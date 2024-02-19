Вас ждут заряд энергии на скале Шаманке, катание на хивусе, байкальские сокуи и гроты, мыс Дракона, буддийская ступа и, конечно, национальная кухня.
Описание тура
Организационные детали
Список вещей:
Паспорт
Свидетельство о рождении (для детей)
Полис ОМС
Тёплая обувь
Тёплая непродуваемая куртка (желательно с капюшоном)
Брюки
Шапка (лучше синтетическую, с непродуваемой мембраной)
Тёплый двухслойный шарф
Непродуваемые перчатки и варежки (перчатки могут быть из флиса, варежки обязательно с защитным материалом) взять лучше и то, и то.
Термобельё
Флиска
Свитер, футболка
Треккинговые зимние носки (впитывающие влагу), шерстяные носки и лёгкие хлопковые)
Солнцезащитные очки (с защитой от UV-лучей не менее 2), защитный крем для лица, рук
Солнцезащитные очки (также можно взять горнолыжную маску)
Термос (на свое усмотрение)
Личная аптечка
Также для удобства перемещения с личными вещами можно взять рюкзак (до 40 литров) или небольшую сумку (помимо чемодана/сумки, которые будут находиться в отеле).
Организация:
Сообщите заранее о том, куда вы приедете (укажите также номер рейса, время прибытия, контактный телефон).
Организатор оставляет за собой право изменить порядок проведения программы, не изменяя объема и качества предоставленных услуг.
Проживание. Отель в Ольхоне «Лейк Плейс»/«Ирбис» или аналогичные, в Иркутске — «Лазурный берег»/«Яковлев»/«Матрёшка». Размещение 2- и 3-местное. Возможно одноместное размещение за доплату.
Питание. В стоимость входят завтраки — в 5-й и 6-й дни; завтрак и обед — в первый день; завтрак, обед и ужин — во 2-й и 3-й дни; завтрак и ужин — в 4-й день. Остальное питание оплачивается отдельно.
Уровень сложности. Программа предусматривает несложные пешие прогулки. До отдалённых точек маршрута будем добираться на комфортном транспорте.
Дети. Возможно участие с детьми от 7 лет.
Связь и Интернет. Wi-Fi в местах проживания.
Программа тура по дням
Привет, Иркутск
Встретим вас в аэропорту или на ж. -д. вокзале и отправимся на завтрак. Затем нас ждёт обзорная экскурсия по Иркутску.
Первым делом пойдём осматривать древнюю святыню — Спасскую церковь. Рядом с ней находятся Богоявленский собор, польский костёл, Вечный огонь, Московские ворота и памятник первопроходцам. Заглянем также в Знаменский монастырь.
После этого прогуляемся по бульвару Гагарина. Здесь увидим памятник Александру III, Мавританский замок, в котором располагается краеведческий музей, и Сибиряковский дом, служивший резиденцией генерал-губернатора Восточной Сибири. Посетим туристический центр «Иркутская слобода».
Пообедаем в кафе и поедем в отель. В свободное время вы сможете пройтись по набережной или познакомиться с местным деревянным зодчеством в музее «Тальцы».
Остров Ольхон: мыс Бурхан
Позавтракаем и на машине доедем до острова Ольхон — сердца Байкала. Его история обросла множеством легенд и преданий. По пути сделаем остановку на обед в кафе бурятской кухни.
Доедем до переправы, а уже на острове нас встретит УАЗ, на котором мы доберёмся до посёлка Хужир. Разместимся на базе отдыха. Далее нас ждёт мыс Бурхан или скала Шаманка. Пещера мыса считалась местом, где живёт хозяин острова — эжин. Скала обладает невероятной энергетикой.
После этого вернёмся на базу отдыха и поужинаем.
Мыс Хобой
Позавтракав, отправляемся на автомобильную экскурсию на самый северный мыс острова — Хобой. По дороге остановимся, чтобы увидеть байкальские гроты, сокуи, торосы и полюбоваться голубыми льдами озера.
Устроим пикник, а затем вернёмся к месту ночлега, где нас ждёт ужин.
Остров Огой: ступа Просветления и мыс Дракона
Позавтракаем и отправляемся к острову Огой. Добираться будем на хивусе — судне на воздушной подушке.
На острове возведена буддийская святыня — ступа Просветления, где можно загадать самое сокровенное желание. Отсюда полюбуемся красотами Малого Моря, а затем спустимся вниз к мысу Дракона.
Вернёмся на базу отдыха и поужинаем.
Возвращение в Иркутск
Путешествие подходит к концу. После завтрака выезжаем в Иркутск (точное время выезда мы сообщим вам заранее).
По приезде разместимся в гостинице. Вечером у вас будет возможность самостоятельно погулять по городу.
Окончание тура
После завтрака выселимся из отеля (до 12:00). Вы можете заказать трансфер до аэропорта или ж. -д. вокзала. До новых встреч!
Выберите удобную дату из расписания
Стоимость тура
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|58 900 ₽
Ответы на вопросы
Что включено
- Проживание
- Питание (завтраки - в 5-й и 6-й дни завтрак и обед - в 1-й день завтрак, обед и ужин - во 2-й и 3-й дни завтрак и ужин - в 4-й день)
- Услуги гида
- Трансфер по маршруту
- Экскурсии по программе
- Сбор Прибайкальского национального парка
Что не входит в цену
- Ж. - д. или авиабилеты до Иркутска и обратно
- Трансфер до аэропорта/ж. - д. вокзала (1200 руб. - легковой автомобиль до 3-х человек или такси - около 500 руб.)
- Дополнительные экскурсии и активности
- Одноместное размещение (стоимость тура составит 70 890 руб.)
Где начинаем и завершаем?
Когда и сколько длится?
Кто ещё будет вместе со мной?
Нужно оплачивать всё сразу?
Можно задать вопрос до бронирования?
Отзывы и рейтинг
Первая ночь проходит в Иркутске, т. е. после ночного перелёта не надо ещё 5-6 часов трястись в автобусе, чтобы добраться до Ольхона. После обзорной экскурсии и обеда тебя