Экскурсионные туры на неделю в Иваново

Найдено 3 тура в категории «7-дневные туры» в Иваново, цены от 37 490 ₽, скидки до 15%. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
От Оки до Волги. Золотое кольцо за неделю
🚌 На автобусе
Авторский тур
7 дней
3 отзыва
От Оки до Волги. Золотое кольцо за неделю
Начало: Москва
14 июня в 10:00
21 июня в 10:00
от 37 890 за человека
Большое Золотое кольцо России. Зимнее путешествие
🚌 На автобусе
скидка
15%
Авторский тур
7 дней
3 отзыва
Большое Золотое кольцо России. Зимнее путешествие
Начало: Москва
5 окт в 10:00
7 окт в 10:00
от 4400037 490 за человека
Большое Золотое кольцо России. Летнее путешествие
🚌 На автобусе
Авторский тур
7 дней
3 отзыва
Большое Золотое кольцо России. Летнее путешествие
Начало: Москва
10 июня в 10:00
15 июня в 10:00
от 38 490 за человека

Последние отзывы на туры

Ответы на вопросы от путешественников по Иваново в категории «7-дневные туры»

Самые популярные туры этой рубрики в Иваново
В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных тура 😍 из 3
  1. От Оки до Волги. Золотое кольцо за неделю
  2. Большое Золотое кольцо России. Зимнее путешествие
  3. Большое Золотое кольцо России. Летнее путешествие
Какие места ещё посмотреть в Иваново
2 самых популярных достопримечательности которые можно посетить в июне:
  1. Александровский кремль
  2. Свято-Троицкая Сергиева Лавра
Сколько стоит тур в Иваново в июне 2024
Сейчас в Иваново в категории "7-дневные туры" можно забронировать 3 тура от 37 490 до 38 490 со скидкой до 15%. Туристы уже оставили гидам 9 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.82 из 5
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