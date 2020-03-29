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Последние новости коронавируса в Иркутской области на сегодня со статистикой

  • Заразилось 333+20
  • Умерло 4
  • Выздоровело 94+9
  • Болеют сейчас 235+11
  • Летальность 1.2%около 12 чел. на 1000 заболевших
* по данным 12.05.2020 10:35

В Иркутской области, включая Иркутск, находится 0.14%, 333 человека, от всех протестированных заболевших коронавирусом в России. Из них 4 умерло, 94 выздоровело, а всего болеющих по последней информации 235 человек

По данным 12 мая 2020, всего в мире заразились 4 268 496 человек, выздоровело 1 533 701, умерло 287 463, болеющих 2 447 332 человека

В России 232 243 случаев, умерло 2116, выздоровело 43 512

Сколько заболевших коронавирусом в Иркутске и Иркутской области

График показывает статистику заболевших коронавирусом в регионе, можно проследить за ежедневными изменениями, в том числе по летальным исходам и выздоровлениям. Помните, что некоторые страны предоставляют данные за вчерашний день, то есть график будет показывать не заболевших в этот день, а за предыдущий. Жёлтая линия показывает текущих больных в Иркутской области, это важный параметр, чтобы определить идёт ли болезнь на убыль или наоборот в рост.

в 1.32 разав Иркутской области летальность ⇡ выше, чем в остальных регионах России
12 человекв среднем умирает в Иркутской области на 1000 зараженных.
В других регионах России, 9 человек

Карта распространения коронавируса в Иркутской области и мире в реальном времени

На данный момент летальность во всём мире составляет 6.73%. При этом большая часть это пожилые и люди имеющие хронические заболевания. Именно их призывают оградить от болезни в первую очередь, но чтобы это сделать, все остальные люди так же не должны быть переносчиками и относится к своему здоровью с большой ответственностью.

Сколько человек заразилось, выздоровело и умерло в Иркутской области от коронавируса по дням

В данном графике можно проследить за изменениями по дням. Показываются значения, либо произошедшие в это день, либо присланные в это день за предыдущий. Более подробные числа можно посмотреть в таблице ниже.

Статистика в таблице по зараженным на территории Иркутской области по дням

В данной таблице показана динамика активных заражений, спад и убыль по дням. Нужно учитывать, что цифры указанные по дням, не всегда означают произошедшее именно в этот день, это лишь показывает подтвержденные значения в эту дату, а само событие могло быть вчера или даже ранее. В столбиках указано общее количество случев с момента ведения статистики, плюс изменения с прошлыми данными.

ДатаЗаразилосьУмерлоВыздоровелоБолеют сейчас
12 мая 2020333+20+6%494+9+11%235+11
11 мая 2020313+24+8%485+5+6%224+19
10 мая 2020289+18+7%480+3+4%205+15
9 мая 2020271+16+6%477190+16
8 мая 2020255+18+8%477+2+3%174+16
7 мая 2020237+6+3%475+8+12%158-2
6 мая 2020231+31+16%467+2+3%160+29
5 мая 2020200+23+13%465+3+5%131+20
4 мая 2020177+27+18%462+4+7%111+23
3 мая 2020150+20+15%458+5+9%88+15
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* "0" или "—", могут означать, что данных нет

Динамика выздоровлений и смертей от коронавируса в Иркутской области по дням

Иркутская область и другие регионы России в сравнении

Коронавирус является сложнейшим испытанием для всего мира. Появился он в Китае в городе Ухань провинции Хубэй в декабре 2019 года. Но в феврале 2020 года Китай заявил, что на территории страны вирус практически побеждён, на момент объявления болеющих было 37 162 человек, а зараженных за всё время, тем кому провели тест, было более 80 000 человек

11 марта 2020 года Всемирная Организация Здравоохранения (далее — ВОЗ) объявила о пандемии во всём мире, а уже 13 марта объявили, что Европа стала центром коронавирусной инфекции. Официальные названия у вируса: SARS-CoV-2, COVID-19 или 2019-nCoV. Одной из самых первых пострадавших стран, стала Италия, где процент летальности более 10%

Последние новости об обстановке с коронавирусом в Иркутской области

Названы регионы с наиболее высокой смертностью пациентов с коронавирусом
Названы регионы с наиболее высокой смертностью пациентов с коронавирусом
lenta.ru
30.04.2020 11:17
Названы регионы с наиболее высокими показателями смертности пациентов с коронавирусом. На первом месте антирейтинга находится Псковская область, где смертность коронавирусных пациентов составила 5,37 процента. Далее идут Иркутская область (3,81 процента), Удмуртия (3,51), Омская область (3,01) и Хакасия (3,02).
Названы регионы с самой высокой смертностью пациентов с коронавирусом
Названы регионы с самой высокой смертностью пациентов с коронавирусом
lenta.ru
27.04.2020 11:23
Названы регионы с самыми высокими показателями смертности пациентов с коронавирусной инфекцией. Лидером по данному показателю оказалась Псковская область, где летальность составила 6,45 процента. Далее идут Иркутская и Волгоградская области, а также Ингушетия и Башкортостан.
Российский губернатор ответил на вопросы о поездках на дачу
Российский губернатор ответил на вопросы о поездках на дачу
lenta.ru
23.04.2020 14:00
Губернатор Иркутской области Игорь Кобзев поработал оператором горячей линии МФЦ и ответил на вопросы жителей региона о ситуации с коронавирусом. Он отметил, что людей волнует вопрос, можно ли ездить на дачу. «Пока ответить однозначно сложно, все будет зависеть от эпидемиологической обстановки», — сказал он.
В России впервые поместили на карантин собаку без права выгула
В России впервые поместили на карантин собаку без права выгула
lenta.ru
17.04.2020 13:23
Собака породы шпиц прилетела в Иркутск из Таиланда и оказалась помещена на карантин без права выгула вместе с хозяином. Нарушение этого требования влечет административную ответственность. Хозяин летел вместе с животным транзитным рейсом. Коронавирус может передаваться людям от их питомцев — собак или кошек.
Отряд полиции встал на охрану затравленной из-за коронавируса российской семьи
Отряд полиции встал на охрану затравленной из-за коронавируса российской семьи
lenta.ru
14.04.2020 12:31
В городе Усть-Кут Иркутской области полиция взяла под охрану семью, в которой после поездки в Таиланд коронавирусом заразился семилетний ребенок. В соцсетях появились их персональные данные с угрозами и оскорблениями после сообщения о первом заболевшем в области. МВД проведет проверку в связи с развернувшейся травлей.
В российском регионе затравили семью с заразившимся коронавирусом ребенком
В российском регионе затравили семью с заразившимся коронавирусом ребенком
lenta.ru
13.04.2020 13:18
Родителей двух детей из Усть-Кутского района Иркутской области затравили местные жители из-за того, что в семье ребенок заразился коронавирусом. Травля началась после того, как оперштаб опубликовал информацию о появлении в Усть-Куте первого зараженного. Администрация района обратилась в полицию, чтобы помочь семье.
В Иркутской области умер второй пациент с коронавирусом
В Иркутской области умер второй пациент с коронавирусом
РБК
08.04.2020 07:09
Россиянка рассказала о коронавирусе у главного врача больницы и раскаялась
Россиянка рассказала о коронавирусе у главного врача больницы и раскаялась
lenta.ru
06.04.2020 11:08
39-летняя жительница Иркутской области распространила недостоверную информацию о заражении коронавирусом главного врача местной больницы в мессенджере Viber. На опубликованном областным управлением МВД видео женщина сообщила, что услышала слухи «из серии одна бабка сказала». Она высказала сожаление о содеянном.
В Иркутской области умер первый пациент с коронавирусом
В Иркутской области умер первый пациент с коронавирусом
РБК
06.04.2020 10:38
Число умерших пациентов с коронавирусом в России выросло до 47
Число умерших пациентов с коронавирусом в России выросло до 47
lenta.ru
06.04.2020 10:37
Число скончавшихся пациентов с новым коронавирусом выросло в России до 47, за последние сутки умерли два человека. Ранее в понедельник стало известно о первой смерти от коронавируса в Иркутской области. Погибшему было 62 года. Всего на сегодняшний день в России зарегистрировано 6343 случая заражения коронавирусом.
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Графики и таблицы с данными о зараженных построены на основе данных из разных источников, таких как: Johns Hopkins University, Worldometer, Стопкоронавирус.рф

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