, полотенца, гель для душа), шкаф, зеркало, прикроватные тумбочки, односпальный диван, ТВ(спутник), электрообогреватель. Санузел в номере: унитаз, раковина, душевая кабина с гор. водой.
Гостевой дом № 4 - благоустроенный (санузел в каждом номере).
Вместимость: 24 человека (16 основных мест, 8 доп. мест).
Первый этаж:
- количество комнат – 4;
- спальных мест в одной комнате 2+1 доп. место (диван);
Второй этаж:
- количество комнат – 4;
- спальных мест в комнатах 2+1 доп. место (диван);
В этом доме располагаются номера категории Стандарт
Описание комнаты: две 1-спальные кровати (постельное белье, полотенца, гель для душа), шкаф, зеркало, прикроватные тумбочки, односпальный диван, ТВ(спутник), электрообогреватель. Санузел в номере: унитаз, раковина, душевая кабина с гор. водой.
Дополнительные услуги:
- столовая (вкуснейшие блюда русской и бурятской кухни, только комплексное питание);
- детская площадка бесплатно;
- парковка бесплатно;
- Wi-Fi в зоне столовой бесплатно.
Гостевой дом «У Лукоморья»
Гостевой дом «У Лукоморья» расположен в поселке Хужир.
К услугам гостей семейные номера, терраса, бесплатный Wi-Fi.
В номерах гостевого дома обустроена гостиная зона, также есть письменный стол и собственная ванная комната.
Ответы на вопросы
Что включено
- Проживание, указанное в программе
- День 1: нет
- День 2: завтрак, обед
- День 3, 4: завтрак
- День 1: Иркутск - Ольхон
- День 2: По Ольхону
- День 4: Ольхон - Иркутск
- День 2: Поездка в северную часть острова Ольхон
- День 3: занятие йогой и медитацией
Что не входит в цену
- Авиа - и ж/д билеты до г. Иркутск и обратно
- Рекреационные сборы (оплата за въезд в национальный парк, заповедник и тд.)
- Другие услуги, не включены в стоимость тура и оплачиваются дополнительно
Место начала и завершения?
Примечание к туру
Туроператор не несёт ответственность в случае опоздания туристов на поезд, корабль и любой другой транспорт, следующий по расписанию, по вине туристов.
Все трансферы и экскурсии являются сборными (проводятся в составе группы). Большинство экскурсий является поездкой по экскурсионному маршруту без сопровождения гидом. Иные условия проведения трансферов и экскурсий должны быть прописаны в договоре отдельно.
Стоимость всех услуг указана только для туристов, граждан РФ, стоимость для иностранных граждан необходимо уточнять у организатора дополнительно, так как эта стоимость может отличаться. Услуги гида с иностранным языком всегда оплачиваются дополнительно.
Входят ли билеты в стоимость тура?
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
Входит ли страховка в стоимость тура?
Страховка от несчастного случая не входит в стоимость тура. При желании дополнительную страховку для путешествия вы можете приобрести на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.