Изборск и Печоры - Пограничье Земли Русской

Экскурсия включает подробный осмотр всех Изборских и Печорских локаций с информативной...

Экскурсия включает подробный осмотр всех Изборских и Печорских локаций с информативной содержательной экскурсией.

Посмотрим легендарное Труворово Городище, Крепость на Жеравьей Горе и святые Словенские ключи.

В Печорах заедем в школу Абвера, на хутор старинных вещей, посмотрим Печоры эстонские, затем — Псково-Печерский монастырь.
Изборск и Печоры - Пограничье Земли Русской
Изборск и Печоры - Пограничье Земли Русской
Изборск и Печоры - Пограничье Земли Русской
Изборск и Печоры - Пограничье Земли Русской
Изборск и Печоры - Пограничье Земли Русской

Что вы увидите 🤩

  • Труворово Городище
  • Крепость на Жеравьей Горе
  • Словенские ключи
  • Школа Абвера
  • Псково-Печерский монастырь

Печоры

Заедем в школу Абвера, на хутор старинных вещей, посмотрим Печоры эстонские, затем — Псково-Печерский монастырь. Один из самых крупных и известных в России мужских монастырей с многовековой историей. Название монастыря связано с находящимися в нём пещерами, называемыми «Богом зданными». В 1473 году здесь была освящена пещерная церковь Успения Богородицы, выкопанная преподобным Ионой в холме из песчаника. Этот год считается годом основания монастыря.

Изборск

Затем отправляемся в Изборск: Труворово Городище, Крепость на Жеравьей Горе и святые Словенские ключи. Родники известны с древних времён и сохранили свои названия: Никольский, Богородицкий, Ильинский, Талавский. Многие из них почитаются как святые. Самые знаменитые — Словенские ключи — феномен северо-запада. Они представляют собой красивейшее зрелище.

Цены на экскурсию

Для группы 1-5 человекДля группы 6-10 человекДля группы 11-30 человекДля группы 31-50 человек
Билет
7 000 ₽
8 000 ₽
9 000 ₽
10 000 ₽

Ответы на вопросы

Что входит
  • экскурсионное обслуживание
Что не входит
  • Транспортные расходы
  • Билеты в крепость (100/50/30 рублей)
Место начала и завершения
По договоренности
Когда и сколько длится?
Когда: По договоренности
Экскурсия длится около 8 часов
Кто ещё будет на экскурсии?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 50 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. В большинстве случаев предоплата и вовсе не нужна, просто выберите при бронировании, что хотите оплатить наличными.
А если я передумаю?
  • Если вы отмените экскурсию за 48 часов до её начала, то вам вернётся 100% от оплаченной вами суммы;
  • Если отмена произошла по вине гида, то вам будет оформлен возврат всей оплаченной суммы, независимо от времени.
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Начало экскурсии обговаривается с вами

Радмилла К.
Радмилла К.
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