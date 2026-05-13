Вас ждут вдохновляющие истории в доме-музее
Программа тура по дням
Обзорная экскурсия «Легенды и тайны тысячелетней Казани»
Самостоятельное прибытие в гостиницу.
Гарантированное размещение в гостинице после 15:00. Свои вещи Вы можете оставить бесплатно в камере хранения гостиницы.
Трансфер до гостиницы бронируется заранее и предоставляется за дополнительную плату: индивидуальный трансфер с вокзала/ аэропорта (от 1400/2200 рублей за легковой автомобиль до 3 человек).
Инфовстреча с представителем туроператора с табличкой «Третья столица» согласно графику (раздел «Важно знать»). Вы можете подойти в любое удобное время в указанном интервале. Представитель ответит на все интересующие Вас вопросы и предложит дополнительные экскурсии, которые Вы можете приобрести по желанию.
Выезд на экскурсионную программу из гостиниц.
Время выезда на программу из отеля фиксированное. График выезда автобусов от гостиниц см. в разделе «Важно знать».
Обзорная автобусная экскурсия «Легенды и тайны тысячелетней Казани».
Насладиться самобытной красотой Казани, увидеть своими глазами яркие краски ее улиц и площадей, узнать, где хранятся несметные сокровища Казанских ханов, и где закипел без огня котел, можно отправившись на обзорную экскурсию.
Достопримечательности тысячелетнего города соединили в себе культуру Запада и традиции Востока: Старо-Татарская слобода, где проживало с XVI века татарское население, Суконная слобода — промышленные преобразования Петра I, площадь фонтанов, озеро Кабан — его тайны и легенды, стилизованная деревенька «Туган авылым («Родная деревня»), новый Театр Кукол, Казанский университет, площадь Свободы — культурный и административный центр Казани.
Старейшая мечеть Марджани и Богородицкий монастырь, в котором хранится один из старейших списков Казанской иконы Божьей Матери.
18:00 Трансфер в гостиницу.
Свободное время.
20:30 По желанию за доп. плату: вечерняя экскурсия «Огни Казани».
Если после насыщенной экскурсионной программы вы еще полны сил и хотите увидеть другую Казань, и услышать про другую Казань, приглашаем вас окунуться в сказочный облик ночной столицы.
Перед вами предстанет Казань, затихшая и умиротворенная, вся в огнях подсветки исторических зданий. Экскурсия проходит по самым ярким местам ночного города.
Стоимость экскурсии: 1600 рублей с человека. Экскурсия состоится при наборе минимум 10 чел.
Экскурсия «Елабуга - купеческая», дом памяти Цветаевой, дом-музей Шишкина
07:00 Завтрак в гостинице.
С 09:00 до 10:00 выезд из гостиниц на экскурсионную программу в г. Елабуга (209 км.)
13:00 Прибытие в Елабугу.
Экскурсия «Елабуга — купеческая».
Елабуга — второй по значимости город в Республике Татарстан, обладающий уникальным историко-культурным наследием.
Великолепная и неповторимая Елабуга приглашает вас в гости! Ощутите уют и очарование старинного купеческого города! Вдохните воздух шишкинских лесов, прикоснитесь к седой старине в многочисленных музеях Елабуги.
Вы познакомитесь с основными достопримечательностями города: Шишкинские пруды, «Чертово» городище, площадь Тысячелетия Елабуги, проедете по старинным улочкам города.
В программу экскурсии входит посещение Дома памяти М. И. Цветаевой и дома — музея И. И. Шишкина.
Обед в кафе или ресторане Елабуги.
Экскурсия в музей «Дом памяти Марины Цветаевой».
Бывший дом семьи Бродельщиковых, в котором прошли последние 10 дней жизни эвакуированной из Москвы Марины Цветаевой. Мемориальная экспозиция Дома памяти М. И. Цветаевой воспроизводит обстановку дома елабужской семьи начала 1940-х гг.
Документальная экспозиция рассказывает о пребывании в Елабуге Марины Цветаевой: списки эвакуированных литераторов, фрагмент домовой книги Бродельщиковых, тексты предсмертных записок, запись акта о смерти Цветаевой, отрывки из дневников и писем Георгия Эфрона, письма Анастасии Цветаевой и Ариадны Эфрон, первый посмертный сборник стихов Марины Цветаевой (1961).
Главная ценность — записная книжка, принадлежавшая Цветаевой.
Экскурсия в мемориальный дом-музей И. И. Шишкина — памятник истории и культуры федерального значения.
Дом был построен отцом знаменитого художника Иваном Васильевичем Шишкиным в 1835 году, в нём прошли детские и юношеские годы будущего пейзажиста Ивана Ивановича Шишкина (1832–1898).
Елабужский музей художника имеет мировое значение, он является единственным в мире домом-музеем И. И. Шишкина и экспонирует только подлинные предметы декоративно-прикладного искусства, графики и живописи XIX века. Экспозиция занимает два этажа особняка Шишкиных. В музее 16 экспозиционных залов.
В залах графики и живописи экспонируются подлинные офорты и картины Шишкина, среди которых самая ранняя его работа «Жатва» (1850-е гг.).
18:00 Размещение в гостинице г. Елабуга.
Свободное время.
Переезд в Удмуртию: Сарапул и Воткинск
Время в Удмуртии +1 час.
07:00 Завтрак в гостинице.
08:00 Встреча с экскурсоводом в холле гостиницы.
Выезд на экскурсионную программу с вещами.
Переезд в г. Сарапул. (210 км.)
11:30 Дача Башенина — одно из самых красивых зданий Сарапула, бережно хранящих культурное наследие ушедших эпох.
Владельцем этого атмосферного купеческого особняка был купец, городской голова П. А. Башенин, внесший немалый вклад в развитие Сарапула.
13:30 Сарапул — один из древнейших городов Прикамья.
Благодаря, богатому архитектурному наследию с полным правом можно его называть «удмуртским Суздалем». А богатейшая история делает его одним из самых туристически привлекательных мест не только Удмуртии, но и России.
С этим городом на Каме связаны Н. А. Дурова, А. И. Пальшина, А. Эйнштейн, А. Панкратов-Черный, Л. Орлова и многие другие.
14:00 «Купеческий обед» в Сарапуле.
Вы не только отведаете традиционные блюда старинной купеческой кухни, но и узнаете о гастрономических пристрастиях далекой старины.
Именно отсюда, из Удмуртии, пельмень по Сибирскому тракту начал свой великий путь во все уголки страны, повсюду став главным героем русского застолья. Для жителей удмуртской земли пельмени — это не просто вкусное и сытное блюдо, а национальное достояние.
15:00 Переезд в Воткинск (87 км.).
16:00 Экскурсия «В дом детства. Музей-усадьба П. И. Чайковского».
Музей в доме детства П. И. Чайковского был открыт в 1940 году к 100-летию со дня рождения великого композитора.
Именно в Воткинске в 1841 году на свет появился юный Петр, который впоследствии стал, пожалуй, самым известным композитором в мире… На Воткинской земле прошли лучшие годы детства Петра: шумные балы и тихие семейные вечера, музицирование на рояле, сочинение стихов, игры с братьями и сестрой. Уже здесь ярко проявилась его творческая натура, любовь к музыке. В большом усадебном доме на берегу пруда мальчик прожил до 8 лет.
Вы окунетесь в атмосферу безмятежного детства Петра Ильича, прогуляетесь по парку усадьбы, обнимите самую старую липу, ей уже больше 200 лет, заглянете в теплицу, полную зеленых растений, даже в самые трескучие морозы.
17:30 Переезд в Ижевск (57 км).
18:30 Прибытие в Ижевск.
Размещение в отеле.
Обзорная экскурсия по Ижевску. Возвращение в Казань
Время в Удмуртии +1 час.
07:00 Завтрак в гостинице.
Освобождение номеров. Выезд на программу с вещами.
09:00 Встреча с экскурсоводом в холле гостиницы, выезд на экскурсионную программу с вещами.
Обзорная экскурсия по Ижевску.
В самом сердце России, где сходятся Европа и Азия, а таежные леса расступаются перед Великой Степью, лежит загадочная земля, среди рек и родников, на которой с незапамятных времен живее древний народ. Эта земля — Удмуртия. Столица республики — город Ижевск.
Во время обзорной экскурсии вас познакомят с историей города и судьбами его жителей. Ижевск строился вокруг заводов и вырос, благодаря машиностроению и металлургии. В городе много красивых храмов, необычных памятников, интересных музеев и приятных для прогулок зеленых зон.
Михаил Тимофеевич Калашников в Ижевске изобрел свой АК-47 и теперь здесь стоит огромный музей, названный в его честь. Бурановские бабушки до сих пор поют и принимают туристов со всего света.
11:00 Вкусное путешествие по Удмуртии!
Во время обеденного гастрономического путешествия Вас ждет:
- теплая встреча у печи «Куно Пумитан», рассказ о сакральном значении печи, деревенские игры, традиционные пляски и напевы на удмуртском языке;
- под руководством опытного повара вы собственноручно приготовите традиционное блюдо удмуртской кухни — перепечи;
- традиционные блюда и мастерство кулинаров вы оцените во время вкусного обеда.
13:30 Переезд в Казань. (380 км).
С 19:30 до 20:00 Прибытие в Казань.
Размещение в отеле.
В Казани время московское.
Экскурсия в Казанский Кремль «Белокаменная крепость»
07:00 Завтрак в гостинице (время московское).
Освобождение номеров.
С 09:00 до 09:30 встреча с экскурсоводом в холле гостиницы, выезд на экскурсионную программу с вещами.
10:00 Экскурсия «Белокаменная крепость».
Казанский Кремль — главная достопримечательность города, памятник всемирного наследия ЮНЕСКО. Это официальная резиденция главы Республики Татарстан и государственный музей-заповедник, который ежегодно посещают тысячи туристов.
Белокаменный Кремль — сердце древнего города, воплотившее в себе культуру запада и востока. Здесь взметнулись ввысь минареты главной мечети города Кул Шариф (посещение) и сверкают золотом купола старейшего православного Благовещенского собора.
На территории крепости находится один из символов Казани — знаменитая «падающая» башня ханши Сююмбике.
12:00 Приглашаем оценить казанское гостеприимство в одном из старинных особняков Старо-Татарской слободы в доме татарской династии купцов Кушаевых. В XIX веке Кушаев занимался импортом чая и посвятил всю свою жизнь этому делу.
Музей чая демонстрирует официальный и альтернативный взгляд на исторические сюжеты и персонажи Великого чайного пути. Здесь можно увидеть уникальную коллекцию посуды и чайной утвари, окунуться в купеческие интерьеры дома.
Вы узнаете не только самые известные сорта китайского чая, но и сможете их продегустировать с комплиментом для уважаемых гостей — татарской национальной сладостью «Чак-Чак».
13:00 Свободное время на посещение сувенирных лавок, приобретение татарских сладостей на память о Казани.
13:30 Окончание программы.
Трансфер на ж/д вокзал или свободное время в центре города.
Проживание
Стоимость тура на 1 человека в зависимости от размещения и дат заезда, в руб:
Стоимость тура без проживания и питания:
- взрослый ½ DBL — 37 550 руб.;
- ребенок (до 7/14 лет) — 36 550 / 37 050 руб.
|Гостиница, категория
|Действие цены
|Взрослый ½ DBL
|Ребенок (до 7/14 лет)
|Третий в номере
|Одноместный номер
|Доп. ночь с человека DBL/SGL
Гостиницы 3*
стандартный номер Twin/DBL
завтрак шведский стол
|14.05-10.06.2026
18.06-30.09.2026
|56 050
|36 550 / 55 550
|56 050
|72 050
|4 700 / 8 100
Гостиницы 4*
стандартный номер Twin/DBL
завтрак шведский стол
|14.05-10.06.2026
18.06-30.09.2026
|59 050
|36 550 / 58 550
|59 050
|76 550
|5 300 / 9 000
|Стоимость заездов в праздничные даты:
Гостиницы 3*
стандартный номер Twin/DBL
завтрак шведский стол
|30.04-13.05.2026
11.06-17.06.2026
|59 050
|36 550 / 58 550
|59 050
|75 050
|5 300 / 8 700
Гостиницы 4*
стандартный номер Twin/DBL
завтрак шведский стол
|30.04-13.05.2026
11.06-17.06.2026
|66 550
36 550 / 66 050
|66 550
|86 550
|6 800 / 11 000
Тариф «Ребёнок до 7 лет» без предоставления отдельного спального места. При необходимости спального места нужно бронировать по тарифу «Ребенок до 14 лет».
Размещение: SGL – одноместное, DBL – двухместное – 1 большая кровать, TWIN – двухместное 2 раздельные кровати, TRPL – трехместное, ExB – доп. место.
Гарантированное размещение в гостинице после 15:00.
Варианты проживания
Гостиница «Амакс Сафар-отель Казань»
«Амакс Сафар отель» — расположен в Казани и является одним из крупных гостиничных комплексов.
К размещению отдыхающих представлены комфортные номера с удобными спальными местами, качественной мебелью, современной техникой и мини-баром. В любой точке отеля возможно бесплатное подключение к бесперебойной сети Wi-Fi. Номера представлены различной категории и ценовой политики. Все они выполнены в индивидуальном стиле и оформлены в теплой цветовой гамме. В каждом из них установлена качественная мебель и техника, которая необходимая для комфортного отдыха постояльцев. В номерах предусмотрены удобные кровати с ортопедическим матрасом и постельными принадлежностями.
На территории работает 3 ресторана, гости смогут выбрать себе кухню по душе и заказать любимое блюдо. Также, каждое утро здесь сервируются вкусные и сытные завтраки по системе "шведский стол".
Отель «Кристалл»
Отель «Кристалл» находится рядом с центром города и железнодорожным вокзалом. Предоставляется бесплатный Wi-Fi. Есть конференц-зал для деловых встреч и мероприятий.
В номерах имеются сейф, телевизор, холодильник, санузел с душем, фен и гигиенические принадлежности. Можно воспользоваться камерой хранения и гладильной комнатой, работающими круглосуточно. Предлагается услуга побудки и заказ такси.
В отеле подают вкусные завтраки в формате шведского стола.
Рядом с отелем находятся музей социалистического быта, башня Сююмбике, парк «Чёрное озеро», Казанский кремль, улица Баумана и дворец земледельцев. Неподалёку — театр Камала и Татарская деревня «Туган Авылым», где можно поучаствовать в мастер-классах и сделать фотосессию. Также рядом — Кремлёвская набережная с аттракционами и кафе и набережная озера Кабан с площадками и велосипедными дорожками.
Давыдов
Отель «Давыдов» находится в центральной части Казани. Высокий уровень обслуживания в сочетании с широким набором услуг позволят отдохнуть и получить незабываемые впечатления. Досуг разнообразят экскурсии по интересным достопримечательностям города. Кроме того, персонал поможет организовать отличный праздник или банкет.
Номерной фонд отеля состоит из множества удобных номера нескольких категорий. Каждый укомплектован современной мебелью и всей бытовой техникой, находящейся в исправном состоянии. Из дополнительных удобств имеются индивидуальные ванные комнаты.
В ресторане гостей накормят вкусным и сытным завтраком, стоимость которого включена в проживание. Также, можно посетить бар.
Бизнесмены смогут с успехом провести деловые мероприятия, если воспользуются конференц-залом.
Рядом есть театр и зооботанический сад. В шаговой доступности расположена станция метро "Суконная слобода". Расстояние до ж/д вокзала составляет 3 км.
Парк Отель
Трехзвездочная гостиница "Парк Отель" располагается на улице Островского, в 5 минутах ходьбы от станции метро Площадь Тукая. К услугам предоставляется бесплатный доступ к Wi-Fi. Заселение возможно в любое время.
Номерной фонд состоит из нескольких категорий номеров, которые полностью оснащены для продолжительного проживания. Имеется необходимый комплект техники и мебели. В собственной ванной можно воспользоваться набором средств личной гигиены.
В отеле есть общая оборудованная кухня, где можно приготовить еду самостоятельно. Также поблизости есть несколько столовых и кафе с большим выбором блюд.
До аэропорта или железнодорожного вокзала можно доехать примерно за полчаса. Также рядом есть Парк Тысячелетия, Татарская усадьба, Театр им. Камала.
Азимут Отель Бауман Казань
"Azimut Отель Бауман Казань" находится в центральной части Казани, всего в 15 минутах ходьбы от главной городской достопримечательности — Казанского кремля. Здесь оказывается широкий спектр услуг, в который входят экскурсионное обслуживание, прачечная, крытая автостоянка. Владельцы домашних животных оценят возможность проживания с питомцами.
В номерном фонде отеля 155 современных номеров различной категории, которые оформлены в современном стиле и оснащены разнообразной мебелью и техникой. В каждом варианте размещения есть телевизор, кондиционер и собственная ванная комната с полным набором сантехники.
В ресторане предлагают меню европейской кухни, а также традиционные татарские и русские блюда. В баре широкий выбор закусок и напитков круглосуточно. Это приветливое место позволит отвлечься от дневной суеты в беззаботной атмосфере.
Для проведения деловых переговоров, конференций, обучений, презентаций и тренингов в отеле имеется 3 конференц-зала разной площади. Различные варианты расстановки мебели залов с легкостью разместят всех участников мероприятия. Залы оснащены кондиционером, экраном, мультимедийным проектором и бесплатным Wi-Fi.
Расстояние до аэропорта Казани составляет 23 км, до железнодорожного вокзала - 1,3 км. В непосредственной близости от отеля проходит пешеходная улица Баумана, театры, рестораны и кафе. Всего в 15 минутах ходьбы располагается Казанский Кремль и Старо-Татарская слобода.
Биляр Палас
Отель «Биляр Палас» расположен в Казани. К услугам гостей ресторан, бар, общий лаундж и фитнес-центр. Комплекса «Туган Авылым» находится менее чем в 1 км, а площадь Свободы — в 1,4 км. Прогулка пешком до Петропавловского собора занимает 15 минут. Стойка регистрации открыта круглосуточно. Во всем здании доступен бесплатный Wi-Fi. Желающие могут заказать трансфер от/до аэропорта и доставку еды и напитков в номер.
В распоряжении гостей собственная ванная комната с феном. Из некоторых номеров открывается вид на озеро. Все номера оснащены кондиционером, сейфом и телевизором с плоским экраном.
По утрам гостям предлагают завтрак «шведский стол».
Гостям предлагается целый спектр оздоровительных услуг. В отеле установлена гидромассажная ванна и оборудована сауна.
Гранд Отель «Казань»
Гранд Отель «Казань» располагается в центре одноименного города Республики Татарстан. Свою работу начал в 2009 году и за это время собрал большое число положительных отзывов. Здесь гости смогут провести свой отдых, посетить ресторан, собраться на деловое или торжественное мероприятие.
Благодаря удобной локации возможно посетить главные городские достопримечательности. На нашем официальном сайте представлены лучшие цены на номера гранд отеля «Казань» на ул. Петербургской, 1.
В фонде отеля для размещения предложено 215 комфортабельных номеров. Для приятного времяпрепровождения предусмотрена качественная мебель и современная техника. В каждом номере персональная ванная с приготовленным набором косметических средств.
На территории питание организовано в нескольких ресторанах «Кольцо» и «Buffalo», где в меню представлены блюда европейской, русской и татарской кухни. В лобби-баре можно заказать закуски и напитки.
Рабочие встречи, конференции и совещания возможно провести в специально отведенных пространствах - конференц-залах, переговорных комнатах и выставочном зале.
Разнообразить досуг предлагается в фитнес-центре, совершить тематические и обзорные экскурсии по городу. Расстояние до аэропорта - 22,8 км, до железнодорожного вокзала - 1,5 км.
Сулейман Палас
Гостиница «Сулейман Палас», расположенный в Казани, давно зарекомендовал себя среди гостей и жителей города в качестве идеального места для отдыха. Здесь предлагается широкий выбор услуг, которые включают в себя прачечную, трансфер, бассейн и сауну. Оставить транспорт возможно на автомобильной парковке у здания. На официальном сайте представлены актуальные отзывы гостей и точный адрес отеля «Сулейман Палас» с 4 звёздами в Казане.
Весь интерьер отеля отличается современным дизайном, в облик которого вложены восточные мотивы. Разнообразный номерной фонд поможет подобрать как категории по доступной цене, так и заселиться в роскошный люкс с собственной ванной-джакузи. Все гости получают доступ к высокоскоростной сети Wi-Fi.
Каждое утро в отеле сервируется завтрак в формате "шведский стол". В распоряжении гостей рестораны "Шафран" и "Шафран Браун", лобби-бар.
Тем, кто прибыл в город на деловое мероприятие, понравятся конференц-залы, которые полностью оборудованы необходимой техникой для проведения переговоров и форумов. Профессиональный персонал и уютный интерьер станут залогом успеха любого ответственного события.
"Сулейман Палас" отличается удобным расположением в городе. Благодаря нахождению в центре гости отеля быстро доберутся до всех интересных достопримечательностей и развлечений. В 10 минутах ходьбы - парк Тысячелетия и Закабанная мечеть.
Ногай
Отель «Ногай» расположен в Казани, в 300 метрах от Петропавловского собора и в 4,4 км от стадиона «Казань Арена». К услугам гостей детская игровая площадка и ресторан. Предоставляется бесплатный Wi-Fi. Из окон открывается вид на город.
Номера оснащены телевизором с плоским экраном и спутниковыми каналами. В некоторых номерах обустроена гостиная зона. В числе удобств — чайник, фен и собственная ванная комната с ванной или душем.
Корстон Tower
Проживающие в гостинице «Корстон Tower» размещаются в ультрасовременной 25-этажной башне на 213 номеров различного уровня комфорта. Основу номерного фонда «Корстон Tower» составляют 1-2-местные номера категории Стандарт с одной двуспальной (DBL) или двумя раздельными (TWIN) кроватями. В каждом номере имеется ванная комната (душ, туалет, халаты и тапочки), спутниковое и кабельное телевидение, телефон, мини-бар, сейф, кондиционер, Wi-Fi-интернет.
В отеле «Корстон Tower» к вашим услугам: несколько ресторанов, включая панорамный Extra Lounge на 25-ом этаже отеля, венское кафе, пиццерия и бары; СПА-салон с турецкой и финской сауной, тренажерным залом и массажной комнатой; для проживающих в гостиничном комплексе доступны: бассейн, бильярд, боулинг, кинотеатр, дискотека и детский парк; услуги прачечной, глажки и химчистки, заказ экскурсий по городу, организация трансферов, подземный паркинг, а также бесплатный Wi-Fi.
Татарстан
Трехзвездочный отель “Татарстан” расположен в историческом и культурном центре Казани, в 15 минутах ходьбы от мечети Кул-Шариф и Казанского Кремля.
К услугам гостей бесплатный Wi-Fi и бесплатная парковка.
Номера гостиничного комплекса "Татарстан" красочно оформлены с использованием высококачественных тканей. Все номера оснащены спутниковым телевидением, креслом и отдельной ванной комнатой.
Каждое утро для гостей накрывается завтрак. В элегантном ресторане "Татарстан" подают блюда европейской и татарской кухни. Гости могут отдохнуть в баре или провести время за игрой в бильярд в отдельном зале.
На территории работает сувенирный магазин, а на главной улице Баумана вы найдете множество магазинов и ресторанов.
На круглосуточной стойке регистрации гостиничного комплекса "Татарстан" предоставляются услуги экскурсионного бюро и билетной кассы.
Давыдов
Мини-гостиница «Давыдов» располагается в центральной части Казани. Здесь есть все необходимое для комфортного проживания. В числе удобств высокоскоростной интернет, камера хранения багажа. За дополнительную плату можно заказать трансфер от/до аэропорта. Сотрудники круглосуточной стойки регистрации помогут разместиться и ответят на интересующие вопросы.
Для размещения доступны уютные номера различной вместимости. В каждом из низ имеются удобные кровати, рабочий стол, шкаф для одежды. Собственная ванная комната оснащена душевой кабиной, туалетом, раковиной и гигиеническими принадлежностями. Уборка в номерах проводится ежедневно.
Каждое утро в гостинице сервируется вкусный завтрак. Пообедать и поужинать гости могут в ближайших заведениях общественного питания.
В пределах двух километров расположен парк Черное озеро, Ленинский сад, Кремль, Казанский цирк, Ботанический музей, развлекательный комплекс Пирамида. Расстояние до железнодорожного вокзала составит около трех километров, а до аэропорта 27 км.
Отель «Ramada hotel & amp; suites by Wyndham Alabuga»
Отель «Ramada hotel & suites by Wyndham Alabuga» находится в городе Елабуга в республике Татарстан. К услугам гостей место на автомобильной парковке и Wi-Fi.
В отеле 105 комфортабельных номеров оборудованных самой необходимой мебелью и техникой для комфортного проживания. В собственных ванных комнатах душ, туалет и раковина.
Завтраки подаются каждое утро в ресторане отеля, на обед и ужин можно заказать блюда местной кухни.
За 30 минут гости смогут доехать до железнодорожного вокзала Набережные Челны, а за 45 минут до аэропорта Набережные Челны.
Гостиница «Cosmos Ижевск Отель»
Отель Cosmos Izhevsk расположен в Октябрьском районе Ижевска. К размещению предлагаются номера разной комфортности, но в каждом из них есть кровати, телевизор, сейф и сплит-система, а также своя рабочая зона и доступ к интернету. Ванная комната имеет фен, тапочки и полотенца с предметами личной гигиены.
Предоставляются чайник и чай с кофе, а поесть в течение дня можно в ресторане The Taste на территории отеля, где на выбор предлагается огромное количество блюд. Помимо него есть и ресторан «Брауплатц» со своей пивоварней.
В отеле имеются: аква-зона, фитнес-центр «Пушка» и салон красоты «Элис» для желающих. При знакомстве с окрестностями обязательно посетите постановку в Театре оперы и балета им. П. И. Чайковского и прогуляйтесь в ближайших скверах, а поклонникам сладкого особенно понравится Музей истории шоколада. Расстояние до аэропорта – 14,9 км, расстояние до железнодорожного вокзала – 5,6 км.
Гостиница «Амакс Центральная Ижевск»
Гостиница «Амакс Центральная» находится на Центральной площади Ижевска и сочетает в себе комфорт и уют домашней атмосферы. Номера оформлены в тёплых красных и синих тонах, в каждом есть рабочий стол, шкаф, телевизор, телефон, мини-холодильник, кондиционер и мини-бар — всё, что нужно для приятного и удобного пребывания.
Ресторан «Reader’s Pub» выполнен в духе британского стиля XIX века: интерьеры украшены натуральной древесиной, кожей и камнем. Здесь звучит живая музыка, а в меню — блюда европейской и русской кухни, включая фирменные предложения шеф-повара. Ресторан также готов взять на себя организацию банкетов, фуршетов и семейных праздников.
Для деловых мероприятий в отеле доступны два конференц-зала, рассчитанных в сумме на 220 человек, а также переговорная комната. Все помещения оснащены современным оборудованием для проведения встреч, конференций, тренингов и других событий.
Панорама
Гостиница «Панорама» находится в центральной части Ижевска. В числе бесплатных услуг отдыхающим гарантированы парковочные места и подключение к сети WI-FI.
На выбор представлено 60 номеров с дизайнерским ремонтом и комфортной мебелью. Каждый из них располагает телевизором с плоским экраном, гардеробом, сейфом, холодильником и рабочим столом. В собственной ванной комнате гости могут воспользоваться душевой кабиной и гигиеническими принадлежностями.
Каждое утро местный ресторан сервирует завтраки для постояльцев. Также в меню различные ассорти, горячие блюда, закуски, супы, паста и пицца. На территории установлен торговый автомат с едой и напитками.
Возле объекта расположен берег Ижевского пруда и прокат катамаранов для водных прогулок. В пешей доступности Летний сад им. М. Горького и смотровые площадки. Расстояние до аэропорта «Завьялово» составляет 15,6 км.
Ответы на вопросы
Что включено
- Размещение в выбранной гостинице, при выборе тарифа с проживанием
- Питание по программе при выборе тарифа с проживанием (4 завтрака, 3 обеда, чайная дегустация)
- Автобусное обслуживание по программе
- Обратный групповой трансфер на ж/д вокзал г. Казани
- Экскурсии по программе, услуги гида, экскурсовода
- Входные билеты в объекты показа по программе
Что не входит в цену
- Авиа - и ж/д билеты до г. Казани и обратно
- Индивидуальный трансфер с вокзала/аэропорта до гостиницы (от 1400/2200 руб. /машина до 3 чел. бронируется заранее)
- Питание, не указанное в программе: 2 обеда и ужины
- Завтраки при выборе тарифа без проживания
- Размещение в гостинице, при выборе тарифа без проживания
- Дополнительные экскурсии (можно бронировать и оплачивать как заранее, так и на месте): «Огни Казани» - 1600 руб. /чел
- Аренда наушников для экскурсий по желанию - радиогиды - стоимость 200 рублей за сутки экскурсионного обслуживания
Место начала и завершения?
Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
Включена ли страховка в стоимость тура?
Страховка в программу тура не включена.
Дополнительную страховку для путешествия Вы можете приобрести на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.
Какой график инфовстречи и выезда на экскурсионную программу из отелей?
Важная информация!
Инфовстреча с представителем туроператора с табличкой «Третья столица» согласно графику ниже.
Вы можете подойти в любое удобное время в указанном интервале. Представитель ответит на все интересующие Вас вопросы и предложит дополнительные экскурсии, которые Вы можете приобрести по желанию.
|С 12:00 до 13:00
|Для туристов, проживающих в отеле «Давыдов на Назарбаева» (ул. Н. Назарбаева д. 35А).
|С 12:00 до 13:00
|Для туристов, проживающих в отеле «Корстон» (ул. Ершова д. 1А).
|Для туристов, проживающих в отеле «Давыдов на Карла Маркса», инфовстреча проходит в отеле «Корстон» (ул. Ершова д. 1А).
|С 11:00 до 13:00
|Для туристов, проживающих в отеле «IT Park» (ул. Петербургская д. 52).
|Для туристов, проживающих в отелях «Биляр Палас», «Парк Отель», «Гранд Отель», «Сулейман Палас», инфовстреча проходит в отеле «IT Park» (ул. Петербургская д. 52).
|С 11:00 до 13:00
|Для туристов, проживающих в отеле «Ногай» (ул. Профсоюзная д. 16 Б). (встреча в холле со стороны пешеходной ул. Баумана).
|Для туристов, проживающих в отелях «Шаляпин», «Азимут», «Татарстан», инфовстреча проходит в отеле «Ногай» (ул. Профсоюзная д. 16 Б). (встреча в холле со стороны пешеходной ул. Баумана).
|С 12:00 до 13:00
|Для туристов, проживающих в отеле «Кристалл» (ул. Р. Яхина д. 8).
|Для туристов, проживающих в отеле «Волга», инфовстреча проходит в отеле «Кристалл» (ул. Р. Яхина д. 8).
|С 12:00 до 13:00
|Для туристов, проживающих в отеле «Амакс Сафар» (ул. Односторонка Гривки д. 1).
График выезда на экскурсионную программу.
ПЕРВЫЙ ДЕНЬ
|14:00
|Выезд на экскурсионную программу из гостиницы «Давыдов» (ул. Н. Назарбаева д. 35А).
|14:10
Выезд из гостиницы «Корстон» (ул. Ершова д. 1А).
Туристы, проживающие в отеле «Давыдов на Карла Маркса», встречаются с экскурсоводом в холле отеля «Корстон» (ул. Ершова д. 1А).
|14:25
Выезд из гостиницы «IT Park» (ул. Петербургская д. 52).
Туристы, проживающие в отелях «Биляр Палас», «Парк Отель», «Гранд Отель», «Сулейман Палас», встречаются с экскурсоводом в холле отеля «IT Park» (ул. Петербургская д. 52).
|14:40
Выезд из гостиницы «Ногай» (ул. Профсоюзная д. 16Б).
Туристы, проживающие в отелях «Азимут», «Татарстан», «Марков» встречаются с экскурсоводом у входа в отель «Ногай» (ул. Профсоюзная д. 16Б).
|14:50
Выезд из гостиницы «Кристалл» (ул. Р. Яхина д. 8).
Туристы, проживающие в отеле «Волга», а также прибывающие на ж/д вокзал "Казань Пассажирская" и опаздывающие на встречу в свой отель, встречаются с экскурсоводом в холле отеля «Кристалл» (ул. Р. Яхина д. 8).
|15:00
Выезд из гостиницы «Амакс Сафар» (ул. Односторонка Гривки д. 1).
Туристы, проживающие в отеле «Релита», встречаются с экскурсоводом в холле отеля «Амакс Сафар» (ул. Односторонка Гривки д. 1).
Как работает радиооборудование для экскурсий?
Каждому туристу выдается маленький радиоприемник, настроенный на передатчик гида и удобный наушник, после этого каждый турист в диапазоне действия передатчика радиогида (до 50-100м) слышит все объяснения гида через наушник.
Радиуса действия передатчика радиогида вполне достаточно, чтобы участники экскурсионной группы могли свободно и непринужденно расположиться поблизости от экскурсовода, внимательно разглядывать заинтересовавшие их объекты, фотографироваться, не пропуская при этом ни слова.
Может ли измениться программа тура?
Туроператор оставляет за собой право менять время и порядок проведения экскурсий, при этом, не меняя общую программу обслуживания.
Что еще необходимо знать о туре?
- Тур состоится при условии набора группы минимум из 10 человек. Перед покупкой билетов свяжитесь, пожалуйста, с менеджером для подтверждения.
- При наборе группы до 18 участников, транспортное обслуживание осуществляется микроавтобусом Mercedes-Benz Sprinter туристического класса.