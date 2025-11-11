июн
Программа тура по дням
Отправление из Москвы. Иваново и Музей промышленности и искусства
07:00 Сбор группы в г. Москве, ст. метро «ВДНХ», стоянка справа от гостиницы «Космос».
07:15 Отправление в г. Суздаль.
Переезд в Суздаль.
Создатель маршрута «Золотого кольца» Ю. Бычков, находясь Суздале назвал его «Сладко-музейный. Город-уникум» и с удивлением отмечал, что людей тут очень много и город очень популярен.
Обзорная экскурсия по г. Суздалю.
В программе:
- Посещение главной достопримечательности Суздаля — Суздальского кремля, по археологическим данным существующего с 10 века.
- Покровский монастырь (со смотровой площадки) — женская обитель, хранящая в себе множество тайн. В XVI веке он служил местом ссылки опальных цариц и женщин знатных боярских фамилий.
Обед в кафе.
Переезд в г. Иваново.
Вечерняя обзорная экскурсия по г. Иваново.
«Русский Манчестер», город ситцевых королей, задававших моду отечественного текстиля, родина первого совета, образцовый социалистический город, рай для любителей «конструктивизма». Все это — Иваново.
В программе:
- железнодорожный вокзал в стиле «конструктивизм» 1933 г., один из символов Иваново;
- площадь Революции — центральная площадь города;
- памятник Якову Петровичу Гарелину (1820—1890) — одному из отцов-основателей города, фабриканту и меценату;
- постройки советского конструктивизма, после Москвы и Санкт-Петербурга в Иваново в России их больше всего;
- Щудровская палатка, самое древнее каменное здание Иваново, XVII век.
Посещение Музея промышленности и искусства.
Музей по праву считается одним из лучших в провинциальной России.
В собрании представлены уникальные коллекции «редкостей и древностей», собранные его основателем Дмитрием Геннадьевичем Бурылиным.
Это предметы старины, фарфор, живопись, нумизматика, оружие, книги, предметы декоративно-прикладного искусства и многое другое.
Размещение в отеле «Вознесенская 2*» г. Иваново — экономичный вариант в центре города. Номера «стандарт» со всеми удобствами.
Ужин в ресторане гостиницы.
Шуя, Палех и мастер-классы
08:00 Завтрак в ресторане отеля.
Отправление в г. Шую.
Шуя — очаровательный старинный городок между Волгой и Клязьмой.
Сто с небольшим лет назад Шуя была преуспевающим промышленным и торговым центром, о предприимчивости которого слагались легенды, а особые отношения города с представителями царских династий до сих пор отдельный предмет гордости его жителей.
Обзорная экскурсия по г. Шуя.
В программе:
- Особняк М. А. Павлова XIX века (внешний осмотр), отстроенный по проекту «домашнего» архитектора знаменитого коллекционера П. Третьякова.
- Торговые ряды — «сердце» города и уникальный памятник «важня» — исторические весы швейцарского архитектора. Сохранившаяся шуйская важня — одна на всю центральную Россию.
- Купеческая застройка XVIII — XIX вв: усадьбы купцов Посылиных, Жуковых, Небурчиловых, Щеколдиных.
- Воскресенский собор и его знаменитая колокольня — визитная карточка города, является одна из самых высоких колоколен России — 106,4 м и многое другое.
Посещение Музея мыла с мастер-классом.
Шуя издавна славится своими мыловарами, не зря на гербе города изображён брусок мыла.
В программе:
- знакомство с историей российского мыловарения и технологиями его изготовления;
- традиции мытья и стирки в разных странах, влияние мыла на производство других товаров и многое другое;
- мастер-класс по созданию мыла согласно традициям и секретам Шуйских мыловаров.
Обед.
Отправление в г. Палех.
Палех — родина Жар-птицы, город — яркий образец русской провинции, в котором проживает около пяти тысяч жителей, каждый восьмой из которых — художник или иконописец.
Палехская миниатюра известна на весь мир и существует почти сто лет.
Народный промысел сформировался из древнего иконописного искусства, адаптированного под советскую власть.
Знакомство с народным промыслом включает посещение трех музеев: Музей иконы, Дом-музей И. И. Голикова, Музей лаковой миниатюры.
В завершении программы мастер-класс — каждый сможет попробовать себя в роли художника-создателя традиционной лаковой миниатюры.
Возвращение в г. Иваново.
Ужин в ресторане гостиницы.
Кострома и музей «Театрального костюма»
07:00 Завтрак в ресторане отеля.
Отправление в г. Кострому.
Обзорная Экскурсия по Костроме, красивейшему городу на Волге, одной из жемчужин Золотого кольца.
Древний купеческий город, который сохранил до наших дней первозданный облик архитектурного ансамбля XVIII века, приоткроет завесу тайны своей неповторимой истории.
В центре расположены:
- пожарная каланча XIX века — выдающимся памятник классицизма;
- здание Гауптвахты;
- великолепно сохранившийся ансамбль Торговых рядов, которые исправно несут свою службу до сих пор.
Кострома — колыбель династии Романовых. Именно в Ипатьевском монастыре Костромы от опалы Годунова скрывался Михаил Федорович Романов. Ипатьевский монастырь — главный символ Костромы.
Осмотр территории воссозданного Костромского кремля, где в Богоявленском соборе хранится чудотворная икона Федоровской божьей матери.
Она была написана около 1239 года и прославлена великими чудесами и исцелениями. Это самое древнее произведение иконописи Костромы. Икона издавна почитается как защитница города и охранительница рода Романовых.
Экскурсия в Музей «Театрального костюма» с посещением выставки «Снегурочка» на костромской сцене.
Имя А. Н. Островского тесно связано с Костромой, с имением Щелыково.
Сказочно-неповторимая природа этого места ожила в чудесных пейзажах пьесы «Снегурочка».
Не случайно Костромской театр семь раз обращался к этой пьесе за последние сто лет.
На выставке представлено 20 костюмов, уникальных по своему замыслу и воплощению.
Обед в кафе города.
Отправление в г. Москву.
21:00 Ориентировочное время прибытия в г. Москву (ст. метро «ВДНХ»).
Проживание
Тур предусматривает проживание в отеле в г. Иваново в номерах категории стандарт, двухместное размещение.
Стоимость тура на 1 человека в зависимости от питания, руб:
|Только завтраки
|Без ужинов: завтраки и обеды
|Полное питание: 5 обедов + 4 завтрака + 4 ужина
|20 390
|22 190
|23 190
Доплата за одноместный номер – 5000 руб.
Отели указаны ориентировочно, возможна замена на аналогичные.
Возможно изменение стоимости на некоторые даты, актуальную информацию уточняйте при бронировании.
Варианты проживания
Гостиница «Вознесенская»
«Вознесенская» - одна из крупнейших гостиниц города Иваново. Удобное расположение на проспекте Ленина, делает ее привлекательной как для деловых поездок, так и для туристических путешествий. В числе удобств тренажерный зал, сувенирный магазин, бесплатный высокоскоростной интернет. Сотрудники круглосуточной стойки регистрации помогут разместиться и ответят на интересующие вопросы.
Из 150 номеров, оформленных в классическом стиле, каждый гость сможет найти подходящую своим потребностям категорию. Все варианты размещения оборудованы удобной мебелью и необходимой техникой.
Кафе на территории порадует постояльцев кулинарными изысками от профессиональных поваров, а также большим выбором эксклюзивных блюд и напитков.
Для проведения конференций, презентаций, совещаний и корпоративных встреч можно арендовать современный конференц-зал, вместимостью до 50 человек.
Расстояние до железнодорожного вокзала составит около одного километра, а до аэропорта 7 км. Во время поездки следует посетить такие достопримечательности, как художественный музей, Литос-Клио, Дом-подкова, дорога до которых займет несколько минут.
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Что включено
- Проживание в отелях со всеми удобствами по пути следования в номерах категории «стандарт»
- Питание (по выбранному варианту)
- Экскурсионное обслуживание по программе
- Транспортное обслуживание
Что не входит в цену
- Авиа - и ж/д билеты до г. Москвы и обратно
- Доплата за одноместный номер - 5000 руб
- Выбор места в автобусе - 1470 руб. (бронируется при покупке тура)
- Дополнительные экскурсии по желанию
- Личные расходы
Место начала и завершения?
Важная информация по туру
- Время отправления и прибытия в Москву является ориентировочным и не может считаться обязательным пунктом программы.
- Компания оставляет за собой право вносить изменения в экскурсионную программу в зависимости от объективных обстоятельств с сохранением объема и качества. Возможна замена некоторых экскурсий на равноценные. А также производить замену гостиницы той же категории или выше.
- При количестве туристов в группе менее 20 человек может предоставляться микроавтобус иномарка туристического класса.
- Компания не организует подселение в номер в целях Вашей безопасности и комфорта.
- Рассадка в автобусе фиксированная. Места в автобусе предоставляются автоматически за 1 день до начала тура. В случае нештатной ситуации, доступные места определяются гидом. Услуга "Выбор места", менеджер заранее зафиксирует за Вами желаемое место за дополнительную плату.
- Время по программе тура (особенно время прибытия) указанно ориентировочно. Возможны задержки по независящим от Туроператора обстоятельствам (пробки, поломки автотранспортных средств и пр.), в связи с чем время прибытия автобуса в конечный пункт по маршруту может быть продлен на 2-3 ч.
- При самостоятельном бронировании Туристами проездных документов для дальнейшего следования к месту назначения (постоянного проживания) необходимо учитывать возможное увеличение времени по туру. Компенсация за проездные билеты (авиа-, жд-), в случае задержки автотранспорта в рамках тура по независящим от Туроператора причинам, не производится.
Входят ли авиа- и ж/д билеты в стоимость тура?
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
Как организовано питание в туре?
В турах предусмотрено комплексное питание на всю группу.
Комплексное меню — это набор блюд, заранее утвержденных предприятием общественного питания.
При составлении комплексного меню учитывается сбалансированность основных питательных веществ (белков, жиров, углеводов, витаминов, микроэлементов) необходимых человеку в сутки.
Комплексное меню составляется заранее, турист выбирать блюда не может.