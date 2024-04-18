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Авторский тур
8 дней
От Оки до Волги. Золотое кольцо за 8 дней
Начало: Москва
14 июня в 10:00
21 июня в 10:00
от 44 100₽ за человека
скидка
15%
Авторский тур
7 дней
Большое Золотое кольцо России. Зимнее путешествие
Начало: Москва
5 окт в 10:00
7 окт в 10:00
от 4400037 490₽ за человека
Авторский тур
5 дней
Города Золотой Руси. Весеннее путешествие
Начало: Москва
от 27 490₽ за человека
скидка
4%
Авторский тур
2 дня
Праздник Волжского бульвара
Начало: Ивановская область, Кинешма
6 сен в 10:00
от 1600015 300₽ за человека
Авторский тур
10 дней
17 июня в 10:00
1 июля в 10:00
от 56 390₽ за человека
Авторский тур
5 дней
Города Золотой Руси. Летнее путешествие
Начало: Москва
10 июня в 10:00
15 июня в 10:00
от 27 490₽ за человека
скидка
12%
Авторский тур
5 дней
Города Золотой Руси. Осень-зима
Начало: Москва
5 окт в 10:00
7 окт в 10:00
от 3000026 290₽ за человека
Последние отзывы на туры
- ИИрина18 апреля 2024Впечатления выше всяких похвал! Я впервые путешествовала по этому маршруту. Все экскурсоводы в городах по маршруту очень профессионально проводили экскурсии. Получила огромный объем ценной исторической информации. Гостиницами и питанием очень довольна. СПАСИБО!
- ООльга8 апреля 2024Очень информационный тур! Путешествовали 7 дней, но думаю достаточно 5 дней! Рекомендую к поездке!
- ООльга8 апреля 2024Организованно на всё на 5 баллов! Гид находился с нами весь день! Хорошие гостиницы и питание. Все отлично спланировано, без задержек.
- ААльфия2 апреля 2024Организатор продумал все нюансы, отели все чистые, питание хорошее (мы взяли полное питание). Мы остались довольны и уже планируем новую поездку.
- ААндрей28 марта 2024Все очень познавательно и интересно. Ничего лишнего. Очень комфортно. И профессионально.
- ААлла11 января 2024Удивили маленькие города Палех и Шуя необычайной красоты соборы, музеи, чудесный мастер класс по росписи броши.
- ТТатьяна7 ноября 2023Ездила я от турагентства "Большая Страна". Они - молодцы, достойные похвалы и процветания!
- ККудряшова27 августа 2023Все было прекрасно. Очень понравилось.
Ответы на вопросы от путешественников по Иваново в категории «Популярные места»
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