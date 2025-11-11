Вас ждут несложные пешие прогулки, посещение мраморного карьера и путешествие по удивительным
Описание тура
Организационные детали
Рекомендуемые вещи:
Удобная обувь и тёплые носки
Тёплая куртка и брюки, свитер или толстовка
Шапка или другой головной убор, защищающий от солнца
Солнцезащитные очки, крем
Примечание:
В 1-й день тура отправление ориентировочно в 8:30-09:00 по местному времени. Просим учитывать этот факт и приобретать билеты на самолет/поезд и др. транспорт на день раньше начала тура. Если прилёт/приезд планируется в день начала тура, то время прибытия должно быть до 8:00 по местному времени.
В последний день тура ориентировочное время прибытия в Иркутск 15:00-19:00 часов по местному времени (зависит от паромной и ледовой обстановки). Просим учитывать этот факт и приобретать билеты на самолет/поезд и др. транспорт на следующий день после окончания тура.
Питание. В стоимость включены 2 завтрака, 2 обеда, 2 ужина.
Сообщите организатору о непереносимости продуктов или пищевой аллергии заранее.
Транспорт. Джип Toyota Land Cruiser.
Возраст участников. 5+
Уровень сложности. Лёгкий. Небольшие пешие прогулки в спокойном темпе. Физподготовка не понадобится.
Программа тура по дням
Встреча в Иркутске и экспедиция к острову Ольхон через Тажеранские степи
Утром встретим вас в Иркутске и отправимся в сторону острова Ольхон — самого крупного на Байкале. Нас ждёт джип-экспедиция по Прибайкалью с остановками в уникальных местах.
Будем гулять, посетим мраморный карьер и пересечём Тажеранские степи — ландшафт, напоминающий одновременно монгольскую степь и инопланетные пейзажи.
В дороге будет организован обед-пикник на природе. Вечером мы прибудем на остров и разместимся на турбазе. После заселения — ужин и отдых.
Продолжительность экскурсии: около 10 часов.
Питание: обед-пикник, ужин.
Экскурсия по острову Ольхон: мыс Хобой, Байкал и живописные виды
После завтрака на джипах отправимся в путешествие по северной части острова Ольхон. Побываем на мысе Хобой, полюбуемся бескрайним Байкалом и осмотрим достопримечательности. Будем останавливаться и гулять по территории национального парка. Экскурсия займёт около 6 часов.
Продолжительность экскурсии: около 6 часов.
Питание: завтрак, обед (горячий, в формате пикника), ужин.
Южная часть острова Ольхон, мыс Кобылья голова и возвращение в Иркутск
После завтрака поедем на внедорожниках по южной части Ольхона. Посетим мыс Кобылья голова, побываем в самых живописных бухтах, погуляем по национальному парку и пообедаем на свежем воздухе в формате пикника. Затем на пароме переправимся на материк и поедем обратно в Иркутск. Рекомендуем планировать вылет на следующий день.
Продолжительность экскурсии: ориентировочно 10 часов.
Питание: завтрак, обед.
Выберите удобную дату из расписания
Стоимость тура
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|46 000 ₽
Ответы на вопросы
Что включено
- Проживание
- 2 завтрака, 2 обеда, 2 ужина
- Трансферы по маршруту
- Трансферы из/в аэропорт
- Экскурсии по программе
- Рекреационные сборы
Что не входит в цену
- Билеты до Иркутска и обратно
- Питание вне программы
- Медицинская страховка
- Доплата за 1-местное размещение
- Стоимость тура зависит от размещения и размера группы:
- За 1 человека при группе из 4 человек:
- 46 000 ₽ - «эконом» (удобства на этаже)
- 53 500 ₽ - «стандарт» (удобства в номере)
- За 1 человека при группе из 2 человек:
- 84 500 ₽ - «эконом» (удобства на этаже)
- 89 000 ₽ - «стандарт» (удобства в номере)