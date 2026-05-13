1 день

Обзорная экскурсия «Легенды и тайны тысячелетней Казани»

Самостоятельное прибытие в гостиницу.

Гарантированное размещение в гостинице после 15:00. Свои вещи Вы можете оставить бесплатно в камере хранения гостиницы.

Трансфер до гостиницы бронируется заранее и предоставляется за дополнительную плату: индивидуальный трансфер с вокзала/ аэропорта (от 1400/2200 рублей за легковой автомобиль до 3 человек).

Инфовстреча с представителем туроператора с табличкой «Третья столица» согласно графику (раздел «Важно знать»). Вы можете подойти в любое удобное время в указанном интервале. Представитель ответит на все интересующие Вас вопросы и предложит дополнительные экскурсии, которые Вы можете приобрести по желанию.

Выезд на экскурсионную программу из гостиниц.

Время выезда на программу из отеля фиксированное. График выезда автобусов от гостиниц см. в разделе «Важно знать».

Обзорная автобусная экскурсия «Легенды и тайны тысячелетней Казани».

Насладиться самобытной красотой Казани, увидеть своими глазами яркие краски ее улиц и площадей, узнать, где хранятся несметные сокровища Казанских ханов, и где закипел без огня котел, можно отправившись на обзорную экскурсию.

Достопримечательности тысячелетнего города соединили в себе культуру Запада и традиции Востока: Старо-Татарская слобода, где проживало с XVI века татарское население, Суконная слобода — промышленные преобразования Петра I, площадь фонтанов, озеро Кабан — его тайны и легенды, стилизованная деревенька «Туган авылым («Родная деревня»), новый Театр Кукол, Казанский университет, площадь Свободы — культурный и административный центр Казани.

Старейшая мечеть Марджани и Богородицкий монастырь, в котором хранится один из старейших списков Казанской иконы Божьей Матери.

18:00 Трансфер в гостиницу.

Свободное время.

20:30 По желанию за доп. плату: вечерняя экскурсия «Огни Казани».

Если после насыщенной экскурсионной программы вы еще полны сил и хотите увидеть другую Казань, и услышать про другую Казань, приглашаем вас окунуться в сказочный облик ночной столицы.

Перед вами предстанет Казань, затихшая и умиротворенная, вся в огнях подсветки исторических зданий. Экскурсия проходит по самым ярким местам ночного города.

Стоимость экскурсии: 1600 рублей с человека. Экскурсия состоится при наборе минимум 10 чел.

