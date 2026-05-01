1 день

Москва. Красная площадь, Кремль, чаепитие

Самостоятельное прибытие в гостиницу «Сущевский Сафмар» 4* (г. Москва, ул. Сущевский Вал, д. 74). Вещи можно оставить в камере хранения гостиницы (размещение возможно с 15:00).

Самостоятельное передвижение до точки начала экскурсионной программы.

Сбор туристов у памятника Юрия Долгорукого.

11:00-12:30 Начало экскурсионной программы. Обзорная пешеходная экскурсия по центральной части г. Москвы (ул. Тверская, Театральная площадь, Манеж, Александровский сад).

Москва – сердце России и один из самых ярких и многогранных городов мира! Он завораживает с первого взгляда и оставляет незабываемые впечатления. Здесь история и современность переплетаются в уникальном танце, создавая атмосферу, которую не встретить нигде больше.

12:30-14:30 Посещение территории Московского Кремля (по входным билетам с аудиогидом) с осмотром:

Успенский собор;

Архангельский собор;

Благовещенский собор;

царь-пушка;

царь-колокол и др.

14:30-15:30 Обед в ресторане Eat&Talk в г. Москве (по желанию, оплата при покупке тура).

15:30-16:30 Пешеходная экскурсия по Красной площади, главной площади страны, где сосредоточены важнейшие исторические и культурные памятники: величественный Кремль с его знаменитыми башнями и стенами, Собор Василия Блаженного с его яркими куполами, ставший символом Москвы.

ГУМ, Лобное место и памятник Минину и Пожарскому, Исторический музей.

Окончание программы.

Свободное время на территории парка «Зарядье».

За дополнительную плату по желанию – «Полет над Москвой 2.0» (территория парка «Зарядье»).

Самостоятельное возвращение в отель. Размещение.

20:00 Ужин (по желанию, оплата при покупке тура) в ресторане гостиницы.

Свободное время.

