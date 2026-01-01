-
Влюбиться в Удмуртию. Экскурсионный тур на 3 дня
Начало: Удмуртская Республика, Ижевск
31 июл в 10:00
18 сен в 10:00
от 34 000 ₽
39 000 ₽ за человека
-
15%
Яркие краски заповедной Удмуртии
Начало: Россия, Удмуртская Республика, Ижевск
1 июл в 10:00
19 авг в 10:00
46 600 ₽
55 000 ₽ за человека
Масленица по-удмуртски: блюда национальной кухни, фенечки-обереги и гулянья в сёлах
Попробовать варсь, перепечи и табани, сплясать и спеть с местными жителями и посетить дачу купца
Начало: Ижевск, центр зала ж/д вокзала, 11:50
21 фев в 11:50
19 800 ₽ за человека
Сколько стоит тур в Ижевске в январе 2026
Сейчас в Ижевске в категории "Выездные" можно забронировать 3 тура от 19 800 до 46 600 со скидкой до 15%. Туристы уже оставили гидам 1 отзыв, а общая оценка за организацию составляет 5 из 5
Туры по окрестностям Ижевска и местам России в 2026 году, индивидуальные и групповые, с посещением достопримечательностей. Все туры проводятся на русском языке, местными гидами, цены очень низкие, а так ещё много отзывов и фото от туристов. Сегодня можно забронировать на 📅 январь, февраль и март