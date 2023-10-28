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Встреча. Дорога в горы Восточного Саяна. Обзорная экскурсия по Аршану, водопадам, источникам

Сегодня начинается увлекательное путешествие в горы Восточного Саяна, в поселок Аршан, расположившийся у их подножия.

По приезду вы отправитесь из Иркутска в путь по живописной дороге через поселок Култук на берегу Байкала.

А после вы поедете по Тункинской долине, где по правую руку возвышаются горы Восточного Саяна, а у подножия стелется степь, где часто можно встретить табуны грациозных лошадей, уютные поселения, деревушки.

Поселок Аршан — это приютившийся по соседству с горами поселок, место, богатое минеральными источниками.

По составу минеральная вода Аршана близка к кавказскому Нарзану.

Ваше знакомство с этим местом пройдет под руководством опытного гида.

Вы сходите на грохочущие водопады, прогуляетесь по тропе вдоль живописного ущелья, резво бегущей горной реки.

Посетите местный буддийский храм-монастырь Хойморский Дацан «Бодхидхарма», расположенный на поистине волшебном месте, носящем название «Святая Поляна» среди вековых кедров с разлапистыми ветками, а на фоне красуются пики гор.

По пути вы сможете посетить местный рынок с сибирскими товарами (травы, орехи, сувениры).

Вечером у вас останется свободное время для отдыха перед завтрашним активным днем.

Вы увидите: буддийские дацаны; водопады; монгольский рынок.

Включено в стоимость: групповой трансфер Аршан-Иркутск; экскурсия к водопадам, дацанам; услуги гида; проживание.