Золотые краски Байкала и Саян

Групповой тур в Иркутске
4.7
3 отзыва
В туре вы увидите могущество и величественность Восточных Саян, цветовая какофония которых поражает воображение! Прекрасный Байкал, как всегда, удивит масштабами, водной гладью и золотистой красотой лесов! Вы поедете по Тункинской долине, где у подножия гор стелется степь, где часто можно встретить табуны грациозных лошадей, уютные поселения, деревушки.
Золотые краски Байкала и Саян
Золотые краски Байкала и Саян
Золотые краски Байкала и Саян
Ближайшие даты:
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Что вас ожидает:

Завораживающие панорамы острова Ольхон
Завораживающие панорамы острова Ольхон
Окажемся в поистине незабываемом и одном из самых знаменитых мест на Байкале
Атмосфера мест силы
Атмосфера мест силы
Прочувствуем звенящую в воздухе энергетику таинственной скалы Шаманки
Исследуем мыс Хобой
Исследуем мыс Хобой
Посетим самую популярную локацию северной части Ольхона
Знакомство с «Хранителем Байкала»
Знакомство с «Хранителем Байкала»
Увидим удивительную и впечатляющую, современную скульптуру, выполненную известным скульптором Даши Намдаковым
Откроем для себя целебные источники Аршана
Откроем для себя целебные источники Аршана
Сходим на знаменитые водопады, посетим буддийский храм-монастырь, попробуем местную минеральную воду
В царстве гор
В царстве гор
Поднимемся на одну из самых популярных вершин в Восточных Саянах — пик Любви

Программа тура по дням

1 день

Встреча. Дорога в горы Восточного Саяна. Обзорная экскурсия по Аршану, водопадам, источникам

Сегодня начинается увлекательное путешествие в горы Восточного Саяна, в поселок Аршан, расположившийся у их подножия.

По приезду вы отправитесь из Иркутска в путь по живописной дороге через поселок Култук на берегу Байкала.

А после вы поедете по Тункинской долине, где по правую руку возвышаются горы Восточного Саяна, а у подножия стелется степь, где часто можно встретить табуны грациозных лошадей, уютные поселения, деревушки.

Поселок Аршан — это приютившийся по соседству с горами поселок, место, богатое минеральными источниками.

По составу минеральная вода Аршана близка к кавказскому Нарзану.

Ваше знакомство с этим местом пройдет под руководством опытного гида.

Вы сходите на грохочущие водопады, прогуляетесь по тропе вдоль живописного ущелья, резво бегущей горной реки.

Посетите местный буддийский храм-монастырь Хойморский Дацан «Бодхидхарма», расположенный на поистине волшебном месте, носящем название «Святая Поляна» среди вековых кедров с разлапистыми ветками, а на фоне красуются пики гор.

По пути вы сможете посетить местный рынок с сибирскими товарами (травы, орехи, сувениры).

Вечером у вас останется свободное время для отдыха перед завтрашним активным днем.

Вы увидите: буддийские дацаны; водопады; монгольский рынок.

Включено в стоимость: групповой трансфер Аршан-Иркутск; экскурсия к водопадам, дацанам; услуги гида; проживание.

Встреча. Дорога в горы Восточного Саяна. Обзорная экскурсия по Аршану, водопадам, источникамВстреча. Дорога в горы Восточного Саяна. Обзорная экскурсия по Аршану, водопадам, источникамВстреча. Дорога в горы Восточного Саяна. Обзорная экскурсия по Аршану, водопадам, источникамВстреча. Дорога в горы Восточного Саяна. Обзорная экскурсия по Аршану, водопадам, источникам
2 день

Восхождение на пик Любви / экскурсия в Тагархай и на потухший вулкан. Посещение горячих источников. Возвращение в Иркутск

Сегодня на выбор вам будет предложено два варианта экскурсий.

  • 1 вариант. Восхождение на пик Любви.

Сегодня вас ждет восхождение на одну из самых популярных вершин в Восточных Саянах — на пик Любви (высота 2124 м).

Тропа на пик Любви выходит из Аршана.

Вы отправитесь в путь в сопровождении опытного гида-проводника.

Он поведает вам романтичную легенду этого пика, проведет надежной тропой, и вы обязательно сможете стойко преодолеть весь путь и получить награду: потрясающий вид на Тункинскую долину, раскинувшуюся где-то там, внизу.

Среднее время восхождения — 4-5 часов.

Восхождение на пик — это возможность испытать свои силы и получить в итоге незабываемый опыт!

  • 2 вариант. Экскурсия в Тагархай и на потухший вулкан.

После завтрака вы отправитесь в село Тагархай, расположенное недалеко от Аршана.

Это место привлекает гостей статуей Будды, высотой 2 метра (с постаментом), заказанной в Тибете.

Открытие статуи состоялось 23 июня 2022 года при участии лам Сангхи России, именно Дид-Хамбо Дымбрыл Ламы и лам всего района.

После Тагархая мы поедем в удивительное место — на потухший вулкан, когда-то внушающий трепет и ужас своей устрашающей силой, а ныне поражающий живописностью и красотой!

Здесь можно увидеть внутреннее строение вулкана, а также наблюдать вулканические бомбы и туф, в основном, красного цвета.

С вулкана открывается живописный вид на потухшие вулканы Тальской группы, а у подножия можно увидеть отколовшиеся камни вулканического туфа.

Вне зависимости, какую из вариантов программы Вы выберете, после восхождения или экскурсии вам будет предложено посетить целебные горячие источники в Аршане.

Горячие минеральные источники оказывают лечебное действие и дарят приятное ощущение расслабления и перезагрузки.

Вечером вас ждет обратная дорога в Иркутск.

Вы увидите: Тункинская долина; Восточные Саяны; Пик Любви или посещение горячих источников в п. Жемчуг.

Включено в стоимость: завтрак; групповой трансфер Иркутск-Аршан; восхождение на Пик Любви / посещение горячих источников; сопровождение гида-проводника на Пик Любви.

Восхождение на пик Любви / экскурсия в Тагархай и на потухший вулкан. Посещение горячих источников. Возвращение в ИркутскВосхождение на пик Любви / экскурсия в Тагархай и на потухший вулкан. Посещение горячих источников. Возвращение в ИркутскВосхождение на пик Любви / экскурсия в Тагархай и на потухший вулкан. Посещение горячих источников. Возвращение в ИркутскВосхождение на пик Любви / экскурсия в Тагархай и на потухший вулкан. Посещение горячих источников. Возвращение в Иркутск
3 день

Дорога на Ольхон

Утром после завтрака продолжится ваше байкальское путешествие.

Из Иркутска на групповом трансфере вы отправитесь в сторону самого популярного места на Байкале — на остров Ольхон.

Ольхон — это поистине незабываемое и одно из самых знаменитых мест на Байкале, которое по праву называют местом силы и особенно мощной энергетики!

Его посещают паломники со всего мира.

Путь на Ольхон будет пролегать по комфортной трассе в окружении красивой живописной природы.

Ольхон — это остров, и на него попадают через паромную переправу.

До паромной переправы ваш путь ляжет по «Марсианской дороге», как часто отзываются о Тажеранских степях наши туристы.

Это километры простора, кое-где живописно украшенные скальными останцами.

Ландшафты действительно переносят в какую-то инопланетную реальность!

Приехав на остров, вы заселитесь в его центре — поселке Хужир.

Вечером у вас останется свободное время, которое можно провести, изучая окрестности поселка.

В пешей доступности находится визитная карточка Байкала, самая популярная, узнаваемая и при этом энергетически сильная локация — мыс Бурхан, скала Шаманка.

Вы увидите: Тажеранские степи; паромная переправа; мыс Бурхан, скала Шаманка.

Включено в стоимость: завтрак, групповой трансфер; проживание.

Дорога на ОльхонДорога на ОльхонДорога на ОльхонДорога на Ольхон
4 день

Экскурсия на мыс Хобой

После завтрака вы отправитесь на экскурсию в живописную часть острова — на север, к мысу Хобой.

Вы также посетите мыс Любви (или мыс Шунтэ-Левый).

Местные говорят, что раньше на мыс приезжали бездетные пары, и после проведенных обрядов и молитв, у них вскоре обязательно рождались дети.

Считается, что мыс не утратил свою волшебную силу и по сей день.

Кроме того, в рамках экскурсии вы захватите мыс Саган-Хушун (или «Три брата») — отвесную скалу из белоснежного мрамора; увидите своими глазами необычную и впечатляющую творение известного скульпторе Даши Намдакова «Хранитель Байкала» — это его дар Байкалу.

Находится скульптура в некоторой отдаленности от дорог, на возвышенности.

Вы подкрепите силы, вкушая ароматный обед на фоне красивой байкальской природы!

Вернувшись в гостиницу, вечер можно посвятить прогулке на конях (необходимо бронировать заранее до выезда на Ольхон, доп. плата), отдыху.

Вы увидите: мыс Саган-Хушун; мыс Любви; мыс Хобой; скульптура Даши Намдакова «Хранитель Байкала».

Включено в стоимость: проживание; завтрак; экскурсия; обед-пикник; групповой трансфер; разрешения на посещение национального парка.

Экскурсия на мыс ХобойЭкскурсия на мыс ХобойЭкскурсия на мыс ХобойЭкскурсия на мыс Хобой
5 день

Прощание с Ольхоном. Завершение программы тура

В этот день наше с вами удивительное путешествие по Ольхону подходит к концу.

Утром вас ожидает завтрак и будет возможность прогуляться напоследок по Ольхону.

В первой половине дня выезд в Иркутск, где завершится программа тура.

Включено в стоимость: завтрак; проживание; групповой трансфер.

Проживание

Тур предусматривает проживание на о. Ольхон, в г. Иркутск и в п. Аршан.

Возможно размещение до 4-х человек в номере (если это семья).

Возможность проживания в конкретном объекте размещения также зависит от загруженности и свободных дат. Более подробную информацию уточняйте у туроператора.

Стоимость проживания в зависимости от выбранного тарифа за 1 человека, 2, 3-местное размещение, руб:

СтандартКомфорт
45 00057 000

Доплата за одноместное размещение за 1 человека, руб:

СтандартКомфорт
15 00019 000

В туре возможно подселение.

Варианты проживания

Усадьба Копыловых ", кемпинг-отель"Ольхон ", БО"Байкал терра ", БО"Усадьба Рыбака ", БО" Алдартай

2 ночи

Стандарт – благоустроенный номер, оснащённый собственным санузлом (душ и туалет), с количеством кроватей по числу проживающих;

Усадьба Копыловых ", кемпинг-отель"Ольхон ", БО"Байкал терра ", БО"Усадьба Рыбака ", БО" АлдартайУсадьба Копыловых ", кемпинг-отель"Ольхон ", БО"Байкал терра ", БО"Усадьба Рыбака ", БО" АлдартайУсадьба Копыловых ", кемпинг-отель"Ольхон ", БО"Байкал терра ", БО"Усадьба Рыбака ", БО" АлдартайУсадьба Копыловых ", кемпинг-отель"Ольхон ", БО"Байкал терра ", БО"Усадьба Рыбака ", БО" АлдартайУсадьба Копыловых ", кемпинг-отель"Ольхон ", БО"Байкал терра ", БО"Усадьба Рыбака ", БО" АлдартайУсадьба Копыловых ", кемпинг-отель"Ольхон ", БО"Байкал терра ", БО"Усадьба Рыбака ", БО" АлдартайУсадьба Копыловых ", кемпинг-отель"Ольхон ", БО"Байкал терра ", БО"Усадьба Рыбака ", БО" Алдартай

Вилла Малина ", БО"Вдохновение ", "BaikalWood Эко Лодж и Spa ", "Байкал Хан ", " Порт Ольхон

2 ночи

Комфорт – более просторный и комфортный в сравнении с категорией "стандарт" благоустроенный (душ и туалет внутри) номер, выполненный в современном дизайне.

Вилла Малина ", БО"Вдохновение ", "BaikalWood Эко Лодж и Spa ", "Байкал Хан ", " Порт ОльхонВилла Малина ", БО"Вдохновение ", "BaikalWood Эко Лодж и Spa ", "Байкал Хан ", " Порт ОльхонВилла Малина ", БО"Вдохновение ", "BaikalWood Эко Лодж и Spa ", "Байкал Хан ", " Порт ОльхонВилла Малина ", БО"Вдохновение ", "BaikalWood Эко Лодж и Spa ", "Байкал Хан ", " Порт ОльхонВилла Малина ", БО"Вдохновение ", "BaikalWood Эко Лодж и Spa ", "Байкал Хан ", " Порт ОльхонВилла Малина ", БО"Вдохновение ", "BaikalWood Эко Лодж и Spa ", "Байкал Хан ", " Порт ОльхонВилла Малина ", БО"Вдохновение ", "BaikalWood Эко Лодж и Spa ", "Байкал Хан ", " Порт Ольхон

Матрешка ", "Аэро ", "Ангара ", "Риверсайд " (стандарт)," Доходный дом Листратовой

1 ночь

Стандарт – благоустроенный номер, оснащённый собственным санузлом (душ и туалет), с количеством кроватей по числу проживающих;

Матрешка ", "Аэро ", "Ангара ", "Риверсайд " (стандарт)," Доходный дом ЛистратовойМатрешка ", "Аэро ", "Ангара ", "Риверсайд " (стандарт)," Доходный дом ЛистратовойМатрешка ", "Аэро ", "Ангара ", "Риверсайд " (стандарт)," Доходный дом ЛистратовойМатрешка ", "Аэро ", "Ангара ", "Риверсайд " (стандарт)," Доходный дом ЛистратовойМатрешка ", "Аэро ", "Ангара ", "Риверсайд " (стандарт)," Доходный дом ЛистратовойМатрешка ", "Аэро ", "Ангара ", "Риверсайд " (стандарт)," Доходный дом ЛистратовойМатрешка ", "Аэро ", "Ангара ", "Риверсайд " (стандарт)," Доходный дом ЛистратовойМатрешка ", "Аэро ", "Ангара ", "Риверсайд " (стандарт)," Доходный дом Листратовой

Байкал Форест «, » Иркутск Сити Центр

1 ночь

Комфорт – более просторный и комфортный в сравнении с категорией "стандарт" благоустроенный (душ и туалет внутри) номер, выполненный в современном дизайне.

Байкал Форест «, » Иркутск Сити ЦентрБайкал Форест «, » Иркутск Сити ЦентрБайкал Форест «, » Иркутск Сити ЦентрБайкал Форест «, » Иркутск Сити ЦентрБайкал Форест «, » Иркутск Сити ЦентрБайкал Форест «, » Иркутск Сити ЦентрБайкал Форест «, » Иркутск Сити ЦентрБайкал Форест «, » Иркутск Сити ЦентрБайкал Форест «, » Иркутск Сити ЦентрБайкал Форест «, » Иркутск Сити ЦентрБайкал Форест «, » Иркутск Сити Центр

Иркут ", "Подснежник ", "Туяна ", " Вершина

1 ночь

Стандарт – благоустроенный номер, оснащённый собственным санузлом (душ и туалет), с количеством кроватей по числу проживающих;

Иркут ", "Подснежник ", "Туяна ", " ВершинаИркут ", "Подснежник ", "Туяна ", " ВершинаИркут ", "Подснежник ", "Туяна ", " ВершинаИркут ", "Подснежник ", "Туяна ", " ВершинаИркут ", "Подснежник ", "Туяна ", " ВершинаИркут ", "Подснежник ", "Туяна ", " ВершинаИркут ", "Подснежник ", "Туяна ", " ВершинаИркут ", "Подснежник ", "Туяна ", " ВершинаИркут ", "Подснежник ", "Туяна ", " ВершинаИркут ", "Подснежник ", "Туяна ", " Вершина

"Солнечное поместье", "Корона" (люкс, полулюкс)

1 ночь

Комфорт – более просторный и комфортный в сравнении с категорией "стандарт" благоустроенный (душ и туалет внутри) номер, выполненный в современном дизайне.

Выберите удобную дату из расписания

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Ответы на вопросы

Что включено
  • Трансферы на протяжении всего тура
  • Питание: завтраки в гостевом доме, обед-пикник на мысе Хобой
  • Экскурсия по программе
  • Проживание
  • Услуги гида по программе
  • Вход в Национальный парк
Что не входит в цену
  • Авиа - и ж/д билеты до Иркутска и обратно
  • Питание, не указанное в программе, или указанное самостоятельно или за свой счет
  • Напитки и блюда, не включенные в основное меню по программе
  • Дополнительные услуги, указанные в программе за дополнительную плату или не указанные в программе
  • Дополнительные экскурсии и трансферы, не включенные в программу
  • Аренда оборудования
  • Страховка
  • Паромная переправа на хивусе (зависит от климатических условий)
Место начала и завершения?
Россия, Иркутск
Список личных вещей, которые нужно взять с собой
  • головной убор (шапка / кепка на солнечный день);
  • солнцезащитный крем (фактор защиты не менее 20);
  • солнцезащитные очки (с защитой от UV лучей не менее 2);
  • купальные принадлежности: купальник, полотенце и тапочки (для посещения бани/горячих источников, если предусмотрены программой);
  • личная аптечка (если вам необходимы специфические лекарственные средства);
  • накидка от дождя (дождевик);
  • фото/видеоаппаратура (запасные флеш-карты);
  • портативное зарядное устройство (power bank);
  • удобная обувь (спортивная обувь / ботинки);
  • теплая одежда (куртка / толстовки / перчатки);
  • туалетные принадлежности;
  • маленький рюкзак (для экскурсий и прогулок);
  • сидушка (хоба туристическая);
  • термос (по желанию);
  • бинокль (по желанию).

Обязательно: паспорт, полис ОМС.

Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?

Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.

Что запрещено делать на территории заповедников?
  • Охота, нахождение с оружием без специального разрешения;
  • Повреждение деревьев, кустарников; вскарабкивание на деревья-памятники природы (например, ходульные деревья в бухте Песчаной);
  • Подкармливать диких животных;
  • Разведение костров, оставление мусора, кострищ и всего, что приводит к загрязнению природы;
  • Использование звуковой аппаратуры на полную мощность (на Байкале много представителей животного мира, кто живет по соседству с туристическими местами, громкий звук может негативно на них сказаться; также излишне громкий звук может мешать отдыху других туристов, а на Байкале действует правило взаимного уважения);
  • Использование и занос в заповедник химических препаратов, способных нанести вред окружающей среде;
  • Завязывать цветные ленточки на деревья, кроме мест, специально для этого отведенных (например, столбы Сэргэ на Ольхоне у скалы Шаманка). Перевязывание ленточками веточек и стволов деревьев со временем начинает носить стихийных характер, что влечет за собой урон дереву и сокращению его жизни.
Какая погода на Байкале?

На Байкале климат резко континентальный: днем может светить яркое солнце, погода быть теплой, даже жаркой, а после захода солнца становится резко холодно. Поэтому теплые вещи брать с собой нужно обязательно!

Также на Байкале в осенний период могут дуть холодные ветра, пойти сильный дождь или даже выпасть снег.

Будет ли сотовая связь?

В Иркутской области работают федеральные операторы МТС, Мегафон и Теле2 и другие операторы.

В некоторых местах туров связь может пропадать, потому если Вы планируете приобретать сим-карту для путешествия, рекомендуем брать Теле2 – у него самая большая площадь покрытия на Байкале.

Большинство гостиниц предоставляют бесплатный Wi-Fi, но повсеместно Wi-Fi не распространен.

Нужно ли брать с собой наличные деньги?

В Иркутске представлено большинство крупных российских банков, в торговых центрах, супермаркетах, большинстве магазинов можно оплачивать посредство Visa и MasterCard, реже встречаются банкоматы и терминалы UnionPay. Тем не менее рекомендуем иметь с собой некоторую сумму наличных средств.

Есть ли скидки в туре?

Детям до 12 лет включительно предоставляется скидка 20 % (не распространяется на дополнительные экскурсии).

Акция “Приведи друга” – пригласи на тур еще 5 друзей и получи скидку 20%.

Скидка 10% в День Рождения на Байкале (если празднование дня рождения приходится на период тура).

Включена ли страховка в стоимость тура?

Дополнительная медицинская страховка не входит в стоимость тура. По желанию Вы можете оформить страховку на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.

В какое время начинается тур?
  • Старт программы тура утром в 10.00. Прибыть в Иркутск необходимо до 9:30 по местному времени.
  • Время окончания программы тура около 20:00. Учитывайте это при бронировании билетов
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 5 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 45 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

Отзывы и рейтинг

4.7
Основано на 3 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
2
4
1
3
2
1
О
28 окт 2023
Все прекрасно организовано, впечатления незабываемые! Кто любит природу и красивые местах- рекомендую!
Д
19 окт 2023
Прекрасный тур. Если вы не хотите видеть толпы людей на фото, то советую приезжать не в сезон. Например в октябре, прекрасная погода и мало людей. Часть заведений закрыта, но никто не мешает вам любоваться природой. Отличная местная кухня, интересные истории гидов. Обязательно вернусь на Байкал, когда он покроется льдом. Спасибо.
Прекрасный тур. Если вы не хотите видеть толпы людей на фото, то советую приезжать не вПрекрасный тур. Если вы не хотите видеть толпы людей на фото, то советую приезжать не вПрекрасный тур. Если вы не хотите видеть толпы людей на фото, то советую приезжать не вПрекрасный тур. Если вы не хотите видеть толпы людей на фото, то советую приезжать не в
А
19 окт 2023
Тур был насыщен положительными впечатлениями. Очень много интересных этнических и географических нюансов узнали. По этносу - водители, не профессионалы-гиды, включали аудио записи легенд, стихов, песен и это накладывало очень хороший отпечаток на восприятие информации. И самое главное, это все подавалось с любовью к родине…
Тур был насыщен положительными впечатлениями. Очень много интересных этнических и географических нюансов узнали. По этносу -Тур был насыщен положительными впечатлениями. Очень много интересных этнических и географических нюансов узнали. По этносу -Тур был насыщен положительными впечатлениями. Очень много интересных этнических и географических нюансов узнали. По этносу -Тур был насыщен положительными впечатлениями. Очень много интересных этнических и географических нюансов узнали. По этносу -Тур был насыщен положительными впечатлениями. Очень много интересных этнических и географических нюансов узнали. По этносу -Тур был насыщен положительными впечатлениями. Очень много интересных этнических и географических нюансов узнали. По этносу -Тур был насыщен положительными впечатлениями. Очень много интересных этнических и географических нюансов узнали. По этносу -Тур был насыщен положительными впечатлениями. Очень много интересных этнических и географических нюансов узнали. По этносу -Тур был насыщен положительными впечатлениями. Очень много интересных этнических и географических нюансов узнали. По этносу -Тур был насыщен положительными впечатлениями. Очень много интересных этнических и географических нюансов узнали. По этносу -

Тур входит в следующие категории Иркутска

Можно с детьмиВсе туры5-дневные турыНа автобусе

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