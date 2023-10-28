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Программа тура по дням
Встреча. Дорога в горы Восточного Саяна. Обзорная экскурсия по Аршану, водопадам, источникам
Сегодня начинается увлекательное путешествие в горы Восточного Саяна, в поселок Аршан, расположившийся у их подножия.
По приезду вы отправитесь из Иркутска в путь по живописной дороге через поселок Култук на берегу Байкала.
А после вы поедете по Тункинской долине, где по правую руку возвышаются горы Восточного Саяна, а у подножия стелется степь, где часто можно встретить табуны грациозных лошадей, уютные поселения, деревушки.
Поселок Аршан — это приютившийся по соседству с горами поселок, место, богатое минеральными источниками.
По составу минеральная вода Аршана близка к кавказскому Нарзану.
Ваше знакомство с этим местом пройдет под руководством опытного гида.
Вы сходите на грохочущие водопады, прогуляетесь по тропе вдоль живописного ущелья, резво бегущей горной реки.
Посетите местный буддийский храм-монастырь Хойморский Дацан «Бодхидхарма», расположенный на поистине волшебном месте, носящем название «Святая Поляна» среди вековых кедров с разлапистыми ветками, а на фоне красуются пики гор.
По пути вы сможете посетить местный рынок с сибирскими товарами (травы, орехи, сувениры).
Вечером у вас останется свободное время для отдыха перед завтрашним активным днем.
Вы увидите: буддийские дацаны; водопады; монгольский рынок.
Включено в стоимость: групповой трансфер Аршан-Иркутск; экскурсия к водопадам, дацанам; услуги гида; проживание.
Восхождение на пик Любви / экскурсия в Тагархай и на потухший вулкан. Посещение горячих источников. Возвращение в Иркутск
Сегодня на выбор вам будет предложено два варианта экскурсий.
- 1 вариант. Восхождение на пик Любви.
Сегодня вас ждет восхождение на одну из самых популярных вершин в Восточных Саянах — на пик Любви (высота 2124 м).
Тропа на пик Любви выходит из Аршана.
Вы отправитесь в путь в сопровождении опытного гида-проводника.
Он поведает вам романтичную легенду этого пика, проведет надежной тропой, и вы обязательно сможете стойко преодолеть весь путь и получить награду: потрясающий вид на Тункинскую долину, раскинувшуюся где-то там, внизу.
Среднее время восхождения — 4-5 часов.
Восхождение на пик — это возможность испытать свои силы и получить в итоге незабываемый опыт!
- 2 вариант. Экскурсия в Тагархай и на потухший вулкан.
После завтрака вы отправитесь в село Тагархай, расположенное недалеко от Аршана.
Это место привлекает гостей статуей Будды, высотой 2 метра (с постаментом), заказанной в Тибете.
Открытие статуи состоялось 23 июня 2022 года при участии лам Сангхи России, именно Дид-Хамбо Дымбрыл Ламы и лам всего района.
После Тагархая мы поедем в удивительное место — на потухший вулкан, когда-то внушающий трепет и ужас своей устрашающей силой, а ныне поражающий живописностью и красотой!
Здесь можно увидеть внутреннее строение вулкана, а также наблюдать вулканические бомбы и туф, в основном, красного цвета.
С вулкана открывается живописный вид на потухшие вулканы Тальской группы, а у подножия можно увидеть отколовшиеся камни вулканического туфа.
Вне зависимости, какую из вариантов программы Вы выберете, после восхождения или экскурсии вам будет предложено посетить целебные горячие источники в Аршане.
Горячие минеральные источники оказывают лечебное действие и дарят приятное ощущение расслабления и перезагрузки.
Вечером вас ждет обратная дорога в Иркутск.
Вы увидите: Тункинская долина; Восточные Саяны; Пик Любви или посещение горячих источников в п. Жемчуг.
Включено в стоимость: завтрак; групповой трансфер Иркутск-Аршан; восхождение на Пик Любви / посещение горячих источников; сопровождение гида-проводника на Пик Любви.
Дорога на Ольхон
Утром после завтрака продолжится ваше байкальское путешествие.
Из Иркутска на групповом трансфере вы отправитесь в сторону самого популярного места на Байкале — на остров Ольхон.
Ольхон — это поистине незабываемое и одно из самых знаменитых мест на Байкале, которое по праву называют местом силы и особенно мощной энергетики!
Его посещают паломники со всего мира.
Путь на Ольхон будет пролегать по комфортной трассе в окружении красивой живописной природы.
Ольхон — это остров, и на него попадают через паромную переправу.
До паромной переправы ваш путь ляжет по «Марсианской дороге», как часто отзываются о Тажеранских степях наши туристы.
Это километры простора, кое-где живописно украшенные скальными останцами.
Ландшафты действительно переносят в какую-то инопланетную реальность!
Приехав на остров, вы заселитесь в его центре — поселке Хужир.
Вечером у вас останется свободное время, которое можно провести, изучая окрестности поселка.
В пешей доступности находится визитная карточка Байкала, самая популярная, узнаваемая и при этом энергетически сильная локация — мыс Бурхан, скала Шаманка.
Вы увидите: Тажеранские степи; паромная переправа; мыс Бурхан, скала Шаманка.
Включено в стоимость: завтрак, групповой трансфер; проживание.
Экскурсия на мыс Хобой
После завтрака вы отправитесь на экскурсию в живописную часть острова — на север, к мысу Хобой.
Вы также посетите мыс Любви (или мыс Шунтэ-Левый).
Местные говорят, что раньше на мыс приезжали бездетные пары, и после проведенных обрядов и молитв, у них вскоре обязательно рождались дети.
Считается, что мыс не утратил свою волшебную силу и по сей день.
Кроме того, в рамках экскурсии вы захватите мыс Саган-Хушун (или «Три брата») — отвесную скалу из белоснежного мрамора; увидите своими глазами необычную и впечатляющую творение известного скульпторе Даши Намдакова «Хранитель Байкала» — это его дар Байкалу.
Находится скульптура в некоторой отдаленности от дорог, на возвышенности.
Вы подкрепите силы, вкушая ароматный обед на фоне красивой байкальской природы!
Вернувшись в гостиницу, вечер можно посвятить прогулке на конях (необходимо бронировать заранее до выезда на Ольхон, доп. плата), отдыху.
Вы увидите: мыс Саган-Хушун; мыс Любви; мыс Хобой; скульптура Даши Намдакова «Хранитель Байкала».
Включено в стоимость: проживание; завтрак; экскурсия; обед-пикник; групповой трансфер; разрешения на посещение национального парка.
Прощание с Ольхоном. Завершение программы тура
В этот день наше с вами удивительное путешествие по Ольхону подходит к концу.
Утром вас ожидает завтрак и будет возможность прогуляться напоследок по Ольхону.
В первой половине дня выезд в Иркутск, где завершится программа тура.
Включено в стоимость: завтрак; проживание; групповой трансфер.
Проживание
Тур предусматривает проживание на о. Ольхон, в г. Иркутск и в п. Аршан.
Возможно размещение до 4-х человек в номере (если это семья).
Возможность проживания в конкретном объекте размещения также зависит от загруженности и свободных дат. Более подробную информацию уточняйте у туроператора.
Стоимость проживания в зависимости от выбранного тарифа за 1 человека, 2, 3-местное размещение, руб:
|Стандарт
|Комфорт
|45 000
|57 000
Доплата за одноместное размещение за 1 человека, руб:
|Стандарт
|Комфорт
|15 000
|19 000
В туре возможно подселение.
Варианты проживания
Усадьба Копыловых ", кемпинг-отель"Ольхон ", БО"Байкал терра ", БО"Усадьба Рыбака ", БО" Алдартай
Стандарт – благоустроенный номер, оснащённый собственным санузлом (душ и туалет), с количеством кроватей по числу проживающих;
Вилла Малина ", БО"Вдохновение ", "BaikalWood Эко Лодж и Spa ", "Байкал Хан ", " Порт Ольхон
Комфорт – более просторный и комфортный в сравнении с категорией "стандарт" благоустроенный (душ и туалет внутри) номер, выполненный в современном дизайне.
Матрешка ", "Аэро ", "Ангара ", "Риверсайд " (стандарт)," Доходный дом Листратовой
Стандарт – благоустроенный номер, оснащённый собственным санузлом (душ и туалет), с количеством кроватей по числу проживающих;
Байкал Форест «, » Иркутск Сити Центр
Комфорт – более просторный и комфортный в сравнении с категорией "стандарт" благоустроенный (душ и туалет внутри) номер, выполненный в современном дизайне.
Иркут ", "Подснежник ", "Туяна ", " Вершина
Стандарт – благоустроенный номер, оснащённый собственным санузлом (душ и туалет), с количеством кроватей по числу проживающих;
"Солнечное поместье", "Корона" (люкс, полулюкс)
Комфорт – более просторный и комфортный в сравнении с категорией "стандарт" благоустроенный (душ и туалет внутри) номер, выполненный в современном дизайне.
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Что включено
- Трансферы на протяжении всего тура
- Питание: завтраки в гостевом доме, обед-пикник на мысе Хобой
- Экскурсия по программе
- Проживание
- Услуги гида по программе
- Вход в Национальный парк
Что не входит в цену
- Авиа - и ж/д билеты до Иркутска и обратно
- Питание, не указанное в программе, или указанное самостоятельно или за свой счет
- Напитки и блюда, не включенные в основное меню по программе
- Дополнительные услуги, указанные в программе за дополнительную плату или не указанные в программе
- Дополнительные экскурсии и трансферы, не включенные в программу
- Аренда оборудования
- Страховка
- Паромная переправа на хивусе (зависит от климатических условий)
Место начала и завершения?
Список личных вещей, которые нужно взять с собой
- головной убор (шапка / кепка на солнечный день);
- солнцезащитный крем (фактор защиты не менее 20);
- солнцезащитные очки (с защитой от UV лучей не менее 2);
- купальные принадлежности: купальник, полотенце и тапочки (для посещения бани/горячих источников, если предусмотрены программой);
- личная аптечка (если вам необходимы специфические лекарственные средства);
- накидка от дождя (дождевик);
- фото/видеоаппаратура (запасные флеш-карты);
- портативное зарядное устройство (power bank);
- удобная обувь (спортивная обувь / ботинки);
- теплая одежда (куртка / толстовки / перчатки);
- туалетные принадлежности;
- маленький рюкзак (для экскурсий и прогулок);
- сидушка (хоба туристическая);
- термос (по желанию);
- бинокль (по желанию).
Обязательно: паспорт, полис ОМС.
Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
Что запрещено делать на территории заповедников?
- Охота, нахождение с оружием без специального разрешения;
- Повреждение деревьев, кустарников; вскарабкивание на деревья-памятники природы (например, ходульные деревья в бухте Песчаной);
- Подкармливать диких животных;
- Разведение костров, оставление мусора, кострищ и всего, что приводит к загрязнению природы;
- Использование звуковой аппаратуры на полную мощность (на Байкале много представителей животного мира, кто живет по соседству с туристическими местами, громкий звук может негативно на них сказаться; также излишне громкий звук может мешать отдыху других туристов, а на Байкале действует правило взаимного уважения);
- Использование и занос в заповедник химических препаратов, способных нанести вред окружающей среде;
- Завязывать цветные ленточки на деревья, кроме мест, специально для этого отведенных (например, столбы Сэргэ на Ольхоне у скалы Шаманка). Перевязывание ленточками веточек и стволов деревьев со временем начинает носить стихийных характер, что влечет за собой урон дереву и сокращению его жизни.
Какая погода на Байкале?
На Байкале климат резко континентальный: днем может светить яркое солнце, погода быть теплой, даже жаркой, а после захода солнца становится резко холодно. Поэтому теплые вещи брать с собой нужно обязательно!
Также на Байкале в осенний период могут дуть холодные ветра, пойти сильный дождь или даже выпасть снег.
Будет ли сотовая связь?
В Иркутской области работают федеральные операторы МТС, Мегафон и Теле2 и другие операторы.
В некоторых местах туров связь может пропадать, потому если Вы планируете приобретать сим-карту для путешествия, рекомендуем брать Теле2 – у него самая большая площадь покрытия на Байкале.
Большинство гостиниц предоставляют бесплатный Wi-Fi, но повсеместно Wi-Fi не распространен.
Нужно ли брать с собой наличные деньги?
В Иркутске представлено большинство крупных российских банков, в торговых центрах, супермаркетах, большинстве магазинов можно оплачивать посредство Visa и MasterCard, реже встречаются банкоматы и терминалы UnionPay. Тем не менее рекомендуем иметь с собой некоторую сумму наличных средств.
Есть ли скидки в туре?
Детям до 12 лет включительно предоставляется скидка 20 % (не распространяется на дополнительные экскурсии).
Акция “Приведи друга” – пригласи на тур еще 5 друзей и получи скидку 20%.
Скидка 10% в День Рождения на Байкале (если празднование дня рождения приходится на период тура).
Включена ли страховка в стоимость тура?
Дополнительная медицинская страховка не входит в стоимость тура. По желанию Вы можете оформить страховку на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.
В какое время начинается тур?
- Старт программы тура утром в 10.00. Прибыть в Иркутск необходимо до 9:30 по местному времени.
- Время окончания программы тура около 20:00. Учитывайте это при бронировании билетов