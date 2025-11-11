Отправляемся исследовать Прибайкалье и окрестности Ольхона на джипах, чтобы добраться даже в труднодоступные локации и увидеть максимум красивых мест.Вас ждут несложные пешие прогулки, посещение мраморного карьера и путешествие по удивительным

Тажеранским степям — краю монгольских пейзажей с душистыми травами. Исколесим вдоль и поперёк самый большой на Байкале остров: побываем на мысе Хобой, который считается энергетическим центром, увидим мыс Кобылья голова, сделаем фотографии на фоне лазури озера и услышим легенды края. Тур проведём только для вашей компании.

Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

Вы можете отменить заказ и вернуть 100% предоплаты, внесенную через наш сайт, если до начала мероприятия осталось более 48 часов. А при отмене организатором, сроки не важны, мы вернём всю предоплату внесённую через наш сайт.

Описание тура

Организационные детали

Рекомендуемые вещи:

Удобная обувь и тёплые носки

Тёплая куртка и брюки, свитер или толстовка

Шапка или другой головной убор, защищающий от солнца

Солнцезащитные очки, крем

Примечание:

В 1-й день тура отправление ориентировочно в 8:30-09:00 по местному времени. Просим учитывать этот факт и приобретать билеты на самолет/поезд и др. транспорт на день раньше начала тура. Если прилёт/приезд планируется в день начала тура, то время прибытия должно быть до 8:00 по местному времени.

В последний день тура ориентировочное время прибытия в Иркутск 15:00-19:00 часов по местному времени (зависит от паромной и ледовой обстановки). Просим учитывать этот факт и приобретать билеты на самолет/поезд и др. транспорт на следующий день после окончания тура.