Увидим Труворово городище — куда по преданию сел княжить один из братьев Рюрюка, Изборскую и Псковскую крепости. Погуляем по историческому центру Пскова — Кремлю и Детскому парку. В Изборске— осмотрим древнюю крепость и проверим силу Словенских ключей. Экскурсия будет интересная, как любителям истории, так и семьям с детьми. Проводиться на автомобиле или автобусе.
Описание экскурсииОб экскурсии «Откуда есть пошла земля русская…», ответим на этот вопрос на экскурсии по древнему Пскову и его пригороду - Изборску. Увидим Труворово городище — куда по преданию сел княжить один из братьев Рюрюка, Изборскую и Псковскую крепости. Погуляем по историческому центру Пскова — Кремлю и увидите главные достопримечательности в центре Пскова. В Старом Изборске— осмотрим древнюю крепость и проверим силу Словенских ключей. Экскурсия будет интересная, как любителям истории, так и семьям с детьми. Организаторские детали • Экскурсия проводиться на транспорте туристов или возможна аренда автомобиля/автобуса.
Ежедневно
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Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Труворово городище
- Изборская крепость
- Словенские ключи
- Псковская крепость
- Кремль
- Памятник княгине Ольге
- Ольгинская набережная
- Слияние двух рек
Что включено
- Услуги гида
Что не входит в цену
- Входные билеты в Псковский Кремль оплачиваются дополнительно:/nза группу от 1 до 5 чел. - 700 ₽/nза группу от 6 до 15 чел. - 1200 ₽/nза группу от 16 до 29 чел. - 1800 ₽/nВходные билеты в крепость Старый Изборск оплачиваются дополнительно:/nвзр. - 200 ₽/чел, дети до 14 лет - бесплатно.
- Если вам потребуется транспорт:/nавтомобиль до 3 чел - 1000 ₽/час. /nавтобус до 7 чел - 1500 ₽/час.
Место начала и завершения?
По договоренности
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно
Экскурсия длится около 6 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 7 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 4 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
С
Впечатления супер!!!!! Спасибо огромное нашему экскурсоводу Любови!
Экскурсия прошла на одном дыхании на высоком эмоциональном и интелектуальном уровне!
Спасибо 👏👏👏!
Экскурсия прошла на одном дыхании на высоком эмоциональном и интелектуальном уровне!
Спасибо 👏👏👏!
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Я
Экскурсия очень интересная и познавательная. Очень понравилась.
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А
Любовь великолепный экскурсовод. Очень интересно и насыщенно!
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А
Любовь великолепный экскурсовод. Очень интересно и насыщенно!
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