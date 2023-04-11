Влюбиться в «старейшину» России на экскурсии с автором журнала GEO
Всего полчаса от Пскова — и будто другой мир: дома с каменными амбарами, студёные ключи, овраги и крепость, словно вырастающая из скалы.
Изборск дарит сильнейшее впечатление от Псковщины, и чтобы вы сполна его прочувствовали, я стану вашим проводником на прогулке по древнему городу.
Вы восхититесь головокружительными видами, увидите первую русскую крепость и проследите путь Изборска без лишних дат и занудства.
Изборск дарит сильнейшее впечатление от Псковщины, и чтобы вы сполна его прочувствовали, я стану вашим проводником на прогулке по древнему городу.
Вы восхититесь головокружительными видами, увидите первую русскую крепость и проследите путь Изборска без лишних дат и занудства.
Ближайшие даты:
6
мая
мая
8
мая
мая
9
мая
мая
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Описание
Что вас ожидает
Вдоль и поперёк по Изборску
В пешем путешествии я проведу вас в самые любопытные места города и увлеку его историей. В ходе нашей экскурсии вы:
- Прогуляетесь мимо колоритных купеческих домов и разберетесь, почему Изборск называют одним из древнейших русских городов.
- Восхититесь Изборской крепостью — ей почти 700 лет. Пройдете вдоль самого опасного в средние века фланга, отыщете сакральные узоры на стенах, выйдете к обрыву с лучшим видом и поймете, зачем Рерих и Тарковский приезжали сюда.
- На тихой улочке, где не бывает туристов, исследуете традиционные крестьянские дворы и узнаете, почему из камня здесь строили чаще, чем из дерева.
- Выйдете на самую кромку Труворова Городища — холма с 14-этажный дом, и замрёте от восторга: с этих просторов более тысячи лет назад начинался Изборск, а возможно, и вся Россия.
- От древнего Труворова креста по каменистой тропинке спуститесь вниз — туда, где синеют воды Городищенского озера и бьют 12 Словенских ключей. Настоящие водопады, к бурлящим водам которых подплывают белые лебеди — дети будут в восторге.
- Пройдя через «коридор смерти» — захаб, вы оцените толщину стен неприступной Изборской крепости, подниметесь на самую старую боевую башню, подивитесь возрасту Никольского собора — ровесника крепости. Отыщите тайные вылазы, спуститесь в подземный ход с фонарем и порадуетесь, что живете в комфортном 21 веке.
Напоследок я отвечу на все ваши вопросы (надеюсь, они будут звучать и по ходу), сдам пароли и явки ремесленных мастерских и деревенских музейчиков — и посоветую место для обеда или бабушку с правильными пирожками.
Организационные детали
- Дополнительные расходы: входные билеты в крепость: полный — 100 руб., студенты — 50 руб., дети до 16 лет — бесплатно
- Гуляем компанией не более 15 человек на свежем воздухе — безопасная дистанция и внимание каждому
- Детям до 8 лет — бесплатно, если в группе их не больше взрослых. Маршрут может быть утомительным для малышей.
- Экскурсия по Изборску — всегда небольшой поход. У нас нет асфальта и довольно крутые спуски и подъемы — выбирайте одежду и обувь для загородных прогулок.
- Прогулка начинается и заканчивается в Изборске. Из Пскова сюда легко доехать на такси (~700 руб.) или автобусе (расписание доступно в интернете).
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Место начала и завершения?
- Изборск, Минская улица
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 2.5 часов
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 15 человек.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Данил — ваша команда гидов в Изборске
Провели 2226 экскурсий для 3975 туристов
Привет! Возможно, вы читали мои репортажи в GEO или National Geographic. Объехав по работе почти всю страну, в 2015 я оставил журналистику и поселился на хуторе близ Изборска. И теперь показываю эти места в новом формате: мы гуляем самыми живописными тропами и говорим про историю без лишних дат. Экскурсии по Изборску мне помогает проводить Алёна — местная жительница и дипломированный историк, которая расскажет не только про секреты крепости, но и каково это — жить в 21 веке в доме с печным отоплением. Мы уверены, хорошие экскурсии — как фильмы «Би-би-си» — красивые, но достоверные, интересные взрослым и детям. Если согласны — до встречи в Изборске!Задать вопрос
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