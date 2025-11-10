Эта программа познакомит Вас с провинциальными городами: Приволжском и Волгореченском, а также с местными производствами и продукцией. Здесь вы найдете прекрасные подарки для себя и близких.
Программа тура по дням
Приволжск и Плёс
11:00 Встреча с гидом на ж/д вокзале Иваново у ткацкого станка.
Табличка «Волжские просторы. Лунёво».
Посадка в автобус (в автобусе свободная рассадка).
Трансфер в пансионат «Лунёво на Волге» (в автобусе свободная рассадка).
Остановка в г. Приволжске – ювелирной столице Ивановской области.
При знаменитом местном ювелирном заводе «Красная Пресня» есть много прекрасных ювелирных магазинов. Свободное время для шопинга.
Санаторий «Лунёво» – один из лучших санаториев в Костромской области, расположенный на прекрасном, живописном берегу Волги, в окружении древних костромских лесов. Уже два столетия этот уголок притягивает людей, желающих отдохнуть и побыть наедине с природой, отдалиться от суеты и шума городской жизни.
Размещение в номерах.
Обед. Отдых.
Собственный пологий пляж (50 м от корпуса), чистейшая водичка, великолепная, нетронутая природа, тишина и тонны кислорода – всё, что нужно для измученного тела и тоскующей души горожанина!
Вы сможете сполна насладиться всеми прелестями летнего отдыха у воды. Прогуляйтесь по живописной территории, поваляйтесь на чистейшем песочке пляжа, искупайтесь, позагорайте.
Лежаки для релакса, лодки для романтических прогулок по Волге, большая территория для прогулок и велосипедных путешествий, 2 больших теннисных корта.
Целый день на территории отеля развлекательные мероприятия. Команда аниматоров позаботится о том, что бы вы не заскучали – каждый день организуются развлекательные мероприятия для взрослых и детей, интересные конкурсы, викторины, игры.
Вечером – дискотеки и концерты живой музыки, по сезону – пенные вечеринки на пляже, выпекания луневских блинчиков на костре, дискотеки, концерты кавер-групп и многое другое по расписанию мероприятий отеля.
Помимо ресторана и бара в корпусе, прямо на берегу Волги расположено живописное кафе «Маяк». Есть русская баня на берегу с «молодильным чаном» на костре и прорубью зимой (баня – доп. плата).
Спортивные и детские площадки, спа-салон, бильярд, (доп. плата) – всё, что душе угодно!
Река – заветный сон любого рыбака, попытайте свое рыбацкое счастье (захватите снасти).
Свободный день
Отдых в красивом уголке Костромской области.
Завтрак, обед и ужин включены в стоимость.
Вас ждет шведский стол: богатый выбор разнообразных, очень вкусных блюд.
Каждый день к завтраку шампанское, на обед и ужин – красное и белое вино. Шампанское к завтраку и вина к ужину подаются в неограниченных количествах
Свободный день
Свободный день. Отдых.
Свободный день
Свободный день. Отдых
Волгореченск. Отъезд
Завтрак. Освобождение номеров.
09:45 Встреча с гидом в холле. Посадка в автобус.
10:00 Отправление в Волгореченск – город энергетиков.
Полвека назад архитекторы планировали построить Волгореченск, как город будущего – просторный, современный, непохожий на остальные, и он, действительно, многим отличается от своих собратьев – малых городов.
Как Вы думаете, кому на главной площади Волгореченска установлен памятник?
Нет, не вождю пролетариата. Не писателю и не поэту, и даже не знаменитому земляку.
Памятник установлен… обнаженному Прометею, несущему огонь.
На раскрытой ладони Прометея – огонь, он дарит его людям. Огонь символизирует энергетику, жизнь, прогресс, а в образе Прометея воплощены идеал гармонически развитой личности, экспрессия движения, порыв юноши, несущего людям радость.
Есть в Волгореченске и другие достопримечательности:
Уникальное рыбное хозяйство.
На территории хозяйства есть магазин, который мы обязательно посетим, здесь можно приобрести рыбную продукцию, начиная от традиционного карпа горячего и холодного копчения, заканчивая продукцией класса «люкс» – это чёрная икра.
Отправление в Иваново.
12:30 Окончание программы на ж/д вокзале в Иваново.
Отправление в Москву самостоятельно.
Проживание
В туре предусмотрено проживание в пансионате «Лунёво на Волге».
Стоимость тура на 1 человека в зависимости от размещения, руб:
|Двухместное
|Одноместное
|43 000
|63 000
Варианты проживания
Отель «Лунёво на Волге»
Отдых в санатории «Лунево на Волге» 3* подойдет тем, кто хочет расслабиться и насладиться тишиной. Он располагается неподалеку от Костромы, в экологически чистом месте.
Для полноценного досуга гостям доступны бассейн, ресторан, прокат лодок, песчаный пляж, а зимой — каток, лыжные трассы, спуски на ватрушках и баня с открытым банным чаном. Здесь можно пройти лечение и профилактику заболеваний дыхательной и нервной системы.
Дизайн интерьера выполнен в лаконичном стиле. В просторных номерах созданы все условия для полноценного размещения и проживания, имеется вся необходимая мебель и техника.
В распоряжении постояльцев будет: телевизор, прикроватные тумбочки, стол, ванная комната, средства личной гигиены.
В столовой ресторанного типа организовано трехразовое питание по утвержденному меню. Можно посетить бар, расположенный на территории. Также предоставляются принадлежности для барбекю.
Расстояние до железнодорожного вокзала составляет 36.8 км. До аэропорта нужно проехать 41.9 км.
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Что не входит в цену
- Авиа - и ж/д билеты до Иваново и обратно
- Дополнительное питание
Место начала и завершения?
Билеты на поезд и самолет входят в стоимость?
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
Входит ли страховка в стоимость?
Страховка в программу тура не включена. Дополнительную страховку для путешествия Вы можете приобрести на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.