2 день

Шуя, Палех и мастер-классы

08:00 Завтрак в ресторане отеля.

Отправление в г. Шую.

Шуя — очаровательный старинный городок между Волгой и Клязьмой.

Сто с небольшим лет назад Шуя была преуспевающим промышленным и торговым центром, о предприимчивости которого слагались легенды, а особые отношения города с представителями царских династий до сих пор отдельный предмет гордости его жителей.

Обзорная экскурсия по г. Шуя.

В программе:

Особняк М. А. Павлова XIX века (внешний осмотр), отстроенный по проекту «домашнего» архитектора знаменитого коллекционера П. Третьякова. Торговые ряды — «сердце» города и уникальный памятник «важня» — исторические весы швейцарского архитектора. Сохранившаяся шуйская важня — одна на всю центральную Россию. Купеческая застройка XVIII — XIX вв: усадьбы купцов Посылиных, Жуковых, Небурчиловых, Щеколдиных. Воскресенский собор и его знаменитая колокольня — визитная карточка города, является одна из самых высоких колоколен России — 106,4 м и многое другое.

Посещение Музея мыла с мастер-классом.

Шуя издавна славится своими мыловарами, не зря на гербе города изображён брусок мыла.

В программе:

знакомство с историей российского мыловарения и технологиями его изготовления;

традиции мытья и стирки в разных странах, влияние мыла на производство других товаров и многое другое;

мастер-класс по созданию мыла согласно традициям и секретам Шуйских мыловаров.

Обед.

Отправление в г. Палех.

Палех — родина Жар-птицы, город — яркий образец русской провинции, в котором проживает около пяти тысяч жителей, каждый восьмой из которых — художник или иконописец.

Палехская миниатюра известна на весь мир и существует почти сто лет.

Народный промысел сформировался из древнего иконописного искусства, адаптированного под советскую власть.

Знакомство с народным промыслом включает посещение трех музеев: Музей иконы, Дом-музей И. И. Голикова, Музей лаковой миниатюры.

В завершении программы мастер-класс — каждый сможет попробовать себя в роли художника-создателя традиционной лаковой миниатюры.

Возвращение в г. Иваново.

Ужин в ресторане гостиницы.

Фотографии размещены ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160