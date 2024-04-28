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Отправление из Москвы. Владимир и Боголюбово

Сбор группы в Москве: ст. метро «ВДНХ», стоянка справа от гостиницы «Космос»:

в 07:45 — при отправлении в субботу, 28.04.2024, 09.05.2024;

в 09:00 — при отправлении в понедельник.

Отъезд из Москвы во Владимир от ст. метро «ВДНХ», справа от гостиницы «Космос»:

в 08:00 — при отправлении в субботу, 28.04.2024, 09.05.2024;

в 09:15 — при отправлении в понедельник.

Путевая информация.

Обед в кафе города.

Экскурсия по Владимиру — древняя столица Северо — Восточной Руси и один из наиболее посещаемых туристами городов Золотого кольца России: здесь сохранилось несколько удивительных памятников русской средневековой белокаменной архитектуры.

В первую очередь это касается трех достопримечательностей, внесенных ЮНЕСКО в Список объектов всемирного наследия: Успенского собора, Дмитриевского собора и Золотых ворот.

Осмотр достопримечательностей 12 века:

Золотые ворота (архитектура) — символ величия и мощи Древней Руси. Они оформляли парадный вход в самую богатую княжеско-боярскую часть города.

Дмитриевский собор — памятник Владимиро-Суздальской архитектуры домонгольского периода периода или Успенский собор — шедевр белокаменного зодчества. Является уникальной сокровищницей русского церковного искусства. В нем сохраняются росписи XII-XIX вв. Знаменитые фрески иконописца Андрея Рублева.

По желанию за дополнительную плату:

Музей хрусталя и стекла XVIII-XXI веков или экспозиция «Старый Владимир» в 4-этажной башне 1912 г. (рассказывает о городе конца XIX в. — начала XX в.) или Военно-историческая экспозиция в Золотых воротах.

Отъезд в с. Боголюбово.

На территории дворца-замка Андрея Боголюбского (единственного гражданского здания Древней Руси, дошедшего до нашего времени хотя бы частично) экскурсия в один из старейших российских монастырей на Владимирской земле — Боголюбовский монастырь: палаты князя Андрея, собор Рождества Богородицы (архитектура).

Церковь Покрова на Нерли (архитектура) - по погодным условиям. Находилась практически на речной «стрелке», оформляя перекрёсток важнейших водных торговых путей. Это чудо, сохранившееся с ХII века, величают лебедь-храм.

Размещение в отеле.

Ужин в ресторане отеля.