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2.5 часа
Древняя Русь без тоски: Изборск
Влюбиться в «старейшину» России на экскурсии с автором журнала GEO
Начало: Изборск, Минская улица
22 июня в 15:30
23 июня в 10:30
1 340₽ за человека
Индивидуальная
3 часа
Авторское чаепитие в музее изборского пряника
Попить чай с пряником и узнать о нём всё: от тонкостей производства до оттенков правильного вкуса
Начало: В музее «Дом в Броду»
11 июня в 09:00
12 июня в 09:00
5 000₽ за всё до 6 чел.
Индивидуальная
2 часа
Забрать домик из деревни
Мастер-класс по работе с деревом в окрестностях Изборска
Начало: В деревне Сигово Псковской области
Завтра в 12:00
12 июня в 12:00
4 000₽ за всё до 4 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ССоня3 июня 2024Огромное спасибо Татьяне за прекрасную, интересную, познавательную и вкусную экскурсию! Узнали много нового, детям очень понравилось. Прекрасное место, замечательный старинный дом, очень теплая, душевная атмосфера! Набрали с собой пряников)) Всем рекомендую!
- ААнна19 мая 2024Очень душевная и познавательная прогулка.
- ММария13 мая 2024Спасибо за экскурсию, было ветрено, но увлекательно. Были с детьми 8 и 12 лет. Не утомились)
- ЮЮлия11 мая 2024Увлекательная прогулка в Изборске в компании Даниила прошла замечательно! Интересный маршрут, живописные пейзажи, интерактив для детей-все было прекрасно! Большое спасибо за этот день!
- ЯЯна28 марта 2024Очень интересное место в рамках посещения Изборска и его окрестностей. Можно пешком добраться,можно на машине подъехать. Татьяна очень приятная и
Ответы на вопросы от путешественников по Изборску в категории «Для пенсионеров»
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Сколько стоит экскурсия по Изборску в июне 2024
Сейчас в Изборске в категории "Для пенсионеров" можно забронировать 3 экскурсии от 1 340 до 5 000. Туристы уже оставили гидам 29 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.88 из 5
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