За последние годы деревня Сигово, где раньше жили коренные народы, преображается на глазах: на 7 дворов — 2 музея и 2 ремесленные мастерские! Приглашаю познакомиться с древним искусством керамики! Вы узнаете, чем знаменита печорская глина, прикоснётесь к гончарному ремеслу и собственноручно изготовите оригинальный сувенир.
Описание мастер-класса
Новая жизнь древнего промысла
Под Печорами находится месторождение голубой кембрийской глины. Здесь живы традиции сельской керамики — их продолжаем мы вместе с «Содружеством изборских мастеров». На нашем мастер-классе вы не только получите навыки ручного труда, но буквально кончиками пальцев прочувствуете взаимосвязь природы и деятельности человека и приобщитесь к сохранению местных традиций.
Как проходит мастер-класс
Программа подходит для взрослых и детей от 8 лет. Под руководством мастерицы по керамике можно на выбор изготовить:
- Ботаническое панно с отпечатками растений
- Изразцовую плитку с традиционным сюжетом
- Интерьерный домик-подсвечник
- Именную кружку или стакан из пласта
- Посуду в архаичной жгутиковой технике
- Или реализовать свои собственные творческие идеи в глине!
Вы узнаете
- Как работать на гончарном круге
- Откуда берётся глина
- Что такое ангоб, шликер и глазурь
- Как украсить своё произведение специальными обжиговыми красками
- Чем изразец отличается от изразцовой плитки
- Что такое керамиды и мурава
Организационные детали
- До места проведения мастер-класса (д. Сигово) вы добираетесь самостоятельно. Можно доехать на личном автомобиле или на такси
- Возможен трансфер по предварительной договорённости с гидом
- Длительность мастер-класса от 60 до 120 минут (в зависимости от выбранной техники и изделия)
- Все материалы, а также однократный обжиг включены в стоимость мастер-класса
- Дети до 7 лет лепят совместно со взрослым одно изделие
- Покрытие прозрачной глазурью и повторный обжиг оплачиваются дополнительно по желанию (для посуды крайне желательно)
ВНИМАНИЕ! Обжиг проходит после полной сушки изделия (через 2-4 недели). Вашу работу мы отправим транспортной компаний (оплата дополнительно по текущим тарифам) — доедет в целости и сохранности, проверено!
Выберите удобную дату из расписания
Стоимость мастер-класса
|Тариф
|Стоимость
|Стандартный билет
|1800 ₽
|Дети до 14 лет
|1400 ₽
|Дети до 6 лет
|Бесплатно
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
В деревне Сигово
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это личный мастер-класс, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Елена — ваш гид в Изборске
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2023 года
Провела экскурсии для 273 туристов
Занимаюсь художественной керамикой больше 15 лет. Когда-то жила в большом городе, но много лет назад переехала на Псковщину. Теперь живу на хуторе с мужем и тремя дочками, руковожу небольшой керамической
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 2 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Благодарим Елену за интересный мастер-класс, с удовольствием и увлечением всей семьей участвовали в изготовлении посуды:) узнали много тонкостей такого древнего ремесла! Собрали здесь же растения, которые стали украшением для тарелок,
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Замечательный мастер-класс с очень красивым результатом)
Мы лепили из глины впервые, и у нас всё получилось! Всё благодаря внимательному и профессиональному мастеру-керамисту Елене.
Вероятно, у меня с её помощью появилось новое хобби))
Мы лепили из глины впервые, и у нас всё получилось! Всё благодаря внимательному и профессиональному мастеру-керамисту Елене.
Вероятно, у меня с её помощью появилось новое хобби))
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