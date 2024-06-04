Свидание с Байкалом: Малое Море, Ольхон и экскурсии на выбор
Авторский тур в Иркутске

Погулять по берегу «священного моря», подняться на шаманскую гору и узнать бурятские традиции

У вас есть всего несколько дней, но хочется увидеть Байкал? Тогда вам с нами! Вы побываете на знаменитом острове Ольхон и полюбуетесь Тажеранской степью и скалистым побережьем Малого Моря.

Мы познакомим вас с традициями и обычаями местных жителей, а в свободный день предложим дополнительные экскурсии.

Места силы и мощная энергетика края помогут переключиться от повседневных забот и вернуться домой наполненными и вдохновлёнными.
Свидание с Байкалом: Малое Море, Ольхон и экскурсии на выбор
Свидание с Байкалом: Малое Море, Ольхон и экскурсии на выбор
Свидание с Байкалом: Малое Море, Ольхон и экскурсии на выбор
Ближайшие даты:
4
июн
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июн
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июн
25
июн
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Стоимость тура

Тип билетаСтоимость
Стандартный билет25 050 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.

Описание

Организационные детали

С собой понадобятся: паспорт, полис ОМС, на детей — свидетельство о рождении.
Также возьмите: кепку или бандану, пуховую жилетку, лёгкую шапку, перчатки, солнцезащитный крем (фактор защиты не менее 20), солнцезащитные очки (с защитой от UV лучей не менее 2), купальные принадлежности (да, на Байкале можно купаться даже в это время!), личную аптечку, средства личной гигиены, накидку от дождя (желательно), фото- и видеоаппаратуру, а также запасные флеш-карты и батарейки/аккумуляторы.

Проживание. В благоустроенных 2- и 3-местных номерах в одном из отелей: «Эдельвейс», «Ветер Странствий», «Эльдорадо», «Ветер Байкала» или аналогичном.

Питание. В стоимость включены: в 1-й день — обед и ужин; во 2-й день — завтрак, обед, ужин; в 3-й день — завтрак.

Дети. Возможно участие с детьми от 7 лет.

Программа тура по дням

1 день

Путь до Малого Моря, подъём на шаманскую гору

Встречаемся и едем на Малое Море. По дороге вы полюбуетесь невероятными пейзажами Прибайкалья, где живописные отроги Прибайкальского хребта встречаются с бескрайней тайгой. Увидите просторы Тажеранской степи, гористые берега пролива и остров Ольхон. Посмотрите на бронзовую фигуру летящего орла, который словно парит над степью, защищая Ольхонский район, и памятник «Бродяга» герою русской народной песни «По диким степям Забайкалья» на смотровой площадке Куркутского залива.

По прибытии на Малое Море разместимся на базе отдыха и пообедаем. А после вас ждёт пешеходная экскурсия на священную шаманскую гору и знакомство с местными бурятскими традициями. Вечером — ужин на базе отдыха и свободное время для прогулок.

Путь до Малого Моря, подъём на шаманскую горуПуть до Малого Моря, подъём на шаманскую горуПуть до Малого Моря, подъём на шаманскую горуПуть до Малого Моря, подъём на шаманскую горуПуть до Малого Моря, подъём на шаманскую горуПуть до Малого Моря, подъём на шаманскую горуПуть до Малого Моря, подъём на шаманскую гору
2 день

Свободный день и дополнительные экскурсии на выбор

Сегодня свободный день, в который мы предлагаем вам отправиться на одну из экскурсий (за доплату). Например, на автомобиле на остров Ольхон до мыса Хобой; по воде на остров Огой; в Сарминское ущелье или в затерянную бухту, чтобы побыть наедине с природой и насладиться пикником на свежем воздухе.

Полный список возможных экскурсий мы предоставим вам на месте. Питание: завтрак, обед, ужин.

Свободный день и дополнительные экскурсии на выборСвободный день и дополнительные экскурсии на выборСвободный день и дополнительные экскурсии на выборСвободный день и дополнительные экскурсии на выборСвободный день и дополнительные экскурсии на выборСвободный день и дополнительные экскурсии на выборСвободный день и дополнительные экскурсии на выборСвободный день и дополнительные экскурсии на выбор
3 день

Возвращение в Иркутск

После завтрака до 12:00 освободим номера, в 14:00-15:00 отправимся обратно в Иркутск.

Выберите удобную дату из расписания

Выбрать дату

Ответы на вопросы

Что включено
  • Проживание на базе отдыха в благоустроенном номере (2 ночи)
  • Питание по программе
  • Трансфер Иркутск - Малое Море - Иркутск
  • Пешеходная экскурсия на Байкале: Шаманская гора, знакомство с бурятскими традициями
Что не входит в цену
  • Проезд из вашего города до Иркутска и обратно
  • Доплата за одноместное размещение (при необходимости) - 7000 руб
  • Дополнительные услуги и экскурсии
Где начинаем и завершаем?
Начало: Иркутск. В аэропорту в 08:00-08:30, напротив пункта выдачи багажа. На ж. - д. вокзале в 09:00-09:30, внутри здания, подъезд «Пригородные кассы»
Завершение: Иркутск, центральный рынок или гостиница «Ангара», вечер
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 120 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это авторский тур, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными участниками, количество которых может меняться
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Тур входит в следующие категории Иркутска

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