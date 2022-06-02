Русский манчестер, город невест, столица текстильного края — как только ни называют Иваново. Вы увидите его главные достопримечательности: старинные особняки, фабрики, конструктивистские здания и православные храмы. А я расскажу о местных ткачихах и невестах, проектах столичных архитекторов и родившихся здесь знаменитостях.

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Что вас ожидает

Многоликий Иваново

Я покажу вам приказную избу петровских времен, краснокирпичные особняки, фабричные корпуса и памятник борцам революции. Кроме того, вы оцените необычные конструктивистские здания: гостиницу Центральная, дом Советов, банк России и университетские корпуса. А также полюбуетесь православными храмами Святой Троицы, Казанской иконы Божией Матери и Свято-Введенского монастыря.

Текстиль, невесты и не только

Иваново — это «ситцевый край». Вы узнаете, где производили ткани несколько веков назад, как их украшали и какими были мастерские по их отделке. Расскажу я и о текстильных магнатах: в каких усадьбах они жили, в какие церкви ходили и на что жертвовали деньги. Кроме того, вы услышите о непростой судьбе города в советское время, о новом стиле архитектуры 20 века и о первой ивановской невесте.

Организационные детали

По запросу я могу провести экскурсию в формате квеста.