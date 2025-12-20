Описание квестаРАБОТАЕТ В УСЛОВИЯХ ОГРАНИЧЕНИЙ ИНТЕРНЕТА. Городской квест по Иваново БЕЗ ЭКСКУРСОВОДА — это способ узнать город в самостоятельном формате, без фиксированных расписаний и в удобном темпе. Вам предоставляется доступ к специальному боту (VK или Telegram), в котором вы получаете информацию о точках маршрута и отвечаете на вопросы по ходу прохождения. Квест представляет собой самостоятельный пешеходный маршрут информационно-познавательного характера по историческому центру Иваново. Он помогает шаг за шагом сформировать целостное представление о городе — от купеческого и текстильного прошлого до революционной эпохи и архитектуры XX века. Теги: квест-прогулка, квест прогулка, Иваново, центр города, Золотое кольцо, пешеходный квест, городской квест, самостоятельный маршрут, без экскурсовода, история города, архитектура, конструктивизм, текстильная столица, индустриальное наследие, культура.
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Нулевой километр - точка отсчёта и символ начала пути
- Особняк А.Я. Дюрингера - дом, похожий на сказочный замок. Башенка, странные окна и резные детали породили немало городских легенд
- Музей ивановского ситца - место, где ткань становится языком истории
- Мануфактура Щудровых - точка, откуда город начал шуметь и расти
- Щудровская палатка - немой свидетель XVII века
- Набойный корпус - пространство ручного труда и женских историй. Здесь узоры наносили вручную, и именно отсюда тянется нить к прозвищу Иваново - «город невест»
- Музей Первого Совета - неприметный дом, где родилась новая форма власти. Почему именно здесь и почему именно в Иваново?
Что включено
- Бот для прохождения квеста
Что не входит в цену
- Билеты в музеи
Место начала и завершения?
Иваново
Когда и сколько длится?
Экскурсия длится около 4 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная квест-экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 8 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 1 отзыве

Очень понравилась экскурсия. Проходили с мужем, а мы обычно сами ищем интересные места, чтоб не быть привязанными к группе и гиду, поэтому формат очень подошел. Мне кажется посетили всё, что
1615 ₽ за экскурсию
1700выгода 85 ₽
Цена за 1-8 человек, независимо от числа участников, но может зависеть от даты.