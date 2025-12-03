Мои заказы

Масленица в Золотом кольце: Царство Жар-Птицы

Масленица в Золотом кольце
Приглашаем вас в масленичный тур по городам Золотого кольца с посещением родины Жар-Птицы! Насладитесь богатым культурным наследием России, увидите Владимир с его историческими соборами и «город-невест» Иваново, известный своей архитектурой.

Также посетите Шую, Палех и Понькино, где вас ждут два увлекательных мастер-класса по созданию мыла и лаковой миниатюры, а также народные гулянья, посвященные проводам зимы.
4.9
3 отзыва
Программа тура по дням

1 день

Экскурсии по г. Владимиру, г. Иваново и г. Шуе. Посещение Музея мыла с мастер-классом

07:00 Сбор группы в г. Москве, ст. метро «ВДНХ» справа от гостиницы «Космос», схема стоянки автобусов.

07:15 Отправление в г. Владимир.

Путевая экскурсия по Владимиру, древней столице Северо-Восточной Руси, где сохранились достопримечательности 12 века:

  • Золотые ворота (внешний осмотр, на реставрации) – символ величия и мощи Древней Руси;
  • Дмитриевский собор (внешний осмотр) – памятник Владимиро-Суздальской архитектуры домонгольского периода;
  • Успенский собор (внешний осмотр) – шедевр белокаменного зодчества.

Отправление в г. Иваново.

Обзорная экскурсия по г. Иваново.

«Русский Манчестер», город ситцевых королей, задававших моду отечественного текстиля, родина первого совета, образцовый социалистический город, рай для любителей «конструктивизма». Все это – Иваново.

В программе:

  • Железнодорожный вокзал в стиле «конструктивизм» 1933 г., один из символов Иваново;
  • Площадь Революции – центральная площадь города, на которой находится огромный монумент в память о революционных событиях 1905 года;
  • памятник Якову Петровичу Гарелину (1820-1890) – одному из отцов-основателей города, фабриканту и меценату;
  • постройки советского конструктивизма, после Москвы и Санкт-Петербурга в Иваново в России их больше всего;
  • Щудровская палатка, самое древнее каменное здание Иваново, XVII век.

Обед в кафе города.

Отправление в г. Шую.

Обзорная экскурсия по г. Шуя. В программе:

  • особняк М. А. Павлова 19 века (внешний осмотр), отстроенный по проекту «домашнего» архитектора знаменитого коллекционера П. Третьякова;
  • Торговые ряды – «сердце» города и уникальный памятник «важня» – исторические весы швейцарского архитектора. Сохранившаяся шуйская важня – одна на всю центральную Россию;
  • купеческая застройка 18-19 вв: усадьбы купцов Посылиных, Жуковых, Небурчиловых, Щеколдиных;
  • Воскресенский собор и его знаменитая колокольня – визитная карточка города, является одна из самых высоких колоколен России – 106,4 м и многое другое.

Посещения Музея мыла с мастер-классом. Шуя издавна славится своими мыловарами, не зря на гербе города изображён брусок мыла. В программе:

  • знакомство с историей российского мыловарения и технологиями его изготовления;
  • традиции мытья и стирки в разных странах, влияние мыла на производство других товаров и многое другое;
  • мастер-класс по созданию мыла согласно традициям и секретам шуйских мыловаров.

Размещение в гостинице по выбранному варианту: «Вознесенская» 2* или «Шеддок» 4*.

Ужин.

Экскурсии по г. Владимиру, г. Иваново и г. Шуе. Посещение Музея мыла с мастер-классом
2 день

Посещение трех музеев в г. Палехе. Масленичные гулянья в деревне Понькино

07:00 Завтрак в ресторане отеля.

Отправление в г. Палех.

Палех – родина Жар-птицы, город – яркий образец русской провинции, в котором проживает около пяти тысяч жителей, каждый восьмой из которых – художник или иконописец.

Палехская миниатюра известна на весь мир, но ей всего около ста лет. Народный промысел сформировался из древнего иконописного искусства, адаптированного под советскую власть.

Знакомство с народным промыслом включает посещение трех музеев: Музей иконы, Дом-музей И. И. Голикова, Музей лаковой миниатюры.

В завершении программы мастер-класс – каждый сможет попробовать себя в роли художника-создателя традиционной лаковой миниатюры.

Отправление в д. Понькино.

Развеселый праздник Масленицы в настоящей русской деревне с деревенским обедом из печи.

Неповторимый вкус славянской кухни: зелёные щи с мясом, картошечка с зеленью, сало деревенское, соления и деревенский напиток, приготовленные с душой. И конечно румяные блины с чаем.

«Лети блинок, попадай в роток!» – настоящий блинный рай с ароматными, ноздреватыми, горячими солнышками-блинами, со сметаной, вареньем, сгущёнкой – вкусный «праздник живота».

Увлекательная масленичная программа с песнями, плясками под русскую гармонь. Вас ждут весёлые игры и хорошее настроение. Масленица закружит вас в праздничный хоровод. Уходи, зима – печалюшка. Здравствуй, весна – забавушка!

Отправление в г. Москву.

23:00 Ориентировочное время прибытия в г. Москву (ст. метро «ВДНХ»).

Посещение трех музеев в г. Палехе. Масленичные гулянья в деревне Понькино
Фотографии размещены ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160

Проживание

Тур предусматривает проживание в гостинице в г. Иваново.

Стоимость тура на 1 человека в двухместном номере (2 человека в номере) в руб:

РазмещениеЗавтраки и обедыЗавтраки, обеды и ужины
«Вознесенская» 2*15 09017 490
«Шеддок» 4*17 19018 190

Доплата за одноместное размещение (1 человек в номере):

  • «Вознесенская» 2* – 2 590 руб.;
  • «Шеддок» 4* – 3 990 руб.

Возможно изменение стоимости, актуальную информацию уточняйте при бронировании.

Варианты проживания

Вознесенская

1 ночь

«Вознесенская» - одна из крупнейших гостиниц города Иваново. Удобное расположение на проспекте Ленина, делает ее привлекательной как для деловых поездок, так и для туристических путешествий. В числе удобств тренажерный зал, сувенирный магазин, бесплатный высокоскоростной интернет. Сотрудники круглосуточной стойки регистрации помогут разместиться и ответят на интересующие вопросы.

Из 150 номеров, оформленных в классическом стиле, каждый гость сможет найти подходящую своим потребностям категорию. Все варианты размещения оборудованы удобной мебелью и необходимой техникой.

Кафе на территории порадует постояльцев кулинарными изысками от профессиональных поваров, а также большим выбором эксклюзивных блюд и напитков.

Расстояние до железнодорожного вокзала составит около одного километра, а до аэропорта 7 км. Во время поездки следует посетить такие достопримечательности, как художественный музей, Литос-Клио, Дом-подкова, дорога до которых займет несколько минут.

Вознесенская
Шеддок

1 ночь

Открытый в 2013 году, отель «Шеддок» предлагает гостям размещение в Иваново. Несмотря на небольшой срок существования он уже полюбился отдыхающим.

Номерной фонд отеля состоит из 45 комфортабельных номеров, с современным оформлением, новой мебелью и собственной ванной комнатой. На всей территории доступна бесплатная сеть Wi-Fi.

Ароматный и плотный завтрак включен в стоимость Вашего проживания. На местности открыт ресторан, в котором можно отведать свежие и вкусные блюда из меню. Рядом Вы найдете различные кафе и магазины.

Поблизости расположены супермаркеты, кинотеатры и многочисленные достопримечательности. Ближайший аэропорт находится в 11 км.

Шеддок
Выберите удобную дату из расписания

Ответы на вопросы

Что включено
  • Транспортное обслуживание
  • Экскурсионное обслуживание по программе (включая билеты в музеи и услуги гида-сопровождающего)
  • Проживание в гостинице
  • Питание, указанное в программе тура: завтрак во 2 деньобедыужин в 1 день (если выбран тариф с ужинами)
  • Завтрак во 2 день
  • Обеды
  • Ужин в 1 день (если выбран тариф с ужинами)
Что не входит в цену
  • Авиа - и ж/д билеты до Москвы и обратно
  • Выбор места в автобусе - 980 руб
  • Питание, не указанное в программе тура: ужины (если выбран тариф без ужинов)
Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?

Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.

Включена ли страховка в стоимость тура?

Страховка в программу тура не включена.

Дополнительную страховку для путешествия Вы можете приобрести на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.

Что еще важно знать о туре?
  1. Присоединение детских групп к туру - под запрос.
  2. Время отправления и прибытия в Москву является ориентировочным и не может считаться обязательным пунктом программы.
  3. Компания оставляет за собой право вносить изменения в экскурсионную программу в зависимости от объективных обстоятельств с сохранением объема и качества. Возможна замена некоторых экскурсий на равноценные. А также производить замену гостиницы той же категории или выше.
  4. При количестве туристов в группе менее 20 человек может предоставляться микроавтобус иномарка туристического класса.
  5. Компания не организует подселение в номер в целях Вашей безопасности и комфорта.
  6. Данная программа рекомендуется для детей от 6 лет.
  7. Рассадка в автобусе фиксированная. Места в автобусе предоставляются автоматически за 1 день до начала тура. В случае нештатной ситуации, доступные места определяются гидом.
  8. Услуга "Выбор места", менеджер заранее зафиксирует за Вами желаемое место (стоимость услуги в блоке цен и скидок).
  9. Время по программе тура (особенно время прибытия) указано ориентировочно. Возможны задержки по независящим от Туроператора/Турагента обстоятельствам (пробки, поломки автотранспортных средств и пр.), в связи с чем время прибытия автобуса в конечный пункт по маршруту может быть продлен на 2-3 ч.
  10. При самостоятельном бронировании Туристами проездных документов для дальнейшего следования к месту назначения (постоянного проживания), необходимо учитывать возможное увеличение времени по туру. Компенсация за проездные билеты (авиа-, жд-), в случае задержки автотранспорта в рамках тура по независящим от Туроператора/Турагента причинам, не производится.
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 50 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Большая Страна
Большая Страна — Сообщество организаторов
Большая Страна – сообщество локальных туроператоров с единой службой бронирования. Все туры на сайте имеют прямые цены организаторов, входящих в сообщество, без наценок агентств. Работают с 2015 года. Входят в реестр проверенных туроператоров Ростуризма.

