Печоры

Заедем в школу Абвера, на хутор старинных вещей, посмотрим Печоры эстонские, затем — Псково-Печерский монастырь. Один из самых крупных и известных в России мужских монастырей с многовековой историей. Название монастыря связано с находящимися в нём пещерами, называемыми «Богом зданными». В 1473 году здесь была освящена пещерная церковь Успения Богородицы, выкопанная преподобным Ионой в холме из песчаника. Этот год считается годом основания монастыря.

Изборск

Затем отправляемся в Изборск: Труворово Городище, Крепость на Жеравьей Горе и святые Словенские ключи. Родники известны с древних времён и сохранили свои названия: Никольский, Богородицкий, Ильинский, Талавский. Многие из них почитаются как святые. Самые знаменитые — Словенские ключи — феномен северо-запада. Они представляют собой красивейшее зрелище.