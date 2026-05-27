Вы побываете в Костроме и Ярославле, увидите Ростовский и Суздальский кремли, величественные и древние архитектурные ансамбли Владимира и Сергиева Посада, дошедшие до нас из глубин веков. Откроете тайны монастырей и традиции крестьянской жизни.
Маршрут тура: Сергиев Посад – Переславль-Залесский – Ростов Великий – Ярославль – Кострома – Иваново – Суздаль – Владимир.
Программа тура по дням
Встреча в Москве. Сергиев Посад, Переславль-Залесский и Ростов Великий
07:45 Встреча группы в Москве, у выхода №1 из м. Комсомольская, справа от Ленинградского вокзала у памятника Георгию Победоносцу(табличка «Всё лучшее за 3 дня!»).
Отъезд в г. Сергиев Посад – старинный городок, расположенный в 52 км от Москвы.
Город известен благодаря своей главной достопримечательности – Троице-Сергиевой Лавре, которая включена в список Всемирного наследия ЮНЕСКО.
Экскурсия по Лавре, с заходом в храмы: Успенский, Духовской, Трапезный.
Обед.
Переезд в г. Переславль-Залесский.
В 1220 году здесь родился князь Александр Невский. В 1688 году царь Пётр I начал в Переславле-Залесском строительство потешной флотилии, которое успешно завершилось в 1692 году.
Экскурсионная программа: обзорная экскурсия по городу с осмотром ансамбля Красной площади, Никольского монастыря.
Отъезд в г. Ростов Великий.
Этот уютный город, в котором на небольшой площади расположены уникальные историко-архитектурные памятники прошлых веков.
Также город славен своими промыслами, из которых самым известным, пожалуй, считается финифть – роспись эмальерных миниатюр.
Экскурсионная программа:Ростовский кремль – бывшая резиденция митрополита Ростовской епархии. Осмотр архитектурного ансамбля кремля.
Посещение ремесленного двора «Жар птица» для приобретения сувенирной продукции.
Переезд в г. Ярославль – столицу Золотого кольца России.
Размещение в гостинице.
По желанию возможна организация ужина за дополнительную плату.
Ярославль, Кострома с интерактивной программой и Иваново
Завтрак.
Экскурсионная программа: обзорная экскурсия, Волжская набережная, самая древняя часть – стрелка рек Волги и Которосли, памятник Ярославу Мудрому – основателю города, Церковь Ильи Пророка.
Посещение Спасо-Преображенского монастыря, где было обнаружено знаменитое «Слово о полку Игореве».
Переезд в г. Кострому.
Обед.
Экскурсионная программа: обзорная экскурсия по городу. Вы увидите комплекс Торговых рядов, центральную площадь, памятник Ивану Сусанину, пожарную каланчу, беседку Н. Островского и многое другое.
Экскурсия в Костромскую слободу – один из немногих музеев под открытым небом, где сохранились уникальные памятники деревянного зодчества — избы и церквушки.
Интерактивная программа «Вокруг печки».
Радушная слободская хозяйка поведает гостям своим о жизни, быте и традициях крестьянской семьи.
А уж после гости сами по хозяйству похлопочут: попробуют ухватом чугунок из печки достать, бельё погладить «деревянным утюгом» – рубелем, да с коромыслом пройдутся.
По окончании программы для всех гостей – чай с пряниками.
Переезд в г. Иваново.
Обзорная автобусная экскурсия по городу.
Размещение в гостинице.
По желанию возможна организация ужина за дополнительную плату.
Суздаль и Владимир. Возвращение в Москву
Завтрак.
Переезд вг. Суздаль –город-музей, ведь такого количества памятников истории Руси, дошедших до наших дней в целости и сохранности нет нигде.
Интересно, что при этом в Суздале нет ни одного промышленного предприятия, что делает его экологически чистым местом.
Экскурсионная программа: обзорная экскурсия, архитектура величественного Суздальского кремля, строительство которого начато еще в X веке!
Потрясающий Рождественский собор, Спасо-Евфимиев монастырь, основанный в 1350 году и Спасо–Преображенский собор с фресками Гурия Никитина.
Переезд в г. Владимир.
Обед.
Экскурсионная программа: обзорная экскурсия, ансамбль Соборной площади.
Успенский собор, Дмитриевский собор – образец русского белокаменного резного зодчества 12 века.
Золотые ворота – уникальный памятник военно-инженерного и архитектурного искусства древней Руси, символ Владимира и всего Золотого кольца России.
Прогулка по Пешеходной улице.
Отправление группы в Москву.
21:00 Ориентировочное время возвращения в Москву (без учета пробок).
Проживание
Тур предусматривает проживание в гостинице «Корона» в г. Ярославле и в гостинице «Турист» в г. Иваново.
Стоимость тура на 1 человека в зависимости от заезда и размещения в руб:
|2-местное размещение
|1-местное размещение
|25 990
|29 990
Дети до 14 лет – скидка 400 руб. /чел.
Возможно размещение «женское подселение» (при наличии). Не является гарантией.
Варианты проживания
Гостиница «Корона»
Гостиница «Корона» расположена в Ярославле. К услугам гостей номера с телевизором с плоским экраном и собственной ванной комнатой с бесплатными туалетно-косметическими принадлежностями и тапочками.
Гости могут пообедать в ресторане отеля, заказать доставку еды и напитков в номер или упакованные ланчи. В отеле проводится вечерняя развлекательная программа. Гости могут посетить караоке-зал.
Предоставляется бесплатные Wi-Fi и парковка.
Спасо-Преображенский монастырь находится в 15 минутах езды. До местных кафе можно дойти за 5 минут. До железнодорожного вокзала — 3,7 км, а до аэропорта — 21,8 км.
Гостиничный комплекс «Турист»
Гостиничный комплекс «Турист» располагается в центре города, в живописной парковой зоне и рядом с развитой инфраструктурой.
Отель предлагает гостям достойный сервис, уютные номера и дополнительные услуги для комфортного отдыха. В их числе сауна, ресторан, бильярдная, боулинг, велоспорт и другие. Такое разнообразие досуга точно скрасит ваше пребывание.
Номерной фонд представлен классическими номерами, каждый из которых включает в себя все необходимое для уютного проживания. Здесь есть удобная мебель, современная техника, а также собственная ванная комната. Из окон категорий открывается красочный вид на город.
На территории работает ресторан, где представлен широкий ассортимент блюд по меню. Также гости могут посетить бар.
Расстояние до железнодорожного вокзала составляет — 1,5 км, а до аэропорта — 7,3 км. В 5 минутах пешей прогулки от объекта размещения находятся музеи, Дворец искусств, цирк, ТРЦ «Серебряный город».
Ответы на вопросы
Что включено
- Проживание в стандартных номерах
- Питание, указанное в программе тура: 2 завтрака, 3 обеда
- Все экскурсии по программе
- Входные билеты в музеи
- Услуги гида-сопровождающего
- Ежедневное транспортное обслуживание на маршруте
- Выбор мест в автобусе
Что не входит в цену
- Авиа - и ж/д билеты до г. Москвы и обратно
- Питание, не указанное в программе тура: ужины (бронируются за доп. плату заранее, 2000 руб. /чел.)
- Личные расходы, сувениры
Место начала и завершения?
Входят ли билеты на самолет/поезд в стоимость тура?
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
Включена ли страховка в стоимость тура?
Страховка в программу тура не включена.
Дополнительную страховку для путешествия Вы можете приобрести на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.
На каком транспорте мы будем передвигаться по маршруту?
При группе до 19 человек предоставляется микроавтобус, для группы больше – большой автобус туристического класса, предварительная рассадка в салоне может отличаться.
Какие есть особенности рассадки в автобусе?
При бронировании тура для одного туриста, действуют следующие правила:
- сажать одиночного туриста на следующий ряд на место у окна недопустимо;
- допускается посадка одиночного туриста у окна на противоположной стороне автобуса при наличии свободной пары кресел;
- если место у окна занято, то сажать одиночного туриста на соседнее свободное кресло;
- при наличии 2-х занятых одиночных мест - третий одиночный турист садится на одно из свободных кресел рядом с одиночным туристом.
При бронировании тура для 2-х туристов, путешествующих вместе, места в автобусе предоставляются рядом – одно у прохода и одно у окна. Недопустимо предоставление двух мест у окна.
Может ли измениться программа?
Компания оставляет за собой право на изменение порядка экскурсий, не меняя их объема, а также на замену экскурсий и гостиниц на равнозначные.
Есть ли скидки на тур?
Детям до 14 лет на основном месте – скидка 400 руб. /чел.