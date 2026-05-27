1 день

Встреча в Москве. Сергиев Посад, Переславль-Залесский и Ростов Великий

07:45 Встреча группы в Москве, у выхода №1 из м. Комсомольская, справа от Ленинградского вокзала у памятника Георгию Победоносцу(табличка «Всё лучшее за 3 дня!»).

Отъезд в г. Сергиев Посад – старинный городок, расположенный в 52 км от Москвы.

Город известен благодаря своей главной достопримечательности – Троице-Сергиевой Лавре, которая включена в список Всемирного наследия ЮНЕСКО.

Экскурсия по Лавре, с заходом в храмы: Успенский, Духовской, Трапезный.

Обед.

Переезд в г. Переславль-Залесский.

В 1220 году здесь родился князь Александр Невский. В 1688 году царь Пётр I начал в Переславле-Залесском строительство потешной флотилии, которое успешно завершилось в 1692 году.

Экскурсионная программа: обзорная экскурсия по городу с осмотром ансамбля Красной площади, Никольского монастыря.

Отъезд в г. Ростов Великий.

Этот уютный город, в котором на небольшой площади расположены уникальные историко-архитектурные памятники прошлых веков.

Также город славен своими промыслами, из которых самым известным, пожалуй, считается финифть – роспись эмальерных миниатюр.

Экскурсионная программа:Ростовский кремль – бывшая резиденция митрополита Ростовской епархии. Осмотр архитектурного ансамбля кремля.

Посещение ремесленного двора «Жар птица» для приобретения сувенирной продукции.

Переезд в г. Ярославль – столицу Золотого кольца России.

Размещение в гостинице.

По желанию возможна организация ужина за дополнительную плату.

