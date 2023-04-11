Древняя Русь без тоски: Изборск

Влюбиться в «старейшину» России на экскурсии с автором журнала GEO

Описание
Фото
О гиде
Выбрать день
Ответы на вопросы
Всего полчаса от Пскова — и будто другой мир: дома с каменными амбарами, студёные ключи, овраги и крепость, словно вырастающая из скалы.

Изборск дарит сильнейшее впечатление от Псковщины, и чтобы вы сполна его прочувствовали, я стану вашим проводником на прогулке по древнему городу.

Вы восхититесь головокружительными видами, увидите первую русскую крепость и проследите путь Изборска без лишних дат и занудства.
Древняя Русь без тоски: Изборск
Древняя Русь без тоски: Изборск
Древняя Русь без тоски: Изборск
Древняя Русь без тоски: Изборск
Древняя Русь без тоски: Изборск
Древняя Русь без тоски: Изборск
Древняя Русь без тоски: Изборск
Древняя Русь без тоски: Изборск
Древняя Русь без тоски: Изборск
Древняя Русь без тоски: Изборск
Ближайшие даты:
6
мая
8
мая
9
мая
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Описание

Что вас ожидает

Вдоль и поперёк по Изборску

В пешем путешествии я проведу вас в самые любопытные места города и увлеку его историей. В ходе нашей экскурсии вы:

  • Прогуляетесь мимо колоритных купеческих домов и разберетесь, почему Изборск называют одним из древнейших русских городов.
  • Восхититесь Изборской крепостью — ей почти 700 лет. Пройдете вдоль самого опасного в средние века фланга, отыщете сакральные узоры на стенах, выйдете к обрыву с лучшим видом и поймете, зачем Рерих и Тарковский приезжали сюда.
  • На тихой улочке, где не бывает туристов, исследуете традиционные крестьянские дворы и узнаете, почему из камня здесь строили чаще, чем из дерева.
  • Выйдете на самую кромку Труворова Городища — холма с 14-этажный дом, и замрёте от восторга: с этих просторов более тысячи лет назад начинался Изборск, а возможно, и вся Россия.
  • От древнего Труворова креста по каменистой тропинке спуститесь вниз — туда, где синеют воды Городищенского озера и бьют 12 Словенских ключей. Настоящие водопады, к бурлящим водам которых подплывают белые лебеди — дети будут в восторге.
  • Пройдя через «коридор смерти» — захаб, вы оцените толщину стен неприступной Изборской крепости, подниметесь на самую старую боевую башню, подивитесь возрасту Никольского собора — ровесника крепости. Отыщите тайные вылазы, спуститесь в подземный ход с фонарем и порадуетесь, что живете в комфортном 21 веке.

Напоследок я отвечу на все ваши вопросы (надеюсь, они будут звучать и по ходу), сдам пароли и явки ремесленных мастерских и деревенских музейчиков — и посоветую место для обеда или бабушку с правильными пирожками.

Организационные детали

  • Дополнительные расходы: входные билеты в крепость: полный — 100 руб., студенты — 50 руб., дети до 16 лет — бесплатно
  • Гуляем компанией не более 15 человек на свежем воздухе — безопасная дистанция и внимание каждому
  • Детям до 8 лет — бесплатно, если в группе их не больше взрослых. Маршрут может быть утомительным для малышей.
  • Экскурсия по Изборску — всегда небольшой поход. У нас нет асфальта и довольно крутые спуски и подъемы — выбирайте одежду и обувь для загородных прогулок.
  • Прогулка начинается и заканчивается в Изборске. Из Пскова сюда легко доехать на такси (~700 руб.) или автобусе (расписание доступно в интернете).

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
Изборск, Минская улица
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 2.5 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 15 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Изборска

Пешеходные
Изборская крепость
Городищенское озеро
Популярные места
Природа и пейзажи
Словенские ключи

Похожие туры из Изборска

Дух Древней Руси и былинные пейзажи в Изборске
2 часа
🚶 Пешая
Индивидуальная
Организатор экскурсии Данил
Данил
54 отзыва
Дух Древней Руси и былинные пейзажи в Изборске
Путешествие к истокам русского государства или деревня, которой Н. Рерих посвятил целую серию картин
центр Изборска
11 апр
12 апр
14 апр
16 апр
4 940 за всё до 7 чел.
Псково-Печерский монастырь и Изборско-Мальская долина
5.5 часов
🚗 На машине
Индивидуальная
Организатор экскурсии Татьяна
Татьяна
4 отзыва
Псково-Печерский монастырь и Изборско-Мальская долина
Погрузиться в историю духовных доминант псковской земли и прикоснуться к преданиям заповедных мест
в Пскове, на улице Мирная
8 апр
9 апр
15 апр
16 апр
5 850 за всё до 20 чел.
Треккинг по Изборско-Мальской долине
4 часа
🚶 Пешая
Индивидуальная
Организатор экскурсии Данил
Данил
11 отзывов
Треккинг по Изборско-Мальской долине
Высокие холмы, монастыри, водопады и сногсшибательные виды на прогулке по Изборскому заповеднику
Старый Изборск, перекресток Минской и Печорской ул...
11 апр
12 апр
14 апр
16 апр
7 800 за всё до 6 чел.
У нас ещё много экскурсий в Изборске. Перейдите в каталог и выберите подходящую вам
Все экскурсии в Изборске
Забронировать
Дата и количество участников выбирается при бронировании
ХОРОШО
🧭
ТАМ