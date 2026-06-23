За последние годы деревня Сигово, где раньше жили коренные народы, преображается на глазах: на 7 дворов — 2 музея и 2 ремесленные мастерские! Приглашаю познакомиться с древним искусством керамики! Вы узнаете, чем знаменита печорская глина, прикоснётесь к гончарному ремеслу и собственноручно изготовите оригинальный сувенир.

Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

за 1–2 человек или 1800 ₽ за человека, если вас больше

от 3600 ₽ за 1–2 человек или 1800 ₽ за человека, если вас больше

Описание мастер-класса

Новая жизнь древнего промысла

Под Печорами находится месторождение голубой кембрийской глины. Здесь живы традиции сельской керамики — их продолжаем мы вместе с «Содружеством изборских мастеров». На нашем мастер-классе вы не только получите навыки ручного труда, но буквально кончиками пальцев прочувствуете взаимосвязь природы и деятельности человека и приобщитесь к сохранению местных традиций.

Как проходит мастер-класс

Программа подходит для взрослых и детей от 8 лет. Под руководством мастерицы по керамике можно на выбор изготовить:

Ботаническое панно с отпечатками растений

Изразцовую плитку с традиционным сюжетом

Интерьерный домик-подсвечник

Именную кружку или стакан из пласта

Посуду в архаичной жгутиковой технике

Или реализовать свои собственные творческие идеи в глине!

Вы узнаете

Как работать на гончарном круге

Откуда берётся глина

Что такое ангоб, шликер и глазурь

Как украсить своё произведение специальными обжиговыми красками

Чем изразец отличается от изразцовой плитки

Что такое керамиды и мурава

Организационные детали

До места проведения мастер-класса (д. Сигово) вы добираетесь самостоятельно. Можно доехать на личном автомобиле или на такси

Возможен трансфер по предварительной договорённости с гидом

Длительность мастер-класса от 60 до 120 минут (в зависимости от выбранной техники и изделия)

Все материалы, а также однократный обжиг включены в стоимость мастер-класса

Дети до 7 лет лепят совместно со взрослым одно изделие

Покрытие прозрачной глазурью и повторный обжиг оплачиваются дополнительно по желанию (для посуды крайне желательно)

ВНИМАНИЕ! Обжиг проходит после полной сушки изделия (через 2-4 недели). Вашу работу мы отправим транспортной компаний (оплата дополнительно по текущим тарифам) — доедет в целости и сохранности, проверено!