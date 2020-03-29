Заразилось 333 +20

Умерло 4

Выздоровело 94 +9

Болеют сейчас 235 +11

Летальность 1.2% около 12 чел. на 1000 заболевших

В Иркутской области, включая Иркутск, находится 0.14%, 333 человека, от всех протестированных заболевших коронавирусом в России. Из них 4 умерло, 94 выздоровело, а всего болеющих по последней информации 235 человек



По данным 12 мая 2020, всего в мире заразились 4 268 496 человек, выздоровело 1 533 701, умерло 287 463, болеющих 2 447 332 человека



В России 232 243 случаев, умерло 2116, выздоровело 43 512

Сколько заболевших коронавирусом в Иркутске и Иркутской области График показывает статистику заболевших коронавирусом в регионе, можно проследить за ежедневными изменениями, в том числе по летальным исходам и выздоровлениям. Помните, что некоторые страны предоставляют данные за вчерашний день, то есть график будет показывать не заболевших в этот день, а за предыдущий. Жёлтая линия показывает текущих больных в Иркутской области, это важный параметр, чтобы определить идёт ли болезнь на убыль или наоборот в рост.

в 1.32 раза в Иркутской области летальность ⇡ выше, чем , чем в остальных регионах России 12 человек на 1000 зараженных.

В других регионах России, 9 человек в среднем умирает в Иркутской области

Карта распространения коронавируса в Иркутской области и мире в реальном времени

На данный момент летальность во всём мире составляет 6.73%. При этом большая часть это пожилые и люди имеющие хронические заболевания. Именно их призывают оградить от болезни в первую очередь, но чтобы это сделать, все остальные люди так же не должны быть переносчиками и относится к своему здоровью с большой ответственностью.

Сколько человек заразилось, выздоровело и умерло в Иркутской области от коронавируса по дням В данном графике можно проследить за изменениями по дням. Показываются значения, либо произошедшие в это день, либо присланные в это день за предыдущий. Более подробные числа можно посмотреть в таблице ниже.

Статистика в таблице по зараженным на территории Иркутской области по дням В данной таблице показана динамика активных заражений, спад и убыль по дням. Нужно учитывать, что цифры указанные по дням, не всегда означают произошедшее именно в этот день, это лишь показывает подтвержденные значения в эту дату, а само событие могло быть вчера или даже ранее. В столбиках указано общее количество случев с момента ведения статистики, плюс изменения с прошлыми данными. Дата Заразилось Умерло Выздоровело Болеют сейчас 12 мая 2020 333 +20+6% 4 94 +9+11% ▲ 235+11 11 мая 2020 313 +24+8% 4 85 +5+6% ▲ 224+19 10 мая 2020 289 +18+7% 4 80 +3+4% ▲ 205+15 9 мая 2020 271 +16+6% 4 77 ▲ 190+16 8 мая 2020 255 +18+8% 4 77 +2+3% ▲ 174+16 7 мая 2020 237 +6+3% 4 75 +8+12% ▼ 158-2 6 мая 2020 231 +31+16% 4 67 +2+3% ▲ 160+29 5 мая 2020 200 +23+13% 4 65 +3+5% ▲ 131+20 4 мая 2020 177 +27+18% 4 62 +4+7% ▲ 111+23 3 мая 2020 150 +20+15% 4 58 +5+9% ▲ 88+15 Показать все дни * "0" или "—", могут означать, что данных нет

Динамика выздоровлений и смертей от коронавируса в Иркутской области по дням