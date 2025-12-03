2 день

Посещение трех музеев в г. Палехе. Масленичные гулянья в деревне Понькино

07:00 Завтрак в ресторане отеля.

Отправление в г. Палех.

Палех – родина Жар-птицы, город – яркий образец русской провинции, в котором проживает около пяти тысяч жителей, каждый восьмой из которых – художник или иконописец.

Палехская миниатюра известна на весь мир, но ей всего около ста лет. Народный промысел сформировался из древнего иконописного искусства, адаптированного под советскую власть.

Знакомство с народным промыслом включает посещение трех музеев: Музей иконы, Дом-музей И. И. Голикова, Музей лаковой миниатюры.

В завершении программы мастер-класс – каждый сможет попробовать себя в роли художника-создателя традиционной лаковой миниатюры.

Отправление в д. Понькино.

Развеселый праздник Масленицы в настоящей русской деревне с деревенским обедом из печи.

Неповторимый вкус славянской кухни: зелёные щи с мясом, картошечка с зеленью, сало деревенское, соления и деревенский напиток, приготовленные с душой. И конечно румяные блины с чаем.

«Лети блинок, попадай в роток!» – настоящий блинный рай с ароматными, ноздреватыми, горячими солнышками-блинами, со сметаной, вареньем, сгущёнкой – вкусный «праздник живота».

Увлекательная масленичная программа с песнями, плясками под русскую гармонь. Вас ждут весёлые игры и хорошее настроение. Масленица закружит вас в праздничный хоровод. Уходи, зима – печалюшка. Здравствуй, весна – забавушка!

Отправление в г. Москву.

23:00 Ориентировочное время прибытия в г. Москву (ст. метро «ВДНХ»).

