Об экскурсии

«Откуда есть пошла земля русская… », ответим на этот вопрос на экскурсии по древнему Пскову и его пригороду Изборску.

Увидим Труворово городище — куда по преданию сел княжить один из братьев Рюрюка, Изборскую и Псковскую крепости. Погуляем по историческому центру Пскова — Кремлю и Детскому парку. В Изборске— осмотрим древнюю крепость и проверим силу Словенских ключей. Экскурсия будет интересная, как любителям истории, так и семьям с детьми.

Организаторские детали