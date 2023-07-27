В 9:30-10:00 выезжаем из Иркутска в сторону Ольхона. Дорога займёт 3-4 часа, в пути будем делать остановки, гид расскажет о местных обычаях и легендах. Заедем в этнопарк, где вы услышите горловое пение и необычные музыкальные инструменты, а ещё увидите танец ёхор.

Пообедаем национальными бурятскими блюдами (за дополнительную плату) и отправимся к памятнику орлу — священной птице у бурят. Затем переправимся на остров Ольхон, заселимся в гостиницу, немного отдохнём и пойдём встречать закат на мыс Бурхан. Вы увидите скалу Шаманка — сакральное место силы на Байкале.

Вечером поужинаем (за дополнительную плату) и отдохнём.