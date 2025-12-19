За три дня вы сможете посетить Сергиев Посад, Переславль-Залесский, Ростов Великий, Ярославль, Кострому, Иваново и Суздаль.
Вас ждут живописные набережные Волги, городские ансамбли, старинные площади, знаменитые храмы и монастыри. Присоединяйтесь!
Программа тура по дням
Отправление из Москвы. Сергиев Посад, Переславль-Залесский и Ростов Великий
07:45 Сбор группы в Москве: ст. метро «ВДНХ», стоянка справа от гостиницы «Космос».
08:00 Отправление в Сергиев Посад.
Самостоятельное посещение Троице-Сергиевой Лавры или за доп. плату экскурсионный пакет «Классический»:
- экскурсия по территории Троице-Сергиевой Лавры. Троице-Сергиева Лавра — жемчужина православных святынь России с многовековой историей. Архитектурный ансамбль Троице-Сергиевой лавры находится под охраной ЮНЕСКО:
- Троицкий собор (внешний осмотр) — главный соборный храм и древнейшее из сохранившихся сооружений Троицкого монастыря, первое каменное здание Лавры. Главной святыней собора являются мощи преподобного Сергия Радонежского;
- Успенский собор (интерьер) является архитектурным центром Троице-Сергиевой Лавры;
- Трапезный и Духовской храмы (интерьер).
Отправление в г. Переславль-Залесский.
Обзорная экскурсия по г. Переславль-Залесский на проезде.
Сердце Переславля — Красная площадь, она на несколько столетий старше знаменитой Московской тезки. Живое подтверждение местной старины — Спасо-Преображенский собор, заложенный Юрием Долгоруким в 1152 году.
Это старейшее сооружение Северо-Восточной Руси, дошедшее до наших дней.
Обед в кафе города.
Отправление в г. Ростов Великий.
Ростов не спроста назван Великим, ведь его упоминания датируются в летописях 862 годом.
Обзорная экскурсия по г. Ростову Великому на проезде (внешний осмотр достопримечательностей): крепостные валы и озеро Неро, Спасо-Яковлевский монастырь, имназия Кекина и гостиный двор, уникальный Конюшенный двор, купеческие усадьбы XVIII–XIX веков.
Свободное время или за доп. плату экскурсионный пакет «Классический»:
- экскурсия по территории Ростовского кремля (осмотр архитектурного ансамбля). Осмотр достопримечательностей: Успенский собор (XVI в.) с уникальной звонницей, на которой полностью сохранился набор из 15 колоколов, Архиерейский двор, Соборная площадь;
- экспозиция «Малые переходы по стенам Ростовского кремля» (с мая по сентябрь), либо «Музей ростовской финифти» (с октября по апрель).
Размещение в гостинице «Сусанин Парк Отель» 3* в г. Костроме.
Резервные гостиницы: «Ярославское подворье» 3*, «Яротель Центр» 3* и Cosmos Yaroslavl Hotel 4* – г. Ярославль; «Волга» 4* и «Снегурочка» 3* – г. Кострома.
Ярославль и Кострома
08:00 Завтрак в ресторане отеля.
Обзорная экскурсия по городу Ярославлю, который заслуженно считается «столицей Золотого кольца»:
- увидите стрелку рек Волги и Которосли — место, откуда начинался Ярославль;
- пройдетесь по живописной Волжской набережной, осмотрите воссозданный к 1000-летию города Успенский кафедральный собор;
- восхититесь уникальным архитектурным ансамблем центральной части Ярославля (находится под охраной ЮНЕСКО) и его жемчужинами – церквями XVII века (одна из которых — Церковь Ильи Пророка);
- послушаете истории о первом Русском театре, пройдетесь по улицам, где гуляли герои известных советских и российских кинофильмов.
Свободное время или за доп. плату экскурсионный пакет «Классический»:
- экскурсия по территории Спасо-Преображенского монастыря (осмотр архитектурного ансамбля), основной городской достопримечательности с неприступными каменными стенами, которую в народе иногда называют «Ярославским кремлем». Именно здесь в XVIII столетия был обнаружен список шедевра древнерусской литературы «Слово о полку Игореве»;
- посещение церкви Ильи Пророка (только летом!) — выдающийся памятник архитектуры ярославской школы зодчества.
Обед в кафе города.
Переезд в г. Кострому.
Обзорная экскурсия по Костроме, красивейшему городу на Волге, одной из жемчужин Золотого кольца.
Древний купеческий город, который сохранил до наших дней первозданный облик архитектурного ансамбля XVIII века, приоткроет завесу тайны своей неповторимой истории.
Пожарная каланча XIX века, выдающийся памятник классицизма, здание Гауптвахты, великолепно сохранившийся ансамбль Торговых рядов, которые исправно несут свою службу до сих пор.
Широкая набережная реки Волги.
Осмотр территории воссозданного Костромского кремля, где в Богоявленском соборе хранится чудотворная икона Федоровской божьей матери. Она была написана около 1239 года и прославлена великими чудесами и исцелениями. Это самое древнее произведение иконописи Костромы. Икона издавна почитается как защитница города и охранительница рода Романовых.
Свободное время или за доп. плату экскурсионный пакет «Классический»:
- посещение знаменитого Ипатьевского монастыря, главного символа г. Костромы (осмотр архитектурного ансамбля). В стенах этого монастыря Михаил Романов был благословлён на царство. С тех пор обитель по праву считалась «Колыбелью династии Романовых». Члены императорской фамилии почитали монастырь, как свою семейную святыню. В разное время обитель посещали Екатерина II, Николай I, Александр II и Николай II.
Возвращение в отель.
Ужин в ресторане отеля.
Суздаль и Иваново
07:00 Завтрак в ресторане отеля.
Отправление в г. Иваново.
Путевая обзорная экскурсия в г. Иваново.
Город был известен производством текстиля еще с XVII в. С тех пор город называют ситцевым краем, а еще текстильной столицей России и, конечно же, городом невест. Является самым молодым городом Золотого кольца.
Отправление в г. Суздаль.
Обзорная экскурсия по г. Суздалю.
Суздаль — город-музей, в котором около 200 памятников истории, многие имеют статус всемирного наследия ЮНЕСКО.
В программе:
- осмотр архитектурного ансамбляглавной достопримечательности Суздаля — Суздальского кремля. По мнению археологов кремль в Суздале построили в 10 веке, несмотря на это, до наших дней сохранились его основные строения.;
- Покровский монастырь (со смотровой площадки) — женская обитель, хранящая в себе множество тайн. В XVI веке он служил местом ссылки опальных цариц и женщин знатных боярских фамилий.
Свободное время или за доп. плату экскурсионный пакет «Классический»:
- посещение Спасо-Евфимиева монастыря с посещением Спасо-Преображенского собора и знаменитыми колокольными звонами. В монастыре находится могила князя Дмитрия Михайловича Пожарского — выдающегося русского полководца;
- посещение Музея Деревянного зодчества с уникальными постройками 17-19 веков. Музей выстроен в виде сельской улицы с храмами, жилыми домами, мельницами, амбарами и другими постройками, перевезенными из разных сел и деревень Владимирской области.
Обедв кафе города.
Отъезд в г. Москву.
20:00 Ориентировочное время прибытия в г. Москву (ст. метро «ВДНХ»).
Проживание
Тур предусматривает проживание в гостинице, двухместный номер (2 человека в номере).
Базовое размещение – «Сусанин Парк Отель» 3* в г. Костроме.
Резервные гостиницы: «Ярославское подворье» 3*, «Яротель Центр» 3* и Cosmos Yaroslavl Hotel 4* – г. Ярославль; «Волга» 4* и «Снегурочка» 3* – г. Кострома.
Стоимость тура на 1 человека в зависимости от даты заезда и питания, руб:
|Заезды/питание
|Только завтраки
|Завтраки и обеды
|Завтраки, обеды и ужины
01.05.26-03.05.26;
09.05.26-11.05.26;
12.06.26-14.06.26
|24 150
|25 950
|27 350
|Остальные заезды в период с 06.05.26 по 30.09.26
|19 290
|21 090
|22 490
Доплата за одноместное размещение – 4 500 руб. (1 человек в номере).
Скидка на дополнительное место – 400 руб. (3 человека в номере).
Доплата за размещение повышенной комфортности (номера стандарт в отелях 4* либо номера повышенной категории в отелях 3*) – 9 100 руб. (на человека). Под запрос.
Экскурсионный пакет «Классический» – 3 200 руб. (на человека).
Выбор гостиницы для размещения происходит автоматически в зависимости от даты тура и наличия мест в отелях.
Возможно изменение стоимости, актуальную информацию уточняйте при бронировании.
Варианты проживания
Гостиница «Сусанин Парк Отель»
Отель «Сусанин Парк Отель» — находится недалеко от Костромы. Подходит для семейного отдыха с детьми или с компанией. На территории установлены беседки, зоны барбекю. Гордостью отеля является комплекс старорусских бань. Гости могут приятно провести время за игрой в бильярд, настольный теннис или прокатиться на велосипедах. Зимой заливается каток. Путь до центра города на машине займет не более 30 минут.
Для размещения доступны номера различной категории и вместимости. Все номера оформлены в приятных тонах. В каждом из них имеется бесплатный доступы к высокоскоростному интернету, телевизор, небольшой холодильник, телефон. Собственный санузел оснащен стандартным набором сантехники и гигиеническими принадлежностями. В некоторых номерах есть сауна.
Каждое утро в отеле накрывается завтрак по системе «шведский стол». На территории отеля работает атмосферный ресторан русской кухни. «БирШтадт» — ресторан с интересным оформлением, а также широким выбором блюд европейской кухни и сортов пива.
Путь до центра города на машине займет не более 30 минут. Расстояние до железнодорожного вокзала составит около восьми километров, а до аэропорта 13 км.
Гостиница «Ярославское Подворье»
Гостиница «Ярославское подворье» находится в городе Ярославле. Вас безусловно порадует многообразие услуг, предоставляемые гостиницей.
Просторные и уютные номера оснащены комфортабельной кроватью, телевизором, кондиционером, а также собственным санузлом.
В ресторане «Таран» вас ждут вкусные и изысканные блюда европейской и русской кухни.
До аэропорта Туношна — 20 км, до исторического центра — 7,5 км, до железнодорожного вокзала — 11 км.
Гостиница «Яротель Центр»
«Yarhotel Centre» – современный городской отель на 46 номеров, расположенный в самом центре города Ярославля. Отель находится в 12 минутах ходьбы от Ярославского музея-заповедника и в 10 минутах езды от железнодорожного вокзала.
Номерной фонд отеля включает в себя несколько категорий номеров: от скромных стандартов до просторных и комфортабельных люксов.
В числе удобств отеля ресторан, залы для деловых встреч и проведения торжественных мероприятий, снек-бар, сауна с мини-бассейном, бесплатный Wi-Fi, закрытая парковка.
Гостиница Cosmos Yaroslavl Hotel
Отель Cosmos Yaroslavl Hotel находится в городе Ярославле, недалеко от железнодорожного вокзала. Номерной фонд представлен 167 номерами разного уровня комфорта. Каждый из них оборудован всем необходимым для проживания: высокоскоростным Wi-Fi, телевизором, сейфом, телефоном, письменным столом и ванной комнатой. Гостям доступен мини-бар с напитками и снэками.
На территории отеля работает ресторан Brauplatz, где по утрам подают завтраки в формате «шведский стол», а в остальное время — блюда немецкой кухни и разнообразное меню напитков. В некоторых номерах имеется чайная станция и кофемашина.
Разнообразьте досуг посещением таких достопримечательностей, как Шоу-макет Золотое кольцо, Музей Здоровья и Музей имени В. Ю. Орлова. Расстояние до железнодорожного вокзала составляет всего 0,3 км, а до аэропорта — 21 км.
Гостиница «Волга»
Гостиница «Волга» 4 звезды расположилась недалеко от центральной набережной в Костроме. Вблизи историческая часть города со многими достопримечательностями. Удобное расположение обеспечит комфортный отдых во время туристических или деловых поездок.
Для размещения предлагаются 102 номера, с категориями от «Стандарта» до «Люкса». Их интерьер выдержан в светлых оттенках, а из панорамных окон можно будет увидеть город или реку. Среди удобств спальные места с ортопедическими матрасами, Wi-fi, телевизор и собственная ванная комната.
На территории гостиницы работает ресторан, где подаются вкусные блюда. Также гости могут выбрать тариф с включенным завтраком.
В 258 м — Церковь Воскресения на Дебре, в 416 м — Государственная филармония, в 575 м — благоустроенный парк Муравьёвка. Расстояние до аэропорта — 6,8 км, до ж/д вокзала — 1,8 км.
Гостиница «Снегурочка»
Гостиница «Снегурочка» в Костроме удаленa от центра на 2.1 км. К услугам посетителей 55 комфортных номеров, которые оборудованы всей необходимой техникой и удобной мебелью.
Заезд в отель начинается с 14:00, выехать нужно до 12:00.
На территории работает ресторан «Метелица», бар, развлекательный комплекс «Терем Снегурочки».
Благодаря профессионализму сотрудников службы размещения и приема, процедура поселения займет не более чем 3 минуты, чтобы не задерживать гостей с дороги.
Здание состоит из трёх этажей и идеально расположено на берегу Волги рядом с церковью Воскресения-на-Дебре в центре Костромы.
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Что включено
- Проживание в гостинице
- Экскурсионное обслуживание
- Транспортное обслуживание
- Питание, указанное в программе тура: завтраки во 2 и 3 деньобеды (если выбран тариф с обедами) ужины в 1 и 2 день (если выбран тариф с ужинами)
Что не входит в цену
- Авиа - и ж/д билеты до г. Москва и обратно
- Выбор места в автобусе - 1 470 руб. (бронируется при покупке тура)
- Экскурсионный пакет «Классический» - 3200 руб. /чел
- Питание, не указанное в программе тура: обеды (если выбран тариф без обедов) ужины (если выбран тариф без ужинов)
Место начала и завершения?
Какую еще информацию нужно знать о туре?
- Время отправления и прибытия в Москву является ориентировочным и не может считаться обязательным пунктом программы.
- Компания оставляет за собой право вносить изменения в экскурсионную программу в зависимости от объективных обстоятельств с сохранением объема и качества. Возможна замена некоторых экскурсий на равноценные. А также производить замену гостиницы той же категории или выше.
- При количестве туристов в группе менее 20 человек может предоставляться микроавтобус иномарка туристического класса.
- Компания не организует подселение в номер в целях Вашей безопасности и комфорта.
- Присоединение детских групп к туру – под запрос.
- Время по программе тура (особенно время прибытия) указанно ориентировочно. Возможны задержки по независящим от Туроператора/Турагента обстоятельствам (пробки, поломки автотранспортных средств и пр.), в связи с чем время прибытия автобуса в конечный пункт по маршруту может быть продлен на 2-3 ч.
При самостоятельном бронировании Туристами проездных документов для дальнейшего следования к месту назначения (постоянного проживания), необходимо учитывать возможное увеличение времени по туру. Компенсация за проездные билеты (авиа-, жд-), в случае задержки автотранспорта в рамках тура по независящим от Туроператора/Турагента причинам, не производится.
Входят ли авиа- и ж/д билеты в стоимость тура?
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
Какие есть особенности рассадки в автобусе?
Рассадка в автобусе фиксированная. Места в автобусе предоставляются автоматически за 1 день до начала тура. В случае нештатной ситуации, доступные места определяются гидом.
Доступна услуга “Выбор места”: менеджер заранее зафиксирует за Вами желаемое место (стоимость услуги – 1470 руб.).
Включена ли страховка в стоимость тура?
Страховка в программу тура не включена.
Дополнительную страховку для путешествия Вы можете приобрести на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.