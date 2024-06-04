Погулять по берегу «священного моря», подняться на шаманскую гору и узнать бурятские традиции
Мы познакомим вас с традициями и обычаями местных жителей, а в свободный день предложим дополнительные экскурсии.
Места силы и мощная энергетика края помогут переключиться от повседневных забот и вернуться домой наполненными и вдохновлёнными.
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Стоимость тура
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|25 050 ₽
Описание
Организационные детали
С собой понадобятся: паспорт, полис ОМС, на детей — свидетельство о рождении.
Также возьмите: кепку или бандану, пуховую жилетку, лёгкую шапку, перчатки, солнцезащитный крем (фактор защиты не менее 20), солнцезащитные очки (с защитой от UV лучей не менее 2), купальные принадлежности (да, на Байкале можно купаться даже в это время!), личную аптечку, средства личной гигиены, накидку от дождя (желательно), фото- и видеоаппаратуру, а также запасные флеш-карты и батарейки/аккумуляторы.
Проживание. В благоустроенных 2- и 3-местных номерах в одном из отелей: «Эдельвейс», «Ветер Странствий», «Эльдорадо», «Ветер Байкала» или аналогичном.
Питание. В стоимость включены: в 1-й день — обед и ужин; во 2-й день — завтрак, обед, ужин; в 3-й день — завтрак.
Дети. Возможно участие с детьми от 7 лет.
Программа тура по дням
Путь до Малого Моря, подъём на шаманскую гору
Встречаемся и едем на Малое Море. По дороге вы полюбуетесь невероятными пейзажами Прибайкалья, где живописные отроги Прибайкальского хребта встречаются с бескрайней тайгой. Увидите просторы Тажеранской степи, гористые берега пролива и остров Ольхон. Посмотрите на бронзовую фигуру летящего орла, который словно парит над степью, защищая Ольхонский район, и памятник «Бродяга» герою русской народной песни «По диким степям Забайкалья» на смотровой площадке Куркутского залива.
По прибытии на Малое Море разместимся на базе отдыха и пообедаем. А после вас ждёт пешеходная экскурсия на священную шаманскую гору и знакомство с местными бурятскими традициями. Вечером — ужин на базе отдыха и свободное время для прогулок.
Свободный день и дополнительные экскурсии на выбор
Сегодня свободный день, в который мы предлагаем вам отправиться на одну из экскурсий (за доплату). Например, на автомобиле на остров Ольхон до мыса Хобой; по воде на остров Огой; в Сарминское ущелье или в затерянную бухту, чтобы побыть наедине с природой и насладиться пикником на свежем воздухе.
Полный список возможных экскурсий мы предоставим вам на месте. Питание: завтрак, обед, ужин.
Возвращение в Иркутск
После завтрака до 12:00 освободим номера, в 14:00-15:00 отправимся обратно в Иркутск.
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Что включено
- Проживание на базе отдыха в благоустроенном номере (2 ночи)
- Питание по программе
- Трансфер Иркутск - Малое Море - Иркутск
- Пешеходная экскурсия на Байкале: Шаманская гора, знакомство с бурятскими традициями
Что не входит в цену
- Проезд из вашего города до Иркутска и обратно
- Доплата за одноместное размещение (при необходимости) - 7000 руб
- Дополнительные услуги и экскурсии