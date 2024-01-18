Левитановский пейзаж
Наш четырёхдневный тур по левитановским местам средней полосы России позволит вам по-новому взглянуть на красоту Центральной России, полюбоваться словно бы ожившими полотнами великого художника.
Этот тур познакомит с прекрасным уголком нашей страны, где Вас ждут величественные храмы, увлекательные музеи и места, вдохновлявшие талантливейших творцов.
сен
ноя
Что вас ожидает:
Программа тура по дням
Встреча. Знакомство с городом
Встреча с гидом на ж/д вокзале г. Иваново.
Обзорная экскурсия по г. Иваново.
В ходе экскурсии мы увидим знаменитую Щудровскую палатку – редчайший памятник гражданской каменной архитектуры XVII в., центральную площадь Революции, внушительные здания почтамта, музыкального театра, нового цирка, Литературный сквер, где установлены бюсты ивановских поэтов, погибших в годы войны,"Дом-корабль" и "Дом-птицу" – необычные памятники советского конструктивизма, мемориальный комплекс "Красная Талка", посвященный событиям первой русской революции, и многое другое.
Посещение Свято-Введенского женского монастыря.
Женский монастырь в центре Иваново основан сравнительно недавно, в 1991 г., а вот Введенская церковь, составляющая основу монастырского комплекса – старинная, начала XX в.
Обед (оплачивается отдельно).
Экскурсия в Музей ивановского ситца.
Музей расположен в родовом доме Дмитрия Геннадьевича Бурылина, построенном в начале XX века в стиле модерн. Основная экспозиция музея «Ивановский текстиль. История и современность» повествует о развитии производства с древнейших времен до наших дней.
Рассматривая ивановские ситцы, можно увидеть, как проявлялось народное творчество в художественном оформлении тканей, проследить развитие особого стиля, яркого и нарядного, присущего ивановским тканям.
Размещение в отеле в центре города.
Свободное время.
Палех - Шуя
Завтрак в отеле.
Переезд в Палех.
Пешеходная прогулка-экскурсия по поселку.
Этот небольшой поселок в Ивановской области входит в перечень исторических городов России.
Палехский стиль – шкатулки, броши, панно и другие лаковые миниатюры, написанные золотом и яркими красками по черному фону.
В этих самобытных работах оживают сюжеты народных былин, сказок и песен.
В поселке мы увидим старинные деревянные дома, в одном из которых расположен музей палехской миниатюры.
Осмотр Крестовоздвиженского собора.
Помимо палехской росписи, главной достопримечательностью поселка является кафедральный собор Воздвижения Креста Господня – выдающийся памятник архитектуры XVIII в.
Над храмом возвышается прекрасная шатровая колокольня, внутри его украшает резной иконостас и росписи палехских мастеров, прославившие собор далеко за пределами Ивановской области.
Посещение Музея Палехского искусства.
Своими искусными живописцами Палех славится еще с допетровских времен – поселок поставлял иконописцев и реставраторов для Московского кремля, Новодевичьего монастыря и Троицко-Сергиевой Лавры.
Переезд в г. Шуя.
Экскурсия по городу Шуя.
В ходе экскурсии мы совершим прогулку по главной пешеходной улице – Шуйскому Арбату.
Вдоль нее выстроились уютные каменные особнячки.
На главной площади города высится кажущийся грандиозным для маленькой Шуи Воскресенский собор XVII в., где хранится список чудотворной иконы Шуйско-Смоленской Богородицы.
Перед собором – дивной красоты пятиярусная 106-метровая «свечная» колокольня.
Обед (оплачивается отдельно).
Посещение дворца М. А. Павлова.
Дворец принадлежал фабриканту, купцу первой гильдии Михаилу Алексеевичу Павлову (1846-1915).
Во дворце прекрасно сохранился богатый интерьер того времени.
Свободное время.
Возвращение в отель.
Музей-заповедника А.Н. Островского - Кинешма
Завтрак в отеле.
Переезд в Щелыково.
Посещение мемориального и природного музея-заповедника А. Н. Островского «Щелыково».
Щелыково – усадьба великого русского драматурга Александра Николаевича Островского – место, которое он сравнивал «с лучшими местами Швейцарии и Италии», место, ставшее его любовью на всю жизнь.
Усадебный дом в окружении старинного парка, церковь св. Николая XVIII в., литературно-театральный и этнографический музеи, культурно-образовательный центр Голубой дом всегда готовы вас принять.
Переезд в Кинешму.
Кинешма до наших дней сохранила свое провинциальное очарование.
В ходе пешеходной экскурсии по историческому центру города мы осмотрим архитектурные памятники XVIII – начала XX вв: торговые ряды, училища, фабрики и другие жилые и общественные здания.
Мы прогуляемся вдоль набережной по Волжскому бульвару, полюбуемся уютными беседками, старинными и современными памятниками и, главное, прекрасными волжскими пейзажами.
Посещение Троицко-Успенского кафедрального собора.
Архитектурный ансамбль состоит из двух храмов – Успенского и Троицкого, колокольни и дома священника.
Собор расположен на высоком берегу Волги, на территории бывшей кинешемской крепости.
Возвращение в отель.
Свободное время.
Плёс - город-музей под открытым небом
Завтрак в отеле.
Освобождение номеров.
Переезд в Плёс.
Плёс – маленький город с населением 2000 человек, но он имеет статус города–заповедника и фактически представляет собой музей под открытым небом.
Основные достопримечательности Плёса – это нежная русская природа, восхитительные пейзажи, многочисленные парки и, конечно, река Волга.
В ходе экскурсии мы познакомимся с левитановскими местами, историей города и прогуляемся по набережной.
Посещение музея Исаака Ильича Левитана.
Дом-музей, посвященный жизни и творчеству великого художника, открыт 25 августа 1972 г.
Он располагается в старинном особняке, построенном в первой половине XIX в.
В музее находятся подлинные картины Исаака Левитана, а также Василия Поленова, Алексея Саврасова, Ивана Шишкина и других художников.
Также в музее можно осмотреть мемориальные комнаты Левитана, познакомиться с наиболее интересными страницами его биографии.
Свободное время в Плёсе.
Переезд в Иваново на ж/д вокзал.
Отправление из Иваново на любом поезде после 17:30.
Проживание
Тур предусматривает проживание в отелях в комфортабельных номерах с удобствами.
Стоимость тура на 1 человека в зависимости от размещения, руб:
|Даты заездов
|Двухместный номер
|Одноместный номер
|Трехместный номер
|7 марта, 26 сентября, 1 ноября
|24 900
|31 400
|–
|9 мая
|24 900
|31 400
|24 900
3 комплексных обеда по программе – 2400 руб.
Варианты проживания
Гостиница «Турист» в г. Иваново
Гостиничный комплекс «АМАКС Турист отель» располагается в центре города Иваново, в живописной парковой зоне и рядом с развитой инфраструктурой. К услугам гостей беспроводной доступ к сети Wi-Fi, парковка и экскурсионное обслуживание.
Номерной фонд представлен комфортабельными номерами, каждый из которых включает в себя все необходимое для уютного проживания. Здесь есть удобная мебель, современная техника, а также собственная ванная комната. Из окон категорий открывается красочный вид на город.
На территории работает ресторан, где представлен широкий ассортимент блюд по меню. Также гости могут посетить бар.
Расстояние до железнодорожного вокзала составляет - 1,5 км, а до аэропорта - 7,3 км. В 5 минутах пешей прогулки от объекта размещения находятся музеи, Дворец искусств, цирк, ТРЦ «Серебряный город».
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Что включено
- Размещение в отелях в комфортабельных номерах с удобствами
- Комфортабельный автобус по программе
- 3 завтрака в отелях
- Услуги гида-экскурсовода по программе
- Экскурсионное обслуживание по программе
- Трансферы с ж/д вокзала и на ж/д вокзал г. Иваново
Что не входит в цену
- Авиа - и ж/д билеты до Иваново и обратно
- 3 комплексных обеда (по желанию) - 2 400 рублей
- Радиооборудование - 600 рублей
- Входные билеты в музеи по программе
Место начала и завершения?
Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
Включена ли страховка в стоимость тура?
Дополнительная медицинская страховка не входит в стоимость тура. По желанию Вы можете оформить страховку на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.