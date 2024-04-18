Главные экскурсионные места в Иваново

Найдено 7 туров в категории «Популярные места» в Иваново, цены от 15 300 ₽, скидки до 15%. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
От Оки до Волги. Золотое кольцо за 8 дней
🚌 На автобусе
Авторский тур
8 дней
3 отзыва
От Оки до Волги. Золотое кольцо за 8 дней
Начало: Москва
14 июня в 10:00
21 июня в 10:00
от 44 100 за человека
Большое Золотое кольцо России. Зимнее путешествие
🚌 На автобусе
скидка
15%
Авторский тур
7 дней
3 отзыва
Большое Золотое кольцо России. Зимнее путешествие
Начало: Москва
5 окт в 10:00
7 окт в 10:00
от 4400037 490 за человека
Города Золотой Руси. Весеннее путешествие
🚌 На автобусе
Авторский тур
5 дней
3 отзыва
Города Золотой Руси. Весеннее путешествие
Начало: Москва
от 27 490 за человека
Праздник Волжского бульвара
🚌 На автобусе
скидка
4%
Авторский тур
2 дня
3 отзыва
Праздник Волжского бульвара
Начало: Ивановская область, Кинешма
6 сен в 10:00
от 1600015 300 за человека
Русь могучая. Обширный тур по городам Золотого и Серебряного кольца
🚌 На автобусе
Авторский тур
10 дней
3 отзыва
Русь могучая. Обширный тур по городам Золотого и Серебряного кольца
Начало: Москва
17 июня в 10:00
1 июля в 10:00
от 56 390 за человека
Города Золотой Руси. Летнее путешествие
🚌 На автобусе
Авторский тур
5 дней
3 отзыва
Города Золотой Руси. Летнее путешествие
Начало: Москва
10 июня в 10:00
15 июня в 10:00
от 27 490 за человека
Города Золотой Руси. Осень-зима
🚌 На автобусе
скидка
12%
Авторский тур
5 дней
3 отзыва
Города Золотой Руси. Осень-зима
Начало: Москва
5 окт в 10:00
7 окт в 10:00
от 3000026 290 за человека

Последние отзывы на туры

Ответы на вопросы от путешественников по Иваново в категории «Популярные места»

Самые популярные туры этой рубрики в Иваново
В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных туров 😍 из 7
  1. От Оки до Волги. Золотое кольцо за 8 дней
  2. Большое Золотое кольцо России. Зимнее путешествие
  3. Города Золотой Руси. Весеннее путешествие
  4. Праздник Волжского бульвара
  5. Русь могучая. Обширный тур по городам Золотого и Серебряного кольца
Какие места ещё посмотреть в Иваново
2 самых популярных достопримечательности которые можно посетить в июне:
  1. Александровский кремль
  2. Свято-Троицкая Сергиева Лавра
Сколько стоит тур в Иваново в июне 2024
Сейчас в Иваново в категории "Популярные места" можно забронировать 7 авторских туров от 15 300 до 56 390 со скидкой до 15%. Туристы уже оставили гидам 21 отзыв, а общая оценка за организацию составляет 4.82 из 5
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