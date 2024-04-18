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Авторский тур
7 дней
От Оки до Волги. Золотое кольцо за неделю
Начало: Москва
14 июня в 10:00
21 июня в 10:00
от 37 890₽ за человека
скидка
15%
Авторский тур
7 дней
Большое Золотое кольцо России. Зимнее путешествие
Начало: Москва
5 окт в 10:00
7 окт в 10:00
от 4400037 490₽ за человека
Авторский тур
7 дней
Большое Золотое кольцо России. Летнее путешествие
Начало: Москва
10 июня в 10:00
15 июня в 10:00
от 38 490₽ за человека
Последние отзывы на туры
- ИИрина18 апреля 2024Впечатления выше всяких похвал! Я впервые путешествовала по этому маршруту. Все экскурсоводы в городах по маршруту очень профессионально проводили экскурсии. Получила огромный объем ценной исторической информации. Гостиницами и питанием очень довольна. СПАСИБО!
- ООльга8 апреля 2024Очень информационный тур! Путешествовали 7 дней, но думаю достаточно 5 дней! Рекомендую к поездке!
- ООльга8 апреля 2024Организованно на всё на 5 баллов! Гид находился с нами весь день! Хорошие гостиницы и питание. Все отлично спланировано, без задержек.
- ААльфия2 апреля 2024Организатор продумал все нюансы, отели все чистые, питание хорошее (мы взяли полное питание). Мы остались довольны и уже планируем новую поездку.
- ААндрей28 марта 2024Все очень познавательно и интересно. Ничего лишнего. Очень комфортно. И профессионально.
- ААнна26 марта 2024Оставили заявку, тут же перезвонили, всё объяснили, прислали договор с описанием всех услуг, мы оплатили. Всё было на высшем уровне, спасибо большое. Процветания Вашей компании.
Ответы на вопросы от путешественников по Иваново в категории «7-дневные туры»
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