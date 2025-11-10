1 день

Приволжск и Плёс

11:00 Встреча с гидом на ж/д вокзале Иваново у ткацкого станка.

Табличка «Волжские просторы. Лунёво».

Посадка в автобус (в автобусе свободная рассадка).

Трансфер в пансионат «Лунёво на Волге» (в автобусе свободная рассадка).

Остановка в г. Приволжске – ювелирной столице Ивановской области.

При знаменитом местном ювелирном заводе «Красная Пресня» есть много прекрасных ювелирных магазинов. Свободное время для шопинга.

Санаторий «Лунёво» – один из лучших санаториев в Костромской области, расположенный на прекрасном, живописном берегу Волги, в окружении древних костромских лесов. Уже два столетия этот уголок притягивает людей, желающих отдохнуть и побыть наедине с природой, отдалиться от суеты и шума городской жизни.

Размещение в номерах.

Обед. Отдых.

Собственный пологий пляж (50 м от корпуса), чистейшая водичка, великолепная, нетронутая природа, тишина и тонны кислорода – всё, что нужно для измученного тела и тоскующей души горожанина!

Вы сможете сполна насладиться всеми прелестями летнего отдыха у воды. Прогуляйтесь по живописной территории, поваляйтесь на чистейшем песочке пляжа, искупайтесь, позагорайте.

Лежаки для релакса, лодки для романтических прогулок по Волге, большая территория для прогулок и велосипедных путешествий, 2 больших теннисных корта.

Целый день на территории отеля развлекательные мероприятия. Команда аниматоров позаботится о том, что бы вы не заскучали – каждый день организуются развлекательные мероприятия для взрослых и детей, интересные конкурсы, викторины, игры.

Вечером – дискотеки и концерты живой музыки, по сезону – пенные вечеринки на пляже, выпекания луневских блинчиков на костре, дискотеки, концерты кавер-групп и многое другое по расписанию мероприятий отеля.

Помимо ресторана и бара в корпусе, прямо на берегу Волги расположено живописное кафе «Маяк». Есть русская баня на берегу с «молодильным чаном» на костре и прорубью зимой (баня – доп. плата).

Спортивные и детские площадки, спа-салон, бильярд, (доп. плата) – всё, что душе угодно!

Река – заветный сон любого рыбака, попытайте свое рыбацкое счастье (захватите снасти).

