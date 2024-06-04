С собой понадобятся: паспорт, полис ОМС, на детей — свидетельство о рождении.

Также возьмите: кепку или бандану, пуховую жилетку, лёгкую шапку, перчатки, солнцезащитный крем (фактор защиты не менее 20), солнцезащитные очки (с защитой от UV лучей не менее 2), купальные принадлежности (да, на Байкале можно купаться даже в это время!), личную аптечку, средства личной гигиены, накидку от дождя (желательно), фото- и видеоаппаратуру, а также запасные флеш-карты и батарейки/аккумуляторы.

Проживание. В благоустроенных 2- и 3-местных номерах в одном из отелей: «Эдельвейс», «Ветер Странствий», «Эльдорадо», «Ветер Байкала» или аналогичном.

Питание. В стоимость включены: в 1-й день — обед и ужин; во 2-й день — завтрак, обед, ужин; в 3-й день — завтрак.

Дети. Возможно участие с детьми от 7 лет.