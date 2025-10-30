1 день

Встреча. Дорога на Ольхон

Добро пожаловать в Иркутск!

Сбор группы в аэропорту или на ж/д вокзале в 8:30 (если вы прибываете в Иркутск заранее, мы заберем вас из гостиницы).

Сегодня вам предстоит долгое путешествие по живописной дороге, ведущей к самому известному острову на Байкале.

Путь на Ольхон будет долгим, но полным впечатлений.

Сельские пейзажи за окном постепенно уступят место изумрудной тайге, которая плавно перетекает в бескрайнюю Тажеранскую степь.

По пути вас ждет остановка на обед в кафе и первое знакомство с бурятской кухней.

До свидания, Большая земля!

Вы промчитесь по зимней дороге до самого большого поселка на острове.

Хужир – наш конечный пункт на сегодня.

Советуем во время поездки внимательно смотреть по сторонам, чтобы не пропустить потрясающие виды.

По прибытии в Хужир вас ждёт заселение в гостиницу, горячий ужин и заслуженный отдых после долгого пути.

Предлагаем вам посвятить сегодняшний вечер неспешной прогулке по Сарайскому пляжу и знакомству со скалой Шаманкой.

Живописную скалу, соединенную с островом тонкой полоской суши, можно назвать главной святыней Ольхона.

По преданию в этой огромной каменной глыбе находится один из дворцов Хозяина Острова.

Это место, обладающее невероятной энергетикой, ежегодно посещают сотни буддистов и шаманистов со всего мира.

Кажется, вся мощь легендарного острова, сконцентрированная в одной точке, окутывает человека, приближающегося к священному мысу.

А ещё рядом с Шаманкой можно наблюдать самый красивый байкальский закат.

Не упустите эту возможность.

Питание включено: ужин.

