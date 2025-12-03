Также посетите Шую, Палех и Понькино, где вас ждут два увлекательных мастер-класса по созданию мыла и лаковой миниатюры, а также народные гулянья, посвященные проводам зимы.
Программа тура по дням
Экскурсии по г. Владимиру, г. Иваново и г. Шуе. Посещение Музея мыла с мастер-классом
07:00 Сбор группы в г. Москве, ст. метро «ВДНХ» справа от гостиницы «Космос», схема стоянки автобусов.
07:15 Отправление в г. Владимир.
Путевая экскурсия по Владимиру, древней столице Северо-Восточной Руси, где сохранились достопримечательности 12 века:
- Золотые ворота (внешний осмотр, на реставрации) – символ величия и мощи Древней Руси;
- Дмитриевский собор (внешний осмотр) – памятник Владимиро-Суздальской архитектуры домонгольского периода;
- Успенский собор (внешний осмотр) – шедевр белокаменного зодчества.
Отправление в г. Иваново.
Обзорная экскурсия по г. Иваново.
«Русский Манчестер», город ситцевых королей, задававших моду отечественного текстиля, родина первого совета, образцовый социалистический город, рай для любителей «конструктивизма». Все это – Иваново.
В программе:
- Железнодорожный вокзал в стиле «конструктивизм» 1933 г., один из символов Иваново;
- Площадь Революции – центральная площадь города, на которой находится огромный монумент в память о революционных событиях 1905 года;
- памятник Якову Петровичу Гарелину (1820-1890) – одному из отцов-основателей города, фабриканту и меценату;
- постройки советского конструктивизма, после Москвы и Санкт-Петербурга в Иваново в России их больше всего;
- Щудровская палатка, самое древнее каменное здание Иваново, XVII век.
Обед в кафе города.
Отправление в г. Шую.
Обзорная экскурсия по г. Шуя. В программе:
- особняк М. А. Павлова 19 века (внешний осмотр), отстроенный по проекту «домашнего» архитектора знаменитого коллекционера П. Третьякова;
- Торговые ряды – «сердце» города и уникальный памятник «важня» – исторические весы швейцарского архитектора. Сохранившаяся шуйская важня – одна на всю центральную Россию;
- купеческая застройка 18-19 вв: усадьбы купцов Посылиных, Жуковых, Небурчиловых, Щеколдиных;
- Воскресенский собор и его знаменитая колокольня – визитная карточка города, является одна из самых высоких колоколен России – 106,4 м и многое другое.
Посещения Музея мыла с мастер-классом. Шуя издавна славится своими мыловарами, не зря на гербе города изображён брусок мыла. В программе:
- знакомство с историей российского мыловарения и технологиями его изготовления;
- традиции мытья и стирки в разных странах, влияние мыла на производство других товаров и многое другое;
- мастер-класс по созданию мыла согласно традициям и секретам шуйских мыловаров.
Размещение в гостинице по выбранному варианту: «Вознесенская» 2* или «Шеддок» 4*.
Ужин.
Посещение трех музеев в г. Палехе. Масленичные гулянья в деревне Понькино
07:00 Завтрак в ресторане отеля.
Отправление в г. Палех.
Палех – родина Жар-птицы, город – яркий образец русской провинции, в котором проживает около пяти тысяч жителей, каждый восьмой из которых – художник или иконописец.
Палехская миниатюра известна на весь мир, но ей всего около ста лет. Народный промысел сформировался из древнего иконописного искусства, адаптированного под советскую власть.
Знакомство с народным промыслом включает посещение трех музеев: Музей иконы, Дом-музей И. И. Голикова, Музей лаковой миниатюры.
В завершении программы мастер-класс – каждый сможет попробовать себя в роли художника-создателя традиционной лаковой миниатюры.
Отправление в д. Понькино.
Развеселый праздник Масленицы в настоящей русской деревне с деревенским обедом из печи.
Неповторимый вкус славянской кухни: зелёные щи с мясом, картошечка с зеленью, сало деревенское, соления и деревенский напиток, приготовленные с душой. И конечно румяные блины с чаем.
«Лети блинок, попадай в роток!» – настоящий блинный рай с ароматными, ноздреватыми, горячими солнышками-блинами, со сметаной, вареньем, сгущёнкой – вкусный «праздник живота».
Увлекательная масленичная программа с песнями, плясками под русскую гармонь. Вас ждут весёлые игры и хорошее настроение. Масленица закружит вас в праздничный хоровод. Уходи, зима – печалюшка. Здравствуй, весна – забавушка!
Отправление в г. Москву.
23:00 Ориентировочное время прибытия в г. Москву (ст. метро «ВДНХ»).
Проживание
Тур предусматривает проживание в гостинице в г. Иваново.
Стоимость тура на 1 человека в двухместном номере (2 человека в номере) в руб:
|Размещение
|Завтраки и обеды
|Завтраки, обеды и ужины
|«Вознесенская» 2*
|15 090
|17 490
|«Шеддок» 4*
|17 190
|18 190
Доплата за одноместное размещение (1 человек в номере):
- «Вознесенская» 2* – 2 590 руб.;
- «Шеддок» 4* – 3 990 руб.
Возможно изменение стоимости, актуальную информацию уточняйте при бронировании.
Варианты проживания
Вознесенская
«Вознесенская» - одна из крупнейших гостиниц города Иваново. Удобное расположение на проспекте Ленина, делает ее привлекательной как для деловых поездок, так и для туристических путешествий. В числе удобств тренажерный зал, сувенирный магазин, бесплатный высокоскоростной интернет. Сотрудники круглосуточной стойки регистрации помогут разместиться и ответят на интересующие вопросы.
Из 150 номеров, оформленных в классическом стиле, каждый гость сможет найти подходящую своим потребностям категорию. Все варианты размещения оборудованы удобной мебелью и необходимой техникой.
Кафе на территории порадует постояльцев кулинарными изысками от профессиональных поваров, а также большим выбором эксклюзивных блюд и напитков.
Расстояние до железнодорожного вокзала составит около одного километра, а до аэропорта 7 км. Во время поездки следует посетить такие достопримечательности, как художественный музей, Литос-Клио, Дом-подкова, дорога до которых займет несколько минут.
Шеддок
Открытый в 2013 году, отель «Шеддок» предлагает гостям размещение в Иваново. Несмотря на небольшой срок существования он уже полюбился отдыхающим.
Номерной фонд отеля состоит из 45 комфортабельных номеров, с современным оформлением, новой мебелью и собственной ванной комнатой. На всей территории доступна бесплатная сеть Wi-Fi.
Ароматный и плотный завтрак включен в стоимость Вашего проживания. На местности открыт ресторан, в котором можно отведать свежие и вкусные блюда из меню. Рядом Вы найдете различные кафе и магазины.
Поблизости расположены супермаркеты, кинотеатры и многочисленные достопримечательности. Ближайший аэропорт находится в 11 км.
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Что включено
- Транспортное обслуживание
- Экскурсионное обслуживание по программе (включая билеты в музеи и услуги гида-сопровождающего)
- Проживание в гостинице
- Питание, указанное в программе тура: завтрак во 2 деньобедыужин в 1 день (если выбран тариф с ужинами)
- Завтрак во 2 день
- Обеды
- Ужин в 1 день (если выбран тариф с ужинами)
Что не входит в цену
- Авиа - и ж/д билеты до Москвы и обратно
- Выбор места в автобусе - 980 руб
- Питание, не указанное в программе тура: ужины (если выбран тариф без ужинов)
Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
Включена ли страховка в стоимость тура?
Страховка в программу тура не включена.
Дополнительную страховку для путешествия Вы можете приобрести на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.
Что еще важно знать о туре?
- Присоединение детских групп к туру - под запрос.
- Время отправления и прибытия в Москву является ориентировочным и не может считаться обязательным пунктом программы.
- Компания оставляет за собой право вносить изменения в экскурсионную программу в зависимости от объективных обстоятельств с сохранением объема и качества. Возможна замена некоторых экскурсий на равноценные. А также производить замену гостиницы той же категории или выше.
- При количестве туристов в группе менее 20 человек может предоставляться микроавтобус иномарка туристического класса.
- Компания не организует подселение в номер в целях Вашей безопасности и комфорта.
- Данная программа рекомендуется для детей от 6 лет.
- Рассадка в автобусе фиксированная. Места в автобусе предоставляются автоматически за 1 день до начала тура. В случае нештатной ситуации, доступные места определяются гидом.
- Услуга "Выбор места", менеджер заранее зафиксирует за Вами желаемое место (стоимость услуги в блоке цен и скидок).
- Время по программе тура (особенно время прибытия) указано ориентировочно. Возможны задержки по независящим от Туроператора/Турагента обстоятельствам (пробки, поломки автотранспортных средств и пр.), в связи с чем время прибытия автобуса в конечный пункт по маршруту может быть продлен на 2-3 ч.
- При самостоятельном бронировании Туристами проездных документов для дальнейшего следования к месту назначения (постоянного проживания), необходимо учитывать возможное увеличение времени по туру. Компенсация за проездные билеты (авиа-, жд-), в случае задержки автотранспорта в рамках тура по независящим от Туроператора/Турагента причинам, не производится.