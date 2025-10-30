Мои заказы

Зимние выходные на Ольхоне. Байкал

Зимние выходные на Ольхоне
Тур выходного дня на самый знаменитый остров озера Байкал – Ольхон.

Короткое, но насыщенное путешествие познакомит Вас с бурятской кухней, местными традициями и таинственными святынями шаманов. Вы увидите застывшее буйство стихии и насладитесь гладью самого большого в мире катка.
5
3 отзыва
Программа тура по дням

1 день

Встреча. Дорога на Ольхон

Добро пожаловать в Иркутск!

Сбор группы в аэропорту или на ж/д вокзале в 8:30 (если вы прибываете в Иркутск заранее, мы заберем вас из гостиницы).

Сегодня вам предстоит долгое путешествие по живописной дороге, ведущей к самому известному острову на Байкале.

Путь на Ольхон будет долгим, но полным впечатлений.

Сельские пейзажи за окном постепенно уступят место изумрудной тайге, которая плавно перетекает в бескрайнюю Тажеранскую степь.

По пути вас ждет остановка на обед в кафе и первое знакомство с бурятской кухней.

До свидания, Большая земля!

Вы промчитесь по зимней дороге до самого большого поселка на острове.

Хужир – наш конечный пункт на сегодня.

Советуем во время поездки внимательно смотреть по сторонам, чтобы не пропустить потрясающие виды.

По прибытии в Хужир вас ждёт заселение в гостиницу, горячий ужин и заслуженный отдых после долгого пути.

Предлагаем вам посвятить сегодняшний вечер неспешной прогулке по Сарайскому пляжу и знакомству со скалой Шаманкой.

Живописную скалу, соединенную с островом тонкой полоской суши, можно назвать главной святыней Ольхона.

По преданию в этой огромной каменной глыбе находится один из дворцов Хозяина Острова.

Это место, обладающее невероятной энергетикой, ежегодно посещают сотни буддистов и шаманистов со всего мира.

Кажется, вся мощь легендарного острова, сконцентрированная в одной точке, окутывает человека, приближающегося к священному мысу.

А ещё рядом с Шаманкой можно наблюдать самый красивый байкальский закат.

Не упустите эту возможность.

Питание включено: ужин.

2 день

Экскурсия по северной части Ольхона

После завтрака в гостинице вы отправляетесь в путешествие по северной части Ольхона.

Экскурсия проходит на автомобилях УАЗ – это транспортное средство идеально подходит для передвижения по острову.

В пути вы сделаете несколько остановок, чтобы насладится пейзажами зимнего Байкала: гроты, наплески, торосы – вся красота байкальского льда оживет перед вашими глазами.

Беломраморные скалы Ольхона, покрытые красным лишайником, поразят вас своими причудливыми формами.

В их каменных очертаниях можно разглядеть лица героев местных легенд.

На обед мы остановимся в самой северной точке острова – на мысе Хобой.

У вас будет достаточно времени, чтобы сделать миллион живописных фото, надышаться свежайшим воздухом Байкала, погулять, послушать, как "дышит" Байкал.

Вернувшись, вы отведаете горячий обед из вкуснейшей ухи.

Ближе к вечеру – возвращение в гостиницу, ужин.

Питание включено: завтрак, обед-пикник, ужин.

3 день

Отъезд

Ваше байкальское путешествие подходит к концу.

После завтрака вас ждёт трансфер в г. Иркутск.

Питание включено: завтрак.

Проживание

Тур предусматривает проживание в гостинице.

Стоимость тура на 1 человека в зависимости от размещения, руб:

РазмещениеДвухместноеОдноместное
Эконом (удобства на этаже)29 60035 000
Стандарт (удобства в номере)32 00039 000

Подселение не предусматривается.

Варианты проживания

Гостиница «Набаймар» (эконом) или аналогичная

2 ночи

Расположена в поселке Хужир, на острове Ольхон, рядом с мысом Татайским. К размещению предлагаются номера различной вместимости. Среди удобств плазменный телевизор, место для хранения вещей, санузел с душем на этаже. Доступен бесплатный Wi-Fi в столовой. Гостей обеспечивают полотенцами и постельным бельем. В уютной столовой подают блюда домашней кухни по приемлемым ценам из продуктов местного производства.

Гостиница «Адмирал» (стандарт) или аналогичная

2 ночи

Усадьба Адмирал радушно встречает новых гостей в Хужире, в 10 минутах ходьбы от озера Байкал. Усадьба располагает 44 комфортабельными номерами, часть из которых работает в летний период, часть - в зимний. В определенные часы сервируется завтрак и ужин. За отдельную плату гости могут приобрести на обед блюда местной кухни.

Выберите удобную дату из расписания

Ответы на вопросы

Что включено
  • Трансфер (рейсовый микроавтобус)
  • Размещение в гостиницах
  • Экскурсия по северным мысам Ольхона
  • Питание, указанное в программе (2 завтрака, 1 обед-пикник, 2 ужина)
Что не входит в цену
  • Авиа - и ж/д билеты до Иркутска и обратно
  • Питание в кафе, не включенное в программу
  • Переправа МРС - Ольхон - МРС на хивусе (600 руб. /чел. в одну сторону) до открытия ледовой дороги
  • Обеды в кафе во время трансферов
  • Гостиница в Иркутске
  • Сопровождение гидом
  • Алкогольная и табачная продукция
  • Аренда коньков и велосипедов
Место начала и завершения?
Иркутск
Список личных вещей, которые нужно взять с собой
  • обязательно: паспорт и полис ОМС;
  • обувь. Традиционная сибирская обувь - это унты и валенки. Если у вас нет валенок и унтов, рекомендуем воспользоваться современными аналогами. Качественную спортивную обувь для зимы делают компании Salomon, Sorel, Meindl. Основные качества, которыми должны обладать зимние ботинки - это наличие хорошего синтетического утеплителя, подошва с неглубоким протектором и из «мягкой» резины (для того чтобы не скользила), наличие мембран, износостойкость;
  • шапка и варежки. Шапки лучше брать синтетические с непродуваемыми мембранами (Windstopper, Windbloc). Желательно, чтобы была защита ушей. Перчатки и варежки. Начнем с того, что их нужно брать 3 комплекта, т. к. они могут порваться, промокнуть и. т. д. Перчатки лучше брать из синтетических тканей. Хороший вариант, это тонкие перчатки из флиса или Polartec (для того, чтобы фотографировать) и краги из непромокаемых материалов (краги – это большие варежки из плотного капрона). В запас можно взять и шерстяные варежки;
  • термобелье. Для зимних и весенних туров по Байкалу рекомендуем вам брать зимнее термобелье из флиса или Polartec. Посмотрите термобелье компаний Guahoo, Red Fox, Virus, Bask, Sivera;
  • солнцезащитный крем (фактор защиты не менее 20). Весной на Байкале очень яркое солнце;
  • солнцезащитные очки (с защитой от UV лучей не менее 2);
  • самонагревающиеся одноразовые грелки (есть варианты для рук, ног и тела);
  • треккинговые зимние носки, а также шерстяные носки;
  • зимние перчатки (желательно с запасной парой);
  • купальные принадлежности (если вы собираетесь в баню или на горячие источники);
  • личную аптечку (если у вас есть какие-нибудь специфичные заболевания);
  • фото- и видеоаппаратуру (не помешают запасные аккумуляторы);
  • наличные для дополнительных расходов (в некоторых локациях на Байкале могут возникнуть проблемы с банкоматами и безналичной оплатой).

А ещё могут пригодиться: маленький рюкзак для однодневных экскурсий, герметичная упаковка для документов.

Входят ли билеты в стоимость тура?

Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.

Входит ли страховка в стоимость тура?

Страховка от несчастного случая не входит в стоимость тура. При желании дополнительную страховку для путешествия вы можете приобрести на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.

Какие потребуются документы для оформления тура?
  • скан паспорта с пропиской на того, с кем будет заключатся договор;
  • на остальных участников ФИО, дата рождения, город проживания.
Какая погода на Байкале зимой?

Если вы отправляетесь в зимний тур на Байкал или на отдых весной, вы должны хорошо экипироваться! Средние температуры января минус 21°С. Сильные морозы, до –35° обычно выпадают на январь и февраль. В первой половине января, в южной части, озеро начинает «вставать», то есть замерзать. Температуры могут упасть до -35. Однако после замерзания озера температуры стабилизируются и, как правило, не опускаются днем ниже -25°С.

Байкал замерзает очень долго. Первый лед образуется в начале ноября в небольших заливах и бухтах, а примерно к началу января замерзает пролив Малое море. Все озеро покрывается льдом только к концу января, поэтому сезон байкальского льда короткий: с начала февраля и до конца марта.

Такой лед, как многие видели в интернете, есть не везде. Это связано с тем, что Байкал огромный (больше площади Бельгии) и микроклимат на нем везде разный. «Тот самый» красивый лед образуется вдоль западного берега, примерно от острова Ольхон до поселка Листвянка. Ни южнее, ни севернее лед не гарантирован.

Есть ли скидки в туре?
  • Скидка для пенсионеров и инвалидов – 5%
  • Скидка для детей до 12 лет включительно – 10%
  • Дети до 5 лет – бесплатно без предоставления питания и спального места (с питанием и спальным местом так же 10% скидка)
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 20 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Большая Страна
Большая Страна — Сообщество организаторов
Большая Страна – сообщество локальных туроператоров с единой службой бронирования. Все туры на сайте имеют прямые цены организаторов, входящих в сообщество, без наценок агентств. Работают с 2015 года. Входят в реестр проверенных туроператоров Ростуризма.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 3 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
3
4
3
2
1
Е
Елена
30 окт 2025
Организаторы молодцы, все четко и по времени!
О
Олег
22 окт 2025
"Большая Страна", вы большие молодцы, было приятно с вами путешествовать! В дальнейшем буду путешествовать только с вами, спасибо вам большое!!!
Н
Наталья
18 сен 2025
Отлично

