Короткое, но насыщенное путешествие познакомит Вас с бурятской кухней, местными традициями и таинственными святынями шаманов. Вы увидите застывшее буйство стихии и насладитесь гладью самого большого в мире катка.
Программа тура по дням
Встреча. Дорога на Ольхон
Добро пожаловать в Иркутск!
Сбор группы в аэропорту или на ж/д вокзале в 8:30 (если вы прибываете в Иркутск заранее, мы заберем вас из гостиницы).
Сегодня вам предстоит долгое путешествие по живописной дороге, ведущей к самому известному острову на Байкале.
Путь на Ольхон будет долгим, но полным впечатлений.
Сельские пейзажи за окном постепенно уступят место изумрудной тайге, которая плавно перетекает в бескрайнюю Тажеранскую степь.
По пути вас ждет остановка на обед в кафе и первое знакомство с бурятской кухней.
До свидания, Большая земля!
Вы промчитесь по зимней дороге до самого большого поселка на острове.
Хужир – наш конечный пункт на сегодня.
Советуем во время поездки внимательно смотреть по сторонам, чтобы не пропустить потрясающие виды.
По прибытии в Хужир вас ждёт заселение в гостиницу, горячий ужин и заслуженный отдых после долгого пути.
Предлагаем вам посвятить сегодняшний вечер неспешной прогулке по Сарайскому пляжу и знакомству со скалой Шаманкой.
Живописную скалу, соединенную с островом тонкой полоской суши, можно назвать главной святыней Ольхона.
По преданию в этой огромной каменной глыбе находится один из дворцов Хозяина Острова.
Это место, обладающее невероятной энергетикой, ежегодно посещают сотни буддистов и шаманистов со всего мира.
Кажется, вся мощь легендарного острова, сконцентрированная в одной точке, окутывает человека, приближающегося к священному мысу.
А ещё рядом с Шаманкой можно наблюдать самый красивый байкальский закат.
Не упустите эту возможность.
Питание включено: ужин.
Экскурсия по северной части Ольхона
После завтрака в гостинице вы отправляетесь в путешествие по северной части Ольхона.
Экскурсия проходит на автомобилях УАЗ – это транспортное средство идеально подходит для передвижения по острову.
В пути вы сделаете несколько остановок, чтобы насладится пейзажами зимнего Байкала: гроты, наплески, торосы – вся красота байкальского льда оживет перед вашими глазами.
Беломраморные скалы Ольхона, покрытые красным лишайником, поразят вас своими причудливыми формами.
В их каменных очертаниях можно разглядеть лица героев местных легенд.
На обед мы остановимся в самой северной точке острова – на мысе Хобой.
У вас будет достаточно времени, чтобы сделать миллион живописных фото, надышаться свежайшим воздухом Байкала, погулять, послушать, как "дышит" Байкал.
Вернувшись, вы отведаете горячий обед из вкуснейшей ухи.
Ближе к вечеру – возвращение в гостиницу, ужин.
Питание включено: завтрак, обед-пикник, ужин.
Отъезд
Ваше байкальское путешествие подходит к концу.
После завтрака вас ждёт трансфер в г. Иркутск.
Питание включено: завтрак.
Проживание
Тур предусматривает проживание в гостинице.
Стоимость тура на 1 человека в зависимости от размещения, руб:
|Размещение
|Двухместное
|Одноместное
|Эконом (удобства на этаже)
|29 600
|35 000
|Стандарт (удобства в номере)
|32 000
|39 000
Подселение не предусматривается.
Варианты проживания
Гостиница «Набаймар» (эконом) или аналогичная
Расположена в поселке Хужир, на острове Ольхон, рядом с мысом Татайским. К размещению предлагаются номера различной вместимости. Среди удобств плазменный телевизор, место для хранения вещей, санузел с душем на этаже. Доступен бесплатный Wi-Fi в столовой. Гостей обеспечивают полотенцами и постельным бельем. В уютной столовой подают блюда домашней кухни по приемлемым ценам из продуктов местного производства.
Гостиница «Адмирал» (стандарт) или аналогичная
Усадьба Адмирал радушно встречает новых гостей в Хужире, в 10 минутах ходьбы от озера Байкал. Усадьба располагает 44 комфортабельными номерами, часть из которых работает в летний период, часть - в зимний. В определенные часы сервируется завтрак и ужин. За отдельную плату гости могут приобрести на обед блюда местной кухни.
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Что включено
- Трансфер (рейсовый микроавтобус)
- Размещение в гостиницах
- Экскурсия по северным мысам Ольхона
- Питание, указанное в программе (2 завтрака, 1 обед-пикник, 2 ужина)
Что не входит в цену
- Авиа - и ж/д билеты до Иркутска и обратно
- Питание в кафе, не включенное в программу
- Переправа МРС - Ольхон - МРС на хивусе (600 руб. /чел. в одну сторону) до открытия ледовой дороги
- Обеды в кафе во время трансферов
- Гостиница в Иркутске
- Сопровождение гидом
- Алкогольная и табачная продукция
- Аренда коньков и велосипедов
Место начала и завершения?
Список личных вещей, которые нужно взять с собой
- обязательно: паспорт и полис ОМС;
- обувь. Традиционная сибирская обувь - это унты и валенки. Если у вас нет валенок и унтов, рекомендуем воспользоваться современными аналогами. Качественную спортивную обувь для зимы делают компании Salomon, Sorel, Meindl. Основные качества, которыми должны обладать зимние ботинки - это наличие хорошего синтетического утеплителя, подошва с неглубоким протектором и из «мягкой» резины (для того чтобы не скользила), наличие мембран, износостойкость;
- шапка и варежки. Шапки лучше брать синтетические с непродуваемыми мембранами (Windstopper, Windbloc). Желательно, чтобы была защита ушей. Перчатки и варежки. Начнем с того, что их нужно брать 3 комплекта, т. к. они могут порваться, промокнуть и. т. д. Перчатки лучше брать из синтетических тканей. Хороший вариант, это тонкие перчатки из флиса или Polartec (для того, чтобы фотографировать) и краги из непромокаемых материалов (краги – это большие варежки из плотного капрона). В запас можно взять и шерстяные варежки;
- термобелье. Для зимних и весенних туров по Байкалу рекомендуем вам брать зимнее термобелье из флиса или Polartec. Посмотрите термобелье компаний Guahoo, Red Fox, Virus, Bask, Sivera;
- солнцезащитный крем (фактор защиты не менее 20). Весной на Байкале очень яркое солнце;
- солнцезащитные очки (с защитой от UV лучей не менее 2);
- самонагревающиеся одноразовые грелки (есть варианты для рук, ног и тела);
- треккинговые зимние носки, а также шерстяные носки;
- зимние перчатки (желательно с запасной парой);
- купальные принадлежности (если вы собираетесь в баню или на горячие источники);
- личную аптечку (если у вас есть какие-нибудь специфичные заболевания);
- фото- и видеоаппаратуру (не помешают запасные аккумуляторы);
- наличные для дополнительных расходов (в некоторых локациях на Байкале могут возникнуть проблемы с банкоматами и безналичной оплатой).
А ещё могут пригодиться: маленький рюкзак для однодневных экскурсий, герметичная упаковка для документов.
Входят ли билеты в стоимость тура?
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
Входит ли страховка в стоимость тура?
Страховка от несчастного случая не входит в стоимость тура. При желании дополнительную страховку для путешествия вы можете приобрести на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.
Какие потребуются документы для оформления тура?
- скан паспорта с пропиской на того, с кем будет заключатся договор;
- на остальных участников ФИО, дата рождения, город проживания.
Какая погода на Байкале зимой?
Если вы отправляетесь в зимний тур на Байкал или на отдых весной, вы должны хорошо экипироваться! Средние температуры января минус 21°С. Сильные морозы, до –35° обычно выпадают на январь и февраль. В первой половине января, в южной части, озеро начинает «вставать», то есть замерзать. Температуры могут упасть до -35. Однако после замерзания озера температуры стабилизируются и, как правило, не опускаются днем ниже -25°С.
Байкал замерзает очень долго. Первый лед образуется в начале ноября в небольших заливах и бухтах, а примерно к началу января замерзает пролив Малое море. Все озеро покрывается льдом только к концу января, поэтому сезон байкальского льда короткий: с начала февраля и до конца марта.
Такой лед, как многие видели в интернете, есть не везде. Это связано с тем, что Байкал огромный (больше площади Бельгии) и микроклимат на нем везде разный. «Тот самый» красивый лед образуется вдоль западного берега, примерно от острова Ольхон до поселка Листвянка. Ни южнее, ни севернее лед не гарантирован.
Есть ли скидки в туре?
- Скидка для пенсионеров и инвалидов – 5%
- Скидка для детей до 12 лет включительно – 10%
- Дети до 5 лет – бесплатно без предоставления питания и спального места (с питанием и спальным местом так же 10% скидка)