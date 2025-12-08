3 день

Кострома и Ярославль

07:00 Завтрак в ресторане отеля.

Отправление в г. Ярославль.

Обзорная экскурсия по городу Ярославлю, который заслуженно считается «Столицей Золотого кольца»:

увидите стрелку рек Волги и Которосли – место, откуда начинался Ярославль;

пройдетесь по живописной Волжской набережной, осмотрите воссозданный к 1000-летию города Успенский кафедральный собор;

восхититесь уникальным архитектурным ансамблем центральной части Ярославля (находится под охраной ЮНЕСКО) и его жемчужинами – церквями XVII века (одна из которых – церковь Ильи Пророка);

); послушаете истории о первом Русском театре, пройдетесь по улицам, где гуляли герои известных советских и российских кинофильмов.

Свободное время или за доплату экскурсионный пакет «Классический»:

э кскурсия по территории Спасо-Преображенского монастыря (осмотр архитектурного ансамбля), основной городской достопримечательности с неприступными каменными стенами, которую в народе иногда называют «Ярославским кремлем», именно здесь в XVIII столетия был обнаружен список шедевра древнерусской литературы «Слово о полку Игореве»;

посещение церкви Ильи Пророка (только летом!) – выдающийся памятник архитектуры ярославской школы зодчества.

Отправление в г. Кострому.

Обедв кафе города.

Обзорная экскурсия по Костроме, красивейшему городу на Волге, одной из жемчужин Золотого кольца.

Древний купеческий город, который сохранил до наших дней первозданный облик архитектурного ансамбля XVIII века, приоткроет завесу тайны своей неповторимой истории.

Пожарная каланча XIX века, выдающийся памятник классицизма, здание Гауптвахты, великолепно сохранившийся ансамбль Торговых рядов, которые исправно несут свою службу до сих пор.

Широкая набережная реки Волги.

Осмотр территории воссозданного Костромского кремля, где в Богоявленском соборе хранится чудотворная икона Федоровской божьей матери. Она была написана около 1239 года и прославлена великими чудесами и исцелениями. Это самое древнее произведение иконописи Костромы. Икона издавна почитается как защитница города и охранительница рода Романовых.

Свободное время или за доплату экскурсионный пакет «Классический»:

посещение знаменитого Ипатьевского монастыря, главного символа г. Костромы (осмотр архитектурного ансамбля).

В стенах этого монастыря Михаил Романов был благословлён на царство. С тех пор обитель по праву считалась «Колыбелью династии Романовых». Члены императорской фамилии почитали монастырь, как свою семейную святыню. В разное время обитель посещали Екатерина II, Николай I, Александр II и Николай II.

Ужин в ресторане отеля.

