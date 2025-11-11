Мои заказы

Индивидуальный джип-тур по Байкалу: удивительные пейзажи Ольхона, живописные бухты и мысы

Побывать в Тажеранских степях, наполнится энергией на мысе Хобой и полюбоваться бескрайним озером
Отправляемся исследовать Прибайкалье и окрестности Ольхона на джипах, чтобы добраться даже в труднодоступные локации и увидеть максимум красивых мест.

Вас ждут несложные пешие прогулки, посещение мраморного карьера и путешествие по удивительным
Тажеранским степям — краю монгольских пейзажей с душистыми травами.

Исколесим вдоль и поперёк самый большой на Байкале остров: побываем на мысе Хобой, который считается энергетическим центром, увидим мыс Кобылья голова, сделаем фотографии на фоне лазури озера и услышим легенды края. Тур проведём только для вашей компании.

Ближайшие даты:
12
ноя13
ноя14
ноя15
ноя16
ноя17
ноя18
ноя
Время начала: 08:00

Описание тура

Организационные детали

Рекомендуемые вещи:
Удобная обувь и тёплые носки
Тёплая куртка и брюки, свитер или толстовка
Шапка или другой головной убор, защищающий от солнца
Солнцезащитные очки, крем

Примечание:

В 1-й день тура отправление ориентировочно в 8:30-09:00 по местному времени. Просим учитывать этот факт и приобретать билеты на самолет/поезд и др. транспорт на день раньше начала тура. Если прилёт/приезд планируется в день начала тура, то время прибытия должно быть до 8:00 по местному времени.

В последний день тура ориентировочное время прибытия в Иркутск 15:00-19:00 часов по местному времени (зависит от паромной и ледовой обстановки). Просим учитывать этот факт и приобретать билеты на самолет/поезд и др. транспорт на следующий день после окончания тура.

Питание. В стоимость включены 2 завтрака, 2 обеда, 2 ужина.
Сообщите организатору о непереносимости продуктов или пищевой аллергии заранее.

Транспорт. Джип Toyota Land Cruiser.

Возраст участников. 5+

Уровень сложности. Лёгкий. Небольшие пешие прогулки в спокойном темпе. Физподготовка не понадобится.

Программа тура по дням

1 день

Встреча в Иркутске и экспедиция к острову Ольхон через Тажеранские степи

Утром встретим вас в Иркутске и отправимся в сторону острова Ольхон — самого крупного на Байкале. Нас ждёт джип-экспедиция по Прибайкалью с остановками в уникальных местах.

Будем гулять, посетим мраморный карьер и пересечём Тажеранские степи — ландшафт, напоминающий одновременно монгольскую степь и инопланетные пейзажи.

В дороге будет организован обед-пикник на природе. Вечером мы прибудем на остров и разместимся на турбазе. После заселения — ужин и отдых.

Продолжительность экскурсии: около 10 часов.

Питание: обед-пикник, ужин.

Встреча в Иркутске и экспедиция к острову Ольхон через Тажеранские степи
2 день

Экскурсия по острову Ольхон: мыс Хобой, Байкал и живописные виды

После завтрака на джипах отправимся в путешествие по северной части острова Ольхон. Побываем на мысе Хобой, полюбуемся бескрайним Байкалом и осмотрим достопримечательности. Будем останавливаться и гулять по территории национального парка. Экскурсия займёт около 6 часов.

Продолжительность экскурсии: около 6 часов.

Питание: завтрак, обед (горячий, в формате пикника), ужин.

Экскурсия по острову Ольхон: мыс Хобой, Байкал и живописные виды
3 день

Южная часть острова Ольхон, мыс Кобылья голова и возвращение в Иркутск

После завтрака поедем на внедорожниках по южной части Ольхона. Посетим мыс Кобылья голова, побываем в самых живописных бухтах, погуляем по национальному парку и пообедаем на свежем воздухе в формате пикника. Затем на пароме переправимся на материк и поедем обратно в Иркутск. Рекомендуем планировать вылет на следующий день.

Продолжительность экскурсии: ориентировочно 10 часов.

Питание: завтрак, обед.

Южная часть острова Ольхон, мыс Кобылья голова и возвращение в Иркутск

Выберите удобную дату из расписания

Стоимость тура

Тип билетаСтоимость
Стандартный билет46 000 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.

Ответы на вопросы

Что включено
  • Проживание
  • 2 завтрака, 2 обеда, 2 ужина
  • Трансферы по маршруту
  • Трансферы из/в аэропорт
  • Экскурсии по программе
  • Рекреационные сборы
Что не входит в цену
  • Билеты до Иркутска и обратно
  • Питание вне программы
  • Медицинская страховка
  • Доплата за 1-местное размещение
  • Стоимость тура зависит от размещения и размера группы:
  • За 1 человека при группе из 4 человек:
  • 46 000 ₽ - «эконом» (удобства на этаже)
  • 53 500 ₽ - «стандарт» (удобства в номере)
  • За 1 человека при группе из 2 человек:
  • 84 500 ₽ - «эконом» (удобства на этаже)
  • 89 000 ₽ - «стандарт» (удобства в номере)
Где начинаем и завершаем?
Начало: Иркутск, 8:30. Рекомендуем прибыть в город на день раньше начала тура или до 8:00
Завершение: Иркутск, 15:00-19:00 (зависит от времени движения парома и ледовой обстановки). Просим учитывать этот факт и приобретать билеты на следующий день после окончания тура
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 4 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Галина
Галина — ваш гид в Иркутске
Провела экскурсии для 12 туристов
Байкал великолепен! И мы знаем о нем всё. Мы успешно организовываем туры на Байкал и в Аршан с 2005 года. Сотрудничаем только с профессионалами высокого уровня в каждой сфере. Наши
гостиницы отвечают всем современным требованиям комфорта, но мы не ограничиваемся только ими. Наш опыт позволяет составлять туры по всему Байкалу и Саянам с учётом пожеланий путешественников. Рады предложить своим гостям как индивидуальный VIP-отдых (лучшие отели, быстроходные яхты, автомобили премиум-класса), так и бюджетные групповые туры. До встречи на Байкале!

Тур входит в следующие категории Иркутска

