Увидим Труворово городище - куда по преданию сел княжить один из братьев Рюрюка, Изборскую и...

Увидим Труворово городище — куда по преданию сел княжить один из братьев Рюрюка, Изборскую и Псковскую крепости.

Погуляем по историческому центру Пскова — Кремлю и Детскому парку.

В Изборске— осмотрим древнюю крепость и проверим силу Словенских ключей.

Экскурсия будет интересная, как любителям истории, так и семьям с детьми.

Проводиться на автомобиле или автобусе.
Псков и Изборск
Псков и Изборск
Псков и Изборск
Псков и Изборск
Псков и Изборск
Псков и Изборск

Что вы увидите 🤩

  • Труворово городище
  • Изборская крепость
  • Псковская крепость
  • Кремль
  • Детский парк
Об экскурсии
«Откуда есть пошла земля русская… », ответим на этот вопрос на экскурсии по древнему Пскову и его пригороду Изборску.
Увидим Труворово городище — куда по преданию сел княжить один из братьев Рюрюка, Изборскую и Псковскую крепости. Погуляем по историческому центру Пскова — Кремлю и Детскому парку. В Изборске— осмотрим древнюю крепость и проверим силу Словенских ключей. Экскурсия будет интересная, как любителям истории, так и семьям с детьми.
Организаторские детали
  • Экскурсия проводиться на транспорте туристов или возможна аренда автомобиля/автобуса

Цены на экскурсию

Для группы 1-4 человекДля группы 5-10 человекДля группы 10-40 человек
Билет
4 800 ₽
6 200 ₽
7 500 ₽

Ответы на вопросы

Что входит
  • Услуги гида
Что не входит
  • Входные билеты в Псковский Кремль и Изборскую крепость
  • Аренда автомобиля или автобуса
Место начала и завершения
По договоренности
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно
Экскурсия длится около 5 часов
Кто ещё будет на экскурсии?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 40 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. В большинстве случаев предоплата и вовсе не нужна, просто выберите при бронировании, что хотите оплатить наличными.
А если я передумаю?
  • Если вы отмените экскурсию за 48 часов до её начала, то вам вернётся 100% от оплаченной вами суммы;
  • Если отмена произошла по вине гида, то вам будет оформлен возврат всей оплаченной суммы, независимо от времени.
У меня есть вопрос
Наши гиды с удовольствием ответят на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос

Ежедневно

Любовь Ф.
Любовь Ф.
Остались вопросы о проведении этой экскурсии, мы с удовольствием ответим на них
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