Описание Фото Отзывы Выбрать день Ответы на вопросы Увидим Труворово городище — куда по преданию сел княжить один из братьев Рюрюка, Изборскую и Псковскую крепости. Погуляем по историческому центру Пскова — Кремлю и Детскому парку. В Изборске— осмотрим древнюю крепость и проверим силу Словенских ключей. Экскурсия будет интересная, как любителям истории, так и семьям с детьми. Проводиться на автомобиле или автобусе. 5 4 отзыва

Любовь Ваш гид в Изборске Задать вопрос Индивидуальная экскурсия 15 000 ₽ за экскурсию Цена за 1-7 человек, независимо от числа участников, но может зависеть от даты. 5 4 отзыва 6 часов 1-7 человек Пешком Можно с детьми Выбрать дату и забронировать Задать вопрос организатору Безопасная оплата Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

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Описание экскурсии Об экскурсии «Откуда есть пошла земля русская…», ответим на этот вопрос на экскурсии по древнему Пскову и его пригороду - Изборску. Увидим Труворово городище — куда по преданию сел княжить один из братьев Рюрюка, Изборскую и Псковскую крепости. Погуляем по историческому центру Пскова — Кремлю и увидите главные достопримечательности в центре Пскова. В Старом Изборске— осмотрим древнюю крепость и проверим силу Словенских ключей. Экскурсия будет интересная, как любителям истории, так и семьям с детьми. Организаторские детали • Экскурсия проводиться на транспорте туристов или возможна аренда автомобиля/автобуса.

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Ответы на вопросы Что можно увидеть на экскурсии? Труворово городище

Изборская крепость

Словенские ключи

Псковская крепость

Кремль

Памятник княгине Ольге

Ольгинская набережная

Слияние двух рек Что включено Услуги гида Что не входит в цену Входные билеты в Псковский Кремль оплачиваются дополнительно:/nза группу от 1 до 5 чел. - 700 ₽/nза группу от 6 до 15 чел. - 1200 ₽/nза группу от 16 до 29 чел. - 1800 ₽/nВходные билеты в крепость Старый Изборск оплачиваются дополнительно:/nвзр. - 200 ₽/чел, дети до 14 лет - бесплатно.

Если вам потребуется транспорт:/nавтомобиль до 3 чел - 1000 ₽/час. /nавтобус до 7 чел - 1500 ₽/час. Место начала и завершения? По договоренности Когда и сколько длится? Когда: Ежедневно Экскурсия длится около 6 часов Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала Кто ещё будет вместе со мной? Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 7 чел. Нужно оплачивать всё сразу? Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн. Можно задать вопрос до бронирования? Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы. Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.