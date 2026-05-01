За неделю вы посетите Москву, Владимир, Суздаль, Иваново, Кострому, Ярославль, Ростов Великий, Переславль-Залесский и Сергиев Посад. Вас ждут увлекательные экскурсии и впечатления, которые останутся в памяти надолго!
Программа тура по дням
Москва. Красная площадь, Кремль, чаепитие
Самостоятельное прибытие в гостиницу «Сущевский Сафмар» 4* (г. Москва, ул. Сущевский Вал, д. 74). Вещи можно оставить в камере хранения гостиницы (размещение возможно с 15:00).
Самостоятельное передвижение до точки начала экскурсионной программы.
Сбор туристов у памятника Юрия Долгорукого.
11:00-12:30 Начало экскурсионной программы. Обзорная пешеходная экскурсия по центральной части г. Москвы (ул. Тверская, Театральная площадь, Манеж, Александровский сад).
12:30-14:30 Посещение территории Московского Кремля (по входным билетам с аудиогидом) с осмотром:
- Успенский собор;
- Архангельский собор;
- Благовещенский собор;
- царь-пушка;
- царь-колокол и др.
14:30-15:30 Обед в ресторане Eat&Talk в г. Москве (по желанию, оплата при покупке тура).
15:30-16:30 Пешеходная экскурсия по Красной площади, главной площади страны, где сосредоточены важнейшие исторические и культурные памятники: величественный Кремль с его знаменитыми башнями и стенами, Собор Василия Блаженного с его яркими куполами, ставший символом Москвы.
ГУМ, Лобное место и памятник Минину и Пожарскому, Исторический музей.
Окончание программы.
Свободное время на территории парка «Зарядье».
За дополнительную плату по желанию – «Полет над Москвой 2.0» (территория парка «Зарядье»).
Самостоятельное возвращение в отель. Размещение.
20:00 Ужин (по желанию, оплата при покупке тура) в ресторане гостиницы.
Свободное время.
Обзорная автобусная экскурсия по Москве
08:00-10:00 Завтрак в ресторане гостиницы.
Встреча с экскурсоводом на ресепшн гостиницы.
10:00-13:00 Обзорная автобусная экскурсия по Москве. В программе:
- проезд по знаменитым улицам и площадям с внешним осмотром достопримечательностей: Садового и Бульварного колец, Тверской улицы и Кутузовского проспекта, Большого и Малого театров, набережной Москвы-реки, Манежа, Сталинских высоток, золотых куполов Храма Христа Спасителя, небоскрёбов Москвы-Сити и многого другого;
- фото-стоп в знаковом месте столицы: смотровая площадка Воробьевых гор с видами на МГУ и стадион «Лужники».
13:00-14:00 Обед в ресторане гостиницы «Сущевский Сафмар» 4* (по желанию, оплата при покупке тура).
15:00-16:00 Гостеприимная гастрономическая Москва предлагает уникальную возможность - побывать на «Московском чаепитии»,
ставшим ее визитной карточной и культурным кодом любого горожанина.
«Московское чаепитие» в Доме российской кухни - чайный сет, объединяющий чай, варенье и национальную выпечку
16:00-18:00 Свободное время.
За дополнительную плату по желанию: пешеходная экскурсия по территории ВДНХ.
19:00-22:00 Ужин в ресторане гостиницы Сущевский Сафмар 4* (по желанию, оплата при покупке тура).
Свободное время.
Владимир. Соборы и Золотые ворота, прогулка по историческому центру
08:00-09:00 Завтрак в ресторане гостиницы. Освобождение номеров.
09:15 Отправление в г. Владимир.
12:30-13:30 Обед в ресторане«Адам и Ева» в г. Владимире с местным специалитетом – вишнёвое варенье к чаю (по желанию, оплата при покупке тура).
13:30-16:00 Необычная пешеходная обзорная экскурсия по историческому центру г. Владимира, одному из немногих городов Золотого кольца, где сохранились памятники архитектуры до монголо-татарского завоевания:
- Дмитриевский собор (внешний осмотр);
- Золотые ворота (внешний осмотр, на реставрации);
- шедевр белокаменного зодчества – Успенский Собор, где сохранились фрагменты росписи, выполненные Андреем Рублевым и Даниилом Черным.
Прогулка по улице Георгиевской. Лучше всего дух города раскрывают старые городские улицы.
Одно из самых приятных и стильных мест Владимира – пешеходная Георгиевская улица, которую с любовью называют «Владимирским Арбатом».
Небольшая, всего чуть более 300 метров, пешеходная зона собрала немало любопытных архитектурных памятников… памятник аптекарю, таможенная будка, памятник коту Учёному, памятник вишне и многие другие.
16:00-17:00 Свободное время в г. Владимире.
За дополнительную плату по желанию (оплата на месте) – посещение музея А. В. Суворова в с. Кистыш.
17:00 Отправление в г. Суздаль.
17:30 Размещение. Базовое размещение: гостиница «Главный туристический комплекс «Суздаль» 3*.
18:00 Ужин в ресторане гостиницы (по желанию, оплата при покупке тура).
Свободное время в г. Суздале
Суздаль и Иваново. Экскурсии, посещение Музея ивановского ситца
08:00-09:00 Завтрак в ресторане гостиницы.
Освобождение номеров.
09:00-12:00 Обзорная автобусно-пешеходная экскурсия по г. Суздалю.
Создатель маршрута «Золотого кольца» Ю. Бычков, находясь Суздале, назвал его «Сладко-музейный. Город-уникум» и с удивлением отмечал, что людей тут очень много, и город очень популярен.
Суздаль по настоящее время привлекает много туристов, и по праву многие его считают любимым городом на знаменитом маршруте «Золотое Кольцо».
В программе:
- главная достопримечательность Суздаля – Суздальский Кремль (внешний осмотр архитектурного ансамбля). По мнению археологов кремль в Суздале построили в 10 веке, несмотря на это, до наших дней сохранились его основные строения;
- Покровский монастырь (со смотровой площадки) – женская обитель, хранящая в себе множество тайн. В XVI веке он служил местом ссылки опальных цариц и женщин знатных боярских фамилий;
- Спасо-Евфимиев монастырь (внешний осмотр архитектурного ансамбля) с посещением Спасо-Преображенского собора и знаменитыми колокольными звонами. В монастыре находится могила князя Дмитрия Михайловича Пожарского – выдающегося русского полководца;
- Музей Деревянного зодчества (обзорная экскурсия по территории) с уникальными постройками 17-19 веков. Музей выстроен в виде сельской улицы с храмами, жилыми домами, мельницами, амбарами и другими постройками, перевезенными из разных сел и деревень Владимирской области.
12:00-13:00 Свободное время в г. Суздале (р-он Суздальского кремля).
13:00-14:00 Обед в ресторане гостиницы ГТК «Суздаль» 3* с дегустацией местного специалитета – суздальского соленого огурца (по желанию, оплата при покупке тура).
14:00 Отправление в г. Иваново.
15:30-17:00 Обзорная автобусная экскурсия по г. Иваново, который славится своими текстильными традициями, архитектурными памятниками и неповторимым духом образцового социалистического города, рай для любителей «конструктивизма».
В программе:
- железнодорожный вокзал в стиле «конструктивизм» 1933 г., один из символов Иваново;
- площадь Революции – центральная площадь города;
- памятник Якову Петровичу Гарелину, одному из отцов-основателей города, фабриканту и меценату;
- дома-метафоры, после Москвы и Санкт-Петербурга в Иваново в России их больше всего;
- щудровская палатка, самое древнее каменное здание Иваново, XVII век.
17:00-18:00 Посещение Музея ивановского ситца.
18:00 Отправление в г. Ярославль.
20:00 Размещение. Базовое размещение: гостиница «Ибис Ярославль Центр» 3*, г. Ярославль.
20:30 Ужин в ресторане гостиницы (по желанию, оплата при покупке тура).
Свободное время.
Ярославль и Кострома. Волжская набережная, соборы и монастыри
06:45-08:00 Завтрак в ресторане гостиницы.
08:00-10:30 Обзорная автобусно-пешеходная экскурсия по г. Ярославлю, который заслуженно считается «Столицей Золотого Кольца».
В программе:
- стрелка рек Волги и Которосли, место, откуда начинался Ярославль;
- живописная Волжская набережная и воссозданный к 1000-летию города Успенский кафедральный собор;
- уникальный архитектурный ансамбль центральной части Ярославля (находится под охраной ЮНЕСКО) и его жемчужины – церкви XVII века (одна из которых – Церковь Ильи Пророка);
- церковь Михаила Архангела;
- часовня Казанской иконы Божьей Матери;
- Богоявленская церковь;
- памятник Ярославу Мудрому;
- Волковский театр и др.
10:30-11:30 Посещение Спасо-Преображенского монастыря.
Экскурсия по территории (осмотр архитектурного ансамбля) основной городской достопримечательности с неприступными каменными стенами, которую в народе иногда называют «Ярославским кремлем».
Именно здесь в XVIII столетия был обнаружен список шедевра древнерусской литературы «Слово о полку Игореве».
11:30-12:30 Свободное время в г. Ярославле.
За дополнительную плату по желанию посещение музея «Шоу-макет «Золотое кольцо».
12:30 Отправление в г. Кострому.
14:00-15:00 Обед в ресторане «Славянский» с местным специалитетом – «Костромскими» щами» (по желанию, оплата при покупке тура).
15:00-16:30 Пешеходная экскурсия по территории Ипатьевского монастыря с посещением Троицкого собора. Ипатьевский монастырь – главный символ г. Костромы.
В его стенах Михаил Романов был благословлён на царство. С тех пор обитель по праву считалась «Колыбелью династии Романовых».
Члены императорской фамилии почитали монастырь, как свою семейную святыню. В разное время обитель посещали Екатерина II, Николай I, Александр II и Николай II.
16:30-18:00 Обзорная автобусно-пешеходная экскурсия по г. Костроме, красивейшему городу на Волге, одной из жемчужин Золотого кольца.
Древний купеческий город, который сохранил до наших дней первозданный облик архитектурного ансамбля XVIII века, приоткроет завесу тайны своей неповторимой истории.
В программе (внешний осмотр достопримечательностей):
- пожарная каланча XIX века, выдающийся памятник классицизма;
- здание Гауптвахты;
- великолепно сохранившийся ансамбль Торговых рядов, которые исправно несут свою службу до сих пор;
- широкая набережная реки Волги;
- воссозданный Костромской Кремль, где в Богоявленском соборе хранится чудотворная икона Федоровской божьей матери. Она была написана около 1239 года и прославлена великими чудесами и исцелениями. Это самое древнее произведение иконописи Костромы. Икона издавна почитается как защитница города и охранительница рода Романовых;
- беседка Островского и др.
18:00-19:00 Свободное время в г. Костроме.
За дополнительную плату по желанию (оплата на месте):
- Музей сыра;
- интерактивный «ювелирный» мастер-класс в «Золотой аллее».
19:00 Отправление в г. Ярославль.
Возвращение в гостиницу.
20:30 Ужин в ресторане гостиницы (по желанию, оплата при покупке тура).
Ярославль. По желанию поездки в Рыбинск и Углич или в село Вятское
06:45-09:00 Завтрак в ресторане гостинице.
09:00-20:00 Свободный день в г. Ярославле или по желанию (за доплату):
- предложение 1: Экскурсионная поездка в г. Рыбинск и г. Углич (с обедом);
- предложение 2: Экскурсионная поездка в с. Вятское (с обедом);
- предложение 3: Тематическая пешеходная экскурсия по «музейной набережной» Ярославля, по окончанию которой предлагается посещение музеев, теплоходная прогулка, «Трапеза по-Ярославски» по желанию, за доплату на месте:
- Музей Музыка и Время;
- Ярославский художественный музей;
- Музей зарубежного искусства;
- Музей им. Орлова;
- истории г. Ярославля;
- Музей Митрополичьи палаты;
- обед «Трапеза по-Ярославски»;
- теплоходная прогулка (в летний период).
20:00 Ужин в ресторане гостиницы (по желанию, оплата при покупке тура).
Свободное время.
Ростов Великий, Переславль-Залесский и Сергиев Посад
06:45-08:00 Завтрак в ресторане гостиницы.
Освобождение номеров.
08:00 Отправление в г. Ростов Великий.
09:00-11:00 Обзорная автобусно-пешеходная экскурсия по г. Ростову Великому. Ростов не спроста назван Великим, ведь его упоминания датируются в летописях 862 годом.
В программе:
- Спасо-Яковлевский Дмитриев мужской Монастырь (внешний осмотр);
- крепостные валы и вид на о. Неро;
- экскурсия по территории Ростовского кремля (архитектура).
11:00-12:00 Свободное время.
За дополнительную плату по желанию: мастер-класс по финифти (Ростовский кремль).
12:00-13:00 Обед в ресторане комплекса «Гостиный двор» с местными специалитетами: Рассольник Великий, филе пулярки, ряжка (по желанию, оплата при покупке тура).
13:00 Отправление в г. Переславль-Залесский.
14:00-15:00 Пешеходная экскурсия по г. Переславлю-Залесскому, одному из городов знаменитого маршрута «Золотое кольцо».
Переславль-Залесский стоит на берегу Плещеева озера и славится живописными пейзажами, архитектурными шедеврами, удивительно богатой историей.
Этот город считается родиной Александра Невского, колыбелью русского флота, занимает большое место в русской истории.
В программе:
- Красная площадь;
- Спасо-Преображенский собор (внешний осмотр), заложенный Юрием Долгоруким в 1152 году. Это старейшее сооружение Северо-Восточной Руси, дошедшее до наших дней;
- церковь Александра Невского;
- памятник Александру Невскому.
15:00-16:30 Отправление в г. Сергиев Посад.
16:30-17:30 Экскурсия по территории Троице-Сергиевой Лавры.
Троице-Сергиева Лавра – жемчужина православных святынь России с многовековой историей. Архитектурный ансамбль Троице-Сергиевой лавры находится под охраной ЮНЕСКО.
В программе экскурсии:
- Троицкий собор (внешний осмотр) – главный соборный храм и древнейшее из сохранившихся сооружений Троицкого монастыря, первое каменное здание Лавры. Главной святыней собора являются мощи преподобного Сергия Радонежского;
- Успенский собор (интерьер) является архитектурным центром Троице-Сергиевой Лавры;
- Трапезный и Духовской храмы (интерьер).
17:30-18:30 Свободное время в г. Сергиевом Посаде.
Рекомендуем:
- посещение смотровой площадки на Блинной горе;
- посещение пряничной мастерской «Sofi», где представлен макет Троице-Сергиевой Лавры из пряника (самый большой пряничный макет в России).
18:30 Отправление в Москву.
21:00 Ориентировочное время прибытия в г. Москву (гостиница Космос, пр. Мира 150).
Проживание
Тур предусматривает проживание в гостиницах по маршруту.
Стоимость тура на 1 человека при двухместном размещении в зависимости от питания, в руб:
|Только завтраки
|Завтраки и обеды
|Завтраки, обеды и ужины
|67 490
|76 190
|84 390
Доплата за одноместное размещение – 12 750 руб. (1 человек в номере).
Дополнительные услуги:
- пешеходная экскурсия по территории ВДНХ – 500 руб. (на человека);
- экскурсионная поездка в г. Рыбинск и г. Углич (с обедом) – 6 500 руб. (на человека).
Дополнительные экскурсии (организуются под запрос (индивидуальное обслуживание), стоимость уточняйте у менеджера):
- экскурсионная поездка в с. Вятское (с обедом);
- тематическая пешеходная экскурсия по «музейной набережной» г. Ярославля.
Возможно изменение стоимости. Актуальную информацию уточняйте при бронировании.
Варианты проживания
Гостиница «Сущевский Сафмар»
Отель расположен напротив станции метро «Рижская», в 100 м от Проспекта Мира. В 4 станциях метро от отеля находится Красная Площадь. Гости могут воспользоваться круглосуточным спортивным залом и платной парковкой отеля.
В отеле работает служба доставки еды и напитков в номера. На первом этаже отеля расположены ресторан «Fleur Cafe» и одноимённый лобби-бар, в меню которых представлены блюда международной кухни. Предоставляются услуги химчистки и прачечной.
Все номера отеля оснащены кроватями, кондиционерами, мини-барами, наборами для приготовления чая и кофе, сейфами, вмещающими ноутбук, утюгами и гладильными досками, ТВ и Wi-Fi. Гости могут выбрать различные типы подушек по «Меню подушек».
Во всех ванных комнатах установлены фены, косметические зеркала. Предоставляются банные и туалетные принадлежности. Уборка номеров осуществляется ежедневно.
Гостиница ГТК «Суздаль»
Туристический комплекс «Суздаль» находится в живописных районах одноименного города, вблизи речки Каменка. Отдалённость от столичной Москвы и Нижнего Новгорода составляет около 250 километров. Здесь вас ждет прекрасный сервис, ресторан, бассейн и множество услуг на любой вкус.
К заселению подготовлены просторные номера, расположенные в историческом здании, которое было снято в фильме «Чародеи». Также для размещения доступны уютные танхаусы с красивым видом на побережную зону.
Постояльцы могут посетить работающие на территории рестораны. Также свои двери открывают летнее кафе и бар с разнообразными напитками. По утрам сервируется завтрак в формате «шведский стол».
В свободное время отдыхающие могут расслабиться в СПА-центре, где предусмотрено множество оздоровительных процедур. Любители погорячее могут посетить сауну, а для желающих охладиться работает бассейн. На территории туристического комплекса также обустроена зона бильярда, боулинга и караоке. На праздники и в выходные дни для посещения открывается кинозал и детская комната. А провести время на свежем воздухе можно в ухоженном саду комплекса.
Гостиница «Ibis Ярославль Центр»
Гостиница «Ibis Ярославль Центр» располагается в исторической части города и обладает номерами европейского уровня.
Каждый номер оборудован телевизором, климат-контролем, душевой кабиной, сейфом, телефоном и Wi-Fi.
Повара ресторана «ibis kitchen» приготовят для гостей блюда интернациональной кухни. В баре круглосуточно можно заказать горячие закуски.
«Ibis Ярославль Центр» расположен в 20 минутах от железнодорожного вокзала. В шаговой доступности находятся: музеи, пешеходная улица и Волжская набережная с многочисленными развлечениями.
Ответы на вопросы
Что включено
- Размещение в гостинице
- Питание: завтраки, обеды (если выбран тариф с обедами), ужины (если выбран тариф с ужинами)
- Экскурсионное обслуживание согласно выбранному варианту
- Транспортное обслуживание
Что не входит в цену
- Авиа - и ж/д билеты до Москвы и обратно
- Пешеходная экскурсия по территории ВДНХ - 500 руб. (на человека)
- Экскурсионная поездка в г. Рыбинск и г. Углич (с обедом) - 6 500 руб. (на человека)
- Питание: обеды (если выбран тариф без обедов), ужины (если выбран тариф без ужинов)
- Дополнительные экскурсии (организуются под запрос (индивидуальное обслуживание), стоимость уточняйте у менеджера):экскурсионная поездка в с. Вятское (с обедом). тематическая пешеходная экскурсия по «музейной набережной» г. Ярославля
Место начала и завершения?
Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
Включена ли страховка в стоимость тура?
Дополнительная медицинская страховка не входит в стоимость тура. По желанию вы можете оформить страховку на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.
Какую еще информацию нужно знать о туре?
- Туроператор оставляет за собой право вносить изменения в экскурсионную программу в зависимости от объективных обстоятельств с сохранением объема и качества.
- Возможна замена некоторых экскурсий на равноценные. А также производить замену гостиницы той же категории или выше.
- Туроператор имеет право самостоятельно определять необходимость предоставления информационного листка в туристской путевке и определять его содержание, в случае его предоставления.
- При количестве туристов в группе менее 20 человек может предоставляться микроавтобус иномарка туристического класса.
- Туроператор не организует подселение в номер в целях безопасности и комфорта туристов.
- Данная программа рекомендуется для детей от 6 лет.
- Рассадка в автобусе фиксированная. Места в автобусе предоставляются автоматически за 1 день до начала тура. В случае нештатной ситуации, доступные места определяются гидом.
- Присоединение детских групп к туру – под запрос.
- Время по программе тура (особенно время прибытия) указано ориентировочно. Возможны задержки по независящим от Туроператора/Турагента обстоятельствам (пробки, поломки автотранспортных средств и пр.), в связи с чем время прибытия автобуса в конечный пункт по маршруту может быть продлено на 2-3 ч.
- При самостоятельном бронировании Туристами проездных документов для дальнейшего следования к месту назначения (постоянного проживания), необходимо учитывать возможное увеличение времени по туру.
- Компенсация за проездные билеты (авиа-, жд-), в случае задержки автотранспорта в рамках тура по независящим от Туроператора/Турагента причинам, не производится.