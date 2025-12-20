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Развлечения в Иваново

Найдено 3 экскурсии в категории «Развлечения» в Иваново, цены от 297 ₽, скидки до 70%. Расписание для бронирования на июль, август и сентябрь 2026 г.
Детский квест по городу Иваново
Пешая
1 час
8 отзывов
Квест
до 5 чел.
Детский квест по городу Иваново
Изучить город, найти «средневековый замок» и узнать, что здесь было 100 лет назад
Начало: У памятника борцам революции
25 июл в 10:00
26 июл в 10:00
от 5000 ₽ за всё до 5 чел.
Ситцевая столица: пешеходный квест по Иваново
4 часа
-
5%
1 отзыв
Квест
до 8 чел.
Ситцевая столица: пешеходный квест по Иваново
Начало: Иваново
Сегодня в 20:30
Завтра в 09:30
1615 ₽1700 ₽ за всё до 8 чел.
Квест-прогулка в вашем смартфоне «Иваново: от фабрикантов до авангарда»
Пешая
2 часа
-
70%
Квест
до 10 чел.
Квест-прогулка в вашем смартфоне «Иваново: от фабрикантов до авангарда»
Текстильная империя, конструктивизм, дома-метафоры и другие удивительные истории города
Начало: У ж/д вокзала
Сегодня в 21:30
Завтра в 00:00
от 297 ₽990 ₽ за всё до 10 чел.

Последние отзывы на экскурсии

У
Ситцевая столица: пешеходный квест по Иваново
Очень понравилась экскурсия. Проходили с мужем, а мы обычно сами ищем интересные места, чтоб не быть привязанными к группе и
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гиду, поэтому формат очень подошел. Мне кажется посетили всё, что могли. Круто, что после этого квеста сформировалось полное представление о городе!
А еще было холодно, и круто, что мы не привязаны ко времени и можно зайти в кафе погреться)))
Суммарно прошли квест за 2 дня, но, думаю, можно и в один уложится.
В общем, очень современный формат, очень познавательно и кратко (без лишней воды). Советую!

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Елена
Детский квест по городу Иваново
Спасибо за интересный рассказ о нашем родном городе.
Спасибо за интересный рассказ о нашем родном городе.
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Катерина
Детский квест по городу Иваново
Благодаря таким экскурсиям получается влюбится в город, который раньше был для тебя всего-то каким-то невзрачным городком по-пути.
Спасибо, увлекательно и познавательно!
Благодаря таким экскурсиям получается влюбится в город, который раньше был для тебя всего-то каким-то невзрачным городком по-пути.
Благодаря таким экскурсиям получается влюбится в город, который раньше был для тебя всего-то каким-то невзрачным городком по-пути.
Благодаря таким экскурсиям получается влюбится в город, который раньше был для тебя всего-то каким-то невзрачным городком по-пути.
Благодаря таким экскурсиям получается влюбится в город, который раньше был для тебя всего-то каким-то невзрачным городком по-пути.
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Вадим
Детский квест по городу Иваново
Из Иваново Елена выжала максимум. Показала все, что можно и рассказ был интересный
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Н
Детский квест по городу Иваново
Нам с мужем понравилась экскурсия.
Дети совсем не впечатлились. Это не детский квест, а экскурсия для взрослых. Мы были с детьми
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на квестах в других городах, им было интересно искать, отгадывать. В нашей экскурсии по Иваново такого не было.
Для взрослых рекомендую, для детей нет.

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Ольга
Детский квест по городу Иваново
В Иваново были проездом, так как посещали другие города Золотого кольца. Но решили остановиться здесь и узнать о городе побольше
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на экскурсии у Елены. Экскурсия нам и сыну(8 лет) очень понравилась, было интересно и взрослым и ребенку, который по ходу экскурсии получал интересные задания.

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С
Детский квест по городу Иваново
Сразу хочу поблагодарить Елену за то, что быстро смогла подстроиться под нас - мы задерживались в пути и опоздали. Елена
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быстро перестроила экскурсию и за ограниченное время смогла показать нам Иваново так, что нам очень хочется вернуться в этот город еще раз. Рассказа и показала такие места и изменила мое отношение к городу, раньше я думал, что в Иваново нет достопримечательных мест - это не так и благодаря Елены мы это знаем. Мы обязательно приедем в Иванов еще раз и с Еленой пройдем новые и неизведанные места этого прекрасного города. Елена - спасибо огромное. Всем рекомендуем Елену как отличного и профессионального экскурсовода!

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Е
Детский квест по городу Иваново
Экскурсия была интересна и детям и взрослым! Понравился именно формат экскурсии - квест. Узнали много нового о родном городе. Рекомендуем!!
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Всего 9 отзывов в Иваново в категории "Развлечения"

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Ответы на вопросы от путешественников по Иваново в категории «Развлечения»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Иваново
В июле 2026 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3:
  1. Детский квест по городу Иваново;
  2. Ситцевая столица: пешеходный квест по Иваново;
  3. Квест-прогулка в вашем смартфоне «Иваново: от фабрикантов до авангарда».
Какие места ещё посмотреть в Иваново
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июле:
  1. Площадь Революции;
  2. Введенский женский монастырь;
  3. Музей первого совета;
  4. Дом-корабль;
  5. Дом-птица;
  6. Дом-подкова;
  7. Музей ивановского ситца;
  8. Церковь Троицы;
  9. Набережная реки Уводь;
  10. Дом Советов.
Сколько стоит экскурсия по Иваново в июле 2026
Сейчас в Иваново в категории "Развлечения" можно забронировать 3 экскурсии от 297 до 5000 со скидкой до 70%. Туристы уже оставили гидам 9 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.96 из 5
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