Маршрут путешествия: Владимир — Боголюбово — Суздаль — Иваново — Кострома — Ярославль — Ростов Великий — Переславль-Залесский — Сергиев Посад.
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Отправление из Москвы. Владимир и Боголюбово
Сбор группы в Москве: ст. метро «ВДНХ», стоянка справа от гостиницы «Космос»:
- в 07:45 — при отправлении в субботу, 28.04.2024, 09.05.2024;
- в 09:00 — при отправлении в понедельник.
Отъезд из Москвы во Владимир от ст. метро «ВДНХ», справа от гостиницы «Космос»:
- в 08:00 — при отправлении в субботу, 28.04.2024, 09.05.2024;
- в 09:15 — при отправлении в понедельник.
Путевая информация.
Обед в кафе города.
Экскурсия по Владимиру — древняя столица Северо — Восточной Руси и один из наиболее посещаемых туристами городов Золотого кольца России: здесь сохранилось несколько удивительных памятников русской средневековой белокаменной архитектуры.
В первую очередь это касается трех достопримечательностей, внесенных ЮНЕСКО в Список объектов всемирного наследия: Успенского собора, Дмитриевского собора и Золотых ворот.
Осмотр достопримечательностей 12 века:
Золотые ворота (архитектура) — символ величия и мощи Древней Руси. Они оформляли парадный вход в самую богатую княжеско-боярскую часть города.
Дмитриевский собор — памятник Владимиро-Суздальской архитектуры домонгольского периода периода или Успенский собор — шедевр белокаменного зодчества. Является уникальной сокровищницей русского церковного искусства. В нем сохраняются росписи XII-XIX вв. Знаменитые фрески иконописца Андрея Рублева.
По желанию за дополнительную плату:
Музей хрусталя и стекла XVIII-XXI веков или экспозиция «Старый Владимир» в 4-этажной башне 1912 г. (рассказывает о городе конца XIX в. — начала XX в.) или Военно-историческая экспозиция в Золотых воротах.
Отъезд в с. Боголюбово.
На территории дворца-замка Андрея Боголюбского (единственного гражданского здания Древней Руси, дошедшего до нашего времени хотя бы частично) экскурсия в один из старейших российских монастырей на Владимирской земле — Боголюбовский монастырь: палаты князя Андрея, собор Рождества Богородицы (архитектура).
Церковь Покрова на Нерли (архитектура) - по погодным условиям. Находилась практически на речной «стрелке», оформляя перекрёсток важнейших водных торговых путей. Это чудо, сохранившееся с ХII века, величают лебедь-храм.
Размещение в отеле.
Суздаль и Иваново
08:00 Завтрак в ресторане отеля.
Обзорная экскурсия по Суздалю — город-музей, около 200 памятников истории, многие из которых имеют статус всемирного наследия ЮНЕСКО. Город называют «славным градом небесным» и «колыбелью Золотого кольца».
Осмотр архитектурного ансамбля Суздальского Кремля.
Суздальский кремль — древнейшее сооружение в городе, вобравшее в себя всю его историю начиная от Владимира Мономаха. По мнению археологов, кремль в Суздале построили аж в 10 веке, несмотря на это, до наших дней сохранились все главные его строения, за исключением разве что защитных стен и башен.
По желанию за дополнительную плату:
- Спасо-Ефимиев монастырь с концертом колокольных звонов. Посещение Спасо-Преображенского собора. В монастыре находится могила князя Дмитрия Михайловича Пожарского — выдающегося русского полководца;
- Музей Деревянного зодчества с уникальными постройками 17-19 веков. Музей выстроен в виде сельской улицы с храмами, жилыми домами, мельницами, амбарами и другими постройками, перевезенными из разных сел и деревень Владимирской области.
Обед в кафе города.
Отъезд в Кострому.
Путевая обзорная экскурсия в г. Иваново. Город был известен производством текстиля еще с XVII в. С тех пор город называют ситцевым краем, а еще текстильной столицей России и, конечно же, городом невест. Является самым молодым городом Золотого кольца.
Размещение в отеле.
Свободное время.
Ужин в ресторане отеля.
Ярославль и Кострома
07:00 Завтрак в ресторане отеля.
Переезд в г. Ярославль.
Экскурсия по г. Ярославлю.
Вы увидите стрелку рек Волги и Которосли, Успенский кафедральный собор, пройдетесь по реконструированной к 1000-летию города Волжской набережной, осмотрите уникальный архитектурный ансамбль центральной части Ярославля, включенной в Список Всемирного наследия ЮНЕСКО.
Посещение Спасо-Преображенского монастыря — главной городской достопримечательности. Благодаря укрепленным стенам называется кремлём.
Главный собор монастыря сохранил оригинальные росписи, это самый старый из дошедших до нашего времени храмов Ярославля. Здесь был обнаружен рукописный список шедевра древнерусской литературы «Слово о полку Игореве».
По желанию за дополнительную плату:
- осмотр церкви Ильи Пророка (интерьер — летом, экстерьер — зимой) — выдающийся памятник архитектуры ярославской школы зодчества;
Отъезд в Кострому.
Обедв кафе города.
Обзорная экскурсия по Костроме, красивейшему городу на Волге, одной из жемчужин Золотого кольца.
Древний купеческий город, который сохранил до наших дней первозданный облик архитектурного ансамбля XVIII века, приоткроет завесу тайны своей неповторимой истории.
В центре расположены: Пожарная каланча XIX века — выдающийся памятник классицизма, здание Гауптвахты, великолепно сохранившийся ансамбль Торговых рядов, которые исправно несут свою службу до сих пор.
Кострома — колыбель династии Романовых. Именно в Ипатьевском монастыре Костромы от опалы Годунова скрывался Михаил Федорович Романов. Ипатьевский монастырь — главный символ Костромы.
Осмотр территории воссозданного Костромского кремля, где в Богоявленском соборе хранится чудотворная икона Федоровской божьей матери.
Она была написана около 1239 года и прославлена великими чудесами и исцелениями. Это самое древнее произведение иконописи Костромы. Икона издавна почитается как защитница города и охранительница рода Романовых.
Возвращение в отель.
Ростов Великий, Переславль-Залесский, Сергиев Посад
07:00 Завтрак в ресторане отеля.
Ростов не спроста назван Великим, ведь его упоминания датируются в летописях 862 годом.
Безмятежное озеро Неро, строгие и нарядные монастыри, тихие улочки и величавый кремль помогают оторваться от суеты и прикоснуться к становлению Руси и православия, вживую перелистать страницы летописей и учебников истории.
Экскурсия в Ростовский кремль.
Обнесённый мощными стенами с башнями, внешне он действительно напоминает кремль — древнерусскую княжескую крепость, но в действительности долгое время был Архиерейским двором — резиденцией ростовских епископов и митрополитов. резиденция ростовских епископов и митрополитов.
Украшают кремль Успенский собор (XVI в.) с уникальной звонницей, на которой полностью сохранился набор из 15 колоколов, Архиерейский двор, Соборная площадь.
По желанию за дополнительную плату:
- экспозиция "Стены и переходы Ростовского Кремля" (малые переходы) — в летнее время, в зимнее — "Музей ростовской финифти".
Отъезд в Переславль-Залесский.
Переславль-Залесский — был основан в 1152 г. князем Юрием Долгоруким.
Переславль славится не только красивыми видами и архитектурными шедеврами, многим из которых уже почти 10 веков. Для такого небольшого городка у него удивительно богатая история. Здесь родился князь Александр Невский, Переславль любили и часто посещали монархи, а Петр I сделал город колыбелью русского военного флота.
Осмотр достопримечательностей города на Красной площади.
Обед в кафе города.
Отъезд в Сергиев Посад.
Экскурсия в Троице-Сергиеву Лавру.
Троице-Сергиева Лавра – жемчужина православных святынь России с многовековой историей. Архитектурный ансамбль Троице-Сергиевой лавры находится под охраной ЮНЕСКО.
Троицкий собор (экстерьер) — главный соборный храм и древнейшее из сохранившихся сооружений Троицкого монастыря, первое каменное здание Лавры. Главной святыней собора являются мощи преподобного Сергия Радонежского.
Успенский собор (интерьер)является архитектурным центром Троице-Сергиевой Лавры. Он уступает в старшинстве знаменитому Троицкому собору, но тем не менее своим местоположением и строгой величавостью возглавляет лаврскую группу зданий.
Трапезный и Духовской храмы (интерьер).
Отъезд в г. Москву.
20:00 Ориентировочное время прибытия в г. Москву (к станции метро «ВДНХ»).
Проживание
Тур предусматривает проживание в отелях по пути следования в номерах категории стандарт (двухместное размещение).
Стоимость тура на 1 человека в зависимости от размещения, руб:
|Сезон/питание
|Только завтраки
|Без ужинов: завтраки + обеды
|Полное питание: 4 обеда + 3 завтрака + 3 ужина
|Май – сентябрь
|19 290
|20 890
|22 290
|Заезды в период 28.04-01.05.2024, 09-12.05.2024
|29 490
|31 090
|32 490
Доплата за одноместный номер – 5 900 руб.
Скидка на дополнительное место (3 человека в номере) – 800 руб.
Размещение в отелях “Суздаль” (г. Суздаль) и “Азимут” (г. Кострома).
Внимание! На заезды 28.04-01.05.2024, 09-12.05.2024 размещение в отеле “Амакс Золотое кольцо” 3* (г. Владимир) и в отеле “Ярославское подворье” 3* (г. Ярославль).
Доплата за размещение повышенной комфортности (номера стандартной категории в отелях 4* либо номера повышенной категории (бизнес/полулюкс/люкс) в отелях 3*) – 10 150 руб. /чел.
Отели указаны ориентировочно, возможна замена на аналогичные.
Варианты проживания
Гостиница «Суздаль», г. Суздаль
Инфраструктура и дополнительные услуги отеля*:
- Караоке
- Боулинг
- Кемпинг
- Центр здоровья «Знахарь»
- Бассейн и сауна
- Спортивный комплекс «Суздаль АРЕНА»
- Залы и площадки для проведения различных мероприятий
- Рестораны
*Дополнительные услуги отеля оплачиваются на месте по актуальному прейскуранту.
Номерной фонд - это 199 гостиничных номеров и 97 таунхаусов.
При полной загрузке отель может одновременно с комфортом разместить до 750 человек.
Комплектация двухместного номера категории «Стандарт»
- Стандартный номер, выполненный в тёплых нейтральных тонах, создаёт ощущение спокойствия и домашнего уюта. Каждая деталь номера тщательно продумана, чтобы обеспечить гостю максимум комфорта.
- Просторный санузел стандартного номера может быть оборудован ванной или душевой кабиной.
- Спальное место в номере представлено в варианте широкой двуспальной кровати или двух раздельных одноместных.
- По запросу в номерах устанавливается дополнительное спальное место или детская кроватка.
- Каждый номер имеет собственную небольшую прихожую, вместительные шкафы для хранения вещей и одежды.
- Некоторые номера оборудованы кондиционером.
- Все стандартные номера ГТК «Суздаль» оборудованы телевизором и холодильником для максимального удобства наших гостей.
- Завтрак Шведский стол с 08:00 до 10:00 (будние дни), с 08:00 до 11:00 (суббота, воскресенье и праздничные дни).
- В подарок гостям отеля: Плавательный бассейн с 08:00 до 18:00 по предварительной записи.
Гостиница «Амакс Золотое кольцо» 3*, г. Владимир
Гостиница «АМАКС Золотое Кольцо» находится во Владимире на ул. Чайковского. Здание отвечает современным требованиям уюта, комфорта и сервиса. Объект заслужил высокий рейтинг у туристов.
На территории располагается боулинг с несколькими дорожками и лаунджем. Все желающие могут поиграть в русский или американский бильярд. За отдельную плату можно посетить сауну «Эдем» с парной, комнатой отдыха с ЖК-телевизором, небольшим бассейном, джакузи, санузлом, караоке.
Из стандартных удобств предлагается Wi-Fi, платный трансфер, частная парковка, библиотека. Сотрудники круглосуточной стойки регистрации всегда готовы ответить на интересующие вопросы.
Для заселения доступны номера различных категорий - от «стандартных» до номеров класса «люкс», которые оснащены всем необходимым для проживания. Все варианты размещения оформлены в классическом стиле с индивидуальной планировкой. В каждом имеется система кондиционирования, мини-бар, телевизор с плоским экраном, сейф. В ванной предоставляются гигиенические принадлежности, набор полотенец и фен.
Каждое утро для постояльцев сервируют сытный завтрак по системе «шведский стол». На территории работает ресторан, подающий блюда русской и украинской кухни, элегантная столовая и бар в тропической тематике. Также можно посетить лобби-бар.
Для проведения деловых мероприятий представлено 6 конференц-залов, вместимостью от 12 до 330 человек. Практически во всех помещениях есть мультимедийный проектор и проекционный экран, профессиональное световое и звуковое оборудование.
В пределах четырех километров находится достопримечательность «Золотые ворота», сквер имени Пушкина, Успенский собор, исторический музей, Патриарший сад. Дорога до железнодорожного вокзала займет около 30 минут. Расстояние до аэропорта составит 3,8 км.
Гостиница «Азимут» 3*, г. Кострома
Инфраструктура и дополнительные услуги отеля*: в отдельном комплексе есть большой перечень дополнительных услуг. Отдыхающие могут пользоваться ресторанами, барами и летней террасой. Деревянный комплекс старорусских бань помогает полноценно расслабиться и укрепить здоровье. Фитнес-услуги дают возможность поддерживать физическую форму. На территории есть площадки для барбекю, сувенирный магазин и охраняемая парковка. Номерной фонд представлен такими категориями: стандарт, супериор и апартаменты. Также есть отдельные бунгало.
Рядом есть заправка и остановка общественного транспорта. В шаговой доступности находятся супермаркеты, продуктовые магазины, аптеки, стадион, спортивные комплексы, торговые центры и аттракционы.
Комплектация номера категории «Стандарт»: площадь - 23 кв. м. Уютные номера с 2 удобными кроватями и видом на зеленую территорию.
Гостиница «Ярославское подворье» 3*, г. Ярославль
"Ярославское подворье" находится в городе Ярославль. Вас безусловно порадует многообразие услуг предоставляемые гостиницей.
Просторные и уютные номера оснащены комфортабельной кроватью, телевизором, кондиционером, а также сосбтвенным санузлом.
В ресторане «Таран» Вас ждут вкусные и изысканные блюда европейской и русской кухни.
Провести деловую встречу, собрание или семинар Вы сможете в любое время арендовав конференц-зал.
До аэропорта Туношна - 20 км, до исторического центра - 7,5 км, до железнодорожного вокзала - 11 км.
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Что входит
- Проживание в отелях со всеми удобствами по пути следования в номерах категории стандарт
- Питание (по выбранному варианту)
- Экскурсионное обслуживание по программе (включая билеты в музеи и услуги гида-сопровождающего)
- Транспортное обслуживание
- Что не входит
- Авиа- и ж/д билеты до г. Москвы и обратно
- Доплата за одноместный номер – 5 900 руб.
- Выбор места в автобусе – 1 960 руб.
- Пакет дополнительных экскурсий (Ростов Великий: стены и переходы/Музей финифти, Ярославль: церковь Ильи Пророка, Суздаль: Музей деревянного зодчества и Спасо-Ефимиев монастырь, Владимир: музей «Хрусталь, лаковая миниатюра и вышивка»/ экспозиция «Старый Владимир»/Военно-историческая экспозиция в Золотых воротах) – 2 250 руб. /чел.
- Личные расходы
- Место начала и завершения?
- Москва
- Важная информация по туру
- Время отправления и прибытия в Москву является ориентировочным и не может считаться обязательным пунктом программы.
- Компания оставляет за собой право вносить изменения в экскурсионную программу в зависимости от объективных обстоятельств с сохранением объема и качества. Возможна замена некоторых экскурсий на равноценные. А также производить замену гостиницы той же категории или выше.
- При количестве туристов в группе менее 20 человек может предоставляться микроавтобус иномарка туристического класса.
- Компания не организует подселение в номер в целях Вашей безопасности и комфорта.
- Присоединение детских групп к туру – под запрос.
- Время по программе тура (особенно время прибытия) указанно ориентировочно. Возможны задержки по независящим от Туроператора/Турагента обстоятельствам (пробки, поломки автотранспортных средств и пр.), в связи с чем время прибытия автобуса в конечный пункт по маршруту может быть продлен на 2-3 ч.
При самостоятельном бронировании Туристами проездных документов для дальнейшего следования к месту назначения (постоянного проживания), необходимо учитывать возможное увеличение времени по туру. Компенсация за проездные билеты (авиа-, жд-), в случае задержки автотранспорта в рамках тура по независящим от Туроператора/Турагента причинам, не производится.
- Входят ли авиа- и ж/д билеты в стоимость тура?
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
- Особенности рассадки в автобусе
Рассадка в автобусе фиксированная. Места в автобусе предоставляются автоматически за 1 день до начала тура. В случае нештатной ситуации, доступные места определяются гидом.
Доступна услуга “Выбор места”: менеджер заранее зафиксирует за Вами желаемое место (стоимость услуги – 1960 руб.).
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 4 дней
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 50 человек.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.