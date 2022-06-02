Добро пожаловать в Иваново

Погулять по уютному городу и раскрыть его богатую историю

Русский манчестер, город невест, столица текстильного края — как только ни называют Иваново.

Вы увидите его главные достопримечательности: старинные особняки, фабрики, конструктивистские здания и православные храмы.

А я расскажу о местных ткачихах и невестах, проектах столичных архитекторов и родившихся здесь знаменитостях.
Добро пожаловать в Иваново
Добро пожаловать в Иваново
Добро пожаловать в Иваново
Добро пожаловать в Иваново
Добро пожаловать в Иваново
Добро пожаловать в Иваново
Бронируйте сейчас, отменяйте с полным возвратом. Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Что вас ожидает

Многоликий Иваново

Я покажу вам приказную избу петровских времен, краснокирпичные особняки, фабричные корпуса и памятник борцам революции. Кроме того, вы оцените необычные конструктивистские здания: гостиницу Центральная, дом Советов, банк России и университетские корпуса. А также полюбуетесь православными храмами Святой Троицы, Казанской иконы Божией Матери и Свято-Введенского монастыря.

Текстиль, невесты и не только

Иваново — это «ситцевый край». Вы узнаете, где производили ткани несколько веков назад, как их украшали и какими были мастерские по их отделке. Расскажу я и о текстильных магнатах: в каких усадьбах они жили, в какие церкви ходили и на что жертвовали деньги. Кроме того, вы услышите о непростой судьбе города в советское время, о новом стиле архитектуры 20 века и о первой ивановской невесте.

Организационные детали

По запросу я могу провести экскурсию в формате квеста.

Ответы на вопросы

Когда и сколько длится?
Когда: По выбранному вами времени
Экскурсия длится около 1.5 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек было зарезервировано за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Вы сами выбираете дату и время

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