Три дня на Байкале: остров Ольхон и Малое Море

Встретить закат на горе Шаманка и прокатиться на катере к буддийской ступе Просветления
Остров Ольхон — одно из самых красивых мест на Байкале. Вы увидите живописные мысы, отведаете бурятскую кухню, побываете в местах силы.

Программа охватывает все топовые достопримечательности, при этом составлена так, что мы не будем никуда спешить и сможем по-настоящему погрузиться в атмосферу свободы и ощутить всю мощь и силу Байкала.
5
1 отзыв
Три дня на Байкале: остров Ольхон и Малое Море
Три дня на Байкале: остров Ольхон и Малое Море
Три дня на Байкале: остров Ольхон и Малое Море
Ближайшие даты:
Время начала: 08:00

Описание тура

Организационные детали

Берите удобные одежду и обувь.

Проживание. В благоустроенных 2-местных номерах. Удобства в номере. Варианты размещения: гостевой дом «Воскресение», гостевой дом «Санрайз», мини-отель «Шаманка», отель «Панорама», отель «Отдых на Ольхоне», «Усадьба Никиты Бенчарова».

Питание. Два завтрака и один обед включены. Обязательно попробуем национальные бурятские блюда.

Дети. Путешествие подходит для семей с детьми, маршруты не требуют специальной подготовки. Стоит учитывать, что до Ольхона будет длительный переезд — около 4 часов по не очень ровной дороге, а потом переправа.

Программа тура по дням

1 день

Малое Море и закат на мысе Бурхан

В 9:30-10:00 выезжаем из Иркутска в сторону Ольхона. Дорога займёт 3-4 часа, в пути будем делать остановки, гид расскажет о местных обычаях и легендах. Заедем в этнопарк, где вы услышите горловое пение и необычные музыкальные инструменты, а ещё увидите танец ёхор.

Пообедаем национальными бурятскими блюдами (за дополнительную плату) и отправимся к памятнику орлу — священной птице у бурят. Затем переправимся на остров Ольхон, заселимся в гостиницу, немного отдохнём и пойдём встречать закат на мыс Бурхан. Вы увидите скалу Шаманка — сакральное место силы на Байкале.

Вечером поужинаем (за дополнительную плату) и отдохнём.

Малое Море и закат на мысе БурханМалое Море и закат на мысе БурханМалое Море и закат на мысе БурханМалое Море и закат на мысе Бурхан
2 день

Север Ольхона

Позавтракаем и отправимся на УАЗике на экскурсию по северной части Ольхона. Сегодняшний день будет насыщен красивыми пейзажами и бездорожьем!
Пообедаем на природе и поедем к мысу Харанцы с видом на острова Беленький и Крокодильчик. Вы увидите урочище Песчаное, мыс Три Брата, а потом доберёмся до мысов Хобой и Любви.

Вечером вернёмся в Хужир.

Север ОльхонаСевер ОльхонаСевер ОльхонаСевер Ольхона
3 день

Водная прогулка по Малому Морю

Завтракаем и выезжаем на водную прогулку по Малому Морю: посетим острова Замогой и Огой с буддийской ступой Просветления и Глазной источник (при непогоде будет экскурсия на юг острова на авто: Сад камней, Халзаны, мыс Кобылья голова и скала Трезубец).

Днём вернёмся в Хужир, переправимся на материк и поедем в Иркутск. В город прибудем около 20:00.

Водная прогулка по Малому МорюВодная прогулка по Малому МорюВодная прогулка по Малому МорюВодная прогулка по Малому Морю

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Стоимость тура

Тип билетаСтоимость
Стандартный билет68 000 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.

Ответы на вопросы

Что включено
  • Услуги гида на протяжении всей программы
  • Все трансферы и экскурсии
  • Входные билеты и сборы в нацпарк
  • Питание по программе
  • Проживание в благоустроенных 2-местных номерах (удобства в номере)
  • Стоимость указана при группе из 2 человек. Если вас 3 человека, то стоимость за человека - 54 500 руб., если 4 и более - 47 500 руб
Что не входит в цену
  • Дорога до места старта (до Иркутска)
  • Доплата за одноместное размещение - 3500 руб. /сутки
  • Дополнительный трансфер по острову во время ледостава (конец декабря - начало февраля) и ледохода (конец марта - начало мая) - 14 000 руб. с группы и 1200 руб. с человека, переправа на катере либо воздушной подушке (в обе стороны)
  • Питание, которое не входит в программу (на Ольхоне можно поужинать в кафе, вариантов много)
  • Баня на берегу Байкала - от 4500 руб. /час до 4 человек, далее - 600 руб. с человека в час
  • Посещение этнопарка с фольклорной программой - 14 000 руб. за группу
  • Экскурсия по Тажеранским степям - 14 000 руб. за группу⬞
  • Возможна организация тура в любые даты по запросу
Где начинаем и завершаем?
Начало: Иркутск, 9:30
Завершение: Иркутск, 20:00
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 6 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 1 отзыве
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
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Л
27 июл 2023
Огромное спасибо! Иван - настоящий амбассадор Байкала и немного волшебник))
Моя поездка была внезапной и с жесткими датами. Все агентства отказывали мне - ни у кого не было туров на мои
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даты. Иван смог составить мне прекрасный маршрут в имеющихся обстоятельствах)
- Иркутск-Листвянка, спасибо за гида Игоря. Содержательно и красиво (не то слово!).

- У меня был вариант «Бюджетный Ольхон» - на маршрутке до острова и на УАЗе «буханке» по самому Ольхону. На деле это не так страшно, как казалось)))
Маршрутка - мерседес боксер. А по бездорожью острова УАЗ самое то)) гостиница на острове оч комфортная, завтраки чудесные!
Красоты вокруг стирают все страхи и предрассудки)
10/10 рекомендую!

Пс. Не забудьте репеллент!

Тур входит в следующие категории Иркутска

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