Последние новости коронавируса в Иркутской области на сегодня со статистикой
Заразилось 333+20
Умерло 4
Выздоровело 94+9
Болеют сейчас 235+11
Летальность 1.2%около 12 чел. на 1000 заболевших
* по данным 12.05.2020 10:35
В Иркутской области, включая Иркутск, находится 0.14%, 333 человека, от всех протестированных заболевших коронавирусом в России. Из них 4 умерло, 94 выздоровело, а всего болеющих по последней информации 235 человек
По данным 12 мая 2020, всего в мире заразились 4 268 496 человек, выздоровело 1 533 701, умерло 287 463, болеющих 2 447 332 человека
В России 232 243 случаев, умерло 2116, выздоровело 43 512
Сколько заболевших коронавирусом в Иркутске и Иркутской области
График показывает статистику заболевших коронавирусом в регионе, можно проследить за ежедневными изменениями, в том числе по летальным исходам и выздоровлениям. Помните, что некоторые страны предоставляют данные за вчерашний день, то есть график будет показывать не заболевших в этот день, а за предыдущий. Жёлтая линия показывает текущих больных в Иркутской области, это важный параметр, чтобы определить идёт ли болезнь на убыль или наоборот в рост.
Карта распространения коронавируса в Иркутской области и мире в реальном времени
На данный момент летальность во всём мире составляет 6.73%. При этом большая часть это пожилые и люди имеющие хронические заболевания. Именно их призывают оградить от болезни в первую очередь, но чтобы это сделать, все остальные люди так же не должны быть переносчиками и относится к своему здоровью с большой ответственностью.
Сколько человек заразилось, выздоровело и умерло в Иркутской области от коронавируса по дням
В данном графике можно проследить за изменениями по дням. Показываются значения, либо произошедшие в это день, либо присланные в это день за предыдущий. Более подробные числа можно посмотреть в таблице ниже.
Статистика в таблице по зараженным на территории Иркутской области по дням
В данной таблице показана динамика активных заражений, спад и убыль по дням. Нужно учитывать, что цифры указанные по дням, не всегда означают произошедшее именно в этот день, это лишь показывает подтвержденные значения в эту дату, а само событие могло быть вчера или даже ранее. В столбиках указано общее количество случев с момента ведения статистики, плюс изменения с прошлыми данными.
Дата
Заразилось
Умерло
Выздоровело
Болеют сейчас
12 мая 2020
333+20+6%
4
94+9+11%
▲235+11
11 мая 2020
313+24+8%
4
85+5+6%
▲224+19
10 мая 2020
289+18+7%
4
80+3+4%
▲205+15
9 мая 2020
271+16+6%
4
77
▲190+16
8 мая 2020
255+18+8%
4
77+2+3%
▲174+16
7 мая 2020
237+6+3%
4
75+8+12%
▼158-2
6 мая 2020
231+31+16%
4
67+2+3%
▲160+29
5 мая 2020
200+23+13%
4
65+3+5%
▲131+20
4 мая 2020
177+27+18%
4
62+4+7%
▲111+23
3 мая 2020
150+20+15%
4
58+5+9%
▲88+15
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Динамика выздоровлений и смертей от коронавируса в Иркутской области по дням
Иркутская область и другие регионы России в сравнении
Коронавирус является сложнейшим испытанием для всего мира. Появился он в Китае в городе Ухань провинции Хубэй в декабре 2019 года. Но в феврале 2020 года Китай заявил, что на территории страны вирус практически побеждён, на момент объявления болеющих было 37 162 человек, а зараженных за всё время, тем кому провели тест, было более 80 000 человек
11 марта 2020 года Всемирная Организация Здравоохранения (далее — ВОЗ) объявила о пандемии во всём мире, а уже 13 марта объявили, что Европа стала центром коронавирусной инфекции. Официальные названия у вируса: SARS-CoV-2, COVID-19 или 2019-nCoV. Одной из самых первых пострадавших стран, стала Италия, где процент летальности более 10%
Последние новости об обстановке с коронавирусом в Иркутской области
Названы регионы с наиболее высокими показателями смертности пациентов с коронавирусом. На первом месте антирейтинга находится Псковская область, где смертность коронавирусных пациентов составила 5,37 процента. Далее идут Иркутская область (3,81 процента), Удмуртия (3,51), Омская область (3,01) и Хакасия (3,02).
Названы регионы с самыми высокими показателями смертности пациентов с коронавирусной инфекцией. Лидером по данному показателю оказалась Псковская область, где летальность составила 6,45 процента. Далее идут Иркутская и Волгоградская области, а также Ингушетия и Башкортостан.
Губернатор Иркутской области Игорь Кобзев поработал оператором горячей линии МФЦ и ответил на вопросы жителей региона о ситуации с коронавирусом. Он отметил, что людей волнует вопрос, можно ли ездить на дачу. «Пока ответить однозначно сложно, все будет зависеть от эпидемиологической обстановки», — сказал он.
Собака породы шпиц прилетела в Иркутск из Таиланда и оказалась помещена на карантин без права выгула вместе с хозяином. Нарушение этого требования влечет административную ответственность. Хозяин летел вместе с животным транзитным рейсом. Коронавирус может передаваться людям от их питомцев — собак или кошек.
В городе Усть-Кут Иркутской области полиция взяла под охрану семью, в которой после поездки в Таиланд коронавирусом заразился семилетний ребенок. В соцсетях появились их персональные данные с угрозами и оскорблениями после сообщения о первом заболевшем в области. МВД проведет проверку в связи с развернувшейся травлей.
Родителей двух детей из Усть-Кутского района Иркутской области затравили местные жители из-за того, что в семье ребенок заразился коронавирусом. Травля началась после того, как оперштаб опубликовал информацию о появлении в Усть-Куте первого зараженного. Администрация района обратилась в полицию, чтобы помочь семье.
39-летняя жительница Иркутской области распространила недостоверную информацию о заражении коронавирусом главного врача местной больницы в мессенджере Viber. На опубликованном областным управлением МВД видео женщина сообщила, что услышала слухи «из серии одна бабка сказала». Она высказала сожаление о содеянном.
Число скончавшихся пациентов с новым коронавирусом выросло в России до 47, за последние сутки умерли два человека. Ранее в понедельник стало известно о первой смерти от коронавируса в Иркутской области. Погибшему было 62 года. Всего на сегодняшний день в России зарегистрировано 6343 случая заражения коронавирусом.
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Что делать, чтобы не заболеть — рекоммендации ВОЗ
Мыть и обрабатывать руки;
Кашлять и чихать только в салфетку, ладошки, согнутый логоть. При этом необходимо как можно скорее безопасно для окружающих избавиться от салфетки, обработать одежду и вымыть руки;
Не прикасаться руками к слизистым, таким как рот, нос или глаза;
Надевать медицинскую маску при контакте с больными и кашляющими людьми, а так же самим больным, чтобы снизить распыление в воздухе вирусов. Здесь так же нужно понимать, что знать, болеет ли человек или нет — очень сложно, так как вирус может быть в инкубационном периоде. Поэтому в Китае, например, абсолютно все гражадане обязаны были носить маски;
Держаться на дистанции от других людей, не менее 1.5 метров, мы рекоммендуем соблюдать дистанцию больше;
Не пользоваться общественных транспортом;
Выходить из дома только в случаях крайней необходимости;
Чаще обрабатывать дома предметы и вещи, а так же делать влажную уборку дизенфицирующими средствами.
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