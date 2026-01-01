Мои заказы

Выездные туры из Ижевска

Найдено 3 тура в категории «Выездные» в Ижевске, цены от 19 800 ₽, скидки до 15%. Расписание для бронирования на январь, февраль и март 2026 г.
Влюбиться в Удмуртию. Экскурсионный тур на 3 дня
На автобусе
3 дня
-
13%
1 отзыв
Влюбиться в Удмуртию. Экскурсионный тур на 3 дня
Начало: Удмуртская Республика, Ижевск
31 июл в 10:00
18 сен в 10:00
от 34 000 ₽39 000 ₽ за человека
Яркие краски заповедной Удмуртии
На автобусе
5 дней
-
15%
Яркие краски заповедной Удмуртии
Начало: Россия, Удмуртская Республика, Ижевск
1 июл в 10:00
19 авг в 10:00
46 600 ₽55 000 ₽ за человека
Масленица по-удмуртски: блюда национальной кухни, фенечки-обереги и гулянья в сёлах
На автобусе
3 дня
Масленица по-удмуртски: блюда национальной кухни, фенечки-обереги и гулянья в сёлах
Попробовать варсь, перепечи и табани, сплясать и спеть с местными жителями и посетить дачу купца
Начало: Ижевск, центр зала ж/д вокзала, 11:50
21 фев в 11:50
19 800 ₽ за человека

