Неспешные экскурсии Изборска для пенсионеров

Найдено 3 экскурсии в категории «Для пенсионеров» в Изборске, цены от 1 340 ₽. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Древняя Русь без тоски: Изборск
🚶 Пешая
Мини-группа
2.5 часа
27 отзывов
Древняя Русь без тоски: Изборск
Влюбиться в «старейшину» России на экскурсии с автором журнала GEO
Начало: Изборск, Минская улица
22 июня в 15:30
23 июня в 10:30
1 340 за человека
Авторское чаепитие в музее изборского пряника
Индивидуальная
3 часа
2 отзыва
Авторское чаепитие в музее изборского пряника
Попить чай с пряником и узнать о нём всё: от тонкостей производства до оттенков правильного вкуса
Начало: В музее «Дом в Броду»
11 июня в 09:00
12 июня в 09:00
5 000 за всё до 6 чел.
Забрать домик из деревни
Индивидуальная
2 часа
Забрать домик из деревни
Мастер-класс по работе с деревом в окрестностях Изборска
Начало: В деревне Сигово Псковской области
Завтра в 12:00
12 июня в 12:00
4 000 за всё до 4 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • С
    Соня
    3 июня 2024
    Авторское чаепитие в музее изборского пряника
    Огромное спасибо Татьяне за прекрасную, интересную, познавательную и вкусную экскурсию! Узнали много нового, детям очень понравилось. Прекрасное место, замечательный старинный дом, очень теплая, душевная атмосфера! Набрали с собой пряников)) Всем рекомендую!
  • А
    Анна
    19 мая 2024
    Древняя Русь без тоски: Изборск
    Очень душевная и познавательная прогулка.
  • М
    Мария
    13 мая 2024
    Древняя Русь без тоски: Изборск
    Спасибо за экскурсию, было ветрено, но увлекательно. Были с детьми 8 и 12 лет. Не утомились)
  • Ю
    Юлия
    11 мая 2024
    Древняя Русь без тоски: Изборск
    Увлекательная прогулка в Изборске в компании Даниила прошла замечательно! Интересный маршрут, живописные пейзажи, интерактив для детей-все было прекрасно! Большое спасибо за этот день!
  • Я
    Яна
    28 марта 2024
    Авторское чаепитие в музее изборского пряника
    Очень интересное место в рамках посещения Изборска и его окрестностей. Можно пешком добраться,можно на машине подъехать. Татьяна очень приятная и
    читать дальше

    гостепреимная хозяйка, сумела создать душевное и атмосферное место. Приятно и с пользой провели время у нее в гостях,попили чай, попробовали самый вкусный пряник, послушали историю их создания. Жалко пока нет мастер-класса по его изготовлению,но это впереди!!! Желаю Татьяне удачи и успеха в дальнейшем развитии!!! Красивое место лля прогулок!!! Рекомендую, предсталяю как там будет здорово летом!

Ответы на вопросы от путешественников по Изборску в категории «Для пенсионеров»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Изборске
В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
  1. Древняя Русь без тоски: Изборск
  2. Авторское чаепитие в музее изборского пряника
  3. Забрать домик из деревни
Какие места ещё посмотреть в Изборске
4 самых популярных достопримечательности которые можно посетить в июне:
  1. Труворово городище
  2. Словенские ключи
  3. Городищенское озеро
  4. Музей-заповедник «Изборск»
Сколько стоит экскурсия по Изборску в июне 2024
Сейчас в Изборске в категории "Для пенсионеров" можно забронировать 3 экскурсии от 1 340 до 5 000. Туристы уже оставили гидам 29 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.88 из 5
Забронируйте экскурсию в Изборске на 2024 год для пенсионеров, 29 ⭐ отзывов, цены от 1340₽. Сегодня можно забронировать на 📅 июнь, июль и август
ХорошоТам