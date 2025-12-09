Мои заказы

Туры в Иваново весной

Найдено 3 тура в категории «Весенние» в Иваново, цены от 19 290 ₽, скидки до 4%. Расписание для бронирования на декабрь, январь и февраль в 2025 году
Северо-Восточная Русь: тур по 7 городам Золотого кольца. Весна-осень
На автобусе
3 дня
-
4%
Северо-Восточная Русь: тур по 7 городам Золотого кольца. Весна-осень
Начало: Москва
«экспозиция «Малые переходы по стенам Ростовского кремля» (с мая по сентябрь), либо «Музей ростовской финифти» (с октября по апрель
1 мая в 10:00
6 мая в 10:00
от 19 290 ₽20 000 ₽ за человека
Города Золотой Руси. Весеннее путешествие
На автобусе
5 дней
3 отзыва
Города Золотой Руси. Весеннее путешествие
Начало: Москва
«Экспозиция «Малые переходы по стенам Ростовского кремля» (с мая по сентябрь) или «Музей ростовской финифти» (с октября по апрель
9 мар в 10:00
21 мар в 10:00
от 33 290 ₽ за человека
Малое Золотое кольцо России весной
На автобусе
4 дня
Малое Золотое кольцо России весной
Начало: Москва
«экспозиция «Малые переходы по стенам Ростовского кремля» (с мая по сентябрь), либо «Музей ростовской финифти» (с октября по апрель
9 мар в 10:00
21 мар в 10:00
от 24 090 ₽ за человека

Сколько стоит тур в Иваново в декабре 2025
Сейчас в Иваново в категории "Весенние" можно забронировать 3 тура от 19 290 до 33 290 со скидкой до 4%. Туристы уже оставили гидам 3 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.96 из 5
