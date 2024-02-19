Зимнее трио: Иркутск, Ольхон, Огой

Познакомиться с Иркутском, побывать в сердце Байкала и загадать желание у ступы Просветления
Зимний Байкал — неповторимое зрелище, поэтому приглашаем вас отправиться в путешествие по окрестностям самого глубокого озера. За 5 дней успеем познакомиться со столицей Восточной Сибири — Иркутском, Ольхоном и островом Огой.

Вас ждут заряд энергии на скале Шаманке, катание на хивусе, байкальские сокуи и гроты, мыс Дракона, буддийская ступа и, конечно, национальная кухня.
5
1 отзыв
Зимнее трио: Иркутск, Ольхон, Огой
Зимнее трио: Иркутск, Ольхон, Огой
Зимнее трио: Иркутск, Ольхон, Огой
Ближайшие даты:
Время начала: 08:00, 08:30

Описание тура

Организационные детали

Список вещей:

Паспорт
Свидетельство о рождении (для детей)
Полис ОМС
Тёплая обувь
Тёплая непродуваемая куртка (желательно с капюшоном)
Брюки
Шапка (лучше синтетическую, с непродуваемой мембраной)
Тёплый двухслойный шарф
Непродуваемые перчатки и варежки (перчатки могут быть из флиса, варежки обязательно с защитным материалом) взять лучше и то, и то.
Термобельё
Флиска
Свитер, футболка
Треккинговые зимние носки (впитывающие влагу), шерстяные носки и лёгкие хлопковые)
Солнцезащитные очки (с защитой от UV-лучей не менее 2), защитный крем для лица, рук
Солнцезащитные очки (также можно взять горнолыжную маску)
Термос (на свое усмотрение)
Личная аптечка
Также для удобства перемещения с личными вещами можно взять рюкзак (до 40 литров) или небольшую сумку (помимо чемодана/сумки, которые будут находиться в отеле).

Организация:
Сообщите заранее о том, куда вы приедете (укажите также номер рейса, время прибытия, контактный телефон).

Организатор оставляет за собой право изменить порядок проведения программы, не изменяя объема и качества предоставленных услуг.

Проживание. Отель в Ольхоне «Лейк Плейс»/«Ирбис» или аналогичные, в Иркутске — «Лазурный берег»/«Яковлев»/«Матрёшка». Размещение 2- и 3-местное. Возможно одноместное размещение за доплату.

Питание. В стоимость входят завтраки — в 5-й и 6-й дни; завтрак и обед — в первый день; завтрак, обед и ужин — во 2-й и 3-й дни; завтрак и ужин — в 4-й день. Остальное питание оплачивается отдельно.

Уровень сложности. Программа предусматривает несложные пешие прогулки. До отдалённых точек маршрута будем добираться на комфортном транспорте.

Дети. Возможно участие с детьми от 7 лет.

Связь и Интернет. Wi-Fi в местах проживания.

Программа тура по дням

1 день

Привет, Иркутск

Встретим вас в аэропорту или на ж. -д. вокзале и отправимся на завтрак. Затем нас ждёт обзорная экскурсия по Иркутску.

Первым делом пойдём осматривать древнюю святыню — Спасскую церковь. Рядом с ней находятся Богоявленский собор, польский костёл, Вечный огонь, Московские ворота и памятник первопроходцам. Заглянем также в Знаменский монастырь.

После этого прогуляемся по бульвару Гагарина. Здесь увидим памятник Александру III, Мавританский замок, в котором располагается краеведческий музей, и Сибиряковский дом, служивший резиденцией генерал-губернатора Восточной Сибири. Посетим туристический центр «Иркутская слобода».

Пообедаем в кафе и поедем в отель. В свободное время вы сможете пройтись по набережной или познакомиться с местным деревянным зодчеством в музее «Тальцы».

Привет, ИркутскПривет, ИркутскПривет, ИркутскПривет, ИркутскПривет, Иркутск
2 день

Остров Ольхон: мыс Бурхан

Позавтракаем и на машине доедем до острова Ольхон — сердца Байкала. Его история обросла множеством легенд и преданий. По пути сделаем остановку на обед в кафе бурятской кухни.

Доедем до переправы, а уже на острове нас встретит УАЗ, на котором мы доберёмся до посёлка Хужир. Разместимся на базе отдыха. Далее нас ждёт мыс Бурхан или скала Шаманка. Пещера мыса считалась местом, где живёт хозяин острова — эжин. Скала обладает невероятной энергетикой.

После этого вернёмся на базу отдыха и поужинаем.

Остров Ольхон: мыс БурханОстров Ольхон: мыс БурханОстров Ольхон: мыс БурханОстров Ольхон: мыс Бурхан
3 день

Мыс Хобой

Позавтракав, отправляемся на автомобильную экскурсию на самый северный мыс острова — Хобой. По дороге остановимся, чтобы увидеть байкальские гроты, сокуи, торосы и полюбоваться голубыми льдами озера.

Устроим пикник, а затем вернёмся к месту ночлега, где нас ждёт ужин.

Мыс ХобойМыс ХобойМыс ХобойМыс Хобой
4 день

Остров Огой: ступа Просветления и мыс Дракона

Позавтракаем и отправляемся к острову Огой. Добираться будем на хивусе — судне на воздушной подушке.

На острове возведена буддийская святыня — ступа Просветления, где можно загадать самое сокровенное желание. Отсюда полюбуемся красотами Малого Моря, а затем спустимся вниз к мысу Дракона.

Вернёмся на базу отдыха и поужинаем.

Остров Огой: ступа Просветления и мыс ДраконаОстров Огой: ступа Просветления и мыс ДраконаОстров Огой: ступа Просветления и мыс ДраконаОстров Огой: ступа Просветления и мыс Дракона
5 день

Возвращение в Иркутск

Путешествие подходит к концу. После завтрака выезжаем в Иркутск (точное время выезда мы сообщим вам заранее).

По приезде разместимся в гостинице. Вечером у вас будет возможность самостоятельно погулять по городу.

Возвращение в ИркутскВозвращение в ИркутскВозвращение в ИркутскВозвращение в Иркутск
6 день

Окончание тура

После завтрака выселимся из отеля (до 12:00). Вы можете заказать трансфер до аэропорта или ж. -д. вокзала. До новых встреч!

Выберите удобную дату из расписания

Выбрать дату

Стоимость тура

Тип билетаСтоимость
Стандартный билет58 900 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.

Ответы на вопросы

Что включено
  • Проживание
  • Питание (завтраки - в 5-й и 6-й дни завтрак и обед - в 1-й день завтрак, обед и ужин - во 2-й и 3-й дни завтрак и ужин - в 4-й день)
  • Услуги гида
  • Трансфер по маршруту
  • Экскурсии по программе
  • Сбор Прибайкальского национального парка
Что не входит в цену
  • Ж. - д. или авиабилеты до Иркутска и обратно
  • Трансфер до аэропорта/ж. - д. вокзала (1200 руб. - легковой автомобиль до 3-х человек или такси - около 500 руб.)
  • Дополнительные экскурсии и активности
  • Одноместное размещение (стоимость тура составит 70 890 руб.)
Где начинаем и завершаем?
Начало: Аэропорт Иркутска, 08:00-08:30.Ж. - д. вокзал Иркутска, 09:00-09:30
Завершение: Иркутск, ж. - д. вокзал/аэропорт. Время зависит от времени вашего обратного рейса
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 6 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 168 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 16 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 1 отзыве
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
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4
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1
Ю
19 фев 2024
Тур спланирован великолепно:
Первая ночь проходит в Иркутске, т. е. после ночного перелёта не надо ещё 5-6 часов трястись в автобусе, чтобы добраться до Ольхона. После обзорной экскурсии и обеда тебя
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заселяют в гостиницу и можно отдохнуть.
И после возвращения с Байкала тоже есть ночь, чтобы отдохнуть перед перелётом.
На Байкале программа насыщенная, за 3 дня успеваешь посмотреть все основные локации.
Единственный минус в нашем заезде был, что нашему гиду на второй и третий день прикрепили ещё одну группу.
Даже несмотря на это, от поездки в восторге! Рекомендую.

Тур спланирован великолепно:Тур спланирован великолепно:Тур спланирован великолепно:Тур спланирован великолепно:

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