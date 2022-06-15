Преимущества этого путешествия:
Встреча с гидом на ж/д. вокзале г. Иваново.
Обзорная экскурсия по г. Иваново.
В ходе экскурсии мы увидим знаменитую Щудровскую палатку – редчайший памятник гражданской каменной архитектуры XVII в., центральную площадь Революции, внушительные здания почтамта, музыкального театра, нового цирка, Литературный сквер, где установлены бюсты ивановских поэтов, погибших в годы войны, "Дом-корабль" и "Дом-птицу" – необычные памятники советского конструктивизма, мемориальный комплекс "Красная Талка", посвященный событиям первой русской революции, и многое другое.
Посещение Свято-Введенского женского монастыря.
Женский монастырь в центре Иваново основан сравнительно недавно, в 1991 г., а вот Введенская церковь, составляющая основу монастырского комплекса – старинная, начала XX в.
Обед (оплачивается отдельно).
Экскурсия в Музей ивановского ситца.
Рассматривая ивановские ситцы, можно увидеть, как проявлялось народное творчество в художественном оформлении тканей, проследить развитие особого стиля, яркого и нарядного, присущего ивановским тканям.
Размещение в отеле в центре города.
Свободное время.
Завтрак в отеле.
Переезд в Палех.
Пешеходная прогулка-экскурсия по поселку.
Этот небольшой поселок в Ивановской области входит в перечень исторических городов России.
Палехский стиль – шкатулки, броши, панно и другие лаковые миниатюры, написанные золотом и яркими красками по черному фону.
В этих самобытных работах оживают сюжеты народных былин, сказок и песен.
В поселке мы увидим старинные деревянные дома, в одном из которых расположен музей палехской миниатюры.
Осмотр Крестовоздвиженского собора.
Помимо палехской росписи, главной достопримечательностью поселка является кафедральный собор Воздвижения Креста Господня – выдающийся памятник архитектуры XVIII в.
Над храмом возвышается прекрасная шатровая колокольня, внутри его украшает резной иконостас и росписи палехских мастеров, прославившие собор далеко за пределами Ивановской области.
Посещение Музея Палехского искусства.
Своими искусными живописцами Палех славится еще с допетровских времен – поселок поставлял иконописцев и реставраторов для Московского кремля, Новодевичьего монастыря и Троицко-Сергиевой Лавры.
Переезд в г. Шуя.
Экскурсия по городу Шуя.
В ходе экскурсии мы совершим прогулку по главной пешеходной улице – Шуйскому Арбату.
Вдоль нее выстроились уютные каменные особнячки.
На главной площади города высится кажущийся грандиозным для маленькой Шуи Воскресенский собор XVII в., где хранится список чудотворной иконы Шуйско-Смоленской Богородицы.
Перед собором – дивной красоты пятиярусная 106-метровая «свечная» колокольня.
Обед (оплачивается отдельно).
Посещение дворца М. А. Павлова.
Дворец принадлежал фабриканту, купцу первой гильдии Михаилу Алексеевичу Павлову (1846-1915).
Во дворце прекрасно сохранился богатый интерьер того времени.
Свободное время.
Возвращение в отель.
Завтрак в отеле.
Переезд в Щелоково.
Посещение мемориального и природного музея-заповедника А.Н. Островского «Щелыково».
Щелыково – усадьба великого русского драматурга Александра Николаевича Островского – место, которое он сравнивал «с лучшими местами Швейцарии и Италии», место, ставшее его любовью на всю жизнь.
Усадебный дом в окружении старинного парка, церковь св. Николая XVIII в., литературно-театральный и этнографический музеи, культурно-образовательный центр Голубой дом всегда готовы вас принять.
Переезд в Кинешму.
Кинешма до наших дней сохранила свое провинциальное очарование.
В ходе пешеходной экскурсии по историческому центру города мы осмотрим архитектурные памятники XVIII – начала XX вв.: торговые ряды, училища, фабрики и другие жилые и общественные здания.
Мы прогуляемся вдоль набережной по Волжскому бульвару, полюбуемся уютными беседками, старинными и современными памятниками и, главное, прекрасными волжскими пейзажами.
Посещение Троицко-Успенского кафедрального собора.
Архитектурный ансамбль состоит из двух храмов – Успенского и Троицкого, колокольни и дома священника.
Собор расположен на высоком берегу Волги, на территории бывшей кинешемской крепости.
Возвращение в отель.
Свободное время.
Завтрак в отеле.
Освобождение номеров.
Переезд в Плёс.
Плёс – маленький город с населением 2000 человек, но он имеет статус города–заповедника и фактически представляет собой музей под открытым небом.
Основные достопримечательности Плёса – это нежная русская природа, восхитительные пейзажи, многочисленные парки и, конечно, река Волга.
В ходе экскурсии мы познакомимся с левитановскими местами, историей города и прогуляемся по набережной.
Посещение музея Исаака Ильича Левитана.
Дом-музей, посвященный жизни и творчеству великого художника, открыт 25 августа 1972 г.
Он располагается в старинном особняке, построенном в первой половине XIX в.
В музее находятся подлинные картины Исаака Левитана, а также Василия Поленова, Алексея Саврасова, Ивана Шишкина и других художников.
Также в музее можно осмотреть мемориальные комнаты Левитана, познакомиться с наиболее интересными страницами его биографии.
Свободное время в Плёсе.
Переезд в Иваново, на ж/д. вокзал.
Отправление из Иваново на любом поезде после 17:30.
Тур предусматривает проживание в отелях в комфортабельных номерах с удобствами.
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
Дополнительная медицинская страховка не входит в стоимость тура. По желанию вы можете оформить страховку в сервисе моментальных онлайн-страховок «Черехапа».