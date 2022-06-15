Иваново, Плес, Палех… Здешние виды вдохновляли самого известного жителя этих мест, художника Исаака Левитана на создание его знаменитейших пейзажей. Наш четырёхдневный тур по левитановским местам средней полосы России позволит вам по-новому взглянуть на красоту этих мест, полюбоваться словно бы ожившими полотнами великого художника.

Программа тура по дням

1 день Встреча. Знакомство с городом

Встреча с гидом на ж/д. вокзале г. Иваново. Обзорная экскурсия по г. Иваново. В ходе экскурсии мы увидим знаменитую Щудровскую палатку – редчайший памятник гражданской каменной архитектуры XVII в., центральную площадь Революции, внушительные здания почтамта, музыкального театра, нового цирка, Литературный сквер, где установлены бюсты ивановских поэтов, погибших в годы войны, "Дом-корабль" и "Дом-птицу" – необычные памятники советского конструктивизма, мемориальный комплекс "Красная Талка", посвященный событиям первой русской революции, и многое другое. Посещение Свято-Введенского женского монастыря. Женский монастырь в центре Иваново основан сравнительно недавно, в 1991 г., а вот Введенская церковь, составляющая основу монастырского комплекса – старинная, начала XX в. Обед (оплачивается отдельно). Экскурсия в Музей ивановского ситца. Рассматривая ивановские ситцы, можно увидеть, как проявлялось народное творчество в художественном оформлении тканей, проследить развитие особого стиля, яркого и нарядного, присущего ивановским тканям. Размещение в отеле в центре города. Свободное время.

2 день Палех – Шуя

Завтрак в отеле. Переезд в Палех. Пешеходная прогулка-экскурсия по поселку. Этот небольшой поселок в Ивановской области входит в перечень исторических городов России. Палехский стиль – шкатулки, броши, панно и другие лаковые миниатюры, написанные золотом и яркими красками по черному фону. В этих самобытных работах оживают сюжеты народных былин, сказок и песен. В поселке мы увидим старинные деревянные дома, в одном из которых расположен музей палехской миниатюры. Осмотр Крестовоздвиженского собора. Помимо палехской росписи, главной достопримечательностью поселка является кафедральный собор Воздвижения Креста Господня – выдающийся памятник архитектуры XVIII в. Над храмом возвышается прекрасная шатровая колокольня, внутри его украшает резной иконостас и росписи палехских мастеров, прославившие собор далеко за пределами Ивановской области. Посещение Музея Палехского искусства. Своими искусными живописцами Палех славится еще с допетровских времен – поселок поставлял иконописцев и реставраторов для Московского кремля, Новодевичьего монастыря и Троицко-Сергиевой Лавры. Переезд в г. Шуя. Экскурсия по городу Шуя. В ходе экскурсии мы совершим прогулку по главной пешеходной улице – Шуйскому Арбату. Вдоль нее выстроились уютные каменные особнячки. На главной площади города высится кажущийся грандиозным для маленькой Шуи Воскресенский собор XVII в., где хранится список чудотворной иконы Шуйско-Смоленской Богородицы. Перед собором – дивной красоты пятиярусная 106-метровая «свечная» колокольня. Обед (оплачивается отдельно). Посещение дворца М. А. Павлова. Дворец принадлежал фабриканту, купцу первой гильдии Михаилу Алексеевичу Павлову (1846-1915). Во дворце прекрасно сохранился богатый интерьер того времени. Свободное время. Возвращение в отель.

3 день Музей-заповедника А.Н. Островского – Кинешма

Завтрак в отеле. Переезд в Щелоково. Посещение мемориального и природного музея-заповедника А.Н. Островского «Щелыково». Щелыково – усадьба великого русского драматурга Александра Николаевича Островского – место, которое он сравнивал «с лучшими местами Швейцарии и Италии», место, ставшее его любовью на всю жизнь. Усадебный дом в окружении старинного парка, церковь св. Николая XVIII в., литературно-театральный и этнографический музеи, культурно-образовательный центр Голубой дом всегда готовы вас принять. Переезд в Кинешму. Кинешма до наших дней сохранила свое провинциальное очарование. В ходе пешеходной экскурсии по историческому центру города мы осмотрим архитектурные памятники XVIII – начала XX вв.: торговые ряды, училища, фабрики и другие жилые и общественные здания. Мы прогуляемся вдоль набережной по Волжскому бульвару, полюбуемся уютными беседками, старинными и современными памятниками и, главное, прекрасными волжскими пейзажами. Посещение Троицко-Успенского кафедрального собора. Архитектурный ансамбль состоит из двух храмов – Успенского и Троицкого, колокольни и дома священника. Собор расположен на высоком берегу Волги, на территории бывшей кинешемской крепости. Возвращение в отель. Свободное время.

4 день Плёс – город-музей под открытым небом