Программа охватывает все топовые достопримечательности, при этом составлена так, что мы не будем никуда спешить и сможем по-настоящему погрузиться в атмосферу свободы и ощутить всю мощь и силу Байкала.
Описание тура
Организационные детали
Берите удобные одежду и обувь.
Проживание. В благоустроенных 2-местных номерах. Удобства в номере. Варианты размещения: гостевой дом «Воскресение», гостевой дом «Санрайз», мини-отель «Шаманка», отель «Панорама», отель «Отдых на Ольхоне», «Усадьба Никиты Бенчарова».
Питание. Два завтрака и один обед включены. Обязательно попробуем национальные бурятские блюда.
Дети. Путешествие подходит для семей с детьми, маршруты не требуют специальной подготовки. Стоит учитывать, что до Ольхона будет длительный переезд — около 4 часов по не очень ровной дороге, а потом переправа.
Программа тура по дням
Малое Море и закат на мысе Бурхан
В 9:30-10:00 выезжаем из Иркутска в сторону Ольхона. Дорога займёт 3-4 часа, в пути будем делать остановки, гид расскажет о местных обычаях и легендах. Заедем в этнопарк, где вы услышите горловое пение и необычные музыкальные инструменты, а ещё увидите танец ёхор.
Пообедаем национальными бурятскими блюдами (за дополнительную плату) и отправимся к памятнику орлу — священной птице у бурят. Затем переправимся на остров Ольхон, заселимся в гостиницу, немного отдохнём и пойдём встречать закат на мыс Бурхан. Вы увидите скалу Шаманка — сакральное место силы на Байкале.
Вечером поужинаем (за дополнительную плату) и отдохнём.
Север Ольхона
Позавтракаем и отправимся на УАЗике на экскурсию по северной части Ольхона. Сегодняшний день будет насыщен красивыми пейзажами и бездорожьем!
Пообедаем на природе и поедем к мысу Харанцы с видом на острова Беленький и Крокодильчик. Вы увидите урочище Песчаное, мыс Три Брата, а потом доберёмся до мысов Хобой и Любви.
Вечером вернёмся в Хужир.
Водная прогулка по Малому Морю
Завтракаем и выезжаем на водную прогулку по Малому Морю: посетим острова Замогой и Огой с буддийской ступой Просветления и Глазной источник (при непогоде будет экскурсия на юг острова на авто: Сад камней, Халзаны, мыс Кобылья голова и скала Трезубец).
Днём вернёмся в Хужир, переправимся на материк и поедем в Иркутск. В город прибудем около 20:00.
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Стоимость тура
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|68 000 ₽
Ответы на вопросы
Что включено
- Услуги гида на протяжении всей программы
- Все трансферы и экскурсии
- Входные билеты и сборы в нацпарк
- Питание по программе
- Проживание в благоустроенных 2-местных номерах (удобства в номере)
- Стоимость указана при группе из 2 человек. Если вас 3 человека, то стоимость за человека - 54 500 руб., если 4 и более - 47 500 руб
Что не входит в цену
- Дорога до места старта (до Иркутска)
- Доплата за одноместное размещение - 3500 руб. /сутки
- Дополнительный трансфер по острову во время ледостава (конец декабря - начало февраля) и ледохода (конец марта - начало мая) - 14 000 руб. с группы и 1200 руб. с человека, переправа на катере либо воздушной подушке (в обе стороны)
- Питание, которое не входит в программу (на Ольхоне можно поужинать в кафе, вариантов много)
- Баня на берегу Байкала - от 4500 руб. /час до 4 человек, далее - 600 руб. с человека в час
- Посещение этнопарка с фольклорной программой - 14 000 руб. за группу
- Экскурсия по Тажеранским степям - 14 000 руб. за группу⬞
- Возможна организация тура в любые даты по запросу
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Отзывы и рейтинг
Моя поездка была внезапной и с жесткими датами. Все агентства отказывали мне - ни у кого не было туров на мои