Архитектура древней Руси, история нашей страны, любопытные факты из жизни князей и правящих династий — все это ждет Вас в туре по старинным городам.
Маршрут путешествия: Владимир — Боголюбово — Суздаль — Иваново — Кострома — Ярославль — Ростов Великий — Переславль-Залесский — Сергиев Посад.
Программа тура по дням
Отправление из Москвы. Владимир и Боголюбово
Сбор группы в Москве: ст. метро «ВДНХ», стоянка справа от гостиницы «Космос»:
- в 07:45 — при отправлении в субботу, а также 30.04.2026, 08.05.2026;
- в 09:00 — при отправлении в понедельник, среду.
Отъезд из Москвы во Владимир от ст. метро «ВДНХ», справа от гостиницы «Космос»:
- в 08:00 — при отправлении в субботу, а также 30.04.2026, 08.05.2026;
- в 09:15 — при отправлении в понедельник, среду.
Путевая информация.
Обед в кафе города.
Отправление в с. Боголюбово.
Cело Боголюбово – когда-то древний русский город, основанный в 1158 году как резиденция владимирского князя Андрея Боголюбского
Сегодня на территории некогда дворца-замка Андрея Боголюбского находится один из старейших российских монастырей – Боголюбский монастырь (осмотр архитектуры).
Сооружения часто перестраивались, но частично сохранилась часть легендарной резиденции – знаменитая белокаменная башня с винтовой лестницей.
Прогулка к Церкви Покрова на Нерли, памятнику белокаменного зодчества XII века (внешний осмотр).
Церковь находилась практически на речной «стрелке», оформляя перекрёсток важнейших водных торговых путей. Согласно летописи строительство при князе Андрее вели «из всех земель мастеры». Уникальный «лебедь-храм» чудом сохранился до наших дней.
Обращаем внимание: прогулка к церкви состоится при благоприятных погодных и природных условиях. Просим взять с собой удобную обувь.
Переезд в г. Владимир.
Обзорная экскурсия по г. Владимиру, одному из немногих городов Золотого кольца, где сохранились памятники архитектуры до монголо-татарского завоевания:
- Дмитриевский собор (внешний осмотр);
- Золотые ворота (внешний осмотр, на реставрации).
Свободное время или за доплату экскурсионный пакет «Классический»:
- посещение Успенского собора, шедевра белокаменного зодчества, где сохранились росписи XII-XIX вв., в том числе знаменитые фрески иконописца Андрея Рублева;
- посещение Музея хрусталя и стекла XVIII-XXI веков ИЛИ экспозиции «Старый Владимир» в 4-этажной башне 1912 г. (рассказывает о городе конца XIX в. – начала XX в.).
Размещение в отеле ГТК «Суздаль» 3* г. Суздаль, (резервные отели: «Княжий двор 3*» г. Суздаль, «Левитанъ 3*» г. Владимир, «Амакс Золотое кольцо 3*» г. Владимир, «Русская деревня 3*» г. Владимир). Номера категории «стандарт».
Ужин в ресторане отеля.
Суздаль и Иваново
08:00 Завтрак в ресторане отеля.
Обзорная экскурсия по Суздалю — город-музей, около 200 памятников истории, многие из которых имеют статус всемирного наследия ЮНЕСКО. Город называют «славным градом небесным» и «колыбелью Золотого кольца».
В программе:
- осмотр архитектурного ансамбля главной достопримечательности Суздаля — Суздальского кремля. По мнению археологов кремль в Суздале построили в 10 веке, несмотря на это, до наших дней сохранились его основные строения.;
- Покровский монастырь (со смотровой площадки) — женская обитель, хранящая в себе множество тайн. В XVI веке он служил местом ссылки опальных цариц и женщин знатных боярских фамилий.
Свободное время или за доплату экскурсионный пакет «Классический»:
- посещение Спасо-Евфимиева монастыря с посещением Спасо-Преображенского собора и знаменитыми колокольными звонами (в монастыре находится могила князя Дмитрия Михайловича Пожарского — выдающегося русского полководца);
- посещение Музея Деревянного зодчества с уникальными постройками 17-19 веков (музей выстроен в виде сельской улицы с храмами, жилыми домами, мельницами, амбарами и другими постройками, перевезенными из разных сел и деревень Владимирской области).
Обед в кафе города.
Отъезд в Кострому.
Путевая обзорная экскурсия в г. Иваново. Город был известен производством текстиля еще с XVII в. С тех пор город называют ситцевым краем, а еще текстильной столицей России и, конечно же, городом невест. Является самым молодым городом Золотого кольца.
Размещение в отеле «Сусанин Парк-отель 3*» г. Кострома(резервные отели: «Ярославское Подворье 3*», «ЯрОтель Центр 3*», «Которосль 3*» — г. Ярославль; «Волга 4*», «Шелестов 3*», «Снегурочка 3*», «Троя 3*» — г. Кострома).
Свободное время.
Ужин в ресторане отеля.
Кострома и Ярославль
07:00 Завтрак в ресторане отеля.
Отправление в г. Ярославль.
Обзорная экскурсия по городу Ярославлю, который заслуженно считается «Столицей Золотого кольца»:
- увидите стрелку рек Волги и Которосли – место, откуда начинался Ярославль;
- пройдетесь по живописной Волжской набережной, осмотрите воссозданный к 1000-летию города Успенский кафедральный собор;
- восхититесь уникальным архитектурным ансамблем центральной части Ярославля (находится под охраной ЮНЕСКО) и его жемчужинами – церквями XVII века (одна из которых – церковь Ильи Пророка);
- послушаете истории о первом Русском театре, пройдетесь по улицам, где гуляли герои известных советских и российских кинофильмов.
Свободное время или за доплату экскурсионный пакет «Классический»:
- экскурсия по территории Спасо-Преображенского монастыря (осмотр архитектурного ансамбля), основной городской достопримечательности с неприступными каменными стенами, которую в народе иногда называют «Ярославским кремлем», именно здесь в XVIII столетия был обнаружен список шедевра древнерусской литературы «Слово о полку Игореве»;
- посещение церкви Ильи Пророка (только летом!) – выдающийся памятник архитектуры ярославской школы зодчества.
Отправление в г. Кострому.
Обедв кафе города.
Обзорная экскурсия по Костроме, красивейшему городу на Волге, одной из жемчужин Золотого кольца.
Древний купеческий город, который сохранил до наших дней первозданный облик архитектурного ансамбля XVIII века, приоткроет завесу тайны своей неповторимой истории.
Пожарная каланча XIX века, выдающийся памятник классицизма, здание Гауптвахты, великолепно сохранившийся ансамбль Торговых рядов, которые исправно несут свою службу до сих пор.
Широкая набережная реки Волги.
Осмотр территории воссозданного Костромского кремля, где в Богоявленском соборе хранится чудотворная икона Федоровской божьей матери. Она была написана около 1239 года и прославлена великими чудесами и исцелениями. Это самое древнее произведение иконописи Костромы. Икона издавна почитается как защитница города и охранительница рода Романовых.
Свободное время или за доплату экскурсионный пакет «Классический»:
- посещение знаменитого Ипатьевского монастыря, главного символа г. Костромы (осмотр архитектурного ансамбля).
В стенах этого монастыря Михаил Романов был благословлён на царство. С тех пор обитель по праву считалась «Колыбелью династии Романовых». Члены императорской фамилии почитали монастырь, как свою семейную святыню. В разное время обитель посещали Екатерина II, Николай I, Александр II и Николай II.
Ужин в ресторане отеля.
Ростов Великий, Переславль-Залесский, Сергиев Посад
07:00 Завтрак в ресторане отеля.
Отправление в г. Ростов Великий.
Ростов не спроста назван Великим, ведь его упоминания датируются в летописях 862 годом.
Обзорная экскурсия по г. Ростову Великому на проезде (внешний осмотр достопримечательностей): крепостные валы и озеро Неро, Спасо-Яковлевский монастырь, гимназия Кекина и гостиный двор, уникальный Конюшенный двор, купеческие усадьбы XVIII–XIX веков.
Свободное время или за доплату экскурсионный пакет «Классический»:
- экскурсия по территории Ростовского кремля (осмотр архитектурного ансамбля), осмотр достопримечательностей: Успенский собор (XVI в.) с уникальной звонницей, на которой полностью сохранился набор из 15 колоколов, Архиерейский двор, Соборная площадь;
- экспозиция «Малые переходы по стенам Ростовского кремля» (с мая по сентябрь), либо «Музей ростовской финифти» (с октября по апрель).
Отправление в г. Переславль-Залесский.
Обзорная экскурсия по г. Переславль-Залесский на проезде.
Сердце Переславля – Красная площадь, она на несколько столетий старше знаменитой Московской тезки. Живое подтверждение местной старины – Спасо-Преображенский собор, заложенный Юрием Долгоруким в 1152 году. Это старейшее сооружение Северо-Восточной Руси, дошедшее до наших дней.
Обедв кафе города.
Отправление в г. Сергиев Посад.
Самостоятельное посещение Троице-Сергиевой Лаврыили за доплату экскурсионный пакет «Классический»:
- экскурсия по территории Троице-Сергиевой Лавры. Троице-Сергиева Лавра – жемчужина православных святынь России с многовековой историей. Архитектурный ансамбль Троице-Сергиевой лавры находится под охраной ЮНЕСКО:
- Троицкий собор (внешний осмотр) – главный соборный храм и древнейшее из сохранившихся сооружений Троицкого монастыря, первое каменное здание Лавры. Главной святыней собора являются мощи преподобного Сергия Радонежского;
- Успенский собор (интерьер) является архитектурным центром Троице-Сергиевой Лавры;
- Трапезный и Духовской храмы (интерьер).
Отъезд в г. Москву.
20:00 Ориентировочное время прибытия в г. Москву (к станции метро «ВДНХ»).
Проживание
Тур предусматривает проживание в отелях по пути следования в номерах категории стандарт (двухместное размещение).
Стоимость тура на 1 человека в зависимости от размещения, руб:
|Сезон/питание
|Только завтраки
|Без ужинов: завтраки + обеды
|Полное питание: 4 обеда + 3 завтрака + 3 ужина
|Март – апрель
|24 090
|26 490
|28 590
|30/04/2026-03/05/2026; 08/05/2026-11/05/2026
|30 090
|32 490
|34 590
|Май
|25 490
|27 890
|29 990
Размещение в отелях «Суздаль» (г. Суздаль) и «Сусанин Парк Отель» (г. Кострома).
Доплата за одноместный номер – 6 200 руб.
Скидка на дополнительное место (3 человека в номере) – 800 руб.
Доплата за размещение повышенной комфортности (номера стандартной категории в отелях 4* либо номера повышенной категории (бизнес/полулюкс/люкс) в отелях 3*) – под запрос (уточняйте у менеджера).
Отели указаны ориентировочно, возможна замена на аналогичные.
Возможно изменение стоимости на некоторые даты, актуальную информацию уточняйте при бронировании.
Варианты проживания
Гостиница «Суздаль», г. Суздаль
- Караоке
- Боулинг
- Кемпинг
- Центр здоровья «Знахарь»
- Бассейн и сауна
- Спортивный комплекс «Суздаль АРЕНА»
- Залы и площадки для проведения различных мероприятий
- Рестораны
*Дополнительные услуги отеля оплачиваются на месте по актуальному прейскуранту.
Номерной фонд - это 199 гостиничных номеров и 97 таунхаусов.
При полной загрузке отель может одновременно с комфортом разместить до 750 человек.
Комплектация двухместного номера категории «Стандарт»
- Стандартный номер, выполненный в тёплых нейтральных тонах, создаёт ощущение спокойствия и домашнего уюта. Каждая деталь номера тщательно продумана, чтобы обеспечить гостю максимум комфорта.
- Просторный санузел стандартного номера может быть оборудован ванной или душевой кабиной.
- Спальное место в номере представлено в варианте широкой двуспальной кровати или двух раздельных одноместных.
- По запросу в номерах устанавливается дополнительное спальное место или детская кроватка.
- Каждый номер имеет собственную небольшую прихожую, вместительные шкафы для хранения вещей и одежды.
- Некоторые номера оборудованы кондиционером.
- Все стандартные номера ГТК «Суздаль» оборудованы телевизором и холодильником для максимального удобства наших гостей.
- Завтрак Шведский стол с 08:00 до 10:00 (будние дни), с 08:00 до 11:00 (суббота, воскресенье и праздничные дни).
- В подарок гостям отеля: Плавательный бассейн с 08:00 до 18:00 по предварительной записи.
Гостиница «Сусанин Парк Отель» 3*, г. Кострома
Сусанин Парк Отель - загородный отель на въезде в Кострому, идеальный для отдыха на природе. На выбор гостям предлагается размещение в основном корпусе отеля или в коттеджах.
Инфраструктура и дополнительные услуги отеля*: в отдельном комплексе есть большой перечень дополнительных услуг. Отдыхающие могут пользоваться ресторанами, барами и летней террасой. Деревянный комплекс старорусских бань помогает полноценно расслабиться и укрепить здоровье. Фитнес-услуги дают возможность поддерживать физическую форму. На территории есть площадки для барбекю, сувенирный магазин и охраняемая парковка. Номерной фонд представлен такими категориями: стандарт, супериор и апартаменты. Также есть отдельные бунгало.
Рядом есть заправка и остановка общественного транспорта. В шаговой доступности находятся супермаркеты, продуктовые магазины, аптеки, стадион, спортивные комплексы, торговые центры и аттракционы.
Комплектация номера категории «Стандарт»: площадь - 23 кв. м. Уютные номера с 2 удобными кроватями и видом на зеленую территорию.
Удобства: бесплатный высокоскоростной WiFi, телевизор, фен, телефон, холодильник.
Ответы на вопросы
Что включено
- Проживание в отелях со всеми удобствами по пути следования в номерах категории стандарт
- Питание (по выбранному варианту)
- Экскурсионное обслуживание по программе (включая билеты в музеи и услуги гида-сопровождающего)
- Транспортное обслуживание
Что не входит в цену
- Авиа - и ж/д билеты до г. Москвы и обратно
- Доплата за одноместный номер - 6 200 руб
- Выбор места в автобусе - 1 960 руб. (бронируется при покупке тура)
- Экскурсионный пакет «Классический» - 4 000 руб. /чел
- Личные расходы
Место начала и завершения?
Важная информация по туру
- Время отправления и прибытия в Москву является ориентировочным и не может считаться обязательным пунктом программы.
- Компания оставляет за собой право вносить изменения в экскурсионную программу в зависимости от объективных обстоятельств с сохранением объема и качества. Возможна замена некоторых экскурсий на равноценные. А также производить замену гостиницы той же категории или выше.
- При количестве туристов в группе менее 20 человек может предоставляться микроавтобус иномарка туристического класса.
- Компания не организует подселение в номер в целях Вашей безопасности и комфорта.
- Присоединение детских групп к туру – под запрос.
- Время по программе тура (особенно время прибытия) указанно ориентировочно. Возможны задержки по независящим от Туроператора/Турагента обстоятельствам (пробки, поломки автотранспортных средств и пр.), в связи с чем время прибытия автобуса в конечный пункт по маршруту может быть продлен на 2-3 ч.
При самостоятельном бронировании Туристами проездных документов для дальнейшего следования к месту назначения (постоянного проживания), необходимо учитывать возможное увеличение времени по туру. Компенсация за проездные билеты (авиа-, жд-), в случае задержки автотранспорта в рамках тура по независящим от Туроператора/Турагента причинам, не производится.
Входят ли авиа- и ж/д билеты в стоимость тура?
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
Особенности рассадки в автобусе
Рассадка в автобусе фиксированная. Места в автобусе предоставляются автоматически за 1 день до начала тура. В случае нештатной ситуации, доступные места определяются гидом.
Доступна услуга “Выбор места”: менеджер заранее зафиксирует за Вами желаемое место (стоимость услуги – 1960 руб.).
Как организовано питание в туре?
В турах предусмотрено комплексное питание на всю группу. Учитывать индивидуальные особенности, к сожалению, нет возможности.